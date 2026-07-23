# Instalar los paquetes previos necesarios

sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg

# Descargar la clave GPG de ClickHouse y almacenarla en el keyring

curl -fsSL 'https://packages.clickhouse.com/rpm/lts/repodata/repomd.xml.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg

# Obtener la arquitectura del sistema

ARCH = $( dpkg --print-architecture )

# Añadir el repositorio de ClickHouse a las fuentes de apt

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg arch=${ ARCH }] https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list

# Actualizar las listas de paquetes de apt