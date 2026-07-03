كيف أستورد مصفوفات JSON، وكيف يمكنني الاستعلام عن الكائنات الموجودة بداخلها؟
السؤال
احفظ مصفوفة JSON هذه المكوّنة من سطر واحد في
الإجابة
sample.json
تحقق من البيانات:
{"_id":"1","channel":"help","events":[{"eventType":"open","time":"2021-06-18T09:42:39.527Z"},{"eventType":"close","time":"2021-06-18T09:48:05.646Z"}]},{"_id":"2","channel":"help","events":[{"eventType":"open","time":"2021-06-18T09:42:39.535Z"},{"eventType":"edit","time":"2021-06-18T09:42:41.317Z"}]},{"_id":"3","channel":"questions","events":[{"eventType":"close","time":"2021-06-18T09:42:39.543Z"},{"eventType":"create","time":"2021-06-18T09:52:51.299Z"}]},{"_id":"4","channel":"general","events":[{"eventType":"create","time":"2021-06-18T09:42:39.552Z"},{"eventType":"edit","time":"2021-06-18T09:47:29.109Z"}]},{"_id":"5","channel":"general","events":[{"eventType":"edit","time":"2021-06-18T09:42:39.560Z"},{"eventType":"open","time":"2021-06-18T09:42:39.680Z"},{"eventType":"close","time":"2021-06-18T09:42:41.207Z"},{"eventType":"edit","time":"2021-06-18T09:42:43.372Z"},{"eventType":"edit","time":"2021-06-18T09:42:45.642Z"}]}
أنشئ جدولًا لتلقّي صفوف JSON:
clickhousebook.local :) SELECT * FROM file('/path/to/sample.json','JSONEachRow');
SELECT *
FROM file('/path/to/sample.json', 'JSONEachRow')
Query id: 0bbfa09f-ac7f-4a1e-9227-2961b5ffc2d4
┌─_id─┬─channel───┬─events─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1 │ help │ [{'eventType':'open','time':'2021-06-18T09:42:39.527Z'},{'eventType':'close','time':'2021-06-18T09:48:05.646Z'}] │
│ 2 │ help │ [{'eventType':'open','time':'2021-06-18T09:42:39.535Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:41.317Z'}] │
│ 3 │ questions │ [{'eventType':'close','time':'2021-06-18T09:42:39.543Z'},{'eventType':'create','time':'2021-06-18T09:52:51.299Z'}] │
│ 4 │ general │ [{'eventType':'create','time':'2021-06-18T09:42:39.552Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:47:29.109Z'}] │
│ 5 │ general │ [{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:39.560Z'},{'eventType':'open','time':'2021-06-18T09:42:39.680Z'},{'eventType':'close','time':'2021-06-18T09:42:41.207Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:43.372Z'},{'eventType':'edit','time':'2021-06-18T09:42:45.642Z'}] │
└─────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
أدرِج البيانات:
clickhousebook.local :) CREATE TABLE IF NOT EXISTS sample_json_objects_array (
`rawJSON` String EPHEMERAL,
`_id` String DEFAULT JSONExtractString(rawJSON, '_id'),
`channel` String DEFAULT JSONExtractString(rawJSON, 'channel'),
`events` Array(JSON) DEFAULT JSONExtractArrayRaw(rawJSON, 'events')
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY
channel
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sample_json_objects_array
(
`rawJSON` String EPHEMERAL,
`_id` String DEFAULT JSONExtractString(rawJSON, '_id'),
`channel` String DEFAULT JSONExtractString(rawJSON, 'channel'),
`events` Array(JSON) DEFAULT JSONExtractArrayRaw(rawJSON, 'events')
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY channel
Query id: d02696dd-3f9f-4863-be2a-b2c9a1ae922d
0 rows in set. Elapsed: 0.173 sec.
تحقّق من كيفية تعامل استدلال البيانات مع نوع كائن JSON:
clickhousebook.local :) INSERT INTO
sample_json_objects_array
SELECT
*
FROM
file(
'/opt/cases/000000/sample_json_objects_arrays.json',
'JSONEachRow'
);
INSERT INTO sample_json_objects_array SELECT *
FROM file('/opt/cases/000000/sample.json', 'JSONEachRow')
Query id: 60c4beab-3c2c-40c1-9c6f-bbbd7118dde3
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
clickhousebook.local :) DESCRIBE TABLE sample_json_objects_array SETTINGS describe_extend_object_types = 1;
DESCRIBE TABLE sample_json_objects_array
SETTINGS describe_extend_object_types = 1
Query id: 302c0c84-1b63-4f60-ad95-d91c0267b0d4
┌─name────┬─type────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─────────────────────┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ rawJSON │ String │ EPHEMERAL │ defaultValueOfTypeName('String') │ │ │ │
│ _id │ String │ DEFAULT │ JSONExtractString(rawJSON, '_id') │ │ │ │
│ channel │ String │ DEFAULT │ JSONExtractString(rawJSON, 'channel') │ │ │ │
│ events │ Array(Tuple(eventType String, time String)) │ DEFAULT │ JSONExtractArrayRaw(rawJSON, 'events') │ │ │ │
└─────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
Events هي مصفوفة من
Tuple، يحتوي كلٌّ منها على الحقلين eventType من النوع
String وtime من النوع
String. هذا النوع الأخير ليس مثاليًا (إذ نفضّل
DateTime بدلًا منه).
لنلقِ نظرة على البيانات:
لننفّذ بعض الاستعلامات:
clickhousebook.local :) SELECT
_id,
channel,
events.eventType,
events.time
FROM sample_json_objects_array
WHERE has(events.eventType, 'close')
SELECT
_id,
channel,
events.eventType,
events.time
FROM sample_json_objects_array
WHERE has(events.eventType, 'close')
Query id: 3ddd6843-5206-4f52-971f-1699f0ba1728
┌─_id─┬─channel───┬─events.eventType──────────────────────┬─events.time──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5 │ general │ ['edit','open','close','edit','edit'] │ ['2021-06-18T09:42:39.560Z','2021-06-18T09:42:39.680Z','2021-06-18T09:42:41.207Z','2021-06-18T09:42:43.372Z','2021-06-18T09:42:45.642Z'] │
│ 1 │ help │ ['open','close'] │ ['2021-06-18T09:42:39.527Z','2021-06-18T09:48:05.646Z'] │
│ 3 │ questions │ ['close','create'] │ ['2021-06-18T09:42:39.543Z','2021-06-18T09:52:51.299Z'] │
└─────┴───────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
_id و
channel للأحداث التي تكون فيها قيمة
eventType هي
close
نريد إجراء استعلام على
clickhousebook.local :) SELECT
_id,
channel,
events.eventType
FROM
sample_json_objects_array
WHERE
has(events.eventType,'close')
SELECT
_id,
channel,
events.eventType
FROM sample_json_objects_array
WHERE has(events.eventType, 'close')
Query id: 033a0c56-7bfa-4261-a334-7323bdc40f87
┌─_id─┬─channel───┬─events.eventType──────────────────────┐
│ 5 │ general │ ['edit','open','close','edit','edit'] │
│ 1 │ help │ ['open','close'] │
│ 3 │ questions │ ['close','create'] │
└─────┴───────────┴───────────────────────────────────────┘
┌─_id─┬─channel───┬─events.eventType──────────────────────┐
│ 5 │ general │ ['edit','open','close','edit','edit'] │
│ 1 │ help │ ['open','close'] │
│ 3 │ questions │ ['close','create'] │
└─────┴───────────┴───────────────────────────────────────┘
6 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
time، على سبيل المثال لجميع الأحداث ضمن نطاق زمني محدد، لكننا نلاحظ أنه استورد على أنه
String:
إذًا، لكي نتعامل مع هذه القيم كتواريخ، نحتاج أولًا إلى تحويلها إلى
clickhousebook.local :) SELECT toTypeName(events.time) FROM sample_json_objects_array;
SELECT toTypeName(events.time)
FROM sample_json_objects_array
Query id: 27f07f02-66cd-420d-8623-eeed7d501014
┌─toTypeName(events.time)─┐
│ Array(String) │
│ Array(String) │
│ Array(String) │
│ Array(String) │
│ Array(String) │
└─────────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
DateTime.
لتحويل مصفوفة، نستخدم الدالة map:
يمكننا ملاحظة الاختلافات باستخدام
clickhousebook.local :)
SELECT
_id,
channel,
arrayMap(x->parseDateTimeBestEffort(x), events.time)
FROM
sample_json_objects_array
SELECT
_id,
channel,
arrayMap(x -> parseDateTimeBestEffort(x), events.time)
FROM sample_json_objects_array
Query id: f3c7881e-b41c-4872-9c67-5c25966599a1
┌─_id─┬─channel───┬─arrayMap(lambda(tuple(x), parseDateTimeBestEffort(x)), events.time)─────────────────────────────────────────────┐
│ 4 │ general │ ['2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:47:29'] │
│ 5 │ general │ ['2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:42:41','2021-06-18 11:42:43','2021-06-18 11:42:45'] │
│ 1 │ help │ ['2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:48:05'] │
│ 2 │ help │ ['2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:42:41'] │
│ 3 │ questions │ ['2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:52:51'] │
└─────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
toTypeName على كلتا المصفوفتين:
الآن لنعثر على
clickhousebook.local :) SELECT
_id,
channel,
toTypeName(events.time) as events_as_strings,
toTypeName(arrayMap(x->parseDateTimeBestEffort(x), events.time)) as events_as_datetime
FROM
sample_json_objects_array
SELECT
_id,
channel,
toTypeName(events.time) AS events_as_strings,
toTypeName(arrayMap(x -> parseDateTimeBestEffort(x), events.time)) AS events_as_datetime
FROM sample_json_objects_array
Query id: 1af54994-b756-472f-88d7-8b5cdca0e54e
┌─_id─┬─channel───┬─events_as_strings─┬─events_as_datetime─┐
│ 4 │ general │ Array(String) │ Array(DateTime) │
│ 5 │ general │ Array(String) │ Array(DateTime) │
│ 1 │ help │ Array(String) │ Array(DateTime) │
│ 2 │ help │ Array(String) │ Array(DateTime) │
│ 3 │ questions │ Array(String) │ Array(DateTime) │
└─────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
id الخاص بالصفوف التي يقع فيها
time ضمن فترة زمنية محددة.
نستخدم
arrayCount للتحقق مما إذا كان عدد العناصر في المصفوفة التي تُرجعها الدالة
map والمطابقة للشرط
x BETWEEN toDateTime('2021-06-18 11:46:00', 'Europe/Rome') AND toDateTime('2021-06-18 11:50:00', 'Europe/Rome') أكبر من 0
⚠️ يُرجى تذكّر أنه وقت كتابة هذه المقالة، كان الدعم الحالي لـ JSON تجريبيًا وغير مناسب لبيئات الإنتاج. يوضح هذا المثال كيفية استيراد JSON بسرعة والبدء في الاستعلام عنه، كما يبيّن المفاضلة بين سهولة الاستخدام، إذ نستورد كائنات JSON بالنوع
clickhousebook.local :) SELECT
_id,
arrayMap(x -> parseDateTimeBestEffort(x), events.time)
FROM
sample_json_objects_array
WHERE
arrayCount(
x -> x BETWEEN toDateTime('2021-06-18 11:46:00', 'Europe/Rome')
AND toDateTime('2021-06-18 11:50:00', 'Europe/Rome'),
arrayMap(x -> parseDateTimeBestEffort(x), events.time)
) > 0;
SELECT
_id,
arrayMap(x -> parseDateTimeBestEffort(x), events.time)
FROM sample_json_objects_array
WHERE arrayCount(x -> ((x >= toDateTime('2021-06-18 11:46:00', 'Europe/Rome')) AND (x <= toDateTime('2021-06-18 11:50:00', 'Europe/Rome'))), arrayMap(x -> parseDateTimeBestEffort(x), events.time)) > 0
Query id: d4882fc3-9f99-4e87-9f89-47683f10656d
┌─_id─┬─arrayMap(lambda(tuple(x), parseDateTimeBestEffort(x)), events.time)─┐
│ 4 │ ['2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:47:29'] │
│ 1 │ ['2021-06-18 11:42:39','2021-06-18 11:48:05'] │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
JSON من دون الحاجة إلى تحديد نوع المخطط مسبقًا. وهذا مناسب لاختبار سريع، ولكن عند استخدام البيانات على المدى الطويل، نفضّل في هذا المثال تخزينها باستخدام الأنواع الأنسب. لذلك، بالنسبة إلى الحقل
time، استخدم
DateTime بدلًا من
String لتجنّب أي تحويل بعد الإدخال، كما هو موضح أعلاه. يُرجى الرجوع إلى الوثائق لمزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع JSON.