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مطابقة المقاييس المستخدمة في system.dashboards مع مقاييس Prometheus في system.custom_metrics

يوضح الجدول أدناه مطابقة المقاييس المستخدمة في system.dashboards مع مقاييس Prometheus في system.custom_metrics. ويفيد ذلك العملاء الذين يريدون مراقبة المقاييس نفسها الموجودة في system.dashboards.

جدول مطابقة المقاييس في system.dashboards بمقاييس Prometheus في system.custom_metrics

روابط ذات صلة: https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦