يمكن للعميل عرض سجلات الخادم — حتى بمستوى يختلف عن مستوى سجل الخادم المُهيّأ — وذلك عبر ضبط إعداد العميل
تعرّف على كيفية التقاط سجلات الخادم للاستعلامات على جهة العميل.
send_logs_level.
على سبيل المثال، لنفترض أن العميل يشغّل:
سيتلقى العميل سجلات trace حتى إذا كان مستوى السجل على الخادم مضبوطًا على info. من السيناريوهات المفيدة استخدام
SET send_logs_level = 'trace';
send_logs_level لمراقبة إدراج الصفوف في جدول
Distributed:
- فعّل السجلات في
clickhouse-clientباستخدام
SET send_logs_level = 'trace';
- نفّذ استعلام
INSERTالخاص بك
- تكون عمليات الإدراج في جدول موزّع غير متزامنة افتراضيًا. تُكتب البيانات في مخزن مؤقت محلي على القرص، ثم تُرسل إلى الخوادم البعيدة في الخلفية.
- ستُرسل السجلات من جميع العقد المشاركة في معالجة الاستعلام (التتبّع الموزّع)
system.distribution_queue. يحتوي هذا الجدول على معلومات عن الملفات المحلية الموجودة في قائمة الانتظار لإرسالها إلى الشظايا. وتحتوي هذه الملفات المحلية على أجزاء جديدة تُنشأ عند إدراج بيانات جديدة في جدول
Distributed في الوضع غير المتزامن.