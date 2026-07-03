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السؤال

كيف يمكنني توجيه مخرجات send_logs_level إلى ملف باستخدام عميل ClickHouse لعدة عبارات SQL وعدة أسطر؟

الإجابة

  • أنشئ ملف SQL يحتوي على تعليمات SQL، على سبيل المثال، send_logs_level_example.sql:
  • نفّذ الأمر للكتابة على الشاشة وفي الملف:
  • نتائج المثال:
رابط المرجع: https://clickhouse.com/docs/operations/settings/settings#send&#95;logs&#95;level
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦