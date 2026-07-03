Recomendamos este enfoque, ya que es el más sencillo de administrar, especialmente cuando todos los tenants comparten el mismo esquema de datos y los volúmenes de datos son moderados (< TBs)Al consolidar todos los datos de los tenants en una sola tabla, mejora la eficiencia del almacenamiento gracias a una compresión de datos optimizada y a una menor sobrecarga de metadatos. Además, las actualizaciones del esquema se simplifican, ya que todos los datos se administran de forma centralizada. Este método es especialmente eficaz para gestionar una gran cantidad de tenants (potencialmente millones). Sin embargo, otros enfoques pueden ser más adecuados si los tenants tienen distintos esquemas de datos o se espera que diverjan con el tiempo. En los casos en que exista una diferencia significativa en el volumen de datos entre tenants, los tenants más pequeños pueden verse afectados innecesariamente en el rendimiento de las consultas. Tenga en cuenta que este problema se mitiga en gran medida al incluir el campo tenant en la clave primaria. Este es un ejemplo de implementación de un modelo de multitenencia con tabla compartida. Primero, creemos una tabla compartida con el campo
tenant_id incluido en la clave primaria.
Vamos a insertar datos ficticios.
--- Crear la tabla events. Usando tenant_id como parte de la clave primaria
CREATE TABLE events
(
tenant_id UInt32, -- Identificador del tenant
id UUID, -- ID único del evento
type LowCardinality(String), -- Tipo de evento
timestamp DateTime, -- Timestamp del evento
user_id UInt32, -- ID del usuario que generó el evento
data String, -- Datos del evento
)
ORDER BY (tenant_id, timestamp)
A continuación, creemos dos usuarios
-- Insertar algunas filas de prueba
INSERT INTO events (tenant_id, id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
(1, '7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
(1, '846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
(1, '6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
(2, '7162f8ea-8bfd-486a-a45e-edfc3398ca93', 'user_login', '2025-03-19 08:12:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
(2, '6b5f3e55-5add-479e-b89d-762aa017f067', 'purchase', '2025-03-19 08:15:00', 2002, '{"item": "headphones", "amount": 199}'),
(2, '43ad35a1-926c-4543-a133-8672ddd504bf', 'user_logout', '2025-03-19 08:20:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
(1, '83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
(1, '975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
(2, 'f50aa430-4898-43d0-9d82-41e7397ba9b8', 'purchase', '2025-03-19 08:55:00', 2003, '{"item": "laptop", "amount": 1200}'),
(2, '5c150ceb-b869-4ebb-843d-ab42d3cb5410', 'user_login', '2025-03-19 09:00:00', 2004, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
user_1 y
user_2.
Creamos políticas de fila que limitan a
-- Crear usuarios
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
CREATE USER user_2 IDENTIFIED BY '<password>'
user_1 y
user_2 a acceder únicamente a los datos de sus tenants.
A continuación, otorgue privilegios de
-- Crear políticas de fila
CREATE ROW POLICY user_filter_1 ON default.events USING tenant_id=1 TO user_1
CREATE ROW POLICY user_filter_2 ON default.events USING tenant_id=2 TO user_2
GRANT SELECT sobre la tabla compartida mediante un rol común.
Ahora puedes conectarte como
-- Crear rol
CREATE ROLE user_role
-- Otorgar acceso de solo lectura a la tabla events.
GRANT SELECT ON default.events TO user_role
GRANT user_role TO user_1
GRANT user_role TO user_2
user_1 y ejecutar una consulta
SELECT sencilla. Solo se devuelven las filas del primer tenant.
-- Conectado como user_1
SELECT *
FROM events
┌─tenant_id─┬─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 1 │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 1 │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 1 │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 1 │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 1 │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└───────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘
En este enfoque, los datos de cada tenant se almacenan en una tabla independiente dentro de la misma base de datos, lo que elimina la necesidad de un campo específico para identificar a los tenants. El acceso de los usuarios se controla mediante una sentencia GRANT, lo que garantiza que cada usuario solo pueda acceder a las tablas que contienen los datos de sus tenants.
Tablas separadas
Usar tablas separadas es una buena opción cuando los tenants tienen distintos esquemas de datos.En escenarios con pocos tenants pero con conjuntos de datos muy grandes, donde el rendimiento de las consultas es crítico, este enfoque puede superar al modelo de tabla compartida. Como no es necesario filtrar los datos de otros tenants, las consultas pueden ser más eficientes. Además, las claves primarias pueden optimizarse aún más, ya que no hace falta incluir un campo adicional (como un ID de tenant) en la clave primaria. Ten en cuenta que este enfoque no escala para miles de tenants. Consulta los límites de uso. Este es un ejemplo de implementación del modelo de multi-tenancy con tablas separadas. Primero, creemos dos tablas: una para los eventos de
tenant_1 y otra para los eventos de
tenant_2.
Insertemos datos de prueba.
-- Crear tabla para el tenant 1
CREATE TABLE events_tenant_1
(
id UUID, -- ID único del evento
type LowCardinality(String), -- Tipo de evento
timestamp DateTime, -- Timestamp del evento
user_id UInt32, -- ID del usuario que desencadenó el evento
data String, -- Datos del evento
)
ORDER BY (timestamp, user_id) -- La clave primaria puede centrarse en otros atributos
-- Crear tabla para el tenant 2
CREATE TABLE events_tenant_2
(
id UUID, -- ID único del evento
type LowCardinality(String), -- Tipo de evento
timestamp DateTime, -- Timestamp del evento
user_id UInt32, -- ID del usuario que desencadenó el evento
data String, -- Datos del evento
)
ORDER BY (timestamp, user_id) -- La clave primaria puede centrarse en otros atributos
A continuación, crearemos dos usuarios
INSERT INTO events_tenant_1 (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
('6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
('975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}')
INSERT INTO events_tenant_2 (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7162f8ea-8bfd-486a-a45e-edfc3398ca93', 'user_login', '2025-03-19 08:12:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('6b5f3e55-5add-479e-b89d-762aa017f067', 'purchase', '2025-03-19 08:15:00', 2002, '{"item": "headphones", "amount": 199}'),
('43ad35a1-926c-4543-a133-8672ddd504bf', 'user_logout', '2025-03-19 08:20:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('f50aa430-4898-43d0-9d82-41e7397ba9b8', 'purchase', '2025-03-19 08:55:00', 2003, '{"item": "laptop", "amount": 1200}'),
('5c150ceb-b869-4ebb-843d-ab42d3cb5410', 'user_login', '2025-03-19 09:00:00', 2004, '{"device": "mobile", "location": "SF"}')
user_1 y
user_2.
Luego otorgue los privilegios
-- Crear usuarios
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
CREATE USER user_2 IDENTIFIED BY '<password>'
GRANT SELECT en la tabla correspondiente.
Ahora puede conectarse como
-- Otorgar acceso de solo lectura a la tabla de eventos.
GRANT SELECT ON default.events_tenant_1 TO user_1
GRANT SELECT ON default.events_tenant_2 TO user_2
user_1 y ejecutar una consulta select simple sobre la tabla correspondiente a este usuario. Solo se devuelven las filas del primer tenant.
-- Conectado como user_1
SELECT *
FROM default.events_tenant_1
┌─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘
Los datos de cada tenant se almacenan en una base de datos independiente dentro del mismo servicio de ClickHouse.
Bases de datos separadas
Este enfoque es útil si cada tenant requiere una gran cantidad de tablas y, posiblemente, vistas materializadas, y tiene un esquema de datos diferente. Sin embargo, puede resultar difícil de administrar si el número de tenants es elevado.La implementación es similar al enfoque de tablas separadas, pero, en lugar de conceder privilegios a nivel de tabla, se conceden a nivel de base de datos. Ten en cuenta que este enfoque no escala bien para miles de tenants. Consulta límites de uso. Este es un ejemplo de implementación de un modelo de multitenencia con bases de datos separadas. Primero, creemos dos bases de datos: una para
tenant_1 y otra para
tenant_2.
-- Crear base de datos para tenant_1
CREATE DATABASE tenant_1;
-- Crear base de datos para tenant_2
CREATE DATABASE tenant_2;
Vamos a insertar datos de prueba.
-- Crear tabla para tenant_1
CREATE TABLE tenant_1.events
(
id UUID, -- ID único del evento
type LowCardinality(String), -- Tipo de evento
timestamp DateTime, -- Timestamp del evento
user_id UInt32, -- ID del usuario que desencadenó el evento
data String, -- Datos del evento
)
ORDER BY (timestamp, user_id);
-- Crear tabla para tenant_2
CREATE TABLE tenant_2.events
(
id UUID, -- ID único del evento
type LowCardinality(String), -- Tipo de evento
timestamp DateTime, -- Timestamp del evento
user_id UInt32, -- ID del usuario que desencadenó el evento
data String, -- Datos del evento
)
ORDER BY (timestamp, user_id);
A continuación, creemos dos usuarios:
INSERT INTO tenant_1.events (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
('6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
('975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}')
INSERT INTO tenant_2.events (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7162f8ea-8bfd-486a-a45e-edfc3398ca93', 'user_login', '2025-03-19 08:12:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('6b5f3e55-5add-479e-b89d-762aa017f067', 'purchase', '2025-03-19 08:15:00', 2002, '{"item": "headphones", "amount": 199}'),
('43ad35a1-926c-4543-a133-8672ddd504bf', 'user_logout', '2025-03-19 08:20:00', 2001, '{"device": "mobile", "location": "SF"}'),
('f50aa430-4898-43d0-9d82-41e7397ba9b8', 'purchase', '2025-03-19 08:55:00', 2003, '{"item": "laptop", "amount": 1200}'),
('5c150ceb-b869-4ebb-843d-ab42d3cb5410', 'user_login', '2025-03-19 09:00:00', 2004, '{"device": "mobile", "location": "SF"}')
user_1 y
user_2.
Luego, otorga el privilegio
-- Crear usuarios
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
CREATE USER user_2 IDENTIFIED BY '<password>'
GRANT SELECT sobre la tabla correspondiente.
Ahora puede conectarse como
-- Otorgar solo lectura a la tabla events.
GRANT SELECT ON tenant_1.events TO user_1
GRANT SELECT ON tenant_2.events TO user_2
user_1 y ejecutar una consulta SELECT sencilla sobre la tabla events de la base de datos correspondiente. Solo se devuelven las filas del primer tenant.
-- Conectado como user_1
SELECT *
FROM tenant_1.events
┌─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘
Los tres enfoques descritos anteriormente también pueden aislarse aún más mediante Warehouses. Los datos se comparten a través de un almacenamiento de objetos común, pero cada tenant puede tener su propio servicio de cómputo gracias a la compute-compute separation, con una proporción de CPU/Memory diferente. La gestión de usuarios es similar a la de los enfoques descritos anteriormente, ya que todos los servicios de un warehouse comparten los controles de acceso. Ten en cuenta que el número de servicios secundarios en un warehouse está limitado a unos pocos. Consulta Warehouse limitations.
Compute-compute separation
El enfoque más radical es utilizar un servicio de ClickHouse distinto para cada tenant.
Servicio Cloud independiente
Este método, menos habitual, sería una solución si es necesario almacenar los datos de los tenants en distintas regiones por motivos legales, de seguridad o proximidad.Se debe crear una cuenta de usuario en cada servicio para que el usuario pueda acceder a los datos del tenant correspondiente. Este enfoque es más difícil de gestionar y añade sobrecarga con cada servicio, ya que cada uno requiere su propia infraestructura para funcionar. Los servicios pueden gestionarse mediante la ClickHouse Cloud API, y la orquestación también es posible a través del provider oficial de Terraform. Este es un ejemplo de implementación de un modelo de multitenencia con servicios separados. Ten en cuenta que el ejemplo muestra la creación de tablas y usuarios en un servicio de ClickHouse; esto mismo deberá replicarse en todos los servicios. Primero, vamos a crear la tabla
events
Vamos a insertar datos ficticios.
-- Crear tabla para tenant_1
CREATE TABLE events
(
id UUID, -- ID único del evento
type LowCardinality(String), -- Tipo de evento
timestamp DateTime, -- Timestamp del evento
user_id UInt32, -- ID del usuario que activó el evento
data String, -- Datos del evento
)
ORDER BY (timestamp, user_id);
A continuación, creemos dos usuarios
INSERT INTO events (id, type, timestamp, user_id, data)
VALUES
('7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1', 'user_login', '2025-03-19 08:00:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182', 'purchase', '2025-03-19 08:05:00', 1002, '{"item": "phone", "amount": 799}'),
('6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f', 'user_logout', '2025-03-19 08:10:00', 1001, '{"device": "desktop", "location": "LA"}'),
('83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615', 'purchase', '2025-03-19 08:45:00', 1003, '{"item": "monitor", "amount": 450}'),
('975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9', 'user_login', '2025-03-19 08:50:00', 1004, '{"device": "desktop", "location": "LA"}')
user_1
A continuación, concede el privilegio
-- Crear usuarios
CREATE USER user_1 IDENTIFIED BY '<password>'
GRANT SELECT sobre la tabla correspondiente.
Ahora puede conectarse como
-- Otorgar acceso de solo lectura a la tabla events.
GRANT SELECT ON events TO user_1
user_1 al servicio del tenant 1 y ejecutar una consulta select sencilla. Solo se devuelven las filas del primer tenant.
-- Conectado como user_1
SELECT *
FROM events
┌─id───────────────────────────────────┬─type────────┬───────────timestamp─┬─user_id─┬─data────────────────────────────────────┐
1. │ 7b7e0439-99d0-4590-a4f7-1cfea1e192d1 │ user_login │ 2025-03-19 08:00:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
2. │ 846aa71f-f631-47b4-8429-ee8af87b4182 │ purchase │ 2025-03-19 08:05:00 │ 1002 │ {"item": "phone", "amount": 799} │
3. │ 6b4d12e4-447d-4398-b3fa-1c1e94d71a2f │ user_logout │ 2025-03-19 08:10:00 │ 1001 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
4. │ 83b5eb72-aba3-4038-bc52-6c08b6423615 │ purchase │ 2025-03-19 08:45:00 │ 1003 │ {"item": "monitor", "amount": 450} │
5. │ 975fb0c8-55bd-4df4-843b-34f5cfeed0a9 │ user_login │ 2025-03-19 08:50:00 │ 1004 │ {"device": "desktop", "location": "LA"} │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────┘