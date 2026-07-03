لماذا يكون تسجيل ClickHouse مفصّلًا جدًا افتراضيًا؟

​ التسجيل التفصيلي

من الأمور التي تُربك المستخدمين الجدد كثيرًا أن ClickHouse يُنتج قدرًا كبيرًا من سجلات الإخراج، حتى مع الحمل الخفيف.

ويرجع ذلك إلى أن مستوى السجل الافتراضي، لأسباب تاريخية، هو trace (بدلًا من warning ، الذي يكون عادةً المستوى الافتراضي في قواعد البيانات الأخرى).

ويرى مطوّرو ClickHouse أن trace يوفّر قدرًا كبيرًا من المعلومات المفيدة إذا حدث خطأ ما.

ومن ناحية أخرى، فإن كثرة السجلات تعني أن جدول النظام system.text_log يمتلئ بسرعة ويحتاج إلى دمجه في الخلفية.

إذا كانت قاعدة البيانات تعمل بشكل مستقر، فيمكن للمستخدمين إعادة ضبط مستوى التسجيل، وهو ما نشرح كيفية القيام به أدناه.

​ تغيير مستوى التسجيل

مستويات التسجيل المختلفة المتاحة موثقة هنا

ستحتاج إلى تعديل ملف إعدادات خادم ClickHouse ( /etc/clickhouse-server/config.xml ) لتغيير مستوى التسجيل.

القيمة الافتراضية هي trace ، ولكن يمكنك تغييرها إلى المستوى المطلوب. راجع التعليق أدناه: