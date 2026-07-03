clickhousebook . local :) SELECT * FROM file ( '/path/to/sample.json' , 'JSONEachRow' );

SELECT *

FROM file ( '/path/to/sample.json' , 'JSONEachRow' )

Query id: 0bbfa09f - ac7f - 4a1e - 9227 - 2961b5ffc2d4

┌─_id─┬─channel───┬─events─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1 │ help │ [{'eventType':'open','time':'2021-06-18T09:42:39.527Z'},{'eventType':'close','time':'2021-06-18T09:48:05.646Z'}] │

│ 2 │ help │ [{'eventType':'open','time':'2021-06-18T09:42:39.535Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:41.317Z'}] │

│ 3 │ questions │ [{'eventType':'close','time':'2021-06-18T09:42:39.543Z'},{'eventType':'create','time':'2021-06-18T09:52:51.299Z'}] │

│ 4 │ general │ [{'eventType':'create','time':'2021-06-18T09:42:39.552Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:47:29.109Z'}] │

│ 5 │ general │ [{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:39.560Z'},{'eventType':'open','time':'2021-06-18T09:42:39.680Z'},{'eventType':'close','time':'2021-06-18T09:42:41.207Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:43.372Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:45.642Z'}] │

└─────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘