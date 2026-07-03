من خلال واجهة HTTP:
أمثلة
باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI):
$ echo '{"foo":"bar"}' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20test%20FORMAT%20JSONEachRow' --data-binary @-
بدلًا من إدراج البيانات يدويًا، يمكنك استخدام أداة تكامل بدلًا من ذلك.
$ echo '{"foo":"bar"}' | clickhouse-client --query="INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow"
إعدادات مفيدة
- يتيح
input_format_skip_unknown_fieldsإدراج JSON حتى عند وجود حقول إضافية غير موجودة في مخطط الجدول (مع تجاهلها).
- يتيح
input_format_import_nested_jsonإدراج كائنات JSON المتداخلة في أعمدة من النوع Nested.
تُحدَّد الإعدادات على هيئة معاملات
GET لواجهة HTTP، أو كوسائط إضافية لسطر الأوامر مسبوقة بـ
-- لواجهة سطر الأوامر (CLI).