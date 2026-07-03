Vamos a aprender a usar esta función con la ayuda del conjunto de datos de tenis de Jeff Sackmann. Vamos a procesar archivos CSV que contienen partidos desde la década de 1960, pero crearemos un esquema ligeramente distinto para cada década. También añadiremos un par de columnas adicionales para la década de 1990. A continuación se muestran las sentencias de importación:
Preparar las tablas
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1960s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1968..1969}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(String), loser_seed Nullable(UInt8)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1970s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1970..1979}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt8), loser_seed Nullable(UInt8)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1980s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1980..1989}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16)';
CREATE OR REPLACE TABLE atp_matches_1990s ORDER BY tourney_id AS
SELECT tourney_id, surface, winner_name, loser_name, winner_seed, loser_seed, splitByWhitespace(score) AS score,
toBool(arrayExists(x -> position(x, 'W/O') > 0, score))::Nullable(bool) AS walkover,
toBool(arrayExists(x -> position(x, 'RET') > 0, score))::Nullable(bool) AS retirement
FROM url('https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/refs/heads/master/atp_matches_{1990..1999}.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0,
schema_inference_hints='winner_seed Nullable(UInt16), loser_seed Nullable(UInt16), surface Enum(\'Hard\', \'Grass\', \'Clay\', \'Carpet\')';
Podemos ejecutar la siguiente consulta para listar, una junto a otra, las columnas de cada tabla con sus tipos, de modo que sea más fácil ver las diferencias.
Esquema de varias tablas
SELECT * EXCEPT(position) FROM (
SELECT position, name,
any(if(table = 'atp_matches_1960s', type, null)) AS 1960s,
any(if(table = 'atp_matches_1970s', type, null)) AS 1970s,
any(if(table = 'atp_matches_1980s', type, null)) AS 1980s,
any(if(table = 'atp_matches_1990s', type, null)) AS 1990s
FROM system.columns
WHERE database = currentDatabase() AND table LIKE 'atp_matches%'
GROUP BY ALL
ORDER BY position ASC
)
SETTINGS output_format_pretty_max_value_width=25;
Veamos las diferencias:
┌─name────────┬─1960s────────────┬─1970s───────────┬─1980s────────────┬─1990s─────────────────────┐
│ tourney_id │ String │ String │ String │ String │
│ surface │ String │ String │ String │ Enum8('Hard' = 1, 'Grass'⋯│
│ winner_name │ String │ String │ String │ String │
│ loser_name │ String │ String │ String │ String │
│ winner_seed │ Nullable(String) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │
│ loser_seed │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt8) │ Nullable(UInt16) │ Nullable(UInt16) │
│ score │ String │ Array(String) │ Array(String) │ Array(String) │
│ walkover │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │
│ retirement │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ Nullable(Bool) │
└─────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘
- En los años 70, el tipo de
winner_seedcambia de
Nullable(String)a
Nullable(UInt8), y
scorede
Stringa
Array(String).
- En los años 80,
winner_seedy
loser_seedcambian de
Nullable(UInt8)a
Nullable(UInt16).
- En los años 90,
surfacecambia de
Stringa
Enum('Hard', 'Grass', 'Clay', 'Carpet')y se añaden las columnas
walkovery
retirement.
Escribamos una consulta para encontrar los partidos que John McEnroe ganó contra alguien que era cabeza de serie n.º 1:
Consultar varias tablas con merge
SELECT loser_name, score
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1;
A continuación, supongamos que queremos filtrar esas coincidencias para encontrar aquellas en las que McEnroe era cabeza de serie n.º 3 o menos. Esto es un poco más complicado porque
┌─loser_name────┬─score───────────────────────────┐
│ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['7-6','6-1','6-7','5-7','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['7-6','6-4'] │
│ Bjorn Borg │ ['4-6','7-6','7-6','6-4'] │
│ Jimmy Connors │ ['6-1','6-3'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-2','4-6','6-3','6-7','7-6'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-3','3-6','6-3','7-6'] │
│ Ivan Lendl │ ['6-1','6-3'] │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │
│ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │
│ Jakob Hlasek │ ['6-3','7-6'] │
└───────────────┴─────────────────────────────────┘
winner_seed usa distintos tipos en las distintas tablas:
Usamos la función
SELECT loser_name, score, winner_seed
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1
AND multiIf(
variantType(winner_seed) = 'UInt8', variantElement(winner_seed, 'UInt8') >= 3,
variantType(winner_seed) = 'UInt16', variantElement(winner_seed, 'UInt16') >= 3,
variantElement(winner_seed, 'String')::UInt16 >= 3
);
variantType para comprobar el tipo de
winner_seed en cada fila y luego
variantElement para extraer el valor subyacente.
Cuando el tipo es
String, lo convertimos en un número y luego hacemos la comparación.
A continuación se muestra el resultado de ejecutar la consulta:
┌─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐
│ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │
│ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │
│ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │
└───────────────┴───────────────┴─────────────┘
¿Y si queremos saber de qué tabla proceden las filas? Podemos usar la columna virtual
¿De qué tabla proceden las filas al usar merge?
_table para hacerlo, como se muestra en la siguiente consulta:
SELECT _table, loser_name, score, winner_seed
FROM merge('atp_matches*')
WHERE winner_name = 'John McEnroe'
AND loser_seed = 1
AND multiIf(
variantType(winner_seed) = 'UInt8', variantElement(winner_seed, 'UInt8') >= 3,
variantType(winner_seed) = 'UInt16', variantElement(winner_seed, 'UInt16') >= 3,
variantElement(winner_seed, 'String')::UInt16 >= 3
);
También podríamos usar esta columna virtual como parte de una consulta para contar los valores de la columna
┌─_table────────────┬─loser_name────┬─score─────────┬─winner_seed─┐
│ atp_matches_1970s │ Bjorn Borg │ ['6-3','6-4'] │ 3 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-3'] │ 6 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['7-6','6-2'] │ 4 │
│ atp_matches_1980s │ Stefan Edberg │ ['6-2','6-2'] │ 7 │
└───────────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┘
walkover:
SELECT _table, walkover, count()
FROM merge('atp_matches*')
GROUP BY ALL
ORDER BY _table;
Podemos ver que la columna
┌─_table────────────┬─walkover─┬─count()─┐
│ atp_matches_1960s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 7542 │
│ atp_matches_1970s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 39165 │
│ atp_matches_1980s │ ᴺᵁᴸᴸ │ 36233 │
│ atp_matches_1990s │ true │ 128 │
│ atp_matches_1990s │ false │ 37022 │
└───────────────────┴──────────┴─────────┘
walkover es
NULL en todos los casos excepto en
atp_matches_1990s.
Tendremos que actualizar nuestra consulta para comprobar si la columna
score contiene la cadena
W/O cuando la columna
walkover es
NULL:
Si el tipo subyacente de
SELECT _table,
multiIf(
walkover IS NOT NULL,
walkover,
variantType(score) = 'Array(String)',
toBool(arrayExists(
x -> position(x, 'W/O') > 0,
variantElement(score, 'Array(String)')
)),
variantElement(score, 'String') LIKE '%W/O%'
),
count()
FROM merge('atp_matches*')
GROUP BY ALL
ORDER BY _table;
score es
Array(String), tenemos que recorrer el array y buscar
W/O, mientras que, si es de tipo
String, podemos simplemente buscar
W/O en el texto.
┌─_table────────────┬─multiIf(isNo⋯, '%W/O%'))─┬─count()─┐
│ atp_matches_1960s │ true │ 242 │
│ atp_matches_1960s │ false │ 7300 │
│ atp_matches_1970s │ true │ 422 │
│ atp_matches_1970s │ false │ 38743 │
│ atp_matches_1980s │ true │ 92 │
│ atp_matches_1980s │ false │ 36141 │
│ atp_matches_1990s │ true │ 128 │
│ atp_matches_1990s │ false │ 37022 │
└───────────────────┴──────────────────────────┴─────────┘