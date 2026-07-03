ClickHouse no admite procedimientos almacenados tradicionales con lógica de control de flujo (
Alternativas a los procedimientos almacenados en ClickHouse
IF/
ELSE, bucles, etc.).
Se trata de una decisión de diseño deliberada, basada en la arquitectura de ClickHouse como base de datos analítica.
Los bucles se desaconsejan en las bases de datos analíticas porque procesar O(n) consultas simples suele ser más lento que procesar un menor número de consultas complejas.
ClickHouse está optimizado para:
- Cargas de trabajo analíticas - Agregaciones complejas sobre grandes conjuntos de datos
- Procesamiento por lotes - Procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos
- Consultas declarativas - Consultas SQL que describen qué datos recuperar, no cómo procesarlos
Las funciones definidas por el usuario permiten encapsular lógica reutilizable sin flujo de control. ClickHouse admite dos tipos:
Funciones definidas por el usuario (UDFs)
Cree funciones con expresiones SQL y sintaxis lambda:
UDFs basadas en lambda
Datos de muestra para los ejemplos
Datos de muestra para los ejemplos
-- Crear la tabla products
CREATE TABLE products (
product_id UInt32,
product_name String,
price Decimal(10, 2)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY product_id;
-- Insertar datos de muestra
INSERT INTO products (product_id, product_name, price) VALUES
(1, 'Laptop', 899.99),
(2, 'Wireless Mouse', 24.99),
(3, 'USB-C Cable', 12.50),
(4, 'Monitor', 299.00),
(5, 'Keyboard', 79.99),
(6, 'Webcam', 54.95),
(7, 'Desk Lamp', 34.99),
(8, 'External Hard Drive', 119.99),
(9, 'Headphones', 149.00),
(10, 'Phone Stand', 15.99);
-- Función de cálculo simple
CREATE FUNCTION calculate_tax AS (price, rate) -> price * rate;
SELECT
product_name,
price,
calculate_tax(price, 0.08) AS tax
FROM products;
-- Lógica condicional usando if()
CREATE FUNCTION price_tier AS (price) ->
if(price < 100, 'Budget',
if(price < 500, 'Mid-range', 'Premium'));
SELECT
product_name,
price,
price_tier(price) AS tier
FROM products;
Limitaciones:
-- Manipulación de cadenas
CREATE FUNCTION format_phone AS (phone) ->
concat('(', substring(phone, 1, 3), ') ',
substring(phone, 4, 3), '-',
substring(phone, 7, 4));
SELECT format_phone('5551234567');
-- Resultado: (555) 123-4567
- No hay bucles ni flujos de control complejos
- No se pueden modificar datos (
INSERT/
UPDATE/
DELETE)
- No se permiten funciones recursivas
CREATE FUNCTION para ver la sintaxis completa.
Para una lógica más compleja, utilice UDF ejecutables que llamen a programas externos:
UDF ejecutables
<!-- /etc/clickhouse-server/sentiment_analysis_function.xml -->
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>sentiment_score</name>
<return_type>Float32</return_type>
<argument>
<type>String</type>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>python3 /opt/scripts/sentiment.py</command>
</function>
</functions>
Las UDF ejecutables pueden implementar lógica arbitraria en cualquier lenguaje de programación (Python, Node.js, Go, etc.). Consulta UDF ejecutables para obtener más información.
-- Usar el UDF ejecutable
SELECT
review_text,
sentiment_score(review_text) AS score
FROM customer_reviews;
Las vistas parametrizadas actúan como funciones que devuelven conjuntos de datos. Son ideales para consultas reutilizables con filtrado dinámico:
Vistas parametrizadas
Datos de ejemplo
Datos de ejemplo
-- Crear la tabla sales
CREATE TABLE sales (
date Date,
product_id UInt32,
product_name String,
category String,
quantity UInt32,
revenue Decimal(10, 2),
sales_amount Decimal(10, 2)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (date, product_id);
-- Insertar datos de ejemplo
INSERT INTO sales VALUES
('2024-01-05', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 2, 1799.98, 1799.98),
('2024-01-06', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 1, 899.99, 899.99),
('2024-01-10', 12346, 'Wireless Mouse', 'Electronics', 5, 124.95, 124.95),
('2024-01-15', 12347, 'USB-C Cable', 'Accessories', 10, 125.00, 125.00),
('2024-01-20', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 3, 2699.97, 2699.97),
('2024-01-25', 12348, 'Monitor 4K', 'Electronics', 2, 598.00, 598.00),
('2024-02-01', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 1, 899.99, 899.99),
('2024-02-05', 12349, 'Keyboard Mechanical', 'Accessories', 4, 319.96, 319.96),
('2024-02-10', 12346, 'Wireless Mouse', 'Electronics', 8, 199.92, 199.92),
('2024-02-15', 12350, 'Webcam HD', 'Electronics', 3, 164.85, 164.85);
-- Crear una vista parametrizada
CREATE VIEW sales_by_date AS
SELECT
date,
product_id,
sum(quantity) AS total_quantity,
sum(revenue) AS total_revenue
FROM sales
WHERE date BETWEEN {start_date:Date} AND {end_date:Date}
GROUP BY date, product_id;
-- Consultar la vista con parámetros
SELECT *
FROM sales_by_date(start_date='2024-01-01', end_date='2024-01-31')
WHERE product_id = 12345;
Casos de uso comunes
- Filtrado dinámico por rango de fechas
- Segmentación de datos por usuario
- Acceso a datos multi-tenant
- Plantillas de informes
- Enmascaramiento de datos
Consulta la sección Vistas parametrizadas para más información.
-- Vista parametrizada más compleja
CREATE VIEW top_products_by_category AS
SELECT
category,
product_name,
revenue,
rank
FROM (
SELECT
category,
product_name,
revenue,
rank() OVER (PARTITION BY category ORDER BY revenue DESC) AS rank
FROM (
SELECT
category,
product_name,
sum(sales_amount) AS revenue
FROM sales
WHERE category = {category:String}
AND date >= {min_date:Date}
GROUP BY category, product_name
)
)
WHERE rank <= {top_n:UInt32};
-- Úsala
SELECT * FROM top_products_by_category(
category='Electronics',
min_date='2024-01-01',
top_n=10
);
Las vistas materializadas son ideales para precalcular agregaciones costosas que tradicionalmente se harían en procedimientos almacenados. Si vienes de una base de datos tradicional, piensa en una vista materializada como un trigger de INSERT que transforma y agrega datos automáticamente a medida que se insertan en la tabla de origen:
Vistas materializadas
-- Tabla fuente
CREATE TABLE page_views (
user_id UInt64,
page String,
timestamp DateTime,
session_id String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (user_id, timestamp);
-- Vista materializada que mantiene estadísticas agregadas
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_user_stats
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY (date, user_id)
AS SELECT
toDate(timestamp) AS date,
user_id,
count() AS page_views,
uniq(session_id) AS sessions,
uniq(page) AS unique_pages
FROM page_views
GROUP BY date, user_id;
-- Insertar datos de muestra en la tabla fuente
INSERT INTO page_views VALUES
(101, '/home', '2024-01-15 10:00:00', 'session_a1'),
(101, '/products', '2024-01-15 10:05:00', 'session_a1'),
(101, '/checkout', '2024-01-15 10:10:00', 'session_a1'),
(102, '/home', '2024-01-15 11:00:00', 'session_b1'),
(102, '/about', '2024-01-15 11:05:00', 'session_b1'),
(101, '/home', '2024-01-16 09:00:00', 'session_a2'),
(101, '/products', '2024-01-16 09:15:00', 'session_a2'),
(103, '/home', '2024-01-16 14:00:00', 'session_c1'),
(103, '/products', '2024-01-16 14:05:00', 'session_c1'),
(103, '/products', '2024-01-16 14:10:00', 'session_c1'),
(102, '/home', '2024-01-17 10:30:00', 'session_b2'),
(102, '/contact', '2024-01-17 10:35:00', 'session_b2');
-- Consultar datos preaagregados
SELECT
user_id,
sum(page_views) AS total_views,
sum(sessions) AS total_sessions
FROM daily_user_stats
WHERE date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31'
GROUP BY user_id;
Para el procesamiento por lotes programado (como los procedimientos almacenados que se ejecutan por la noche):
Vistas materializadas actualizables
Consulte Vistas materializadas en cascada para ver patrones avanzados.
-- Se actualiza automáticamente cada día a las 2 AM
CREATE MATERIALIZED VIEW monthly_sales_report
REFRESH EVERY 1 DAY OFFSET 2 HOUR
AS SELECT
toStartOfMonth(order_date) AS month,
region,
product_category,
count() AS order_count,
sum(amount) AS total_revenue,
avg(amount) AS avg_order_value
FROM orders
WHERE order_date >= today() - INTERVAL 13 MONTH
GROUP BY month, region, product_category;
-- La consulta siempre tiene datos frescos
SELECT * FROM monthly_sales_report
WHERE month = toStartOfMonth(today());
Para lógica de negocio compleja, flujos de trabajo ETL o procesos de varios pasos, siempre es posible implementar la lógica fuera de ClickHouse mediante clientes para distintos lenguajes.
Orquestación externa
A continuación se muestra una comparación en paralelo de cómo un procedimiento almacenado de MySQL puede trasladarse a código de la aplicación con ClickHouse:
Uso del código de la aplicación
- Procedimiento almacenado de MySQL
- Código de aplicación de ClickHouse
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE process_order(
IN p_order_id INT,
IN p_customer_id INT,
IN p_order_total DECIMAL(10,2),
OUT p_status VARCHAR(50),
OUT p_loyalty_points INT
)
BEGIN
DECLARE v_customer_tier VARCHAR(20);
DECLARE v_previous_orders INT;
DECLARE v_discount DECIMAL(10,2);
-- Iniciar transacción
START TRANSACTION;
-- Obtener información del cliente
SELECT tier, total_orders
INTO v_customer_tier, v_previous_orders
FROM customers
WHERE customer_id = p_customer_id;
-- Calcular descuento según el nivel
IF v_customer_tier = 'gold' THEN
SET v_discount = p_order_total * 0.15;
ELSEIF v_customer_tier = 'silver' THEN
SET v_discount = p_order_total * 0.10;
ELSE
SET v_discount = 0;
END IF;
-- Insertar registro de pedido
INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_total, discount, final_amount)
VALUES (p_order_id, p_customer_id, p_order_total, v_discount,
p_order_total - v_discount);
-- Actualizar estadísticas del cliente
UPDATE customers
SET total_orders = total_orders + 1,
lifetime_value = lifetime_value + (p_order_total - v_discount),
last_order_date = NOW()
WHERE customer_id = p_customer_id;
-- Calcular puntos de fidelidad (1 punto por dólar)
SET p_loyalty_points = FLOOR(p_order_total - v_discount);
-- Insertar transacción de puntos de fidelidad
INSERT INTO loyalty_points (customer_id, points, transaction_date, description)
VALUES (p_customer_id, p_loyalty_points, NOW(),
CONCAT('Order #', p_order_id));
-- Comprobar si el cliente debe subir de nivel
IF v_previous_orders + 1 >= 10 AND v_customer_tier = 'bronze' THEN
UPDATE customers SET tier = 'silver' WHERE customer_id = p_customer_id;
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_SILVER';
ELSEIF v_previous_orders + 1 >= 50 AND v_customer_tier = 'silver' THEN
UPDATE customers SET tier = 'gold' WHERE customer_id = p_customer_id;
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_GOLD';
ELSE
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE';
END IF;
COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
-- Llamar al procedimiento almacenado
CALL process_order(12345, 5678, 250.00, @status, @points);
SELECT @status, @points;
Diferencias clave
- Flujo de control - Los procedimientos almacenados de MySQL usan
IF/ELSEy bucles
WHILE. En ClickHouse, implemente esta lógica en el código de su aplicación (Python, Java, etc.)
- Transacciones - MySQL admite
BEGIN/COMMIT/ROLLBACKpara transacciones ACID. ClickHouse es una base de datos analítica optimizada para cargas de trabajo de solo inserción, no para actualizaciones transaccionales
- Actualizaciones - MySQL usa sentencias
UPDATE. ClickHouse prefiere
INSERTcon ReplacingMergeTree o CollapsingMergeTree para datos mutables
- Variables y estado - Los procedimientos almacenados de MySQL pueden declarar variables (
DECLARE v_discount). Con ClickHouse, gestione el estado en el código de su aplicación
- Gestión de errores - MySQL admite
SIGNALy manejadores de excepciones. En el código de la aplicación, use la gestión de errores nativa de su lenguaje (try/catch)
Uso de herramientas de orquestación de flujos de trabajo
- Apache Airflow - Programa y supervisa DAG complejos de consultas de ClickHouse
- dbt - Transforma datos con flujos de trabajo basados en SQL
- Prefect/Dagster - Orquestación moderna basada en Python
- Planificadores personalizados - Tareas cron, Kubernetes CronJobs, etc.
- Capacidades completas de un lenguaje de programación
- Mejor gestión de errores y lógica de reintento
- Integración con sistemas externos (API, otras bases de datos)
- Control de versiones y pruebas
- Monitorización y alertas
- Programación más flexible
Aunque ClickHouse no tiene “sentencias preparadas” tradicionales en el sentido de los RDBMS, ofrece parámetros de consulta que cumplen la misma función: consultas seguras y parametrizadas que evitan la inyección SQL.
Alternativas a las sentencias preparadas en ClickHouse
Hay dos formas de definir parámetros de consulta:
Sintaxis
Método 1: usar
SET
Tabla y datos de ejemplo
Tabla y datos de ejemplo
-- Crear la tabla user_events (sintaxis de ClickHouse)
CREATE TABLE user_events (
event_id UInt32,
user_id UInt64,
event_name String,
event_date Date,
event_timestamp DateTime
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (user_id, event_date);
-- Insertar datos de ejemplo para varios usuarios y eventos
INSERT INTO user_events (event_id, user_id, event_name, event_date, event_timestamp) VALUES
(1, 12345, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 10:30:00'),
(2, 12345, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 10:35:00'),
(3, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-05', '2024-01-05 10:40:00'),
(4, 12345, 'page_view', '2024-01-10', '2024-01-10 14:20:00'),
(5, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-10', '2024-01-10 14:25:00'),
(6, 12345, 'purchase', '2024-01-10', '2024-01-10 14:30:00'),
(7, 12345, 'page_view', '2024-01-15', '2024-01-15 09:15:00'),
(8, 12345, 'page_view', '2024-01-15', '2024-01-15 09:20:00'),
(9, 12345, 'page_view', '2024-01-20', '2024-01-20 16:45:00'),
(10, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-20', '2024-01-20 16:50:00'),
(11, 12345, 'purchase', '2024-01-25', '2024-01-25 11:10:00'),
(12, 12345, 'page_view', '2024-01-28', '2024-01-28 13:30:00'),
(13, 67890, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 11:00:00'),
(14, 67890, 'add_to_cart', '2024-01-05', '2024-01-05 11:05:00'),
(15, 67890, 'purchase', '2024-01-05', '2024-01-05 11:10:00'),
(16, 12345, 'page_view', '2024-02-01', '2024-02-01 10:00:00'),
(17, 12345, 'add_to_cart', '2024-02-01', '2024-02-01 10:05:00');
SET param_user_id = 12345;
SET param_start_date = '2024-01-01';
SET param_end_date = '2024-01-31';
SELECT
event_name,
count() AS event_count
FROM user_events
WHERE user_id = {user_id: UInt64}
AND event_date BETWEEN {start_date: Date} AND {end_date: Date}
GROUP BY event_name;
Método 2: uso de parámetros de la CLI
clickhouse-client \
--param_user_id=12345 \
--param_start_date='2024-01-01' \
--param_end_date='2024-01-31' \
--query="SELECT count() FROM user_events
WHERE user_id = {user_id: UInt64}
AND event_date BETWEEN {start_date: Date} AND {end_date: Date}"
Se hace referencia a los parámetros mediante:
Sintaxis de los parámetros
{parameter_name: DataType}
parameter_name- El nombre del parámetro (sin el prefijo
param_)
DataType- El tipo de dato de ClickHouse al que se convierte el parámetro
Ejemplos de tipos de datos
Tablas y datos de muestra para el ejemplo
Tablas y datos de muestra para el ejemplo
-- 1. Crear una tabla para probar cadenas y números
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
name String,
age UInt8,
salary Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO users VALUES
('John Doe', 25, 75000.50),
('Jane Smith', 30, 85000.75),
('Peter Jones', 20, 50000.00);
-- 2. Crear una tabla para probar fechas y marcas temporales
CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
event_date Date,
event_timestamp DateTime
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO events VALUES
('2024-01-15', '2024-01-15 14:30:00'),
('2024-01-15', '2024-01-15 15:00:00'),
('2024-01-16', '2024-01-16 10:00:00');
-- 3. Crear una tabla para probar arrays
CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
id UInt32,
name String
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO products VALUES (1, 'Laptop'), (2, 'Monitor'), (3, 'Mouse'), (4, 'Keyboard');
-- 4. Crear una tabla para probar Map (similar a struct)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts (
user_id UInt32,
status String,
type String
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO accounts VALUES
(101, 'active', 'premium'),
(102, 'inactive', 'basic'),
(103, 'active', 'basic');
-- 5. Crear una tabla para probar identificadores
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales_2024 (
value UInt32
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO sales_2024 VALUES (100), (200), (300);
- Cadenas & números
- Fechas & horas
- Arrays
- Maps
- Identificadores
SET param_name = 'John Doe';
SET param_age = 25;
SET param_salary = 75000.50;
SELECT name, age, salary FROM users
WHERE name = {name: String}
AND age >= {age: UInt8}
AND salary <= {salary: Float64};
Para usar parámetros de consulta en clientes para lenguajes, consulta la documentación del cliente del lenguaje específico que te interese.
Los parámetros de consulta no son sustituciones de texto de uso general. Tienen limitaciones específicas:
Limitaciones de los parámetros de consulta
- Están destinados principalmente a las sentencias SELECT; la mejor compatibilidad se da en las consultas SELECT
- Funcionan como identificadores o literales; no pueden sustituir fragmentos arbitrarios de SQL
- Tienen compatibilidad limitada con DDL; se admiten en
CREATE TABLE, pero no en
ALTER TABLE
Lo que NO funciona:
-- ✓ Valores en la cláusula WHERE
SELECT * FROM users WHERE id = {user_id: UInt64};
-- ✓ Nombres de tabla/base de datos
SELECT * FROM {db: Identifier}.{table: Identifier};
-- ✓ Valores en la cláusula IN
SELECT * FROM products WHERE id IN {ids: Array(UInt32)};
-- ✓ CREATE TABLE
CREATE TABLE {table_name: Identifier} (id UInt64, name String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
-- ✗ Nombres de columna en SELECT (usar Identifier con cuidado)
SELECT {column: Identifier} FROM users; -- Soporte limitado
-- ✗ Fragmentos SQL arbitrarios
SELECT * FROM users {where_clause: String}; -- NO SOPORTADO
-- ✗ Sentencias ALTER TABLE
ALTER TABLE {table: Identifier} ADD COLUMN new_col String; -- NO SOPORTADO
-- ✗ Múltiples sentencias
{statements: String}; -- NO SOPORTADO
Use siempre parámetros de consulta para los datos introducidos por el usuario:
Buenas prácticas de seguridad
Valide los tipos de datos de entrada:
# ✓ SEGURO - Usa parámetros
user_input = request.get('user_id')
result = client.query(
"SELECT * FROM orders WHERE user_id = {uid: UInt64}",
parameters={'uid': user_input}
)
# ✗ PELIGROSO - ¡Riesgo de inyección SQL!
user_input = request.get('user_id')
result = client.query(f"SELECT * FROM orders WHERE user_id = {user_input}")
def get_user_orders(user_id: int, start_date: str):
# Validar tipos antes de consultar
if not isinstance(user_id, int) or user_id <= 0:
raise ValueError("Invalid user_id")
# Los parámetros garantizan la seguridad de tipos
return client.query(
"""
SELECT * FROM orders
WHERE user_id = {uid: UInt64}
AND order_date >= {start: Date}
""",
parameters={'uid': user_id, 'start': start_date}
)
La interfaz MySQL de ClickHouse incluye una compatibilidad mínima con sentencias preparadas (
Sentencias preparadas del protocolo MySQL
COM_STMT_PREPARE,
COM_STMT_EXECUTE,
COM_STMT_CLOSE), principalmente para permitir la conexión con herramientas como Tableau Online que encapsulan consultas en sentencias preparadas.
Limitaciones clave:
- No se admite la vinculación de parámetros - No puedes usar marcadores de posición
?con parámetros vinculados
- Las consultas se almacenan, pero no se analizan durante
PREPARE
- La implementación es mínima y está pensada para la compatibilidad con herramientas de BI específicas
Para obtener más información, consulte la documentación de la interfaz MySQL y el artículo del blog sobre la compatibilidad con MySQL.
-- Esta sentencia preparada de estilo MySQL con parámetros NO funciona en ClickHouse
PREPARE stmt FROM 'SELECT * FROM users WHERE id = ?';
EXECUTE stmt USING @user_id; -- Vinculación de parámetros no compatible
Resumen
Alternativas de ClickHouse frente a los procedimientos almacenados
|Patrón tradicional de procedimiento almacenado
|Alternativa en ClickHouse
|Cálculos y transformaciones simples
|Funciones definidas por el usuario (UDFs)
|Consultas parametrizadas reutilizables
|Vistas parametrizadas
|Agregaciones precomputadas
|Vistas materializadas
|Procesamiento por lotes programado
|Vistas materializadas actualizables
|ETL complejo de varios pasos
|Vistas materializadas encadenadas u orquestación externa (Python, Airflow, dbt)
|Lógica de negocio con control de flujo
|Código de aplicación
Los parámetros de consulta se pueden usar para:
Uso de los parámetros de consulta
- Prevenir la inyección SQL
- Consultas parametrizadas con seguridad de tipos
- Filtrado dinámico en aplicaciones
- Plantillas de consulta reutilizables
CREATE FUNCTION- Funciones definidas por el usuario
CREATE VIEW- Vistas, incluidas las parametrizadas y las materializadas
- Sintaxis SQL - Parámetros de consulta - Sintaxis completa de los parámetros de consulta
- Vistas materializadas en cascada - Patrones avanzados de vistas materializadas
- UDF ejecutables - Ejecución de funciones externas