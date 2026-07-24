El canario OOM es experimental y está desactivado por defecto. Su comportamiento puede cambiar entre versiones de ClickHouse hasta que se complete la validación en producción.
Cuando un host o un cgroup de memoria se quedan sin memoria, el OOM killer (out-of-memory) de Linux termina un proceso con
Descripción general
SIGKILL, normalmente el mayor consumidor, que
en un host dedicado es el propio
clickhouse-server. Se pierde todo
el servidor en lugar de darle la oportunidad de recuperarse.
El canario OOM cambia quién muere primero. Ejecuta un pequeño proceso hijo
de sacrificio que se convierte en el objetivo OOM más atractivo, para que el kernel lo mate
a él en lugar del servidor. Luego, el servidor detecta la muerte, confirma que fue un evento
de OOM y alivia la presión de memoria para poder sobrevivir.
El canario no aumenta ningún límite de memoria ni sustituye unos
límites correctos (consulta Memory overcommit y
max_server_memory_usage). Es una última línea de defensa que intercambia una cantidad pequeña
y fija de memoria por la posibilidad de sobrevivir a un pico de uso de memoria.
El canario es un proceso
Cómo funciona
clickhouse oom-canary independiente. Ajusta su propio
oom_score_adj al máximo (
1000) para que el kernel lo seleccione primero; luego
reserva, accede a y aplica
mlock sobre
oom_canary_size bytes (100 MB de forma predeterminada) para que
su conjunto residente sea real. Se termina automáticamente si el servidor se detiene.
En el servidor, un hilo de monitorización observa al canario (mediante
pidfd) y reacciona cuando
muere:
- Lo mata
SIGKILLcon evidencia de OOM en el cgroup → ejecuta la respuesta ante OOM y luego relanza un canario nuevo.
- Lo mata sin evidencia de OOM (por ejemplo, con un
kill -9manual), o termina por un fallo transitorio → solo se relanza; no hay respuesta.
- Fallo permanente durante la configuración, o apagado del servidor → el canario se desactiva.
oom_kill de
memory.events.local en cgroup v2.
Es intencionadamente local al cgroup: los contadores jerárquicos o de todo el host pueden
incrementarse por procesos no relacionados y provocar respuestas falsas.
Ante un OOM confirmado, la respuesta ejecuta estos pasos independientes: registrar un mensaje
FATAL,
purgar las arenas del asignador (jemalloc), intentar cancelar todas las
consultas en ejecución, cancelar todas las fusiones y mutaciones, y encolar un evento en
system.crash_log. Los registros del sistema no se
vacían de forma síncrona, porque forzar E/S bajo presión de memoria puede empeorar las cosas.
Requisitos
- Linux ≥ 5.3. El monitor controla el canario mediante
pidfd_open; en kernels más antiguos el canario se desactiva al arrancar. No tiene efecto en plataformas que no son Linux.
- cgroup v2 con
memory.events.localpara la respuesta ante OOM. Sin ello, el canario sigue relanzándose después de un
SIGKILL, pero no puede confirmar un OOM, por lo que la respuesta nunca se ejecuta (se registra una advertencia al arrancar).
- capacidad
mlock(opcional). Bloquear la memoria del canario requiere
CAP_IPC_LOCKo un
RLIMIT_MEMLOCKsuficiente; si falla, el canario registra una advertencia y su memoria puede enviarse a swap, lo que debilita su función como objetivo de OOM.
El canario se controla mediante parámetros del servidor, configurados como elementos de nivel superior de la configuración del servidor y aplicados al reiniciar.
Configuración
|Ajuste
|Predeterminado
|Descripción
oom_canary_enable
false
|Habilita el canario OOM.
oom_canary_size
104857600 (100 MB)
|Cantidad de bytes que el canario reserva y toca. Los valores más altos hacen que sea un objetivo OOM más probable.
oom_canary_relaunch
true
|Vuelve a iniciar el canario después de que termine (a menos que se haya producido un error permanente de configuración inicial o un apagado), sujeto a los límites que se indican a continuación.
oom_canary_max_rapid_relaunches
10
|Número máximo de reinicios consecutivos rápidos antes de deshabilitar el reinicio automático, para evitar ciclos de reinicio continuos. Se restablece cuando un canario permanece en ejecución más de
oom_canary_max_backoff_seconds.
oom_canary_initial_backoff_seconds
1
|Retraso inicial entre reinicios; se duplica cada vez hasta alcanzar el máximo.
oom_canary_max_backoff_seconds
60
|Retraso máximo entre reinicios.
<clickhouse>
<oom_canary_enable>1</oom_canary_enable>
<oom_canary_size>104857600</oom_canary_size>
</clickhouse>
Un OOM confirmado genera una fila en
Observabilidad
system.crash_log con
signal = 9 y una
signal_description que menciona
OOM Canary:
El ciclo de vida del canario y cada paso de la respuesta ante OOM también se registran en el log del servidor.
SELECT event_time, signal, signal_description
FROM system.crash_log
WHERE signal = 9 AND signal_description LIKE '%OOM Canary%'
ORDER BY event_time DESC;