WITH FILL puede resultar útil.
En esta guía se explica cómo usar
WITH FILL para rellenar huecos en datos de series temporales.
Imaginemos que tenemos la siguiente tabla, que almacena metadatos sobre imágenes generadas por un servicio de imágenes de GenAI:
Configuración
Importemos algunos registros:
CREATE TABLE images
(
`id` String,
`timestamp` DateTime64(3),
`height` Int64,
`width` Int64,
`size` Int64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (size, height, width);
INSERT INTO images VALUES (1088619203512250448, '2023-03-24 00:24:03.684', 1536, 1536, 2207289);
INSERT INTO images VALUES (1088619204040736859, '2023-03-24 00:24:03.810', 1024, 1024, 1928974);
INSERT INTO images VALUES (1088619204749561989, '2023-03-24 00:24:03.979', 1024, 1024, 1275619);
INSERT INTO images VALUES (1088619206431477862, '2023-03-24 00:24:04.380', 2048, 2048, 5985703);
INSERT INTO images VALUES (1088619206905434213, '2023-03-24 00:24:04.493', 1024, 1024, 1558455);
INSERT INTO images VALUES (1088619208524431510, '2023-03-24 00:24:04.879', 1024, 1024, 1494869);
INSERT INTO images VALUES (1088619208425437515, '2023-03-24 00:24:05.160', 1024, 1024, 1538451);
Vamos a explorar las imágenes creadas entre
Consulta por intervalo
00:24:03 y
00:24:04 del 24 de marzo de 2023, así que creemos algunos parámetros para esos instantes:
A continuación, escribiremos una consulta que agrupa los datos en intervalos de 100 ms y devuelve el número de imágenes creadas en ese intervalo:
SET param_start = '2023-03-24 00:24:03',
param_end = '2023-03-24 00:24:04';
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
El conjunto de resultados solo incluye los intervalos en los que se creó una imagen, pero para el análisis de series temporales, quizá queramos devolver cada intervalo de 100 ms, aunque no tenga ninguna entrada.
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
Podemos usar la cláusula
WITH FILL
WITH FILL para rellenar estos huecos.
También especificaremos el
STEP, que define el tamaño de los huecos que se rellenarán.
De forma predeterminada, este valor es de 1 segundo para los tipos
DateTime, pero queremos rellenar huecos de 100 ms de duración, así que usemos un intervalo de 100 ms como valor de paso:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
STEP toIntervalMillisecond(100);
Podemos ver que los huecos se han rellenado con el valor 0 en la columna
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
count.
Sin embargo, aún queda un hueco al principio del intervalo de tiempo, que podemos corregir especificando
WITH FILL…FROM
FROM:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
STEP toIntervalMillisecond(100);
Podemos ver en los resultados que ahora aparecen todos los intervalos entre
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
00:24:03.000 y
00:24:03.500.
Sin embargo, siguen faltando algunos intervalos al final del rango de tiempo, que podemos completar especificando un valor
WITH FILL…TO
TO.
TO no es inclusivo, así que añadiremos una pequeña cantidad al tiempo de finalización para asegurarnos de que quede incluido:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
Ahora ya se han rellenado todos los huecos y tenemos un registro cada 100 ms desde
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │
└─────────────────────────┴───────┘
00:24:03.000 hasta
00:24:05.000.
Supongamos que ahora queremos llevar un recuento acumulado del número de imágenes creadas en todos los intervalos. Podemos hacerlo añadiendo una columna
Recuento acumulado
cumulative, como se muestra a continuación:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
Los valores de la columna acumulada no funcionan como nos gustaría.
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 0 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘
Cualquier fila que tenga
WITH FILL…INTERPOLATE
0 en la columna
count también tiene
0 en la columna
cumulative, pero lo que queremos es que use el valor anterior de la columna
cumulative.
Podemos hacerlo usando la cláusula
INTERPOLATE, como se muestra a continuación:
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative);
Eso queda mucho mejor. Y ahora, para rematarlo, añadamos un gráfico de barras usando la función
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 6 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘
bar, sin olvidar añadir nuestra nueva columna a la cláusula
INTERPOLATE.
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative,
bar(cumulative, 0, 10, 10) AS barChart
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative, barChart);
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┬─barChart─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │ █ │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 1 │ █ │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │ ██ │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │ ████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │ ██████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 6 │ ██████ │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 6 │ ██████ │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┘