مع طرح نوع البيانات الجديد
Kafka ونوع بيانات JSON
JSON، أصبح ClickHouse خيارًا مناسبًا كقاعدة بيانات لتحليلات JSON.
في هذا الدليل، سنتعلّم كيفية تحميل رسائل JSON من Apache Kafka مباشرةً إلى عمود
JSON واحد في ClickHouse.
لنبدأ بتشغيل broker لـ Kafka على جهازنا. وسنربط أيضًا المنفذ 9092 بالمنفذ 9092 على نظام التشغيل المضيف لدينا لتسهيل التفاعل مع Kafka:
إعداد Kafka
docker run --name broker -p 9092:9092 apache/kafka:3.8.1
بمجرد تشغيل ذلك، نحتاج إلى إدخال بعض البيانات. يُعد موجز أحدث التغييرات من Wikimedia مصدرًا جيدًا للبيانات المتدفقة، لذا لنُدخل هذه البيانات إلى الموضوع
إدخال البيانات إلى Kafka
wiki_events:
يمكننا التحقق من أنه يتم إدخال البيانات بتشغيل الأمر التالي:
curl -N https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange 2>/dev/null |
awk '/^data: /{gsub(/^data: /, ""); print}' |
jq -cr --arg sep ø '[.meta.id, tostring] | join($sep)' |
kcat -P -b localhost:9092 -t wiki_events -Kø
kcat -C -b localhost:9092 -t wiki_events
حتى الآن، كل شيء على ما يرام.
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بعد ذلك، سنُدخل البيانات إلى ClickHouse. أولًا، لنفعّل نوع JSON (وهو حاليًا تجريبي)، وذلك بضبط الخاصية التالية:
إدخال البيانات إلى ClickHouse
الآن، سننشئ جدول
SET allow_experimental_json_type = 1;
wiki_queue الذي يستخدم محرك جدول
Kafka.
لاحظ أننا نستخدم التنسيق
CREATE TABLE wiki_queue
(
json JSON
)
ENGINE = Kafka(
'localhost:9092',
'wiki_events',
'clickhouse-consumer-group',
'JSONAsObject'
);
JSONAsObject، ما يضمن إتاحة الرسائل الواردة بوصفها كائن JSON.
ولا يمكن تحليل هذا التنسيق إلا إلى جدول يحتوي على عمود واحد من النوع
JSON.
بعد ذلك، سننشئ الجدول الأساسي لتخزين بيانات Wiki:
أخيرًا، لنُنشئ عرضًا مُجسَّدًا لتعبئة جدول
CREATE TABLE wiki
(
json JSON,
id String MATERIALIZED getSubcolumn(json, 'meta.id')
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
wiki:
CREATE MATERIALIZED VIEW wiki_mv TO wiki AS
SELECT json
FROM wiki_queue;
يمكننا بعد ذلك إجراء استعلامات على جدول
الاستعلام عن بيانات JSON في ClickHouse
wiki.
على سبيل المثال، يمكننا إحصاء عدد الروبوتات التي أدخلت تعديلات:
SELECT json.bot, count()
FROM wiki
GROUP BY ALL
أو يمكننا معرفة المستخدمين الذين يجرون أكبر عدد من التعديلات في
┌─json.bot─┬─count()─┐
1. │ true │ 2526 │
2. │ false │ 4691 │
└──────────┴─────────┘
en.wikipedia.org:
SELECT
json.user,
count()
FROM wiki
WHERE json.server_name = 'en.wikipedia.org'
GROUP BY ALL
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
┌─json.user──────────────────────────────┬─count()─┐
1. │ Monkbot │ 267 │
2. │ Onel5969 │ 107 │
3. │ Bangwiki │ 37 │
4. │ HHH Pedrigree │ 28 │
5. │ REDACTED403 │ 23 │
6. │ KylieTastic │ 22 │
7. │ Tinniesbison │ 21 │
8. │ XTheBedrockX │ 20 │
9. │ 2001:4455:1DB:4000:51F3:6A16:408E:69FC │ 19 │
10. │ Wcquidditch │ 15 │
└────────────────────────────────────────┴─────────┘