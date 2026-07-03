El enfoque general para optimizar la eficiencia del almacenamiento es usar tipos de datos óptimos. Tomemos las columnas
Optimización de tipos
project y
subproject. Estas columnas son de tipo String, pero tienen una cantidad relativamente reducida de valores únicos:
SELECT
uniq(project),
uniq(subproject)
FROM wikistat;
Esto significa que podemos usar el tipo de datos LowCardinality(), que utiliza una codificación por diccionario. Esto hace que ClickHouse almacene el ID del valor interno en lugar de la cadena original, lo que a su vez ahorra mucho espacio:
┌─uniq(project)─┬─uniq(subproject)─┐
│ 1332 │ 130 │
└───────────────┴──────────────────┘
También hemos usado un tipo UInt64 para la columna
ALTER TABLE wikistat
MODIFY COLUMN `project` LowCardinality(String),
MODIFY COLUMN `subproject` LowCardinality(String)
hits, que ocupa 8 bytes, pero tiene un valor máximo relativamente pequeño:
SELECT max(hits)
FROM wikistat;
Dado este valor, podemos usar UInt32 en su lugar, que ocupa solo 4 bytes y permite almacenar hasta ~4 mil millones como valor máximo:
┌─max(hits)─┐
│ 449017 │
└───────────┘
Esto reducirá al menos a la mitad el tamaño de esta columna en memoria. Ten en cuenta que el tamaño en disco no cambiará debido a la compresión. Pero ten cuidado: ¡elige tipos de datos que no sean demasiado pequeños!
ALTER TABLE wikistat
MODIFY COLUMN `hits` UInt32;
Cuando trabajamos con datos secuenciales, como las series temporales, podemos mejorar aún más la eficiencia del almacenamiento usando codecs especiales. La idea general es almacenar las diferencias entre valores en lugar de los valores absolutos, lo que requiere mucho menos espacio cuando se trabaja con datos que cambian lentamente:
Codecs especializados
Hemos usado el códec Delta para la columna
ALTER TABLE wikistat
MODIFY COLUMN `time` CODEC(Delta, ZSTD);
time, que resulta muy adecuado para datos de series temporales.
La clave de ordenación adecuada también puede ahorrar espacio en disco.
Como normalmente queremos filtrar por una ruta, añadiremos
path a la clave de ordenación.
Esto requiere recrear la tabla.
A continuación, podemos ver el comando
CREATE para nuestra tabla inicial y la tabla optimizada:
CREATE TABLE wikistat
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (time);
Y veamos cuánto espacio ocupan los datos en cada tabla:
CREATE TABLE optimized_wikistat
(
`time` DateTime CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`project` LowCardinality(String),
`subproject` LowCardinality(String),
`path` String,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (path, time);
SELECT
table,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed,
count() AS parts
FROM system.parts
WHERE table LIKE '%wikistat%'
GROUP BY ALL;
La tabla optimizada ocupa, en su forma comprimida, poco menos de una cuarta parte del espacio.
┌─table──────────────┬─uncompressed─┬─compressed─┬─parts─┐
│ wikistat │ 35.28 GiB │ 12.03 GiB │ 1 │
│ optimized_wikistat │ 30.31 GiB │ 2.84 GiB │ 1 │
└────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────┘