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تصدير بيانات MySQL إلى Parquet أو CSV أو JSON باستخدام ClickHouse

تتيح أداة clickhouse-local قراءة البيانات من MySQL وإخراجها بسرعة وسهولة إلى العديد من التنسيقات المختلفة، بما في ذلك Parquet وCSV وJSON. سنقوم بما يلي:
  • استخدام دالة الجدول mysql لقراءة البيانات
  • استخدام عبارة INTO OUTFILE _filename_ FORMAT وتحديد تنسيق الإخراج المطلوب
تُعد أداة clickhouse-local جزءًا من الملف التنفيذي لـ ClickHouse. نزّلها باستخدام ما يلي:

تصدير MySQL إلى Parquet

تنشئ دالة الجدول ‏mysql جدولًا استنادًا إلى نتائج query مُرسَل إلى مثيل MySQL. على سبيل المثال:
يمكننا توجيه مخرجات هذا query إلى ملف باستخدام INTO OUTFILE. استخدم FORMAT لتحديد تنسيق الملف المراد إنشاؤه. لنأخذ المحتوى الكامل لجدول في MySQL، ثم نرسل محتواه إلى ملف Parquet:
بما أن اسم ملف الإخراج ينتهي بالامتداد .parquet، يفترض ClickHouse أننا نريد تنسيق Parquet، لذا لاحظ أننا أغفلنا عبارة FORMAT Parquet.

تصدير MySQL إلى CSV

الأمر مماثل لما يحدث مع Parquet، إلا أننا هذه المرة نستخدم الامتداد .csv في اسم الملف. سيتعرّف ClickHouse إلى أننا نريد مخرجات مفصولة بفواصل، وهكذا ستُكتب البيانات في الملف:

تصدير MySQL إلى JSON

للتصدير من MySQL إلى JSON، ما عليك سوى تغيير امتداد اسم الملف إلى jsonl أو ndjson:
من المثير للإعجاب مدى بساطة أداة clickhouse-local وقوتها في آنٍ واحد. يمكنك بسهولة قراءة البيانات من قاعدة بيانات مثل MySQL وتصديرها بأحد تنسيقات الإخراج المختلفة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦