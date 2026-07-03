يتضمن LLVM بالفعل أداة تُدرج تعليمات تتبّع داخل الشيفرة، ما يتيح لنا إجراء التنميط عبر تضمين الشيفرة . وعلى خلاف التنميط بالعينات أو التنميط الإحصائي، فهو بالغ الدقة من دون فقدان أي استدعاءات، لكنه يتطلب تضمين الشيفرة ويستهلك موارد أكثر. وباختصار، يضيف مُنَمِّط تضمين الشيفرة تعليمات جديدة لتتبّع استدعاءات جميع الدوال. أما أدوات التنميط الإحصائي فتتيح لنا تشغيل الشيفرة من دون الحاجة إلى أي تغييرات، مع أخذ لقطات دوريًا لمعاينة حالة التطبيق. لذلك، لا تُؤخذ في الاعتبار إلا الدوال التي تكون قيد التنفيذ عند التقاط اللقطة. ويُعد perf من أشهر أدوات التنميط الإحصائي.
أنواع أدوات التنميط
في ClickHouse 25.12، دُمج XRay لإضافة نقاط تتبّع جديدة إلى الدوال بسلاسة. لذلك، فإن أي إصدار رسمي يأتي مزودًا أصلًا بهذه الميزة التي يمكن تشغيلها عند الطلب، من دون التأثير في الأداء العام عندما لا تكون مفعّلة. والفكرة هي تفعيل الحد الأدنى من نقاط التتبّع للحصول على معلومات قيّمة. يمكننا إضافة نقطة قياس جديدة لتحليل الأداء باستخدام عبارة SYSTEM INSTRUMENT ADD PROFILE. ويمكن جمع الدوال المطلوب قياسها من جدول النظام system.symbols. لنفترض أننا نريد تحليل أداء الدالة
تنميط ClickHouse باستخدام تكامل XRay
sleepForNanoseconds، وهي دالة مناسبة للتحقق من المدة التي
يستغرقها تنفيذها.
ثم نتركه يعمل طوال الفترة الزمنية التي نريد تحليلها، ثم نوقفه.
SYSTEM INSTRUMENT ADD 'sleepForNanoseconds' PROFILE
نحوّل البيانات المُجمَّعة في system.trace_log إلى تنسيق Chrome لتصوّرها في Perfetto. لاحظ query_id و cpu_id و stacktrace في كل إدخال.
SYSTEM INSTRUMENT REMOVE ALL
يُترك القسم التالي كمرجع لفهم كيفية عمل XRay خلف الكواليس، وكيف يمكن استخدامه مباشرةً ومن دون إعدادات إضافية لتحليل أداء تطبيق أصلي.
تنميط تطبيق أصلي باستخدام XRay
لنفترض وجود الشيفرة المصدرية التالية:
أضف التتبّع إلى الشيفرة
لكي نُمكّن الرصد باستخدام XRay، نحتاج إلى إضافة بعض الخيارات كما يلي:
#include <chrono>
#include <cstdio>
#include <thread>
void one()
{
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(10));
}
void two()
{
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(5));
}
int main()
{
printf("Start\n");
for (int i = 0; i < 10; ++i)
{
one();
two();
}
printf("Finish\n");
}
clang++ -o test test.cpp -fxray-instrument -fxray-instruction-threshold=1
- يلزم استخدام
-fxray-instrumentلإضافة التتبّع إلى الشيفرة.
- يُستخدم
-fxray-instruction-threshold=1لكي يضيف التتبّع إلى جميع الدوال، حتى إن كانت صغيرة جدًا كما في مثالنا. بشكل افتراضي، يُضاف التتبّع إلى الدوال التي تحتوي على 200 تعليمة على الأقل.
objdump -h -j xray_instr_map test
test: file format elf64-x86-64
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
17 xray_instr_map 000005c0 000000000002f91c 000000000002f91c 0002f91c 2**0
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
بشكلٍ افتراضي، لا تُجمع بيانات مُنَمِّط إلا إذا طُلب ذلك صراحةً. وبعبارة أخرى، ما لم نكن نجري profiling، فإن الكلفة الإضافية تكون شبه معدومة. يمكننا تعيين قيم مختلفة لـ
شغّل العملية باستخدام قيم متغيّرات البيئة المناسبة لجمع التتبّع
XRAY_OPTIONS من أجل
تحديد وقت بدء مُنَمِّط في جمع البيانات وكيفية تنفيذ ذلك.
XRAY_OPTIONS="patch_premain=true xray_mode=xray-basic verbosity=1" ./test
==74394==XRay: Log file in 'xray-log.test.14imlN'
Start
Finish
==74394==Cleaned up log for TID: 74394
يمكن تحويل عمليات التتبّع في XRay إلى عدة تنسيقات. ويُعد تنسيق
تحويل التتبّع
trace_event مفيدًا جدًا لأنه
سهل التحليل، وتدعمه بالفعل مجموعة من الأدوات، لذا سنستخدمه:
llvm-xray convert --symbolize --instr_map=./test --output-format=trace_event xray-log.test.14imlN | gzip > test-trace.txt.gz
يمكننا استخدام واجهات مستخدم مستندة إلى الويب مثل speedscope.app أو Perfetto. في حين أن Perfetto يسهّل تصوّر عدة سلاسل تنفيذ والاستعلام عن البيانات، فإن speedscope أفضل لإنشاء flamegraph وعرض sandwich لبياناتك.
تصوّر التتبّع
الترتيب حسب الزمن
مرجّح إلى اليسار
ساندويتش
اطّلع على الوثائق
- SYSTEM INSTRUMENT — أضف نقاط التتبّع أو أزلها.
- system.instrumentation — افحص نقاط التتبّع المُفعّلة.
- system.symbols — افحص الرموز لإضافة نقاط التتبّع.
- system.trace_log — افحص البيانات التي جُمعت باستخدام نقاط التتبّع.
- XRay Instrumentation
- وثائق Debugging with XRay للتعرّف على مزيد من التفاصيل.