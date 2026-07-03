يوضح الجدول أدناه مطابقة المقاييس المستخدمة في
مطابقة المقاييس المستخدمة في system.dashboards مع مقاييس Prometheus في
مطابقة المقاييس المستخدمة في system.dashboards مع مقاييس Prometheus في
system.custom_metrics
system.dashboards مع مقاييس Prometheus في
system.custom_metrics.
ويفيد ذلك العملاء الذين يريدون مراقبة المقاييس نفسها الموجودة في
system.dashboards.
جدول مطابقة المقاييس في system.dashboards بمقاييس Prometheus في system.custom_metrics
روابط ذات صلة: https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus
|لوحة المعلومات
|العنوان
|اسم مقياس Prometheus (system.custom_metrics)
|نظرة عامة
|الاستعلامات/الثانية
|ClickHouseProfileEvents_Query
|نظرة عامة
|استخدام CPU (الأنوية)
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUVirtualTimeMicroseconds
|نظرة عامة
|الاستعلامات الجارية
|ClickHouseMetrics_Query
|نظرة عامة
|عمليات الدمج الجارية
|ClickHouseMetrics_Merge
|نظرة عامة
|البايتات المحددة/الثانية
|ClickHouseProfileEvents_SelectedBytes
|نظرة عامة
|انتظار الإدخال/الإخراج
|ClickHouseProfileEvents_OSIOWaitMicroseconds
|نظرة عامة
|انتظار CPU
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUWaitMicroseconds
|نظرة عامة
|استخدام CPU لنظام التشغيل (فضاء المستخدم)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSUserTimeNormalized
|نظرة عامة
|استخدام CPU لنظام التشغيل (النواة)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSSystemTimeNormalized
|نظرة عامة
|القراءة من القرص
|ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes
|نظرة عامة
|القراءة من نظام الملفات
|ClickHouseProfileEvents_OSReadChars
|نظرة عامة
|الذاكرة (المتتبَّعة)
|ClickHouseMetrics_MemoryTracking
|نظرة عامة
|متوسط الحمل (15 دقيقة)
|ClickHouseAsyncMetrics_LoadAverage15
|نظرة عامة
|الصفوف المحددة/الثانية
|ClickHouseProfileEvents_SelectedRows
|نظرة عامة
|الصفوف المُدخلة/الثانية
|ClickHouseProfileEvents_InsertedRows
|نظرة عامة
|إجمالي أجزاء MergeTree
|ClickHouseAsyncMetrics_TotalPartsOfMergeTreeTables
|نظرة عامة
|الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل partition
|ClickHouseAsyncMetrics_MaxPartCountForPartition
|نظرة عامة على Cloud
|الاستعلامات/الثانية
|ClickHouseProfileEvents_Query
|نظرة عامة على Cloud
|استخدام CPU (الأنوية)
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUVirtualTimeMicroseconds
|نظرة عامة على Cloud
|الاستعلامات الجارية
|ClickHouseMetrics_Query
|نظرة عامة على Cloud
|عمليات الدمج الجارية
|ClickHouseMetrics_Merge
|نظرة عامة على Cloud
|البايتات المحددة/الثانية
|ClickHouseProfileEvents_SelectedBytes
|نظرة عامة على Cloud
|انتظار الإدخال/الإخراج (نظام الملفات المحلي)
|ClickHouseProfileEvents_OSIOWaitMicroseconds
|نظرة عامة على Cloud
|انتظار القراءة من S3
|ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Microseconds
|نظرة عامة على Cloud
|أخطاء القراءة من S3/ثانية
|ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors
|نظرة عامة على Cloud
|انتظار CPU
|ClickHouseProfileEvents_OSCPUWaitMicroseconds
|نظرة عامة على Cloud
|استخدام CPU لنظام التشغيل (فضاء المستخدم، مُطبَّع)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSUserTimeNormalized
|نظرة عامة على Cloud
|استخدام CPU لنظام التشغيل (النواة، مُطبَّع)
|ClickHouseAsyncMetrics_OSSystemTimeNormalized
|نظرة عامة على Cloud
|القراءة من القرص (بايت/ثانية)
|ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes
|نظرة عامة على Cloud
|القراءة من نظام الملفات (بايت/ثانية)
|ClickHouseProfileEvents_OSReadChars
|نظرة عامة على Cloud
|الذاكرة (المتتبَّعة، بايت)
|ClickHouseMetrics_MemoryTracking
|نظرة عامة على Cloud
|متوسط الحمل (15 دقيقة)
|ClickHouseAsyncMetrics_LoadAverage15
|نظرة عامة على Cloud
|الصفوف المحددة/ثانية
|ClickHouseProfileEvents_SelectedRows
|نظرة عامة على Cloud
|الصفوف المُدخلة/ثانية
|ClickHouseProfileEvents_InsertedRows
|نظرة عامة على Cloud
|إجمالي أجزاء MergeTree
|ClickHouseAsyncMetrics_TotalPartsOfMergeTreeTables
|نظرة عامة على Cloud
|الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل partition
|ClickHouseAsyncMetrics_MaxPartCountForPartition
|نظرة عامة على Cloud
|القراءة من S3 (بايت/ثانية)
|ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Bytes
|نظرة عامة على Cloud
|حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
|ClickHouseMetrics_FilesystemCacheSize
|نظرة عامة على Cloud
|طلبات الكتابة إلى DiskS3/ثانية
|ClickHouseProfileEvents_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents_DiskS3CompleteMultipartUpload
|نظرة عامة على Cloud
|طلبات القراءة من DiskS3/ثانية
|ClickHouseProfileEvents_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents_DiskS3ListObjects
|نظرة عامة على Cloud
|نسبة الإصابة لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات
|ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)
|نظرة عامة على Cloud
|نسبة الإصابة لذاكرة التخزين المؤقت للصفحات
|greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadBytes)) / (sum(ClickHouseProfileEvents_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents_ReadBufferFromS3Bytes)))
|نظرة عامة على Cloud
|بايتات الاستقبال عبر الشبكة/ثانية
|ClickHouseProfileEvents_NetworkReceiveBytes
|نظرة عامة على Cloud
|بايتات الإرسال عبر الشبكة/ثانية
|ClickHouseProfileEvents_NetworkSendBytes