En esta guía, aprenderás a usar arrays en ClickHouse junto con algunas de las funciones para arrays más utilizadas.

​ Introducción a los arrays

Un array es una estructura de datos en memoria que agrupa valores. A estos los llamamos elementos del array, y se puede hacer referencia a cada elemento mediante un índice, que indica la posición del elemento dentro de este conjunto.

Los arrays en ClickHouse pueden formarse mediante la función array

array (T)

O bien, usando [] :

[]

Por ejemplo, puede crear un Array de números:

SELECT array ( 1 , 2 , 3 ) AS numeric_array

┌─numeric_array─┐ │ [1,2,3] │ └───────────────┘

O un array de cadenas:

SELECT array ( 'hello' , 'world' ) AS string_array

┌─string_array──────┐ │ ['hello','world'] │ └───────────────────┘

O un array de tipos anidados, como tuplas

SELECT array (tuple( 1 , 2 ), tuple( 3 , 4 ))

┌─[(1, 2), (3, 4)]─┐ │ [(1,2),(3,4)] │ └──────────────────┘

Puede que te sientas tentado a crear un Array de distintos tipos así:

SELECT array ( 'Hello' , 'world' , 1 , 2 , 3 )

Sin embargo, los elementos de un array siempre deben tener un supertipo común, es decir, el tipo de dato más pequeño que puede representar valores de dos o más tipos diferentes sin pérdida, lo que permite usarlos juntos. Si no existe un supertipo común, obtendrás una excepción al intentar formar el array:

Received exception: Code: 386 . DB::Exception: There is no supertype for types String, String, UInt8, UInt8, UInt8 because some of them are String / FixedString / Enum and some of them are not : In scope SELECT ['Hello', 'world', 1, 2, 3]. (NO_COMMON_TYPE)

al crear arrays sobre la marcha, ClickHouse elige el tipo más específico que se ajuste a todos los elementos. Por ejemplo, si crea un array de enteros y float, se elige un supertipo de float:

SELECT [1::UInt8, 2.5::Float32, 3::UInt8] AS mixed_array, toTypeName([1, 2.5, 3]) AS array_type;

┌─mixed_array─┬─array_type─────┐ │ [1,2.5,3] │ Array(Float64) │ └─────────────┴────────────────┘

Creación de arrays de distintos tipos use_variant_as_common_type para cambiar el comportamiento predeterminado descrito anteriormente. Esto le permite usar el tipo if / multiIf / array / map cuando no existe un tipo común para los tipos de argumento. Puede usar la configuraciónpara cambiar el comportamiento predeterminado descrito anteriormente. Esto le permite usar el tipo Variant como tipo de resultado para las funcionescuando no existe un tipo común para los tipos de argumento. Por ejemplo: SELECT [1, 'ClickHouse', ['Another', 'Array']] AS array , toTypeName( array ) SETTINGS use_variant_as_common_type = 1 ; ┌─array────────────────────────────────┬─toTypeName(array)────────────────────────────┐ │ [1,'ClickHouse',['Another','Array']] │ Array(Variant(Array(String), String, UInt8)) │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ También puede leer los tipos del array por nombre de tipo: SELECT [1, 'ClickHouse', ['Another', 'Array']] AS array , array . UInt8 , array . String , array . `Array(String)` SETTINGS use_variant_as_common_type = 1 ; ┌─array────────────────────────────────┬─array.UInt8───┬─array.String─────────────┬─array.Array(String)─────────┐ │ [1,'ClickHouse',['Another','Array']] │ [1,NULL,NULL] │ [NULL,'ClickHouse',NULL] │ [[],[],['Another','Array']] │ └──────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘

El uso del índice con [] ofrece una forma práctica de acceder a los elementos de un array. En ClickHouse, es importante saber que el índice del array siempre comienza en 1. Esto puede diferir de otros lenguajes de programación con los que esté familiarizado, donde los arrays se indexan desde cero.

Por ejemplo, dado un array, puedes seleccionar el primer elemento de un array escribiendo:

WITH array ( 'hello' , 'world' ) AS string_array SELECT string_array[1];

┌─arrayElement⋯g_array, 1)─┐ │ hello │ └──────────────────────────┘

También es posible usar índices negativos. De esta forma, puedes seleccionar elementos con respecto al último elemento:

WITH array ( 'hello' , 'world' ) AS string_array SELECT string_array[-1];

┌─arrayElement⋯g_array, -1)─┐ │ world │ └───────────────────────────┘

Aunque los arrays se indexan a partir de 1, también puedes acceder a los elementos en la posición 0. El valor devuelto será el valor predeterminado del tipo del array. En el ejemplo siguiente, se devuelve una cadena vacía, ya que este es el valor predeterminado del tipo de datos String:

WITH ['hello', 'world', 'arrays are great aren\'t they?'] AS string_array SELECT string_array[0]

┌─arrayElement⋯g_array, 0)─┐ │ │ └──────────────────────────┘

​ Funciones de arrays

ClickHouse ofrece una gran variedad de funciones útiles que operan con arrays. En esta sección, veremos algunas de las más útiles, desde las más sencillas hasta las más complejas.

​ funciones length, arrayEnumerate, indexOf y has*

La función length se utiliza para devolver la cantidad de elementos del array:

WITH array ( 'learning' , 'ClickHouse' , 'arrays' ) AS string_array SELECT length (string_array);

┌─length(string_array)─┐ │ 3 │ └──────────────────────┘

También puede usar la función arrayEnumerate para devolver un array con los índices de los elementos:

WITH array ( 'learning' , 'ClickHouse' , 'arrays' ) AS string_array SELECT arrayEnumerate(string_array);

┌─arrayEnumerate(string_array)─┐ │ [1,2,3] │ └──────────────────────────────┘

Si quieres encontrar el índice de un valor específico, puedes usar la función indexOf :

SELECT indexOf([4, 2, 8, 8, 9], 8 );

┌─indexOf([4, 2, 8, 8, 9], 8)─┐ │ 3 │ └─────────────────────────────┘

Ten en cuenta que esta función devolverá el primer índice que encuentre si hay varios valores idénticos en el array. Si los elementos del array están ordenados de forma ascendente, puedes usar la función indexOfAssumeSorted

Las funciones has , hasAll y hasAny son útiles para determinar si un array contiene un valor determinado. Considera el siguiente ejemplo:

WITH ['Airbus A380', 'Airbus A350', 'Airbus A220', 'Boeing 737', 'Boeing 747-400'] AS airplanes SELECT has(airplanes, 'Airbus A350' ) AS has_true, has(airplanes, 'Lockheed Martin F-22 Raptor' ) AS has_false, hasAny(airplanes, ['Boeing 737', 'Eurofighter Typhoon']) AS hasAny_true, hasAny(airplanes, ['Lockheed Martin F-22 Raptor', 'Eurofighter Typhoon']) AS hasAny_false, hasAll(airplanes, ['Boeing 737', 'Boeing 747-400']) AS hasAll_true, hasAll(airplanes, ['Boeing 737', 'Eurofighter Typhoon']) AS hasAll_false FORMAT Vertical;

has_true: 1 has_false: 0 hasAny_true: 1 hasAny_false: 0 hasAll_true: 1 hasAll_false: 0

​ Exploración de datos de vuelos con funciones de arrays

Hasta ahora, los ejemplos han sido bastante sencillos. La utilidad de los arrays se aprecia realmente cuando se usan con un conjunto de datos del mundo real.

Usaremos el conjunto de datos ontime , que contiene datos de vuelos de la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU. Puede encontrar este conjunto de datos en el Playground de SQL

Hemos seleccionado este conjunto de datos porque los arrays suelen ser muy adecuados para trabajar con datos de series temporales y pueden ayudar a simplificar consultas que, de otro modo, serían complejas.

Haga clic en el botón “play” de abajo para ejecutar las consultas directamente en la documentación y ver el resultado en tiempo real.

Hay muchas columnas en este conjunto de datos, pero nos centraremos en un subconjunto de ellas. Ejecuta la siguiente consulta para ver qué aspecto tienen nuestros datos:

Veamos los 10 aeropuertos con más tráfico de EE. UU. en un día concreto elegido al azar, por ejemplo, ‘2024-01-01’. Nos interesa saber cuántos vuelos salen de cada aeropuerto. Nuestros datos contienen una fila por vuelo, pero sería útil poder agruparlos por aeropuerto de origen y agrupar los destinos en un Array.

Para ello, podemos usar la función de agregado groupArray , que toma los valores de la columna especificada de cada fila y los agrupa en un Array.

Ejecuta la siguiente consulta para ver cómo funciona:

La función toStringCutToZero de la consulta anterior se usa para eliminar los caracteres nulos que aparecen después del código de 3 letras de algunos aeropuertos.

Con los datos en este formato, podemos determinar fácilmente el orden de los aeropuertos con más tráfico calculando la longitud de los Arrays “Destinations” agrupados:

​ arrayMap y arrayZip

En la consulta anterior vimos que el Aeropuerto Internacional de Denver era el aeropuerto con más vuelos de salida en el día concreto que habíamos elegido. Veamos cuántos de esos vuelos salieron a tiempo, cuántos se retrasaron entre 15 y 30 minutos y cuántos se retrasaron más de 30 minutos.

Muchas de las funcións de arrays de ClickHouse son las llamadas “funciones de orden superior” y aceptan una función lambda como primer parámetro. La función arrayMap es un ejemplo de este tipo de funciones de orden superior y devuelve un nuevo array a partir del array proporcionado al aplicar una función lambda a cada elemento del array original.

Ejecuta la consulta siguiente, que usa la función arrayMap , para ver qué vuelos se retrasaron y cuáles salieron a tiempo. Para cada par de origen/destino, muestra la matrícula y el estado de cada vuelo:

arrayMap toma un array de un solo elemento [DepDelayMinutes] y le aplica la función lambda d -> if(d >= 30, 'DELAYED', if(d >= 15, 'WARNING', 'ON-TIME' para clasificarlo. A continuación, el primer elemento del array resultante se extrae con [DepDelayMinutes][1] . La función Tail_Number y el array statuses en un único array. En la consulta anterior, la funcióntoma un array de un solo elementoy le aplica la función lambdapara clasificarlo. A continuación, el primer elemento del array resultante se extrae con. La función arrayZip combina el arrayy el arrayen un único array.

A continuación, veremos solo el número de vuelos que se retrasaron 30 minutos o más en los aeropuertos DEN , ATL y DFW :

d ) y devuelve 1 si se cumple la condición; de lo contrario, 0 . En la consulta anterior, pasamos una función lambda como primer argumento a la función arrayFilter . Esta función lambda toma el retraso en minutos () y devuelvesi se cumple la condición; de lo contrario,

d -> d >= 30

​ arraySort y arrayIntersect

arrayIntersect . arraySort toma un array y ordena sus elementos en orden ascendente de forma predeterminada, aunque también puedes pasarle una función lambda para definir el orden de clasificación. arrayIntersect toma varios arrays y devuelve un array que contiene los elementos presentes en todos ellos. A continuación, veremos qué pares de grandes aeropuertos de EE. UU. comparten más destinos con ayuda de las funciones arraySort toma un array y ordena sus elementos en orden ascendente de forma predeterminada, aunque también puedes pasarle una función lambda para definir el orden de clasificación.toma varios arrays y devuelve un array que contiene los elementos presentes en todos ellos.

Ejecuta la consulta siguiente para ver estas dos funciones de arrays en acción:

La consulta funciona en dos etapas principales. Primero, crea un conjunto de datos temporal llamado airport_routes mediante una Common Table Expression (CTE) que analiza todos los vuelos del 1 de enero de 2024 y, para cada aeropuerto de origen, construye una lista ordenada de todos los destinos únicos a los que vuela ese aeropuerto. En el conjunto de resultados de airport_routes , por ejemplo, DEN podría tener un array con todas las ciudades a las que vuela, como ['ATL', 'BOS', 'LAX', 'MIA', ...] , y así sucesivamente.

En la segunda etapa, la consulta toma cinco grandes aeropuertos principales de EE. UU. ( DEN , ATL , DFW , ORD y LAS ) y compara todos los pares posibles entre ellos. Lo hace mediante un cross join, que crea todas las combinaciones de estos aeropuertos. Luego, para cada par, usa la función arrayIntersect para encontrar qué destinos aparecen en las listas de ambos aeropuertos. La función length cuenta cuántos destinos tienen en común.

La condición a1.Origin < a2.Origin garantiza que cada par aparezca solo una vez. Sin esto, obtendrías tanto JFK-LAX como LAX-JFK como resultados independientes, lo que sería redundante porque representan la misma comparación. Por último, la consulta ordena los resultados para mostrar qué pares de aeropuertos tienen el mayor número de destinos compartidos y devuelve solo los 10 primeros. Esto revela qué grandes hubs tienen las redes de rutas más solapadas, lo que podría indicar mercados competitivos en los que varias aerolíneas operan las mismas rutas entre ciudades, o hubs que dan servicio a regiones geográficas similares y que podrían utilizarse como puntos de conexión alternativos para los viajeros.

Mientras analizamos los retrasos, usemos otra función de orden superior para arrays, arrayReduce , para encontrar el retraso medio y el máximo de cada ruta desde el Aeropuerto Internacional de Denver:

En el ejemplo anterior, usamos arrayReduce para encontrar el retraso medio y el máximo de varios vuelos con salida desde DEN . arrayReduce aplica una función de agregado, especificada en el primer parámetro de la función, a los elementos del array proporcionado, especificado en el segundo parámetro de la función.

Las funciones normales de ClickHouse tienen la propiedad de devolver el mismo número de filas que reciben. Sin embargo, hay una función interesante y única que rompe esta regla, y vale la pena conocerla: la función arrayJoin .

arrayJoin “explota” un array, creando una fila independiente para cada elemento. Esto es similar a las funciones SQL UNNEST o EXPLODE de otras bases de datos.

A diferencia de la mayoría de las funciones de array, que devuelven arrays o valores escalares, arrayJoin cambia fundamentalmente el conjunto de resultados al multiplicar el número de filas.

Considere la consulta siguiente, que devuelve un array de valores de 0 a 100, de 10 en 10. Podemos interpretar el array como distintos tiempos de retraso: 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y así sucesivamente.

Podemos escribir una consulta con arrayJoin para calcular cuántos retrasos hubo de hasta ese número de minutos entre dos aeropuertos. La siguiente consulta crea un histograma que muestra la distribución de los retrasos de vuelos de Denver (DEN) a Miami (MIA) el 1 de enero de 2024, usando buckets de retraso acumulativos:

En la consulta anterior devolvemos un array de retrasos mediante una cláusula CTE (cláusula WITH ). Destination convierte el código de destino en una cadena.

Usamos arrayJoin para expandir el array de retrasos en filas independientes. Cada valor del array delay se convierte en su propia fila con el alias del , y obtenemos 10 filas: una para del=0 , otra para del=10 , otra para del=20 , etc. Para cada umbral de retraso ( del ), la consulta cuenta cuántos vuelos tuvieron retrasos mayores o iguales que ese umbral mediante countIf(DepDelayMinutes >= del) .

arrayJoin también tiene un equivalente como comando SQL: ARRAY JOIN . La consulta anterior se reproduce a continuación con el comando SQL equivalente para compararla:

​ Próximos pasos

groupArray , arrayFilter , arrayMap , arrayReduce y arrayJoin . Para seguir aprendiendo, explora la referencia completa de funciones de arrays para descubrir otras funciones, como arrayFlatten , arrayReverse y arrayDistinct . También puede interesarte aprender sobre estructuras de datos relacionadas, como los tipos JSON y ¡Felicidades! Has aprendido a trabajar con arrays en ClickHouse, desde la creación básica de arrays y su indexación hasta funciones avanzadas como. Para seguir aprendiendo, explora la referencia completa de funciones de arrays para descubrir otras funciones, como. También puede interesarte aprender sobre estructuras de datos relacionadas, como los tipos tuplas Map , que funcionan muy bien junto con los arrays. Practica estos conceptos con tus propios conjuntos de datos y experimenta con distintas consultas en el Playground de SQL o con otros conjuntos de datos de ejemplo.

Los arrays son una característica fundamental de ClickHouse que permite realizar consultas analíticas eficientes. A medida que te familiarices más con las funciones de arrays, verás que pueden simplificar drásticamente agregaciones complejas y análisis de series temporales. Si quieres seguir profundizando en arrays, te recomendamos el siguiente video de YouTube de Mark, nuestro experto en datos: