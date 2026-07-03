تتيح أداة
تصدير بيانات MySQL إلى Parquet أو CSV أو JSON باستخدام ClickHouse
clickhouse-local قراءة البيانات من MySQL وإخراجها بسرعة وسهولة إلى العديد من التنسيقات المختلفة، بما في ذلك Parquet وCSV وJSON. سنقوم بما يلي:
- استخدام دالة الجدول
mysqlلقراءة البيانات
- استخدام عبارة
INTO OUTFILE _filename_ FORMATوتحديد تنسيق الإخراج المطلوب
clickhouse-local جزءًا من الملف التنفيذي لـ ClickHouse. نزّلها باستخدام ما يلي:
curl https://clickhouse.com/ | sh
تنشئ دالة الجدول
تصدير MySQL إلى Parquet
mysql جدولًا استنادًا إلى نتائج query مُرسَل إلى مثيل MySQL. على سبيل المثال:
يمكننا توجيه مخرجات هذا
SELECT *
FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
);
query إلى ملف باستخدام
INTO OUTFILE. استخدم
FORMAT لتحديد تنسيق الملف المراد إنشاؤه. لنأخذ المحتوى الكامل لجدول في MySQL، ثم نرسل محتواه إلى ملف Parquet:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"
بما أن اسم ملف الإخراج ينتهي بالامتداد
.parquet، يفترض ClickHouse أننا نريد تنسيق Parquet، لذا لاحظ أننا أغفلنا عبارة
FORMAT Parquet.
الأمر مماثل لما يحدث مع Parquet، إلا أننا هذه المرة نستخدم الامتداد
تصدير MySQL إلى CSV
.csv في اسم الملف. سيتعرّف ClickHouse إلى أننا نريد مخرجات مفصولة بفواصل، وهكذا ستُكتب البيانات في الملف:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"
للتصدير من MySQL إلى JSON، ما عليك سوى تغيير امتداد اسم الملف إلى
تصدير MySQL إلى JSON
jsonl أو
ndjson:
من المثير للإعجاب مدى بساطة أداة
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
mysql(
'localhost:3306',
'my_sql_database',
'my_sql_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"
clickhouse-local وقوتها في آنٍ واحد. يمكنك بسهولة قراءة البيانات من قاعدة بيانات مثل MySQL وتصديرها بأحد تنسيقات الإخراج المختلفة.