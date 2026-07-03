اطّلع على هذا المثال باستخدام clickhouse client وخدمة ClickHouse Cloud. أنشئ جدول
كيف يمكنني التحقق من استخدام ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات في استعلامي؟
query_cache_test
استخدام clickhouse client
املأ الجدول ببعض البيانات:
clickhouse-cloud :) CREATE TABLE query_cache_test (name String, age UInt8) ENGINE =MergeTree ORDER BY name
CREATE TABLE query_cache_test
(
`name` String,
`age` UInt8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY name
Query id: 81c54f09-7de4-48ec-916f-c7c304a46931
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.343 sec.
فعِّل سجلات التتبّع:
clickhouse-cloud :) INSERT INTO query_cache_test SELECT * FROM generateRandom('name String, age UInt8',1,1) LIMIT 100000;
INSERT INTO query_cache_test SELECT *
FROM generateRandom('name String, age UInt8', 1, 1)
LIMIT 100000
Query id: 90369105-bd67-494c-bdaf-d90dbfb6def9
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.173 sec. Processed 327.05 thousand rows, 3.43 MB (1.89 million rows/s., 19.86 MB/s.)
نفّذ استعلامًا مع طلب استخدام ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات (بإلحاق
clickhouse-cloud :) SET send_logs_level = 'trace'
SET send_logs_level = 'trace'
Query id: d65490b0-7960-4a85-a343-787e70e5e293
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.134 sec.
SETTINGS use_query_cache=true بالاستعلام):
أعِد تنفيذ الاستعلام نفسه:
clickhouse-cloud :) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT name
FROM query_cache_test
WHERE age > 1000
FORMAT `Null`
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: 3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.542408 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> executeQuery: (from 151.53.3.113:50412, user: tony) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true; (stage: Complete)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.542744 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.542900 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543020 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543164 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543226 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> InterpreterSelectQuery: FetchColumns -> Complete
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543337 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Key condition: unknown
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543395 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key, 12/12 marks by primary key, 12 marks to read from 1 ranges
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543412 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Spreading mark ranges among streams (default reading)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543461 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> MergeTreeBaseSelectProcessor: PREWHERE condition was split into 1 steps: "greater(age, 1000)"
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543484 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> MergeTreeInOrderSelectProcessor: Reading 1 ranges in order from part all_0_0_0, approx. 100000 rows starting from 0
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543559 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: No entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547760 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: Stored result of query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547827 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> executeQuery: Read 100000 rows, 97.66 KiB in 0.005508 sec., 18155410.31227306 rows/sec., 17.31 MiB/sec.
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547913 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> MemoryTracker: Peak memory usage (for query): 451.89 KiB.
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547933 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Debug\> TCPHandler: Processed in 0.005911032 sec.
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 100.00 thousand rows, 100.00 KB (17.56 million rows/s., 17.56 MB/s.)
الآن لاحظ أوجه الاختلاف في سجلات
clickhouse-cloud :) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT name
FROM query_cache_test
WHERE age > 1000
FORMAT `Null`
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931007 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> executeQuery: (from 151.53.3.113:50412, user: tony) SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT Null SETTINGS use_query_cache=true; (stage: Complete)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931331 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931468 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> InterpreterSelectQuery: MergeTreeWhereOptimizer: condition "age > 1000" moved to PREWHERE
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931585 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931696 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> ContextAccess (tony): Access granted: SELECT(name, age) ON tony.test
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931749 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> InterpreterSelectQuery: FetchColumns -> Complete
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931857 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Key condition: unknown
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931891 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Selected 1/1 parts by partition key, 1 parts by primary key, 12/12 marks by primary key, 12 marks to read from 1 ranges
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931913 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> tony.test (e61a107c-e7f8-4445-825f-88f85c72f7e9) (SelectExecutor): Spreading mark ranges among streams (default reading)
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931952 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> MergeTreeBaseSelectProcessor: PREWHERE condition was split into 1 steps: "greater(age, 1000)"
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.931975 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> MergeTreeInOrderSelectProcessor: Reading 1 ranges in order from part all_0_0_0, approx. 100000 rows starting from 0
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932043 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> QueryCache: Entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932551 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> MemoryTracker: Peak memory usage (for query): 5.19 KiB.
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932581 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Debug\> TCPHandler: Processed in 0.001961411 sec.
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
TRACE المرتبطة بـ
QueryCache بين:
التنفيذ الأول:
في التنفيذ الثاني:
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.543559 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: No entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:10.547760 [ 454 ] {3754a7fd-b786-47c1-a258-dfbc75e35a04} \<Trace\> QueryCache: Stored result of query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
في التنفيذ الأول، لم يتم العثور على أي إدخال بطبيعة الحال (
[c-red-qc-36-server-0] 2023.05.29 12:06:17.932043 [ 454 ] {a047527c-9d55-4e6b-9747-0ccad8787515} \<Trace\> QueryCache: Entry found for query SELECT name FROM query_cache_test WHERE age > 1000 FORMAT `Null` SETTINGS
No entry found for query SELECT...)، لذا قام ClickHouse بالفعل بتخزين (
Stored result of query SELECT...) هذا الإدخال لنا.
في التنفيذ الثاني، استخدم الاستعلام ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات لأنه وجد الإدخال مخزنًا بالفعل (
Entry found for query SELECT...).
بمجرد تنفيذ أوامر SQL، ومن دون فحص trace logs الخاصة بـ
باستخدام SQL فقط
clickhouse client،
يمكن أيضًا التحقق مما إذا كانت ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات مستخدمةً عبر فحص جداول
system ذات الصلة:
في النتائج الأخيرة، نرى قيمة 1 لـ
clickhouse-cloud :) SELECT 1 SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT 1
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: a5a078c7-61e5-4036-a6f0-4d602d5b72d2
┌─1─┐
│ 1 │
└───┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
clickhouse-cloud :) SELECT 1 SETTINGS use_query_cache=true;
SELECT 1
SETTINGS use_query_cache = 1
Query id: 322ae001-b1ab-463f-ac8d-dc5ba346f3f9
┌─1─┐
│ 1 │
└───┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
clickhouse-cloud :) SELECT * FROM clusterAllReplicas(default,system.query_cache);
SELECT *
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_cache)
Query id: c9b57eac-ba64-430e-8d51-8f865a13cc25
┌─query──────────────┬─result_size─┬─stale─┬─shared─┬─compressed─┬──────────expires_at─┬─────────────key_hash─┐
│ SELECT 1 SETTINGS │ 136 │ 0 │ 1 │ 1 │ 2023-08-02 15:08:23 │ 12188185624808016954 │
└────────────────────┴─────────────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.005 sec.
clickhouse-cloud :) SELECT * FROM clusterAllReplicas(default,system.events) WHERE event LIKE 'QueryCache%'
SELECT *
FROM clusterAllReplicas(default, system.events)
WHERE event LIKE 'QueryCache%'
Query id: d536555e-b8ab-4cd4-9741-c04e95612bec
┌─event────────────┬─value─┬─description────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ QueryCacheHits │ 1 │ Number of times a query result has been found in the query cache (and query computation was avoided). │
│ QueryCacheMisses │ 1 │ Number of times a query result has not been found in the query cache (and required query computation). │
└──────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
QueryCacheMisses عند أول تشغيل للاستعلام
SELECT 1 SETTINGS use_query_cache=true;، وحدث
QueryCacheHits مرتبطًا بالتنفيذ الثاني للاستعلام.
ضع في اعتبارك أيضًا أن الحد الأقصى الافتراضي لحجم مُدخل cache هو 1048576 بايت (= 1 MiB)، وأن النتائج تُخزَّن افتراضيًا في cache لمدة 60 ثانية فقط (يمكنك استخدام
query_cache_ttl=300 في
SETTINGS، على سبيل المثال، لتخزين نتيجة ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات لمدة 5 دقائق بدلًا من ذلك).
يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيلًا حول ClickHouse ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات هنا