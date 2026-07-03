- Elegir los tipos de datos de fecha y hora adecuados para su caso de uso
- Realizar operaciones y agregaciones comunes de series temporales
- Aplicar funciones de análisis especializadas para datos basados en el tiempo
- Optimizar la eficiencia del almacenamiento para datos temporales
- Ajustar el rendimiento de las consultas para cargas de trabajo de series temporales
Series temporales
Página índice de la guía de casos de uso de series temporales.
Bienvenido a nuestra guía de casos de uso de series temporales. En esta guía aprenderá a configurar y usar ClickHouse para datos de series temporales. Los datos de series temporales están por todas partes en la analítica moderna. Desde métricas del sistema y logs de aplicaciones hasta eventos de negocio y lecturas de sensores, los puntos de datos recopilados a lo largo del tiempo nos ayudan a comprender tendencias, patrones y anomalías en nuestros sistemas y procesos. ClickHouse destaca en el manejo de datos de series temporales y ofrece potentes funcionalidades tanto para el almacenamiento como para el análisis. Tanto si está creando un sencillo panel de monitorización como si está procesando petabytes de datos de sensores en tiempo real, ClickHouse proporciona las herramientas y el rendimiento que necesita. Esta guía le explica todo lo que necesita saber para trabajar con datos de series temporales en ClickHouse, desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas de optimización. Aprenderá a:
Última modificación el 3 de julio de 2026
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