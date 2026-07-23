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Se recomienda usar paquetes deb oficiales precompilados para Debian o Ubuntu.
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Revisar las recomendaciones

Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
  • Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
  • Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
  • Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
Estimación de los requisitos de almacenamientoPara estimar el espacio en disco necesario para sus datos:
  1. Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
  2. Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
  3. Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
Para consultar requisitos de hardware más detallados, vea “Dimensionamiento y recomendaciones de hardware”
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Configurar el repositorio de Debian

Para instalar ClickHouse, ejecute los siguientes comandos:

3

Instalar ClickHouse server y Client

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Iniciar ClickHouse

Para iniciar ClickHouse server, ejecute:
Para iniciar ClickHouse Client, ejecute:
Si configuró una contraseña para su servidor, deberá ejecutar:
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Instalar standalone ClickHouse Keeper

En entornos de producción, recomendamos encarecidamente ejecutar ClickHouse Keeper en nodos dedicados. En entornos de prueba, si decide ejecutar ClickHouse Server y ClickHouse Keeper en el mismo servidor, no necesita instalar ClickHouse Keeper, ya que está incluido con ClickHouse server.
Para instalar clickhouse-keeper en servidores standalone ClickHouse Keeper, ejecute:
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Habilitar e iniciar ClickHouse Keeper

Paquetes

A continuación se detallan los distintos paquetes deb disponibles:
Si necesita instalar una versión específica de ClickHouse, debe instalar todos los paquetes con la misma versión: sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7
Última modificación el 23 de julio de 2026