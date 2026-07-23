JOIN estándar de SQL, lo que permite realizar análisis de datos de forma eficiente. En esta guía, explorarás algunos de los tipos de JOIN más comunes y cómo utilizarlos con ayuda de diagramas de Venn y consultas de ejemplo sobre un conjunto de datos ClickHouse es plenamente compatible con losestándar de SQL, lo que permite realizar análisis de datos de forma eficiente. En esta guía, explorarás algunos de los tipos demás comunes y cómo utilizarlos con ayuda de diagramas de Venn y consultas de ejemplo sobre un conjunto de datos IMDB normalizado, procedente del repositorio de conjuntos de datos relacionales

​ Datos y recursos de prueba

Las instrucciones para crear y cargar las tablas se pueden encontrar aquí . El conjunto de datos también está disponible en el playground si no quieres crear y cargar las tablas localmente.

Usarás las siguientes cuatro tablas del conjunto de datos de ejemplo:

Los datos de estas cuatro tablas representan películas que pueden tener uno o varios géneros. Los papeles de una película son interpretados por actores.

movie_id de una fila de la tabla genres contiene el valor id de una fila de la tabla movies . Las flechas del diagrama anterior representan relaciones entre claves foráneas y claves primarias . Por ejemplo, la columnade una fila de la tablacontiene el valorde una fila de la tabla

roles . Cada fila de la tabla roles contiene los valores de las columnas id de la tabla movies y de la tabla actors . Existe una relación de muchos a muchos entre películas y actores. Esta relación de muchos a muchos se normaliza en dos relaciones de uno a muchos mediante la tabla. Cada fila de la tablacontiene los valores de las columnasde la tablay de la tabla

​ Tipos de JOIN compatibles con ClickHouse

ClickHouse admite los siguientes tipos de JOIN:

En las siguientes secciones, escribirás consultas de ejemplo para cada uno de los tipos de JOIN anteriores.

​ INNER JOIN

INNER JOIN devuelve, para cada par de filas que coincide en las claves de join, los valores de las columnas de la fila de la tabla izquierda combinados con los valores de las columnas de la fila de la tabla derecha. Si una fila tiene más de una coincidencia, se devuelven todas las coincidencias (es decir, se produce el Eldevuelve, para cada par de filas que coincide en las claves de join, los valores de las columnas de la fila de la tabla izquierda combinados con los valores de las columnas de la fila de la tabla derecha. Si una fila tiene más de una coincidencia, se devuelven todas las coincidencias (es decir, se produce el producto cartesiano para las filas con claves de join coincidentes).

Esta consulta encuentra los géneros de cada película uniendo la tabla movies con la tabla genres :

SELECT m . name AS name , g . genre AS genre FROM movies AS m INNER JOIN genres AS g ON m . id = g . movie_id ORDER BY m . year DESC , m . name ASC , g . genre ASC LIMIT 10 ;

┌─name───────────────────────────────────┬─genre─────┐ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Action │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Adventure │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Family │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Fantasy │ │ Harry Potter and the Half-Blood Prince │ Thriller │ │ DragonBall Z │ Action │ │ DragonBall Z │ Adventure │ │ DragonBall Z │ Comedy │ │ DragonBall Z │ Fantasy │ │ DragonBall Z │ Sci-Fi │ └────────────────────────────────────────┴───────────┘

La palabra clave INNER puede omitirse.

El comportamiento de INNER JOIN puede ampliarse o modificarse mediante alguno de los siguientes tipos de join.

​ (LEFT / RIGHT / FULL) OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN se comporta como INNER JOIN ; además, para las filas de la tabla izquierda que no tienen coincidencia, ClickHouse devuelve Else comporta como; además, para las filas de la tabla izquierda que no tienen coincidencia, ClickHouse devuelve valores predeterminados para las columnas de la tabla derecha.

Una consulta RIGHT OUTER JOIN es similar y también devuelve valores de las filas sin coincidencia de la tabla derecha, junto con valores predeterminados para las columnas de la tabla izquierda.

Una consulta FULL OUTER JOIN combina LEFT y RIGHT OUTER JOIN y devuelve valores de las filas sin coincidencia de las tablas izquierda y derecha, junto con valores predeterminados para las columnas de las tablas derecha e izquierda, respectivamente.

Esta consulta encuentra todas las películas que no tienen género consultando todas las filas de la tabla movies que no tienen coincidencias en la tabla genres y que, por lo tanto, reciben (durante la consulta) el valor predeterminado 0 para la columna movie_id :

SELECT m . name FROM movies AS m LEFT JOIN genres AS g ON m . id = g . movie_id WHERE g . movie_id = 0 ORDER BY m . year DESC , m . name ASC LIMIT 10 ;

┌─name──────────────────────────────────────┐ │ """Pacific War, The""" │ │ """Turin 2006: XX Olympic Winter Games""" │ │ Arthur, the Movie │ │ Bridge to Terabithia │ │ Mars in Aries │ │ Master of Space and Time │ │ Ninth Life of Louis Drax, The │ │ Paradox │ │ Ratatouille │ │ """American Dad""" │ └───────────────────────────────────────────┘

Se puede omitir la palabra clave OUTER .

​ CROSS JOIN

CROSS JOIN genera el producto cartesiano completo de las dos tablas sin tener en cuenta las claves de join. Cada fila de la tabla izquierda se combina con cada fila de la tabla derecha.

Por lo tanto, la siguiente consulta combina cada fila de la tabla movies con cada fila de la tabla genres :

SELECT m . name , m . id , g . movie_id , g . genre FROM movies AS m CROSS JOIN genres AS g LIMIT 10 ;

┌─name─┬─id─┬─movie_id─┬─genre───────┐ │ #28 │ 0 │ 1 │ Documentary │ │ #28 │ 0 │ 1 │ Short │ │ #28 │ 0 │ 2 │ Comedy │ │ #28 │ 0 │ 2 │ Crime │ │ #28 │ 0 │ 5 │ Western │ │ #28 │ 0 │ 6 │ Comedy │ │ #28 │ 0 │ 6 │ Family │ │ #28 │ 0 │ 8 │ Animation │ │ #28 │ 0 │ 8 │ Comedy │ │ #28 │ 0 │ 8 │ Short │ └──────┴────┴──────────┴─────────────┘

Aunque la consulta del ejemplo anterior por sí sola no tenía mucho sentido, puede ampliarse con una cláusula WHERE para asociar las filas coincidentes y replicar el comportamiento de INNER JOIN para obtener los géneros de cada película:

SELECT m . name AS name , g . genre AS genre FROM movies AS m CROSS JOIN genres AS g WHERE m . id = g . movie_id ORDER BY m . year DESC , m . name ASC , g . genre ASC LIMIT 10 ;

Una sintaxis alternativa de CROSS JOIN especifica varias tablas en la cláusula FROM , separadas por comas.

CROSS JOIN como un INNER JOIN si hay expresiones de join en la sección WHERE de la consulta. ClickHouse reescribe uncomo unsi hay expresiones de join en la secciónde la consulta.

Puede comprobarlo en la consulta de ejemplo mediante EXPLAIN SYNTAX (que devuelve la versión sintácticamente optimizada a la que se reescribe una consulta antes de ejecutarse ):

EXPLAIN SYNTAX SELECT m . name AS name , g . genre AS genre FROM movies AS m CROSS JOIN genres AS g WHERE m . id = g . movie_id ORDER BY m . year DESC , m . name ASC , g . genre ASC LIMIT 10 ;

┌─explain─────────────────────────────────────┐ │ SELECT │ │ name AS name, │ │ genre AS genre │ │ FROM movies AS m │ │ ALL INNER JOIN genres AS g ON id = movie_id │ │ WHERE id = movie_id │ │ ORDER BY │ │ year DESC, │ │ name ASC, │ │ genre ASC │ │ LIMIT 10 │ └─────────────────────────────────────────────┘

INNER JOIN en la versión de la consulta CROSS JOIN optimizada sintácticamente contiene la palabra clave ALL , que se añadió explícitamente para mantener la semántica del producto cartesiano de CROSS JOIN incluso al reescribirse como INNER JOIN , para el cual el producto cartesiano puede La cláusulaen la versión de la consultaoptimizada sintácticamente contiene la palabra clave, que se añadió explícitamente para mantener la semántica del producto cartesiano deincluso al reescribirse como, para el cual el producto cartesiano puede deshabilitarse

ALL

Y, como se mencionó anteriormente, la palabra clave OUTER puede omitirse en un RIGHT OUTER JOIN y se puede añadir la palabra clave opcional ALL , por lo que puede escribir ALL RIGHT JOIN y funcionará perfectamente.

​ (LEFT / RIGHT) SEMI JOIN

Una consulta LEFT SEMI JOIN devuelve los valores de las columnas de cada fila de la tabla izquierda que tenga al menos una coincidencia de clave de join en la tabla derecha. Solo se devuelve la primera coincidencia encontrada (el producto cartesiano está deshabilitado).

Una consulta RIGHT SEMI JOIN es similar y devuelve valores para todas las filas de la tabla derecha con al menos una coincidencia en la tabla izquierda, pero solo se devuelve la primera coincidencia encontrada.

Esta consulta encuentra todos los actores y actrices que participaron en una película en 2023. Ten en cuenta que, con un join normal ( INNER ), el mismo actor o actriz aparecería más de una vez si hubiera tenido más de un papel en 2023:

SELECT a . first_name , a . last_name FROM actors AS a LEFT SEMI JOIN roles AS r ON a . id = r . actor_id WHERE toYear(created_at) = '2023' ORDER BY id ASC LIMIT 10 ;

┌─first_name─┬─last_name──────────────┐ │ Michael │ 'babeepower' Viera │ │ Eloy │ 'Chincheta' │ │ Dieguito │ 'El Cigala' │ │ Antonio │ 'El de Chipiona' │ │ José │ 'El Francés' │ │ Félix │ 'El Gato' │ │ Marcial │ 'El Jalisco' │ │ José │ 'El Morito' │ │ Francisco │ 'El Niño de la Manola' │ │ Víctor │ 'El Payaso' │ └────────────┴────────────────────────┘

​ (LEFT / RIGHT) ANTI JOIN

Un LEFT ANTI JOIN devuelve los valores de las columnas de todas las filas sin coincidencia de la tabla izquierda.

De forma similar, RIGHT ANTI JOIN devuelve los valores de las columnas de todas las filas sin coincidencia de la tabla derecha.

Una formulación alternativa de la consulta de ejemplo anterior con outer join consiste en usar un anti join para encontrar películas que no tienen ningún género en el conjunto de datos:

SELECT m . name FROM movies AS m LEFT ANTI JOIN genres AS g ON m . id = g . movie_id ORDER BY year DESC , name ASC LIMIT 10 ;

┌─name──────────────────────────────────────┐ │ """Pacific War, The""" │ │ """Turin 2006: XX Olympic Winter Games""" │ │ Arthur, the Movie │ │ Bridge to Terabithia │ │ Mars in Aries │ │ Master of Space and Time │ │ Ninth Life of Louis Drax, The │ │ Paradox │ │ Ratatouille │ │ """American Dad""" │ └───────────────────────────────────────────┘

​ (LEFT / RIGHT / INNER) ANY JOIN

Un LEFT ANY JOIN es la combinación de LEFT OUTER JOIN + LEFT SEMI JOIN , lo que significa que ClickHouse devuelve los valores de las columnas de cada fila de la tabla izquierda, ya sea combinados con los valores de las columnas de una fila coincidente de la tabla derecha o con los valores predeterminados de las columnas de la tabla derecha si no existe ninguna coincidencia. Si una fila de la tabla izquierda tiene más de una coincidencia en la tabla derecha, ClickHouse solo devuelve los valores de las columnas combinadas de la primera coincidencia encontrada (el producto cartesiano está deshabilitado).

De forma similar, RIGHT ANY JOIN es la combinación de RIGHT OUTER JOIN + RIGHT SEMI JOIN .

Y INNER ANY JOIN es un INNER JOIN con el producto cartesiano deshabilitado.

LEFT ANY JOIN mediante un ejemplo abstracto que utiliza dos tablas temporales ( left_table y right_table ) creadas con la función de tabla: El siguiente ejemplo muestramediante un ejemplo abstracto que utiliza dos tablas temporales () creadas con la values

WITH left_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 1 , 2 , 3 )), right_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 )) SELECT l . c AS l_c, r . c AS r_c FROM left_table AS l LEFT ANY JOIN right_table AS r ON l . c = r . c ;

┌─l_c─┬─r_c─┐ │ 1 │ 0 │ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ └─────┴─────┘

Esta es la misma consulta con un RIGHT ANY JOIN :

WITH left_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 1 , 2 , 3 )), right_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 )) SELECT l . c AS l_c, r . c AS r_c FROM left_table AS l RIGHT ANY JOIN right_table AS r ON l . c = r . c ;

┌─l_c─┬─r_c─┐ │ 2 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ │ 3 │ 3 │ │ 0 │ 4 │ └─────┴─────┘

Esta es la consulta con un INNER ANY JOIN :

WITH left_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 1 , 2 , 3 )), right_table AS ( SELECT * FROM VALUES ( 'c UInt32' , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 )) SELECT l . c AS l_c, r . c AS r_c FROM left_table AS l INNER ANY JOIN right_table AS r ON l . c = r . c ;

┌─l_c─┬─r_c─┐ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 3 │ └─────┴─────┘

​ ASOF JOIN

El ASOF JOIN permite realizar coincidencias no exactas. Si una fila de la tabla izquierda no tiene una coincidencia exacta en la tabla derecha, se usa en su lugar la fila más cercana de la tabla derecha.

Esto resulta especialmente útil para análisis de series temporales y puede reducir drásticamente la complejidad de la consulta.

El siguiente ejemplo realiza un análisis de series temporales sobre datos del mercado bursátil. Una tabla quotes contiene cotizaciones de símbolos bursátiles en momentos específicos del día. En los datos de ejemplo, el precio se actualiza cada 10 segundos. Una tabla trades enumera operaciones sobre símbolos: se compró un volumen concreto de un símbolo en un momento determinado:

Para calcular el coste real de cada operación, necesitamos hacer coincidir las operaciones con el instante de cotización más cercano.

Esto es sencillo y conciso con ASOF JOIN , donde se usa la cláusula ON para especificar una condición de coincidencia exacta y la cláusula AND para especificar la condición de coincidencia más cercana: para un símbolo concreto (coincidencia exacta), se busca la fila con el tiempo “más cercano” de la tabla quotes en el mismo instante o antes del momento (coincidencia no exacta) de una operación de ese símbolo:

SELECT t . symbol , t . volume , t . time AS trade_time, q . time AS closest_quote_time, q . price AS quote_price, t . volume * q . price AS final_price FROM trades t ASOF LEFT JOIN quotes q ON t . symbol = q . symbol AND t . time >= q . time FORMAT Vertical;

Row 1: ────── symbol: ABC volume: 200 trade_time: 2023-02-22 14:09:05 closest_quote_time: 2023-02-22 14:09:00 quote_price: 32.11 final_price: 6422 Row 2: ────── symbol: ABC volume: 300 trade_time: 2023-02-22 14:09:28 closest_quote_time: 2023-02-22 14:09:20 quote_price: 32.15 final_price: 9645

La cláusula ON de ASOF JOIN es obligatoria y especifica una condición de coincidencia exacta junto con la condición de coincidencia no exacta de la cláusula AND .