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المتطلبات المسبقة:
1

تحقق من تفعيل جدول النظام opentelemetry_span_log

إذا لم تُجرِ أي تعديلات على قسم opentelemetry_span_log في ملف config.xml، يمكنك تخطي هذه الخطوة.افتح ملف config.xml الافتراضي لـ ClickHouse وابحث عن القسم التالي:
تأكد من أنه ليس معطَّلًا بالتعليق، وإلا فلن تتمكن من رؤية system.opentelemetry_span_log في الخطوات التالية. وقد يحدث ذلك أيضًا إذا كان خادم ClickHouse لديك لا يستخدم ملف الإعدادات الافتراضي.تحقق في سجلات الخادم لديك عن شيء مثل:
في التثبيتات القياسية، يقع هذا الملف في /etc/clickhouse-server/config.xml
2

تفعيل تتبّع OpenTelemetry

بعد تشغيل ClickHouse server، افتح ClickHouse client وفعّل جمع التتبعات باستخدام الاستعلام التالي:
من المفترض أن يظهر لك الآن جدول النظام opentelemetry_span_log إذا شغّلت:
بعد ذلك، نفِّذ:
يحدّد هذا احتمال أن يبدأ ClickHouse trace للاستعلامات التي يجري تنفيذها، حيث إن 1 تعني أن trace مفعّل لجميع الاستعلامات المنفذة.
3

الحصول على معرّف الاستعلام

نفّذ الاستعلام التجريبي التالي، أو الاستعلام الذي ترغب في تتبّعه:
انسخ مُعرّف الاستعلام:
4

أنشئ ملف تتبع

نفّذ الاستعلام التالي، مع استبدال معرّف الاستعلام بالمعرّف الذي حصلت عليه في الخطوة السابقة:
سيؤدي هذا إلى كتابة الـ trace في ملف باسم trace.json. وبشكل افتراضي، يُنشأ هذا الملف في دليل العمل الحالي الذي تُشغِّل منه أداة clickhouse-client أو clickhouse-local.
5

تصوَّر بيانات التتبّع باستخدام الأدوات المدمجة

استخدم عارض التتبّع المستضاف على https://trace-visualizer.clickhouse.com/. حمّل ملف trace.json من الخطوة السابقة لعرض التتبّع بصريًا.
6

استخدام Grafana لعرض التتبعات بصريًا

نوصي باستخدام Grafana لتصوّر بيانات التتبّع واستكشافها عبر إضافة ClickHouse الرسمية. وقد حُسّنت الإضافة لإتاحة تصوّر التتبّعات باستخدام Trace Panel. وهذا مدعوم سواءً كتصوّر أو كمكوّن في Explore.اتبع الخطوات الموضحة في “استخدام Grafana وClickHouse من أجل Observability” لإعداد Grafana باستخدام إضافة ClickHouse.من علامة التبويب Explore، يمكنك بعد ذلك تشغيل الاستعلام التالي، مع استبدال trace_id بالقيمة الخاصة بك:
تأكد من تعيين Query type إلى Traces:انقر على “Run Query” وافحص مخطط التتبّع:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦