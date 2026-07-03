تعرّف على كيفية التقاط سجلات الخادم على مستوى العميل، حتى مع اختلاف إعدادات السجل، باستخدام إعداد العميل send_logs_level .

​ تعرّف على كيفية التقاط سجلات الخادم للاستعلامات على جهة العميل.

يمكن للعميل عرض سجلات الخادم — حتى بمستوى يختلف عن مستوى سجل الخادم المُهيّأ — وذلك عبر ضبط إعداد العميل send_logs_level .

على سبيل المثال، لنفترض أن العميل يشغّل:

SET send_logs_level = 'trace' ;

سيتلقى العميل سجلات trace حتى إذا كان مستوى السجل على الخادم مضبوطًا على info.

من السيناريوهات المفيدة استخدام send_logs_level لمراقبة إدراج الصفوف في جدول Distributed :

فعّل السجلات في clickhouse-client باستخدام SET send_logs_level = 'trace';

باستخدام نفّذ استعلام INSERT الخاص بك

الخاص بك تكون عمليات الإدراج في جدول موزّع غير متزامنة افتراضيًا. تُكتب البيانات في مخزن مؤقت محلي على القرص، ثم تُرسل إلى الخوادم البعيدة في الخلفية.

ستُرسل السجلات من جميع العقد المشاركة في معالجة الاستعلام (التتبّع الموزّع)