هذا سهل باستخدام
كيفية تصدير بيانات PostgreSQL إلى Parquet أو CSV أو JSON
clickhouse-local:
- استخدم دالة الجدول
postgresqlلقراءة البيانات
- استخدم عبارة
INTO OUTFILE _filename_ FORMATوحدد تنسيق الإخراج المطلوب
clickhouse-local، وهو جزء من الملف التنفيذي لـ ClickHouse. نزّله باستخدام ما يلي:
curl https://clickhouse.com/ | sh
تتيح دالة الجدول
تصدير PostgreSQL إلى Parquet
postgresql تنفيذ استعلامات
SELECT (و
INSERT) على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد. على سبيل المثال، لعرض كامل محتويات جدول في PostgreSQL:
يمكننا توجيه ناتج هذا الاستعلام إلى ملف باستخدام
SELECT *
FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
);
INTO OUTFILE. استخدم
FORMAT لتحديد تنسيق الملف المراد إنشاؤه. لنأخذ المحتوى الكامل لجدول PostgreSQL، ثم نرسل محتواه إلى ملف Parquet:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"
بما أن اسم ملف الإخراج ينتهي بالامتداد
.parquet، يفترض ClickHouse أننا نريد استخدام صيغة Parquet، لذا لاحظ أننا أغفلنا عبارة
FORMAT Parquet.
الأمر مماثل لما هو عليه مع Parquet، باستثناء أننا نحدّد اسم ملف أنسب للمخرجات:
تصدير PostgreSQL إلى CSV
هذا كل ما في الأمر! يتعرّف ClickHouse على الامتداد
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"
.csv في اسم ملف الإخراج، فيُخرج البيانات بصيغة القيم المفصولة بفواصل. وفيما عدا ذلك، فهو الأمر نفسه تمامًا كما في الأعلى.
للتحويل من PostgreSQL إلى JSON، ما علينا سوى تغيير اسم الملف، وسيتعرّف ClickHouse على التنسيق تلقائيًا:
تصدير PostgreSQL إلى JSON
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"
لا يلزمك التوقف عند هذا الحد — يمكنك استخدام
clickhouse-local لسحب البيانات من PostgreSQL وإرسالها إلى جميع أنواع صيغ الإخراج.إذا لم يتمكن ClickHouse من تحديد نوع الإخراج من امتداد اسم الملف، أو إذا كنت تريد اختيار تنسيق معيّن صراحةً، فأضف العبارة
FOMRAT:
./clickhouse local -q "SELECT * FROM
postgresql(
'localhost:5432',
'postgres_database',
'postgres_table',
'user',
'password'
)
INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'
FORMAT JSONEachRow"
بدلًا من استخدام
تمرير PostgreSQL إلى عملية أخرى كتدفّق
INTO OUTFILE، يمكنك تمرير نتائج
دالة الجدول إلى عملية أخرى كتدفّق. إليك مثالًا بسيطًا لتوضيح البنية - نحسب عدد الصفوف باستخدام أمر Linux
wc -l:
ومع ذلك، يمكننا بسهولة تمرير الصفوف بشكل متدفق إلى برنامج نصي لـ shell، أو برنامج نصي بلغة بايثون، أو أي عملية أخرى تريدها.
./clickhouse local -q "SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet'
FORMAT JSONEachRow
)" | wc -l