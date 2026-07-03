Vamos a llenar esta tabla con 1.000 millones de registros:
CREATE TABLE wikistat
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (time);
INSERT INTO wikistat
SELECT *
FROM s3('https://ClickHouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/wikistat/partitioned/wikistat*.native.zst')
LIMIT 1e9;
Lo más habitual es agregar los datos por períodos; por ejemplo, obtener la cantidad total de hits de cada día:
Agregación por intervalos de tiempo
SELECT
toDate(time) AS date,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY ALL
ORDER BY date ASC
LIMIT 5;
Aquí hemos usado la función
┌───────date─┬─────hits─┐
│ 2015-05-01 │ 25524369 │
│ 2015-05-02 │ 25608105 │
│ 2015-05-03 │ 28567101 │
│ 2015-05-04 │ 29229944 │
│ 2015-05-05 │ 29383573 │
└────────────┴──────────┘
toDate(), que convierte la hora especificada en un tipo de fecha. Como alternativa, podemos agrupar en intervalos de una hora y filtrar por una fecha concreta:
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC
LIMIT 5;
La función
┌────────────────hour─┬───hits─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 656676 │
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 768837 │
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 862311 │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 829261 │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 749365 │
└─────────────────────┴────────┘
toStartOfHour() que se utiliza aquí convierte la hora indicada al inicio de la hora.
También puedes agrupar por año, trimestre, mes o día.
Incluso podemos agrupar por intervalos arbitrarios, por ejemplo, de 5 minutos, usando la función
Intervalos de agrupación personalizados
toStartOfInterval().
Supongamos que queremos agrupar por intervalos de 4 horas.
Podemos especificar el intervalo de agrupación mediante la cláusula
INTERVAL:
O bien, podemos usar la función
SELECT
toStartOfInterval(time, INTERVAL 4 HOUR) AS interval,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY interval ASC
LIMIT 6;
toIntervalHour()
En cualquier caso, obtenemos los siguientes resultados:
SELECT
toStartOfInterval(time, toIntervalHour(4)) AS interval,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY interval ASC
LIMIT 6;
┌────────────interval─┬────hits─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3117085 │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 2928396 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 2679775 │
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2461324 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2823199 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 2984758 │
└─────────────────────┴─────────┘
En muchos casos trabajamos con datos dispersos y con algunos intervalos ausentes. Esto da lugar a intervalos vacíos. Veamos el siguiente ejemplo, en el que agrupamos los datos en intervalos de 1 hora. Esto generará las siguientes estadísticas, con valores faltantes en algunas horas:
Rellenar grupos vacíos
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits)
FROM wikistat
WHERE (project = 'ast') AND (subproject = 'm') AND (date(time) = '2015-07-01')
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC;
ClickHouse proporciona el modificador
┌────────────────hour─┬─sum(hits)─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3 │ <- valores ausentes
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 1 │ <- valores ausentes
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 2 │ <- valores ausentes
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 13:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 14:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 15:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 17:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 18:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 19:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 21:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 22:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 23:00:00 │ 2 │
└─────────────────────┴───────────┘
WITH FILL para solucionar esto. Esto rellenará con ceros todas las horas vacías, para que podamos entender mejor la distribución a lo largo del tiempo:
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits)
FROM wikistat
WHERE (project = 'ast') AND (subproject = 'm') AND (date(time) = '2015-07-01')
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC WITH FILL STEP toIntervalHour(1);
┌────────────────hour─┬─sum(hits)─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 0 │ <- nuevo valor
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 0 │ <- nuevo valor
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 10:00:00 │ 0 │ <- nuevo valor
│ 2015-07-01 11:00:00 │ 0 │ <- nuevo valor
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 13:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 14:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 15:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 17:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 18:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 19:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 21:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 22:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 23:00:00 │ 2 │
└─────────────────────┴───────────┘
A veces, no queremos trabajar con el inicio de los intervalos (como el comienzo de un día o de una hora), sino con ventanas de tiempo. Supongamos que queremos conocer el total de hits de una ventana, no en función de los días, sino de un período de 24 horas desplazado desde las 6 p. m. Podemos usar la función
Ventanas de tiempo deslizantes
date_diff() para calcular la diferencia entre una hora de referencia y la hora de cada registro.
En este caso, la columna
day representará la diferencia en días (p. ej., hace 1 día, hace 2 días, etc.):
SELECT
dateDiff('day', toDateTime('2015-05-01 18:00:00'), time) AS day,
sum(hits),
FROM wikistat
GROUP BY ALL
ORDER BY day ASC
LIMIT 5;
┌─day─┬─sum(hits)─┐
│ 0 │ 25524369 │
│ 1 │ 25608105 │
│ 2 │ 28567101 │
│ 3 │ 29229944 │
│ 4 │ 29383573 │
└─────┴───────────┘