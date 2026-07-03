راقب عدد عمليات تعديل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار في ClickHouse، خاصةً عند تنفيذ أوامر ALTER أو UPDATE . استخدم جدول system.mutations لتتبّع عمليات تعديل.

كيف أعرض عدد عمليات تعديل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار؟

كيف أعرض عدد التعديلات النشطة أو قيد الانتظار؟

ALTER أو UPDATE على جداولك. تعيد هذه الاستعلامات كتابة أجزاء البيانات، وهي ليست ذرّية، إذ تُرتَّب بحسب جزء الإنشاء وتُطبَّق على كل جزء بهذا الترتيب. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول عمليات التعديل في تُعد مراقبة عدد عمليات التعديل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار أمرًا مهمًا إذا كنت تُجري عددًا كبيرًا من عباراتأوعلى جداولك. تعيد هذه الاستعلامات كتابة أجزاء البيانات، وهي ليست ذرّية، إذ تُرتَّب بحسب جزء الإنشاء وتُطبَّق على كل جزء بهذا الترتيب. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول عمليات التعديل في الوثائق

تُنشئ كل عملية تعديل مُدخلًا في جدول system.mutations . وعند تنفيذ عدد كبير من عمليات التعديل، يمكنك مراقبة عدد العمليات قيد التنفيذ وتلك الموجودة في قائمة الانتظار باستخدام ما يلي:

SELECT hostname() AS host, count() FROM clusterAllReplicas('default', 'system.mutations') WHERE not is_done GROUP BY host;