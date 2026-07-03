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أنواع أدوات التنميط

يتضمن LLVM بالفعل أداة تُدرج تعليمات تتبّع داخل الشيفرة، ما يتيح لنا إجراء التنميط عبر تضمين الشيفرة . وعلى خلاف التنميط بالعينات أو التنميط الإحصائي، فهو بالغ الدقة من دون فقدان أي استدعاءات، لكنه يتطلب تضمين الشيفرة ويستهلك موارد أكثر. وباختصار، يضيف مُنَمِّط تضمين الشيفرة تعليمات جديدة لتتبّع استدعاءات جميع الدوال. أما أدوات التنميط الإحصائي فتتيح لنا تشغيل الشيفرة من دون الحاجة إلى أي تغييرات، مع أخذ لقطات دوريًا لمعاينة حالة التطبيق. لذلك، لا تُؤخذ في الاعتبار إلا الدوال التي تكون قيد التنفيذ عند التقاط اللقطة. ويُعد perf من أشهر أدوات التنميط الإحصائي.

تنميط ClickHouse باستخدام تكامل XRay

في ClickHouse 25.12، دُمج XRay لإضافة نقاط تتبّع جديدة إلى الدوال بسلاسة. لذلك، فإن أي إصدار رسمي يأتي مزودًا أصلًا بهذه الميزة التي يمكن تشغيلها عند الطلب، من دون التأثير في الأداء العام عندما لا تكون مفعّلة. والفكرة هي تفعيل الحد الأدنى من نقاط التتبّع للحصول على معلومات قيّمة. يمكننا إضافة نقطة قياس جديدة لتحليل الأداء باستخدام عبارة SYSTEM INSTRUMENT ADD PROFILE. ويمكن جمع الدوال المطلوب قياسها من جدول النظام system.symbols. لنفترض أننا نريد تحليل أداء الدالة sleepForNanoseconds، وهي دالة مناسبة للتحقق من المدة التي يستغرقها تنفيذها.
ثم نتركه يعمل طوال الفترة الزمنية التي نريد تحليلها، ثم نوقفه.
نحوّل البيانات المُجمَّعة في system.trace_log إلى تنسيق Chrome لتصوّرها في Perfetto. لاحظ query_id و cpu_id و stacktrace في كل إدخال.

تنميط تطبيق أصلي باستخدام XRay

يُترك القسم التالي كمرجع لفهم كيفية عمل XRay خلف الكواليس، وكيف يمكن استخدامه مباشرةً ومن دون إعدادات إضافية لتحليل أداء تطبيق أصلي.

أضف التتبّع إلى الشيفرة

لنفترض وجود الشيفرة المصدرية التالية:
لكي نُمكّن الرصد باستخدام XRay، نحتاج إلى إضافة بعض الخيارات كما يلي:
  • يلزم استخدام -fxray-instrument لإضافة التتبّع إلى الشيفرة.
  • يُستخدم -fxray-instruction-threshold=1 لكي يضيف التتبّع إلى جميع الدوال، حتى إن كانت صغيرة جدًا كما في مثالنا. بشكل افتراضي، يُضاف التتبّع إلى الدوال التي تحتوي على 200 تعليمة على الأقل.
يمكننا التأكد من أن الشيفرة جرى تجهيزها بالتتبّع على نحو صحيح من خلال التحقق من وجود قسم جديد في الملف التنفيذي:

شغّل العملية باستخدام قيم متغيّرات البيئة المناسبة لجمع التتبّع

بشكلٍ افتراضي، لا تُجمع بيانات مُنَمِّط إلا إذا طُلب ذلك صراحةً. وبعبارة أخرى، ما لم نكن نجري profiling، فإن الكلفة الإضافية تكون شبه معدومة. يمكننا تعيين قيم مختلفة لـ XRAY_OPTIONS من أجل تحديد وقت بدء مُنَمِّط في جمع البيانات وكيفية تنفيذ ذلك.

تحويل التتبّع

يمكن تحويل عمليات التتبّع في XRay إلى عدة تنسيقات. ويُعد تنسيق trace_event مفيدًا جدًا لأنه سهل التحليل، وتدعمه بالفعل مجموعة من الأدوات، لذا سنستخدمه:

تصوّر التتبّع

يمكننا استخدام واجهات مستخدم مستندة إلى الويب مثل speedscope.app أو Perfetto. في حين أن Perfetto يسهّل تصوّر عدة سلاسل تنفيذ والاستعلام عن البيانات، فإن speedscope أفضل لإنشاء flamegraph وعرض sandwich لبياناتك.

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦