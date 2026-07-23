Se recomienda usar paquetes
deb oficiales precompilados para Debian o Ubuntu.
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Revisar las recomendaciones
Antes de instalar ClickHouse, consulte las siguientes recomendaciones:
- Swap: Desactive el archivo de intercambio del sistema operativo en entornos de producción.
- Espacio en disco: El ejecutable de ClickHouse requiere al menos 2,5 GB de espacio en disco para su instalación.
- Red: Para despliegues distribuidos (clustering), use al menos una conectividad de red de 10 Gbit. El ancho de banda de la red es fundamental para procesar consultas distribuidas con grandes volúmenes de datos intermedios, así como para la replicación.
- Estime el volumen de datos: Tome una muestra de sus datos y calcule el tamaño medio de cada fila; luego, multiplíquelo por el número de filas que prevé almacenar.
- Aplique el coeficiente de compresión: Cargue una muestra en ClickHouse y compare el tamaño de los datos originales con el tamaño de la tabla almacenada. Los datos de clickstream, por ejemplo, suelen comprimirse entre 6 y 10 veces.
- Tenga en cuenta las réplicas: Si prevé almacenar datos en varias réplicas, multiplique el volumen estimado por el número de réplicas.
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Configurar el repositorio de Debian
Para instalar ClickHouse, ejecute los siguientes comandos:
# Instalar los paquetes previos necesarios
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg
# Descargar la clave GPG de ClickHouse y almacenarla en el keyring
curl -fsSL 'https://packages.clickhouse.com/rpm/lts/repodata/repomd.xml.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg
# Obtener la arquitectura del sistema
ARCH=$(dpkg --print-architecture)
# Añadir el repositorio de ClickHouse a las fuentes de apt
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/clickhouse-keyring.gpg arch=${ARCH}] https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
# Actualizar las listas de paquetes de apt
sudo apt-get update
- Puede reemplazar
stablepor
ltspara usar distintos tipos de versión según sus necesidades.
- Puede descargar e instalar los paquetes manualmente desde packages.clickhouse.com.
Método para instalar paquetes deb en distribuciones antiguas
Método para instalar paquetes deb en distribuciones antiguas
# Instalar los paquetes previos necesarios
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates dirmngr
# Añadir la clave GPG de ClickHouse para autenticar los paquetes
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 8919F6BD2B48D754
# Añadir el repositorio de ClickHouse a las fuentes de apt
echo "deb https://packages.clickhouse.com/deb stable main" | sudo tee \
/etc/apt/sources.list.d/clickhouse.list
# Actualizar las listas de paquetes de apt
sudo apt-get update
# Instalar los paquetes de ClickHouse server y Client
sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client
# Iniciar el servicio de ClickHouse server
sudo service clickhouse-server start
# Iniciar el Client de línea de comandos de ClickHouse
clickhouse-client # o "clickhouse-client --password" si configuró una contraseña.
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Instalar ClickHouse server y Client
sudo apt-get install -y clickhouse-server clickhouse-client
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Iniciar ClickHouse
Para iniciar ClickHouse server, ejecute:
Para iniciar ClickHouse Client, ejecute:
sudo service clickhouse-server start
Si configuró una contraseña para su servidor, deberá ejecutar:
clickhouse-client
clickhouse-client --password
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Instalar standalone ClickHouse Keeper
Para instalar
clickhouse-keeper en servidores standalone ClickHouse Keeper, ejecute:
sudo apt-get install -y clickhouse-keeper
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Habilitar e iniciar ClickHouse Keeper
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper
A continuación se detallan los distintos paquetes deb disponibles:
Paquetes
|Package
|Description
clickhouse-common-static
|Instala archivos binarios compilados de ClickHouse.
clickhouse-server
|Crea un enlace simbólico para
clickhouse-server e instala la configuración predeterminada del servidor.
clickhouse-client
|Crea un enlace simbólico para
clickhouse-client y otras herramientas relacionadas, e instala los archivos de configuración del Client.
clickhouse-common-static-dbg
|Instala archivos binarios compilados de ClickHouse con información de depuración.
clickhouse-keeper
|Se utiliza para instalar ClickHouse Keeper en nodos dedicados de ClickHouse Keeper. Si ejecuta ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse server, no necesita instalar este paquete. Instala ClickHouse Keeper y los archivos de configuración predeterminados de ClickHouse Keeper.
Si necesita instalar una versión específica de ClickHouse, debe instalar todos los paquetes con la misma versión:
sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7