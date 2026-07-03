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Después de optimizar el almacenamiento, el siguiente paso es mejorar el rendimiento de las consultas. En esta sección se exploran dos técnicas clave: optimizar las claves de ORDER BY y usar vistas materializadas. Veremos cómo estos enfoques pueden reducir los tiempos de las consultas de segundos a milisegundos.

Optimizar las claves de ORDER BY

Antes de intentar otras optimizaciones, conviene optimizar las claves de ordenación para que ClickHouse ofrezca los resultados más rápidos posibles. La elección de la clave adecuada depende en gran medida de las consultas que vaya a ejecutar. Supongamos que la mayoría de nuestras consultas filtran por las columnas project y subproject. En ese caso, es buena idea añadirlas a la clave de ordenación, junto con la columna time, ya que también consultamos por tiempo. Vamos a crear otra versión de la tabla con los mismos tipos de columna que wikistat, pero ordenada por (project, subproject, time).
Comparemos ahora varias consultas para hacernos una idea de hasta qué punto nuestra expresión de la clave de ordenación es esencial para el rendimiento. Tenga en cuenta que aún no hemos aplicado las optimizaciones previas de tipo de dato y codec, por lo que cualquier diferencia en el rendimiento de las consultas se debe únicamente al orden de clasificación.
Consulta(time)(project, subproject, time)
2.381 sec1.660 sec
2.148 sec0.058 sec
2.192 sec0.012 sec
2.968 sec0.010 sec

Vistas materializadas

Otra opción es usar vistas materializadas para agregar y almacenar los resultados de las consultas más habituales. Estos resultados pueden consultarse en lugar de la tabla original. Supongamos que, en nuestro caso, la siguiente consulta se ejecuta con bastante frecuencia:

Crear vista materializada

Podemos crear la siguiente vista materializada:

Carga retroactiva de la tabla de destino

Esta tabla de destino solo se poblará cuando se inserten nuevos registros en la tabla wikistat, por lo que debemos realizar una carga retroactiva. La forma más sencilla de hacerlo es usar una sentencia INSERT INTO SELECT para insertar directamente en la tabla de destino de la vista materializada usando la consulta SELECT de la vista (transformación):
Dependiendo de la cardinalidad del conjunto de datos sin procesar (¡tenemos 1.000 millones de filas!), este enfoque puede consumir mucha memoria. Como alternativa, puede usar una variante que requiere muy poca memoria:
  • Crear una tabla temporal con un Null table engine
  • Conectar a esa tabla temporal una copia de la vista materializada que se usa normalmente
  • Usar una consulta INSERT INTO SELECT para copiar todos los datos del conjunto de datos sin procesar a esa tabla temporal
  • Eliminar la tabla temporal y la vista materializada temporal.
Con este enfoque, las filas del conjunto de datos sin procesar se copian por bloques a la tabla temporal (que no almacena ninguna de esas filas) y, para cada bloque de filas, se calcula un estado parcial y se escribe en la tabla de destino, donde esos estados se van fusionando de forma incremental en segundo plano.
A continuación, crearemos una vista materializada para leer de wikistat_backfill y escribir en wikistat_top
Y, por último, vamos a poblar wikistat_backfill a partir de la tabla wikistat inicial:
Una vez finalizada esa consulta, podemos eliminar la tabla de backfill y la vista materializada:
Ahora podemos consultar la vista materializada en lugar de la tabla original:
La mejora del rendimiento aquí es espectacular. Antes tardaba poco más de 2 segundos en calcular la respuesta a esta consulta, y ahora tarda solo 4 milisegundos.
Última modificación el 3 de julio de 2026