- Métricas de tipo Counter que aumentan de forma monotónica con el tiempo (como las vistas de página o el total de eventos)
- Métricas de tipo Gauge que representan mediciones en un momento concreto y que pueden subir y bajar (como el uso de CPU o la temperatura)
- Histogramas que toman muestras de observaciones y las cuentan en intervalos (como la duración de las solicitudes o el tamaño de las respuestas)
sum() OVER y funciones especializadas como
histogram().
Al analizar series temporales, a menudo necesitamos entender cómo cambian los valores entre distintos períodos de tiempo. Esto es esencial tanto para las métricas gauge como para las counter. La función de ventana
Cambios entre períodos
lagInFrame nos permite acceder al valor del período anterior para calcular estos cambios.
La siguiente consulta lo ilustra al calcular las variaciones diarias en las visitas a la página de Wikipedia de “Weird Al” Yankovic.
La columna de tendencia muestra si el tráfico aumentó (valores positivos) o disminuyó (valores negativos) con respecto al día anterior, lo que ayuda a identificar picos o caídas inusuales en la actividad.
SELECT
toDate(time) AS day,
sum(hits) AS h,
lagInFrame(h) OVER (ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS p,
h - p AS trend
FROM wikistat
WHERE path = '"Weird_Al"_Yankovic'
GROUP BY ALL
LIMIT 10;
┌────────day─┬────h─┬────p─┬─trend─┐
│ 2015-05-01 │ 3934 │ 0 │ 3934 │
│ 2015-05-02 │ 3411 │ 3934 │ -523 │
│ 2015-05-03 │ 3195 │ 3411 │ -216 │
│ 2015-05-04 │ 3076 │ 3195 │ -119 │
│ 2015-05-05 │ 3450 │ 3076 │ 374 │
│ 2015-05-06 │ 3053 │ 3450 │ -397 │
│ 2015-05-07 │ 2890 │ 3053 │ -163 │
│ 2015-05-08 │ 3898 │ 2890 │ 1008 │
│ 2015-05-09 │ 3092 │ 3898 │ -806 │
│ 2015-05-10 │ 3508 │ 3092 │ 416 │
└────────────┴──────┴──────┴───────┘
Las métricas de tipo Counter se acumulan de forma natural con el tiempo. Para analizar este crecimiento acumulado, podemos calcular totales acumulados mediante funciones de ventana. La siguiente consulta lo demuestra mediante la cláusula
Valores acumulados
sum() OVER, que crea un total acumulado. La función
bar() proporciona una representación visual de este crecimiento.
SELECT
toDate(time) AS day,
sum(hits) AS h,
sum(h) OVER (ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 0 FOLLOWING) AS c,
bar(c, 0, 50000, 25) AS b
FROM wikistat
WHERE path = '"Weird_Al"_Yankovic'
GROUP BY ALL
ORDER BY day
LIMIT 10;
┌────────day─┬────h─┬─────c─┬─b─────────────────┐
│ 2015-05-01 │ 3934 │ 3934 │ █▉ │
│ 2015-05-02 │ 3411 │ 7345 │ ███▋ │
│ 2015-05-03 │ 3195 │ 10540 │ █████▎ │
│ 2015-05-04 │ 3076 │ 13616 │ ██████▊ │
│ 2015-05-05 │ 3450 │ 17066 │ ████████▌ │
│ 2015-05-06 │ 3053 │ 20119 │ ██████████ │
│ 2015-05-07 │ 2890 │ 23009 │ ███████████▌ │
│ 2015-05-08 │ 3898 │ 26907 │ █████████████▍ │
│ 2015-05-09 │ 3092 │ 29999 │ ██████████████▉ │
│ 2015-05-10 │ 3508 │ 33507 │ ████████████████▊ │
└────────────┴──────┴───────┴───────────────────┘
Al analizar datos de series temporales, suele ser útil comprender la tasa de eventos por unidad de tiempo. Esta consulta calcula la tasa de vistas de página por segundo dividiendo los totales por hora entre el número de segundos que tiene una hora (3600). El gráfico de barras ayuda a identificar las horas de mayor actividad.
Cálculos de tasas
SELECT
toStartOfHour(time) AS time,
sum(hits) AS hits,
round(hits / (60 * 60), 2) AS rate,
bar(rate * 10, 0, max(rate * 10) OVER (), 25) AS b
FROM wikistat
WHERE path = '"Weird_Al"_Yankovic'
GROUP BY time
LIMIT 10;
┌────────────────time─┬───h─┬─rate─┬─b─────┐
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 143 │ 0.04 │ █▊ │
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 170 │ 0.05 │ ██▏ │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 148 │ 0.04 │ █▊ │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 190 │ 0.05 │ ██▏ │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 253 │ 0.07 │ ███▏ │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 233 │ 0.06 │ ██▋ │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 359 │ 0.1 │ ████▍ │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 190 │ 0.05 │ ██▏ │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 121 │ 0.03 │ █▎ │
│ 2015-07-01 10:00:00 │ 70 │ 0.02 │ ▉ │
└─────────────────────┴─────┴──────┴───────┘
Un caso de uso habitual de las series temporales es crear histogramas a partir de eventos registrados. Supongamos que queremos entender cómo se distribuye un conjunto de páginas en función de su número total de hits, incluyendo solo las páginas que tienen más de 10.000 hits. Podemos usar la función
Histogramas
histogram() para generar automáticamente un histograma adaptativo en función del número de intervalos:
SELECT
histogram(10)(hits) AS hist
FROM
(
SELECT
path,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-06-15'
GROUP BY path
HAVING hits > 10000
)
FORMAT Vertical;
Luego, podemos usar
Fila 1:
──────
hist: [(10033,23224.55065359477,60.625),(23224.55065359477,37855.38888888889,15.625),(37855.38888888889,52913.5,3.5),(52913.5,69438,1.25),(69438,83102.16666666666,1.25),(83102.16666666666,94267.66666666666,2.5),(94267.66666666666,116778,1.25),(116778,186175.75,1.125),(186175.75,946963.25,1.75),(946963.25,1655250,1.125)]
arrayJoin() para preparar los datos y
bar() para visualizarlos:
WITH histogram(10)(hits) AS hist
SELECT
round(arrayJoin(hist).1) AS lowerBound,
round(arrayJoin(hist).2) AS upperBound,
arrayJoin(hist).3 AS count,
bar(count, 0, max(count) OVER (), 20) AS b
FROM
(
SELECT
path,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-06-15'
GROUP BY path
HAVING hits > 10000
);
┌─lowerBound─┬─upperBound─┬──count─┬─b────────────────────┐
│ 10033 │ 19886 │ 53.375 │ ████████████████████ │
│ 19886 │ 31515 │ 18.625 │ ██████▉ │
│ 31515 │ 43518 │ 6.375 │ ██▍ │
│ 43518 │ 55647 │ 1.625 │ ▌ │
│ 55647 │ 73602 │ 1.375 │ ▌ │
│ 73602 │ 92880 │ 3.25 │ █▏ │
│ 92880 │ 116778 │ 1.375 │ ▌ │
│ 116778 │ 186176 │ 1.125 │ ▍ │
│ 186176 │ 946963 │ 1.75 │ ▋ │
│ 946963 │ 1655250 │ 1.125 │ ▍ │
└────────────┴────────────┴────────┴──────────────────────┘