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Este conjunto de datos contiene información de la Oficina de Estadísticas de Transporte.

Crear una tabla

Importar a partir de datos en bruto

Descargar datos:
Carga de datos con varios hilos:
(si tienes problemas de memoria u otros problemas en tu servidor, elimina la parte -P $(nproc))

Importar desde una copia guardada

Como alternativa, puedes importar datos desde una copia guardada mediante la siguiente consulta:
La instantánea se creó el 2022-05-29.

Consultas

Q0.
Q1. El número de vuelos por día entre los años 2000 y 2008
Q2. El número de vuelos con retrasos de más de 10 minutos, agrupados por día de la semana, entre 2000 y 2008
Q3. El número de retrasos por aeropuerto entre 2000 y 2008
Q4. El número de retrasos por aerolínea en 2007
Q5. El porcentaje de retrasos por aerolínea en 2007
Una versión mejor de la misma consulta:
Q6. La solicitud anterior para un rango de años más amplio, 2000-2008
Una versión mejor de la misma consulta:
Q7. Porcentaje de vuelos con retraso de más de 10 minutos, por año
Una versión mejorada de la misma consulta:
Q8. Los destinos más populares según el número de ciudades conectadas directamente en distintos intervalos de años
Q9.
Q10.
Extra:
También puedes experimentar con los datos en Playground, ejemplo. Esta prueba de rendimiento fue creada por Vadim Tkachenko. Consulta:
Última modificación el 3 de julio de 2026