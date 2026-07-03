من Google Chrome
- افتح أدوات المطور بالضغط على F12 أو Ctrl + Shift + I (Windows/Linux) / Cmd + Option + I (Mac).
- انقر على علامة التبويب “Network”.
- أعد تحميل الصفحة ثم أعِد إظهار المشكلة.
- من أدوات المطور، انقر على زر التنزيل.
من Mozilla Firefox
- افتح أدوات المطور بالضغط على F12 أو Ctrl + Shift + E (Windows/Linux) / Cmd + Option + E (Mac).
- انقر على علامة التبويب “Network”.
- أعد تحميل الصفحة ثم كرّر الخطوات التي تؤدي إلى ظهور المشكلة.
- من أدوات المطور، انقر بزر الماوس الأيمن داخل قائمة الطلبات وحدد “Save All As HAR”.
من Microsoft Edge
- افتح أدوات المطور بالضغط على F12 أو Ctrl + Shift + I (Windows/Linux) / Cmd + Option + I (Mac).
- انقر على علامة التبويب “Network”.
- أعد تحميل الصفحة ثم أعد تنفيذ الخطوات التي تؤدي إلى ظهور المشكلة.
- من أدوات المطور، انقر بزر الماوس الأيمن داخل قائمة الشبكة واختر “Save all as HAR with content”.
من Safari
- فعّل أدوات المطور (إذا لم تكن مفعّلة بالفعل):
- انتقل إلى Safari > Settings > Advanced.
- حدّد “Show Develop menu in menu bar” في أسفل النافذة.
- انقر على Develop > Show Web Inspector.
- انقر على علامة التبويب “Network”.
- أعد تحميل الصفحة ثم كرّر المشكلة.
- من أدوات المطور، انقر على زر “Export”.
إرسال ملف .HAR
- أعد تسمية الملف باسم قصير وواضح (مثل: login-issue.har).
- اضغط الملف (اختياري، لكنه مُوصى به).
- أرفقه بطلب الدعم الخاص بك أو أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى جهة اتصال الدعم المخصّصة لك.
قد تحتوي ملفات HAR على ملفات تعريف ارتباط الجلسة أو بيانات حساسة أخرى. لا تشاركها إلا مع موظفي الدعم المخوّلين.