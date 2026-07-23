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El protocolo de ClickHouse admite la compresión de bloques de datos con sumas de comprobación. Use LZ4 si no está seguro de qué modo elegir. “
Obtenga más información sobre los códecs de compresión de columnas disponibles y especifíquelos al crear sus tablas o más adelante.

Modos

Tanto LZ4 como ZSTD fueron creados por el mismo autor, pero con distintas compensaciones. Según los benchmarks de Facebook:

Bloque

El encabezado es (raw_size + data_size + mode); el tamaño bruto consiste en len(header + compressed_data). La suma de comprobación es hash(header + compressed_data), mediante ClickHouse CityHash.

Modo None

Si se usa el modo None, compressed_data es igual a los datos originales. El modo sin compresión es útil para garantizar una mayor integridad de los datos mediante sumas de comprobación, porque la sobrecarga del hash es insignificante.
Última modificación el 23 de julio de 2026