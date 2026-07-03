Skip to main content

كيفية تصدير بيانات PostgreSQL إلى Parquet أو CSV أو JSON

هذا سهل باستخدام clickhouse-local:
  • استخدم دالة الجدول postgresql لقراءة البيانات
  • استخدم عبارة INTO OUTFILE _filename_ FORMAT وحدد تنسيق الإخراج المطلوب
يمكن أن يكون تنسيق الإخراج أيًا من تنسيقات الإخراج المدعومة في ClickHouse. لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة… تستخدم هذه الأمثلة clickhouse-local، وهو جزء من الملف التنفيذي لـ ClickHouse. نزّله باستخدام ما يلي:

تصدير PostgreSQL إلى Parquet

تتيح دالة الجدول postgresql تنفيذ استعلامات SELECTINSERT) على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد. على سبيل المثال، لعرض كامل محتويات جدول في PostgreSQL:
يمكننا توجيه ناتج هذا الاستعلام إلى ملف باستخدام INTO OUTFILE. استخدم FORMAT لتحديد تنسيق الملف المراد إنشاؤه. لنأخذ المحتوى الكامل لجدول PostgreSQL، ثم نرسل محتواه إلى ملف Parquet:
بما أن اسم ملف الإخراج ينتهي بالامتداد .parquet، يفترض ClickHouse أننا نريد استخدام صيغة Parquet، لذا لاحظ أننا أغفلنا عبارة FORMAT Parquet.

تصدير PostgreSQL إلى CSV

الأمر مماثل لما هو عليه مع Parquet، باستثناء أننا نحدّد اسم ملف أنسب للمخرجات:
هذا كل ما في الأمر! يتعرّف ClickHouse على الامتداد .csv في اسم ملف الإخراج، فيُخرج البيانات بصيغة القيم المفصولة بفواصل. وفيما عدا ذلك، فهو الأمر نفسه تمامًا كما في الأعلى.

تصدير PostgreSQL إلى JSON

للتحويل من PostgreSQL إلى JSON، ما علينا سوى تغيير اسم الملف، وسيتعرّف ClickHouse على التنسيق تلقائيًا:
لا يلزمك التوقف عند هذا الحد — يمكنك استخدام clickhouse-local لسحب البيانات من PostgreSQL وإرسالها إلى جميع أنواع صيغ الإخراج.إذا لم يتمكن ClickHouse من تحديد نوع الإخراج من امتداد اسم الملف، أو إذا كنت تريد اختيار تنسيق معيّن صراحةً، فأضف العبارة FOMRAT:

تمرير PostgreSQL إلى عملية أخرى كتدفّق

بدلًا من استخدام INTO OUTFILE، يمكنك تمرير نتائج دالة الجدول إلى عملية أخرى كتدفّق. إليك مثالًا بسيطًا لتوضيح البنية - نحسب عدد الصفوف باستخدام أمر Linux wc -l:
ومع ذلك، يمكننا بسهولة تمرير الصفوف بشكل متدفق إلى برنامج نصي لـ shell، أو برنامج نصي بلغة بايثون، أو أي عملية أخرى تريدها.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦