WITH 'a9241258-a0c4-4776-a00b-e6a1d9bec4a1' AS my_query_id SELECT concat ( substring (hostName(), length (hostName()), 1 ), leftPad( greatest (attribute['clickhouse.thread_id'], attribute['thread_number']), 5 , '0' )) AS group, operation_name, start_time_us, finish_time_us, sipHash64(operation_name) AS color, attribute FROM system . opentelemetry_span_log WHERE (trace_id IN ( SELECT trace_id FROM system . opentelemetry_span_log WHERE (attribute['clickhouse.query_id']) = my_query_id )) AND (operation_name != 'query' ) AND (operation_name NOT LIKE 'Query%' ) ORDER BY hostName() ASC , group ASC , parent_span_id ASC , start_time_us ASC INTO OUTFILE 'trace.json' FORMAT JSON SETTINGS output_format_json_named_tuples_as_objects = 1