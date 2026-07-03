تعرّف إلى كيفية تصدير بيانات PostgreSQL إلى تنسيقات Parquet أو CSV أو JSON باستخدام clickhouse-local ، مع أمثلة متنوعة.

كيف أُصدّر بيانات PostgreSQL إلى Parquet أو CSV أو JSON؟

​ كيفية تصدير بيانات PostgreSQL إلى Parquet أو CSV أو JSON

هذا سهل باستخدام clickhouse-local :

استخدم دالة الجدول postgresql لقراءة البيانات

لقراءة البيانات استخدم عبارة INTO OUTFILE _filename_ FORMAT وحدد تنسيق الإخراج المطلوب

يمكن أن يكون تنسيق الإخراج أيًا من تنسيقات الإخراج المدعومة في ClickHouse. لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة…

تستخدم هذه الأمثلة clickhouse-local ، وهو جزء من الملف التنفيذي لـ ClickHouse. نزّله باستخدام ما يلي:

curl https://clickhouse.com/ | sh

​ تصدير PostgreSQL إلى Parquet

تتيح دالة الجدول postgresql تنفيذ استعلامات SELECT (و INSERT ) على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL بعيد. على سبيل المثال، لعرض كامل محتويات جدول في PostgreSQL:

SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432' , 'postgres_database' , 'postgres_table' , 'user' , 'password' );

يمكننا توجيه ناتج هذا الاستعلام إلى ملف باستخدام INTO OUTFILE . استخدم FORMAT لتحديد تنسيق الملف المراد إنشاؤه. لنأخذ المحتوى الكامل لجدول PostgreSQL، ثم نرسل محتواه إلى ملف Parquet:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.parquet'"

بما أن اسم ملف الإخراج ينتهي بالامتداد .parquet ، يفترض ClickHouse أننا نريد استخدام صيغة Parquet، لذا لاحظ أننا أغفلنا عبارة FORMAT Parquet .

​ تصدير PostgreSQL إلى CSV

الأمر مماثل لما هو عليه مع Parquet، باستثناء أننا نحدّد اسم ملف أنسب للمخرجات:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.csv'"

هذا كل ما في الأمر! يتعرّف ClickHouse على الامتداد .csv في اسم ملف الإخراج، فيُخرج البيانات بصيغة القيم المفصولة بفواصل. وفيما عدا ذلك، فهو الأمر نفسه تمامًا كما في الأعلى.

​ تصدير PostgreSQL إلى JSON

للتحويل من PostgreSQL إلى JSON، ما علينا سوى تغيير اسم الملف، وسيتعرّف ClickHouse على التنسيق تلقائيًا:

./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson'"

clickhouse-local لسحب البيانات من PostgreSQL وإرسالها إلى لا يلزمك التوقف عند هذا الحد — يمكنك استخداملسحب البيانات من PostgreSQL وإرسالها إلى جميع أنواع صيغ الإخراج إذا لم يتمكن ClickHouse من تحديد نوع الإخراج من امتداد اسم الملف، أو إذا كنت تريد اختيار تنسيق معيّن صراحةً، فأضف العبارة FOMRAT : ./clickhouse local -q "SELECT * FROM postgresql( 'localhost:5432', 'postgres_database', 'postgres_table', 'user', 'password' ) INTO OUTFILE 'my_output_file.ndjson' FORMAT JSONEachRow"

​ تمرير PostgreSQL إلى عملية أخرى كتدفّق

بدلًا من استخدام INTO OUTFILE ، يمكنك تمرير نتائج دالة الجدول إلى عملية أخرى كتدفّق. إليك مثالًا بسيطًا لتوضيح البنية - نحسب عدد الصفوف باستخدام أمر Linux wc -l :

./clickhouse local -q "SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/house_parquet/house_0.parquet' FORMAT JSONEachRow )" | wc -l

ومع ذلك، يمكننا بسهولة تمرير الصفوف بشكل متدفق إلى برنامج نصي لـ shell، أو برنامج نصي بلغة بايثون، أو أي عملية أخرى تريدها.