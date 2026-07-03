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تعرّف على كيفية تنفيذ كتابة مقسّمة حسب السنة والشهر على S3

أريد تصدير البيانات مع تقسيم المسار في حاوية S3 بحيث يتبع بنية مثل:
  • 2022
    • 1
    • 2
    • 12
  • 2021
    • 1
    • 2
    • 12
وهكذا …

الإجابة

بالنظر إلى جدول ClickHouse:
أضف 10000 سجل:
نفّذ هذا لإنشاء البنية المطلوبة في حاوية S3 ‏my_bucket (لاحظ أن هذا المثال يكتب ملفات بتنسيق Parquet):
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦