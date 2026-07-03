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يدعم ClickHouse مجموعة واسعة من تنسيقات البيانات للإدخال والإخراج. ومن بينها عدة صيغ مختلفة لـ JSON، لكن الصيغة الأكثر استخدامًا لإدخال البيانات هي JSONEachRow. وتتوقع هذه الصيغة وجود كائن JSON واحد في كل صف، مع فصل كل كائن عن الآخر بسطر جديد.

أمثلة

من خلال واجهة HTTP:
باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI):
بدلًا من إدراج البيانات يدويًا، يمكنك استخدام أداة تكامل بدلًا من ذلك.

إعدادات مفيدة

  • يتيح input_format_skip_unknown_fields إدراج JSON حتى عند وجود حقول إضافية غير موجودة في مخطط الجدول (مع تجاهلها).
  • يتيح input_format_import_nested_json إدراج كائنات JSON المتداخلة في أعمدة من النوع Nested.
تُحدَّد الإعدادات على هيئة معاملات GET لواجهة HTTP، أو كوسائط إضافية لسطر الأوامر مسبوقة بـ -- لواجهة سطر الأوامر (CLI).
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦