ORDER BY y usar vistas materializadas.
Veremos cómo estos enfoques pueden reducir los tiempos de las consultas de segundos a milisegundos.
Antes de intentar otras optimizaciones, conviene optimizar las claves de ordenación para que ClickHouse ofrezca los resultados más rápidos posibles. La elección de la clave adecuada depende en gran medida de las consultas que vaya a ejecutar. Supongamos que la mayoría de nuestras consultas filtran por las columnas
Optimizar las claves de
Optimizar las claves de
ORDER BY
project y
subproject.
En ese caso, es buena idea añadirlas a la clave de ordenación, junto con la columna
time, ya que también consultamos por tiempo.
Vamos a crear otra versión de la tabla con los mismos tipos de columna que
wikistat, pero ordenada por
(project, subproject, time).
Comparemos ahora varias consultas para hacernos una idea de hasta qué punto nuestra expresión de la clave de ordenación es esencial para el rendimiento. Tenga en cuenta que aún no hemos aplicado las optimizaciones previas de tipo de dato y codec, por lo que cualquier diferencia en el rendimiento de las consultas se debe únicamente al orden de clasificación.
CREATE TABLE wikistat_project_subproject
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, subproject, time);
|Consulta
(time)
(project, subproject, time)
|2.381 sec
|1.660 sec
|2.148 sec
|0.058 sec
|2.192 sec
|0.012 sec
|2.968 sec
|0.010 sec
Otra opción es usar vistas materializadas para agregar y almacenar los resultados de las consultas más habituales. Estos resultados pueden consultarse en lugar de la tabla original. Supongamos que, en nuestro caso, la siguiente consulta se ejecuta con bastante frecuencia:
Vistas materializadas
SELECT path, SUM(hits) AS v
FROM wikistat
WHERE toStartOfMonth(time) = '2015-05-01'
GROUP BY path
ORDER BY v DESC
LIMIT 10
┌─path──────────────────┬────────v─┐
│ - │ 89650862 │
│ Angelsberg │ 19165753 │
│ Ana_Sayfa │ 6368793 │
│ Academy_Awards │ 4901276 │
│ Accueil_(homonymie) │ 3805097 │
│ Adolf_Hitler │ 2549835 │
│ 2015_in_spaceflight │ 2077164 │
│ Albert_Einstein │ 1619320 │
│ 19_Kids_and_Counting │ 1430968 │
│ 2015_Nepal_earthquake │ 1406422 │
└───────────────────────┴──────────┘
10 filas en el conjunto. Elapsed: 2.285 sec. Processed 231.41 million rows, 9.22 GB (101.26 million rows/s., 4.03 GB/s.)
Peak memory usage: 1.50 GiB.
Podemos crear la siguiente vista materializada:
Crear vista materializada
CREATE TABLE wikistat_top
(
`path` String,
`month` Date,
hits UInt64
)
ENGINE = SummingMergeTree
ORDER BY (month, hits);
CREATE MATERIALIZED VIEW wikistat_top_mv
TO wikistat_top
AS
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY path, month;
Esta tabla de destino solo se poblará cuando se inserten nuevos registros en la tabla
Carga retroactiva de la tabla de destino
wikistat, por lo que debemos realizar una carga retroactiva.
La forma más sencilla de hacerlo es usar una sentencia
INSERT INTO SELECT para insertar directamente en la tabla de destino de la vista materializada usando la consulta
SELECT de la vista (transformación):
Dependiendo de la cardinalidad del conjunto de datos sin procesar (¡tenemos 1.000 millones de filas!), este enfoque puede consumir mucha memoria. Como alternativa, puede usar una variante que requiere muy poca memoria:
INSERT INTO wikistat_top
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY path, month;
- Crear una tabla temporal con un Null table engine
- Conectar a esa tabla temporal una copia de la vista materializada que se usa normalmente
- Usar una consulta
INSERT INTO SELECTpara copiar todos los datos del conjunto de datos sin procesar a esa tabla temporal
- Eliminar la tabla temporal y la vista materializada temporal.
A continuación, crearemos una vista materializada para leer de
CREATE TABLE wikistat_backfill
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = Null;
wikistat_backfill y escribir en
wikistat_top
Y, por último, vamos a poblar
CREATE MATERIALIZED VIEW wikistat_backfill_top_mv
TO wikistat_top
AS
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat_backfill
GROUP BY path, month;
wikistat_backfill a partir de la tabla
wikistat inicial:
Una vez finalizada esa consulta, podemos eliminar la tabla de backfill y la vista materializada:
INSERT INTO wikistat_backfill
SELECT *
FROM wikistat;
Ahora podemos consultar la vista materializada en lugar de la tabla original:
DROP VIEW wikistat_backfill_top_mv;
DROP TABLE wikistat_backfill;
SELECT path, sum(hits) AS hits
FROM wikistat_top
WHERE month = '2015-05-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY hits DESC
LIMIT 10;
La mejora del rendimiento aquí es espectacular. Antes tardaba poco más de 2 segundos en calcular la respuesta a esta consulta, y ahora tarda solo 4 milisegundos.
┌─path──────────────────┬─────hits─┐
│ - │ 89543168 │
│ Angelsberg │ 7047863 │
│ Ana_Sayfa │ 5923985 │
│ Academy_Awards │ 4497264 │
│ Accueil_(homonymie) │ 2522074 │
│ 2015_in_spaceflight │ 2050098 │
│ Adolf_Hitler │ 1559520 │
│ 19_Kids_and_Counting │ 813275 │
│ Andrzej_Duda │ 796156 │
│ 2015_Nepal_earthquake │ 726327 │
└───────────────────────┴──────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.