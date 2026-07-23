LZ4 si no está seguro de qué modo elegir.
“
Modos
Tanto LZ4 como ZSTD fueron creados por el mismo autor, pero con distintas compensaciones. Según los benchmarks de Facebook:
|valor
|nombre
|descripción
0x02
|Ninguno
|Sin compresión, solo sumas de comprobación
0x82
|LZ4
|Extremadamente rápido, buena compresión
0x90
|ZSTD
|Zstandard, bastante rápido, la mejor compresión
|nombre
|ratio
|compresión
|descompresión
|zstd 1.4.5 -1
|2.8
|500 MB/s
|1660 MB/s
|lz4 1.9.2
|2.1
|740 MB/s
|4530 MB/s
Bloque
El encabezado es (raw_size + data_size + mode); el tamaño bruto consiste en len(header + compressed_data). La suma de comprobación es
|campo
|tipo
|descripción
|checksum
|uint128
|Hash de (encabezado + datos comprimidos)
|raw_size
|uint32
|Tamaño bruto sin encabezado
|data_size
|uint32
|Tamaño de los datos sin comprimir
|mode
|byte
|Modo de compresión
|compressed_data
|binary
|Bloque de datos comprimidos
hash(header + compressed_data), mediante ClickHouse CityHash.
Si se usa el modo None,
Modo None
compressed_data es igual a los datos originales.
El modo sin compresión es útil para garantizar una mayor integridad de los datos mediante sumas de comprobación, porque
la sobrecarga del hash es insignificante.