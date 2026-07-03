كيف أعرض عدد التعديلات النشطة أو قيد الانتظار؟
السؤال
تُعد مراقبة عدد عمليات التعديل النشطة أو الموجودة في قائمة الانتظار أمرًا مهمًا إذا كنت تُجري عددًا كبيرًا من عبارات
الإجابة
ALTER أو
UPDATE على جداولك. تعيد هذه الاستعلامات كتابة أجزاء البيانات، وهي ليست ذرّية، إذ تُرتَّب بحسب جزء الإنشاء وتُطبَّق على كل جزء بهذا الترتيب. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول عمليات التعديل في الوثائق.
تُنشئ كل عملية تعديل مُدخلًا في جدول
system.mutations. وعند تنفيذ عدد كبير من عمليات التعديل، يمكنك مراقبة عدد العمليات قيد التنفيذ وتلك الموجودة في قائمة الانتظار باستخدام ما يلي:
SELECT
hostname() AS host,
count()
FROM clusterAllReplicas('default', 'system.mutations') WHERE not is_done
GROUP BY host;
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يفترض هذا الاستعلام أنك تشغّل cluster باسم
default، وهو اسم الـ cluster لديك في ClickHouse Cloud. استبدل
default باسم الـ cluster لديك.إذا لم يكن لديك cluster، فاستخدم هذا الأمر:
SELECT
hostname() AS host,
count()
FROM system.mutations WHERE not is_done
GROUP BY host;