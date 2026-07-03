تعرّف على كيفية استخدام أداة clickhouse-local لتصدير بيانات MySQL إلى تنسيقات مثل Parquet أو CSV أو JSON بسرعة وكفاءة.

كيف يمكنني تصدير بيانات MySQL إلى Parquet أو CSV أو JSON باستخدام ClickHouse

​ تصدير بيانات MySQL إلى Parquet أو CSV أو JSON باستخدام ClickHouse

تتيح أداة clickhouse-local قراءة البيانات من MySQL وإخراجها بسرعة وسهولة إلى العديد من التنسيقات المختلفة، بما في ذلك Parquet وCSV وJSON. سنقوم بما يلي:

استخدام دالة الجدول mysql لقراءة البيانات

لقراءة البيانات استخدام عبارة INTO OUTFILE _filename_ FORMAT وتحديد تنسيق الإخراج المطلوب

تُعد أداة clickhouse-local جزءًا من الملف التنفيذي لـ ClickHouse. نزّلها باستخدام ما يلي:

curl https://clickhouse.com/ | sh

​ تصدير MySQL إلى Parquet

تنشئ دالة الجدول ‏ mysql جدولًا استنادًا إلى نتائج query مُرسَل إلى مثيل MySQL. على سبيل المثال:

SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306' , 'my_sql_database' , 'my_sql_table' , 'user' , 'password' );

يمكننا توجيه مخرجات هذا query إلى ملف باستخدام INTO OUTFILE . استخدم FORMAT لتحديد تنسيق الملف المراد إنشاؤه. لنأخذ المحتوى الكامل لجدول في MySQL، ثم نرسل محتواه إلى ملف Parquet:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306', 'my_sql_database', 'my_sql_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"

بما أن اسم ملف الإخراج ينتهي بالامتداد .parquet ، يفترض ClickHouse أننا نريد تنسيق Parquet، لذا لاحظ أننا أغفلنا عبارة FORMAT Parquet .

​ تصدير MySQL إلى CSV

الأمر مماثل لما يحدث مع Parquet، إلا أننا هذه المرة نستخدم الامتداد .csv في اسم الملف. سيتعرّف ClickHouse إلى أننا نريد مخرجات مفصولة بفواصل، وهكذا ستُكتب البيانات في الملف:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306', 'my_sql_database', 'my_sql_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"

​ تصدير MySQL إلى JSON

للتصدير من MySQL إلى JSON، ما عليك سوى تغيير امتداد اسم الملف إلى jsonl أو ndjson :

./clickhouse local -q "SELECT * FROM mysql( 'localhost:3306', 'my_sql_database', 'my_sql_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"