Este tutorial te muestra cómo mantener rollups preagregados a partir de una tabla de eventos de alto volumen mediante vistas materializadas. Crearás tres objetos: una tabla sin procesar, una tabla de rollup y la vista materializada que escribe automáticamente en la tabla de rollup.
Usa este patrón cuando:
Cuándo usar este patrón
- Tienes un flujo de eventos de solo inserción (clics, vistas de página, IoT, logs).
- La mayoría de las consultas son agregaciones sobre intervalos de tiempo (por minuto/hora/día).
- Quieres lecturas consistentes en menos de un segundo sin volver a escanear todas las filas sin procesar.
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Crear la tabla de eventos sin procesar
Notas
CREATE TABLE events_raw
(
event_time DateTime,
user_id UInt64,
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
value Float64
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(event_time)
ORDER BY (event_time, user_id)
TTL event_time + INTERVAL 90 DAY DELETE
PARTITION BY toYYYYMM(event_time)mantiene las particiones pequeñas y fáciles de eliminar.
ORDER BY (event_time, user_id)admite consultas acotadas en el tiempo + filtro secundario.
LowCardinality(String)ahorra memoria para dimensiones categóricas.
TTLelimina los datos brutos después de 90 días (ajústalo según tus requisitos de retención).
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Diseña la tabla de rollup (agregada)
Preagregaremos con granularidad horaria. Elige la granularidad para ajustarla al intervalo de análisis más habitual.
Almacenamos estados de agregación (p. ej.,
CREATE TABLE events_rollup_1h
(
bucket_start DateTime, -- start of the hour
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
users_uniq AggregateFunction(uniqExact, UInt64),
value_sum AggregateFunction(sum, Float64),
value_avg AggregateFunction(avg, Float64),
events_count AggregateFunction(count)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(bucket_start)
ORDER BY (bucket_start, country, event_type)
AggregateFunction(sum, ...)) que representan de forma compacta agregados parciales y que pueden fusionarse o finalizarse más adelante.
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Cree una vista materializada que rellene el rollup
Esta vista materializada se ejecuta automáticamente con las inserciones en
events_raw y escribe estados de agregación en el rollup.
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_events_rollup_1h
TO events_rollup_1h
AS
SELECT
toStartOfHour(event_time) AS bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactState(user_id) AS users_uniq,
sumState(value) AS value_sum,
avgState(value) AS value_avg,
countState() AS events_count
FROM events_raw
GROUP BY bucket_start, country, event_type;
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Insertar algunos datos de ejemplo
Inserta algunos datos de ejemplo:
INSERT INTO events_raw VALUES
(now() - INTERVAL 4 SECOND, 101, 'US', 'view', 1),
(now() - INTERVAL 3 SECOND, 101, 'US', 'click', 1),
(now() - INTERVAL 2 SECOND, 202, 'DE', 'view', 1),
(now() - INTERVAL 1 SECOND, 101, 'US', 'view', 1);
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Consultar el rollup
Puedes combinar los estados en tiempo de lectura o finalizarlos:
- Combinar en tiempo de lectura
- Finalizar con -Final
SELECT
bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactMerge(users_uniq) AS users,
sumMerge(value_sum) AS value_sum,
avgMerge(value_avg) AS value_avg,
countMerge(events_count) AS events
FROM events_rollup_1h
WHERE bucket_start >= now() - INTERVAL 1 DAY
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket_start, country, event_type;
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Filtra por campos de la clave primaria para obtener el máximo rendimiento
Puedes usar el comando
EXPLAIN para ver cómo el índice descarta datos:
Query
EXPLAIN indexes=1
SELECT *
FROM events_rollup_1h
WHERE bucket_start BETWEEN now() - INTERVAL 3 DAY AND now()
AND country = 'US';
El plan de ejecución de la consulta anterior muestra que se usan tres tipos de índices: un índice MinMax, un índice de partición y un índice de clave primaria. Cada índice utiliza campos especificados en nuestra clave primaria:
Response
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ Expression ((Project names + Projection)) │
2. │ Expression │
3. │ ReadFromMergeTree (default.events_rollup_1h) │
4. │ Indexes: │
5. │ MinMax │
6. │ Keys: │
7. │ bucket_start │
8. │ Condition: and((bucket_start in (-Inf, 1758550242]), (bucket_start in [1758291042, +Inf))) │
9. │ Parts: 1/1 │
10. │ Granules: 1/1 │
11. │ Partition │
12. │ Keys: │
13. │ toYYYYMM(bucket_start) │
14. │ Condition: and((toYYYYMM(bucket_start) in (-Inf, 202509]), (toYYYYMM(bucket_start) in [202509, +Inf))) │
15. │ Parts: 1/1 │
16. │ Granules: 1/1 │
17. │ PrimaryKey │
18. │ Keys: │
19. │ bucket_start │
20. │ country │
21. │ Condition: and((country in ['US', 'US']), and((bucket_start in (-Inf, 1758550242]), (bucket_start in [1758291042, +Inf)))) │
22. │ Parts: 1/1 │
23. │ Granules: 1/1 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(bucket_start, country, event_type).
Para obtener el mejor rendimiento de filtrado, asegúrate de que tus consultas utilicen campos de la clave primaria para omitir datos.
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Variantes habituales
- Granularidades diferentes: añada un rollup diario:
A continuación, una segunda vista materializada:
CREATE TABLE events_rollup_1d
(
bucket_start Date,
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
users_uniq AggregateFunction(uniqExact, UInt64),
value_sum AggregateFunction(sum, Float64),
value_avg AggregateFunction(avg, Float64),
events_count AggregateFunction(count)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(bucket_start)
ORDER BY (bucket_start, country, event_type);
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_events_rollup_1d
TO events_rollup_1d
AS
SELECT
toDate(event_time) AS bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactState(user_id),
sumState(value),
avgState(value),
countState()
FROM events_raw
GROUP BY ALL;
- Compresión: aplica codecs a las columnas grandes (ejemplo:
Codec(ZSTD(3))) en la tabla raw.
- Control de costos: concentra la retención más exigente en la tabla raw y conserva los roll-ups a largo plazo.
- Carga de datos históricos: al cargar datos históricos, inserta en
events_rawy deja que la vista materializada genere los roll-ups automáticamente. Para las filas existentes, usa
POPULATEal crear la vista materializada, si es adecuado, o
INSERT SELECT.
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Limpieza y retención
- Aumente el TTL de los datos sin procesar (p. ej., 30/90 días), pero mantenga las agregaciones durante más tiempo (p. ej., 1 año).
- También puede usar TTL para mover partes antiguas a un almacenamiento más económico si está habilitado el almacenamiento por niveles.
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Solución de problemas
- ¿La vista materializada no se actualiza? Compruebe que las inserciones vayan a events_raw (no a la tabla de rollup) y que el destino de la vista materializada sea correcto (
TO events_rollup_1h).
- ¿Consultas lentas? Confirme que apunten al rollup (consulte directamente la tabla de rollup) y que los filtros de tiempo se ajusten a la granularidad del rollup.
- ¿Desajustes en el backfill? Use
SYSTEM FLUSH LOGSy compruebe
system.query_log/
system.partspara confirmar las inserciones y las fusiones.