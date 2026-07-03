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معالجة الخطأ “تعذّر إلحاق البيانات بتنسيق Parquet” في ClickHouse

هل يظهر لك الخطأ “Cannot append data in format Parquet to file” في ClickHouse؟ عادةً ما يظهر الخطأ بالشكل التالي: DB::Exception: Cannot append data in format Parquet to file, because this format doesn't support appends. (CANNOT_APPEND_TO_FILE) لنفترض أنك أنشأت جدولًا يستخدم محرك الجداول File مع تنسيق Parquet.
يمكنك الكتابة إلى الجدول مرةً واحدة فقط:
يؤدي ذلك إلى إنشاء ملف باسم data.Parquet في المجلد data/default/parquet_test. إذا حاولت insert دفعة أخرى:
…سيظهر لك الخطأ التالي:
لا يمكنك الإلحاق بملفات Parquet في ClickHouse. ولكن يمكنك جعل ClickHouse ينشئ ملفًا جديدًا لكل INSERT عبر تمكين إعداد engine_file_allow_create_multiple_files. وإذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيُنشأ ملف جديد عند كل عملية insert باسم يتبع هذا النمط: data.Parquet -> data.1.Parquet -> data.2.Parquet، وهكذا: لنجرب ذلك. سنضع الأمرين في ملف واحد باسم parquet.sql:
شغّل ذلك باستخدام clickhouse-client:
والآن سترى ملفين في data/default/parquet_test (وملفًا جديدًا مع كل عملية insert لاحقة).
ينطبق الإعداد engine_file_allow_create_multiple_files على تنسيقات بيانات أخرى غير قابلة للإلحاق، مثل JSON وORC.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦