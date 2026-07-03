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Este conjunto de datos contiene más de 150 millones de reseñas de clientes sobre productos de Amazon. Los datos están en archivos Parquet comprimidos con Snappy en AWS S3, con un tamaño total de 49 GB (comprimidos). Veamos los pasos para insertarlos en ClickHouse.
Las consultas siguientes se ejecutaron en una instancia de producción de ClickHouse Cloud. Para obtener más información, consulte “Especificaciones de Playground”.

Cargar el conjunto de datos

  1. Sin insertar los datos en ClickHouse, podemos consultarlos directamente. Veamos algunas filas para ver qué aspecto tienen:
Las filas tienen este aspecto:
  1. Definamos una nueva tabla MergeTree llamada amazon_reviews para almacenar estos datos en ClickHouse:
  1. El siguiente comando INSERT usa la función de tabla s3Cluster, que permite procesar varios archivos de S3 en paralelo con todos los nodos de su clúster. También usamos un comodín para insertar cualquier archivo que empiece por https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet:
En ClickHouse Cloud, el nombre del clúster es default. Cambia default por el nombre de tu clúster… o usa la función de tabla s3 (en lugar de s3Cluster) si no tienes un clúster.
  1. Esa consulta no tarda mucho: promedia unas 300.000 filas por segundo. En unos 5 minutos deberías ver todas las filas insertadas:
  1. Veamos cuánto espacio ocupan nuestros datos:
Los datos originales ocupaban unos 70G, pero en ClickHouse comprimidos ocupan unos 30G.

Consultas de ejemplo

  1. Ejecutemos algunas consultas. Estas son las 10 reseñas más útiles del conjunto de datos:
Esta consulta usa una proyección para mejorar el rendimiento.
  1. Estos son los 10 productos de Amazon con más reseñas:
  1. Estas son las calificaciones promedio de las reseñas por mes para cada producto (¡una pregunta real de entrevista de Amazon!):
  1. Este es el número total de votos por categoría de producto. Esta consulta es rápida porque product_category está en la clave primaria:
  1. Busquemos los productos en cuyas reseñas aparece con mayor frecuencia la palabra “awful”. Esta es una tarea considerable: hay que analizar más de 151M cadenas en busca de una sola palabra:
runnable
Observa el tiempo de ejecución de la consulta para un volumen de datos tan grande. ¡Además, los resultados son una lectura entretenida!
  1. Podemos ejecutar la misma consulta otra vez, pero esta vez buscamos awesome en las reseñas:
runnable
Última modificación el 3 de julio de 2026