هل يظهر لك الخطأ “Cannot append data in format Parquet to file” في ClickHouse؟ عادةً ما يظهر الخطأ بالشكل التالي:
معالجة الخطأ “تعذّر إلحاق البيانات بتنسيق Parquet” في ClickHouse
DB::Exception: Cannot append data in format Parquet to file, because this format doesn't support appends. (CANNOT_APPEND_TO_FILE)
لنفترض أنك أنشأت جدولًا يستخدم محرك الجداول
File مع تنسيق Parquet.
يمكنك الكتابة إلى الجدول مرةً واحدة فقط:
CREATE TABLE parquet_test
(
`x` UInt32,
`y` String
)
ENGINE = File(Parquet)
يؤدي ذلك إلى إنشاء ملف باسم
INSERT INTO parquet_test VALUES
(1, 'Hello'),
(2, 'Hi')
data.Parquet في المجلد
data/default/parquet_test. إذا حاولت insert دفعة أخرى:
…سيظهر لك الخطأ التالي:
INSERT INTO parquet_test VALUES
(3, 'World'),
(4, 'Bye')
لا يمكنك الإلحاق بملفات Parquet في ClickHouse. ولكن يمكنك جعل ClickHouse ينشئ ملفًا جديدًا لكل
Code: 641. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Cannot append data in format Parquet to file, because this format doesn't support appends. You can allow to create a new file on each insert by enabling setting engine_file_allow_create_multiple_files. (CANNOT_APPEND_TO_FILE)
INSERT عبر تمكين
إعداد engine_file_allow_create_multiple_files. وإذا كان هذا الإعداد مُمكّنًا، فسيُنشأ ملف جديد عند كل عملية insert باسم يتبع هذا النمط:
data.Parquet ->
data.1.Parquet ->
data.2.Parquet، وهكذا:
لنجرب ذلك. سنضع الأمرين في ملف واحد باسم
parquet.sql:
شغّل ذلك باستخدام
SET engine_file_allow_create_multiple_files = 1;
INSERT INTO default.parquet_test VALUES (3, 'World'), (4, 'Bye');
clickhouse-client:
والآن سترى ملفين في
./clickhouse client --queries-file parquet.sql
data/default/parquet_test (وملفًا جديدًا مع كل عملية insert لاحقة).
ينطبق الإعداد
engine_file_allow_create_multiple_files على تنسيقات بيانات أخرى غير قابلة للإلحاق، مثل JSON وORC.