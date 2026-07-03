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السؤال

كيف أعرض عدد التعديلات النشطة أو قيد الانتظار؟

الإجابة

تُعد مراقبة عدد عمليات التعديل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار أمرًا مهمًا إذا كنت تُجري عددًا كبيرًا من عبارات ALTER أو UPDATE على جداولك. تعيد هذه الاستعلامات كتابة أجزاء البيانات، وهي ليست ذرّية، إذ تُرتَّب بحسب جزء الإنشاء وتُطبَّق على كل جزء بهذا الترتيب. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول عمليات التعديل في الوثائق. تُنشئ كل عملية تعديل مُدخلًا في جدول system.mutations. وعند تنفيذ عدد كبير من عمليات التعديل، يمكنك مراقبة عدد العمليات قيد التنفيذ وتلك الموجودة في قائمة الانتظار باستخدام ما يلي:
يفترض هذا الاستعلام أنك تشغّل cluster باسم default، وهو اسم الـ cluster لديك في ClickHouse Cloud. استبدل default باسم الـ cluster لديك.إذا لم يكن لديك cluster، فاستخدم هذا الأمر:
نوصي أيضًا بقراءة هذه التدوينة الحديثة حول التحديثات وعمليات الحذف.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦