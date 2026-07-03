تعلّم طرقًا متعددة لتصدير البيانات من ClickHouse، بما في ذلك INTO OUTFILE ، ومحرك الجدول File، وإعادة التوجيه في سطر الأوامر.

كيفية تصدير البيانات من ClickHouse إلى ملف

​ استخدام عبارة INTO OUTFILE

على سبيل المثال:

SELECT * FROM table INTO OUTFILE 'file'

بشكل افتراضي، يعتمد ClickHouse على امتداد اسم الملف لتحديد تنسيق الإخراج والضغط. على سبيل المثال، ستُصدَّر جميع الصفوف من nyc_taxi إلى nyc_taxi.parquet باستخدام تنسيق Parquet:

SELECT * FROM nyc_taxi INTO OUTFILE 'taxi_rides.parquet'

وسيكون الملف التالي ملفًا مضغوطًا مفصولًا بعلامات تبويب:

SELECT * FROM nyc_taxi INTO OUTFILE 'taxi_rides.tsv.gz'

على سبيل المثال:

SELECT * FROM nyc_taxi INTO OUTFILE 'taxi_rides.txt' FORMAT CSV

​ استخدام محرك الجدول File

خيار آخر يتمثل في استخدام محرك الجدول File ، حيث يستخدم ClickHouse الملف لتخزين البيانات. ويمكنك تنفيذ الاستعلامات وعمليات الإدراج مباشرةً على الملف.

على سبيل المثال:

CREATE TABLE my_table ( x UInt32, y String, z DateTime ) ENGINE = File ( Parquet )

أدرِج بضعة صفوف:

INSERT INTO my_table VALUES ( 1 , 'Hello' , now ()), ( 2 , 'World' , now ()), ( 3 , 'Goodbye' , now ())

يُخزَّن الملف في مجلد data على خادم ClickHouse لديك — وتحديدًا في /data/default/my_table داخل ملف باسم data.Parquet .

يُعد استخدام محرك الجدول File مفيدًا للغاية لإنشاء الملفات على نظام الملفات لديك والاستعلام عنها، ولكن تذكّر أن جداول File ليست من نوع MergeTree ، لذلك لن تحصل على جميع المزايا التي يوفرها MergeTree . استخدم File لسهولة تصدير البيانات من ClickHouse بصيغ مناسبة.

​ استخدام إعادة التوجيه من سطر الأوامر