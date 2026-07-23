JOIN estándar de SQL, lo que permite realizar análisis de datos de forma eficiente.
En esta guía, explorarás algunos de los tipos de
JOIN más comunes y cómo utilizarlos con ayuda de diagramas de Venn y consultas de ejemplo sobre un conjunto de datos IMDB normalizado, procedente del repositorio de conjuntos de datos relacionales.
Las instrucciones para crear y cargar las tablas se pueden encontrar aquí. El conjunto de datos también está disponible en el playground si no quieres crear y cargar las tablas localmente. Usarás las siguientes cuatro tablas del conjunto de datos de ejemplo: Los datos de estas cuatro tablas representan películas que pueden tener uno o varios géneros. Los papeles de una película son interpretados por actores. Las flechas del diagrama anterior representan relaciones entre claves foráneas y claves primarias. Por ejemplo, la columna
Datos y recursos de prueba
movie_id de una fila de la tabla
genres contiene el valor
id de una fila de la tabla
movies.
Existe una relación de muchos a muchos entre películas y actores.
Esta relación de muchos a muchos se normaliza en dos relaciones de uno a muchos mediante la tabla
roles.
Cada fila de la tabla
roles contiene los valores de las columnas
id de la tabla
movies y de la tabla
actors.
ClickHouse admite los siguientes tipos de JOIN: En las siguientes secciones, escribirás consultas de ejemplo para cada uno de los tipos de JOIN anteriores.
Tipos de JOIN compatibles con ClickHouse
El
INNER JOIN
INNER JOIN devuelve, para cada par de filas que coincide en las claves de join, los valores de las columnas de la fila de la tabla izquierda combinados con los valores de las columnas de la fila de la tabla derecha.
Si una fila tiene más de una coincidencia, se devuelven todas las coincidencias (es decir, se produce el producto cartesiano para las filas con claves de join coincidentes).
Esta consulta encuentra los géneros de cada película uniendo la tabla
movies con la tabla
genres:
SELECT
m.name AS name,
g.genre AS genre
FROM movies AS m
INNER JOIN genres AS g ON m.id = g.movie_id
ORDER BY
m.year DESC,
m.name ASC,
g.genre ASC
LIMIT 10;
┌─name───────────────────────────────────┬─genre─────┐
│ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Action │
│ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Adventure │
│ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Family │
│ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Fantasy │
│ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Thriller │
│ DragonBall Z │ Action │
│ DragonBall Z │ Adventure │
│ DragonBall Z │ Comedy │
│ DragonBall Z │ Fantasy │
│ DragonBall Z │ Sci-Fi │
└────────────────────────────────────────┴───────────┘
El comportamiento de
La palabra clave
INNER puede omitirse.
INNER JOIN puede ampliarse o modificarse mediante alguno de los siguientes tipos de join.
El
(LEFT / RIGHT / FULL) OUTER JOIN
LEFT OUTER JOIN se comporta como
INNER JOIN; además, para las filas de la tabla izquierda que no tienen coincidencia, ClickHouse devuelve valores predeterminados para las columnas de la tabla derecha.
Una consulta
RIGHT OUTER JOIN es similar y también devuelve valores de las filas sin coincidencia de la tabla derecha, junto con valores predeterminados para las columnas de la tabla izquierda.
Una consulta
FULL OUTER JOIN combina
LEFT y
RIGHT OUTER JOIN y devuelve valores de las filas sin coincidencia de las tablas izquierda y derecha, junto con valores predeterminados para las columnas de las tablas derecha e izquierda, respectivamente.
Esta consulta encuentra todas las películas que no tienen género consultando todas las filas de la tabla
ClickHouse puede configurarse para devolver NULLs en lugar de valores predeterminados (aunque, por motivos de rendimiento, es menos recomendable).
movies que no tienen coincidencias en la tabla
genres y que, por lo tanto, reciben (durante la consulta) el valor predeterminado 0 para la columna
movie_id:
SELECT m.name
FROM movies AS m
LEFT JOIN genres AS g ON m.id = g.movie_id
WHERE g.movie_id = 0
ORDER BY
m.year DESC,
m.name ASC
LIMIT 10;
┌─name──────────────────────────────────────┐
│ """Pacific War, The""" │
│ """Turin 2006: XX Olympic Winter Games""" │
│ Arthur, the Movie │
│ Bridge to Terabithia │
│ Mars in Aries │
│ Master of Space and Time │
│ Ninth Life of Louis Drax, The │
│ Paradox │
│ Ratatouille │
│ """American Dad""" │
└───────────────────────────────────────────┘
Se puede omitir la palabra clave
OUTER.
CROSS JOIN
CROSS JOIN genera el producto cartesiano completo de las dos tablas sin tener en cuenta las claves de join.
Cada fila de la tabla izquierda se combina con cada fila de la tabla derecha.
Por lo tanto, la siguiente consulta combina cada fila de la tabla
movies con cada fila de la tabla
genres:
SELECT
m.name,
m.id,
g.movie_id,
g.genre
FROM movies AS m
CROSS JOIN genres AS g
LIMIT 10;
Aunque la consulta del ejemplo anterior por sí sola no tenía mucho sentido, puede ampliarse con una cláusula
┌─name─┬─id─┬─movie_id─┬─genre───────┐
│ #28 │ 0 │ 1 │ Documentary │
│ #28 │ 0 │ 1 │ Short │
│ #28 │ 0 │ 2 │ Comedy │
│ #28 │ 0 │ 2 │ Crime │
│ #28 │ 0 │ 5 │ Western │
│ #28 │ 0 │ 6 │ Comedy │
│ #28 │ 0 │ 6 │ Family │
│ #28 │ 0 │ 8 │ Animation │
│ #28 │ 0 │ 8 │ Comedy │
│ #28 │ 0 │ 8 │ Short │
└──────┴────┴──────────┴─────────────┘
WHERE para asociar las filas coincidentes y replicar el comportamiento de
INNER JOIN para obtener los géneros de cada película:
Una sintaxis alternativa de
SELECT
m.name AS name,
g.genre AS genre
FROM movies AS m
CROSS JOIN genres AS g
WHERE m.id = g.movie_id
ORDER BY
m.year DESC,
m.name ASC,
g.genre ASC
LIMIT 10;
CROSS JOIN especifica varias tablas en la cláusula
FROM, separadas por comas.
ClickHouse reescribe un
CROSS JOIN como un
INNER JOIN si hay expresiones de join en la sección
WHERE de la consulta.
Puede comprobarlo en la consulta de ejemplo mediante EXPLAIN SYNTAX (que devuelve la versión sintácticamente optimizada a la que se reescribe una consulta antes de ejecutarse):
EXPLAIN SYNTAX
SELECT
m.name AS name,
g.genre AS genre
FROM movies AS m
CROSS JOIN genres AS g
WHERE m.id = g.movie_id
ORDER BY
m.year DESC,
m.name ASC,
g.genre ASC
LIMIT 10;
La cláusula
┌─explain─────────────────────────────────────┐
│ SELECT │
│ name AS name, │
│ genre AS genre │
│ FROM movies AS m │
│ ALL INNER JOIN genres AS g ON id = movie_id │
│ WHERE id = movie_id │
│ ORDER BY │
│ year DESC, │
│ name ASC, │
│ genre ASC │
│ LIMIT 10 │
└─────────────────────────────────────────────┘
INNER JOIN en la versión de la consulta
CROSS JOIN optimizada sintácticamente contiene la palabra clave
ALL, que se añadió explícitamente para mantener la semántica del producto cartesiano de
CROSS JOIN incluso al reescribirse como
INNER JOIN, para el cual el producto cartesiano puede deshabilitarse.
Y, como se mencionó anteriormente, la palabra clave
ALL
OUTER puede omitirse en un
RIGHT OUTER JOIN y se puede añadir la palabra clave opcional
ALL, por lo que puede escribir
ALL RIGHT JOIN y funcionará perfectamente.
Una consulta
(LEFT / RIGHT) SEMI JOIN
LEFT SEMI JOIN devuelve los valores de las columnas de cada fila de la tabla izquierda que tenga al menos una coincidencia de clave de join en la tabla derecha.
Solo se devuelve la primera coincidencia encontrada (el producto cartesiano está deshabilitado).
Una consulta
RIGHT SEMI JOIN es similar y devuelve valores para todas las filas de la tabla derecha con al menos una coincidencia en la tabla izquierda, pero solo se devuelve la primera coincidencia encontrada.
Esta consulta encuentra todos los actores y actrices que participaron en una película en 2023.
Ten en cuenta que, con un join normal (
INNER), el mismo actor o actriz aparecería más de una vez si hubiera tenido más de un papel en 2023:
SELECT
a.first_name,
a.last_name
FROM actors AS a
LEFT SEMI JOIN roles AS r ON a.id = r.actor_id
WHERE toYear(created_at) = '2023'
ORDER BY id ASC
LIMIT 10;
┌─first_name─┬─last_name──────────────┐
│ Michael │ 'babeepower' Viera │
│ Eloy │ 'Chincheta' │
│ Dieguito │ 'El Cigala' │
│ Antonio │ 'El de Chipiona' │
│ José │ 'El Francés' │
│ Félix │ 'El Gato' │
│ Marcial │ 'El Jalisco' │
│ José │ 'El Morito' │
│ Francisco │ 'El Niño de la Manola' │
│ Víctor │ 'El Payaso' │
└────────────┴────────────────────────┘
Un
(LEFT / RIGHT) ANTI JOIN
LEFT ANTI JOIN devuelve los valores de las columnas de todas las filas sin coincidencia de la tabla izquierda.
De forma similar,
RIGHT ANTI JOIN devuelve los valores de las columnas de todas las filas sin coincidencia de la tabla derecha.
Una formulación alternativa de la consulta de ejemplo anterior con outer join consiste en usar un anti join para encontrar películas que no tienen ningún género en el conjunto de datos:
SELECT m.name
FROM movies AS m
LEFT ANTI JOIN genres AS g ON m.id = g.movie_id
ORDER BY
year DESC,
name ASC
LIMIT 10;
┌─name──────────────────────────────────────┐
│ """Pacific War, The""" │
│ """Turin 2006: XX Olympic Winter Games""" │
│ Arthur, the Movie │
│ Bridge to Terabithia │
│ Mars in Aries │
│ Master of Space and Time │
│ Ninth Life of Louis Drax, The │
│ Paradox │
│ Ratatouille │
│ """American Dad""" │
└───────────────────────────────────────────┘
Un
(LEFT / RIGHT / INNER) ANY JOIN
LEFT ANY JOIN es la combinación de
LEFT OUTER JOIN +
LEFT SEMI JOIN, lo que significa que ClickHouse devuelve los valores de las columnas de cada fila de la tabla izquierda, ya sea combinados con los valores de las columnas de una fila coincidente de la tabla derecha o con los valores predeterminados de las columnas de la tabla derecha si no existe ninguna coincidencia.
Si una fila de la tabla izquierda tiene más de una coincidencia en la tabla derecha, ClickHouse solo devuelve los valores de las columnas combinadas de la primera coincidencia encontrada (el producto cartesiano está deshabilitado).
De forma similar,
RIGHT ANY JOIN es la combinación de
RIGHT OUTER JOIN +
RIGHT SEMI JOIN.
Y
INNER ANY JOIN es un
INNER JOIN con el producto cartesiano deshabilitado.
El siguiente ejemplo muestra
LEFT ANY JOIN mediante un ejemplo abstracto que utiliza dos tablas temporales (
left_table y
right_table) creadas con la values función de tabla:
WITH
left_table AS (SELECT * FROM VALUES('c UInt32', 1, 2, 3)),
right_table AS (SELECT * FROM VALUES('c UInt32', 2, 2, 3, 3, 4))
SELECT
l.c AS l_c,
r.c AS r_c
FROM left_table AS l
LEFT ANY JOIN right_table AS r ON l.c = r.c;
Esta es la misma consulta con un
┌─l_c─┬─r_c─┐
│ 1 │ 0 │
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
└─────┴─────┘
RIGHT ANY JOIN:
WITH
left_table AS (SELECT * FROM VALUES('c UInt32', 1, 2, 3)),
right_table AS (SELECT * FROM VALUES('c UInt32', 2, 2, 3, 3, 4))
SELECT
l.c AS l_c,
r.c AS r_c
FROM left_table AS l
RIGHT ANY JOIN right_table AS r ON l.c = r.c;
Esta es la consulta con un
┌─l_c─┬─r_c─┐
│ 2 │ 2 │
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 3 │ 3 │
│ 0 │ 4 │
└─────┴─────┘
INNER ANY JOIN:
WITH
left_table AS (SELECT * FROM VALUES('c UInt32', 1, 2, 3)),
right_table AS (SELECT * FROM VALUES('c UInt32', 2, 2, 3, 3, 4))
SELECT
l.c AS l_c,
r.c AS r_c
FROM left_table AS l
INNER ANY JOIN right_table AS r ON l.c = r.c;
┌─l_c─┬─r_c─┐
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
└─────┴─────┘
El
ASOF JOIN
ASOF JOIN permite realizar coincidencias no exactas.
Si una fila de la tabla izquierda no tiene una coincidencia exacta en la tabla derecha, se usa en su lugar la fila más cercana de la tabla derecha.
Esto resulta especialmente útil para análisis de series temporales y puede reducir drásticamente la complejidad de la consulta.
El siguiente ejemplo realiza un análisis de series temporales sobre datos del mercado bursátil.
Una tabla
quotes contiene cotizaciones de símbolos bursátiles en momentos específicos del día.
En los datos de ejemplo, el precio se actualiza cada 10 segundos.
Una tabla
trades enumera operaciones sobre símbolos: se compró un volumen concreto de un símbolo en un momento determinado:
Para calcular el coste real de cada operación, necesitamos hacer coincidir las operaciones con el instante de cotización más cercano.
Esto es sencillo y conciso con
ASOF JOIN, donde se usa la cláusula
ON para especificar una condición de coincidencia exacta y la cláusula
AND para especificar la condición de coincidencia más cercana: para un símbolo concreto (coincidencia exacta), se busca la fila con el tiempo “más cercano” de la tabla
quotes en el mismo instante o antes del momento (coincidencia no exacta) de una operación de ese símbolo:
SELECT
t.symbol,
t.volume,
t.time AS trade_time,
q.time AS closest_quote_time,
q.price AS quote_price,
t.volume * q.price AS final_price
FROM trades t
ASOF LEFT JOIN quotes q ON t.symbol = q.symbol AND t.time >= q.time
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
symbol: ABC
volume: 200
trade_time: 2023-02-22 14:09:05
closest_quote_time: 2023-02-22 14:09:00
quote_price: 32.11
final_price: 6422
Row 2:
──────
symbol: ABC
volume: 300
trade_time: 2023-02-22 14:09:28
closest_quote_time: 2023-02-22 14:09:20
quote_price: 32.15
final_price: 9645
La cláusula
ON de
ASOF JOIN es obligatoria y especifica una condición de coincidencia exacta junto con la condición de coincidencia no exacta de la cláusula
AND.
Esta guía muestra cómo ClickHouse admite todos los tipos de JOIN estándar de SQL, además de JOIN especializados para potenciar las consultas analíticas. Consulte la documentación de la sentencia JOIN para obtener más información sobre JOIN.