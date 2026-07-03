أضِف عبارة INTO OUTFILE إلى استعلامك. على سبيل المثال:
استخدام عبارة INTO OUTFILE
بشكل افتراضي، يعتمد ClickHouse على امتداد اسم الملف لتحديد تنسيق الإخراج والضغط. على سبيل المثال، ستُصدَّر جميع الصفوف من
SELECT * FROM table INTO OUTFILE 'file'
nyc_taxi إلى
nyc_taxi.parquet باستخدام تنسيق Parquet:
وسيكون الملف التالي ملفًا مضغوطًا مفصولًا بعلامات تبويب:
SELECT *
FROM nyc_taxi
INTO OUTFILE 'taxi_rides.parquet'
إذا تعذّر على ClickHouse تحديد التنسيق من امتداد الملف، فسيكون تنسيق الإخراج الافتراضي لبيانات الإخراج هو TabSeparated. ولتحديد تنسيق الإخراج، استخدم عبارة FORMAT. على سبيل المثال:
SELECT *
FROM nyc_taxi
INTO OUTFILE 'taxi_rides.tsv.gz'
SELECT *
FROM nyc_taxi
INTO OUTFILE 'taxi_rides.txt'
FORMAT CSV
خيار آخر يتمثل في استخدام محرك الجدول File، حيث يستخدم ClickHouse الملف لتخزين البيانات. ويمكنك تنفيذ الاستعلامات وعمليات الإدراج مباشرةً على الملف. على سبيل المثال:
استخدام محرك الجدول File
أدرِج بضعة صفوف:
CREATE TABLE my_table (
x UInt32,
y String,
z DateTime
)
ENGINE = File(Parquet)
يُخزَّن الملف في مجلد
INSERT INTO my_table VALUES
(1, 'Hello', now()),
(2, 'World', now()),
(3, 'Goodbye', now())
data على خادم ClickHouse لديك — وتحديدًا في
/data/default/my_table داخل ملف باسم
data.Parquet.
يُعد استخدام محرك الجدول
File مفيدًا للغاية لإنشاء الملفات على نظام الملفات لديك والاستعلام عنها، ولكن تذكّر أن جداول
File ليست من نوع
MergeTree، لذلك لن تحصل على جميع المزايا التي يوفرها
MergeTree. استخدم
File لسهولة تصدير البيانات من ClickHouse بصيغ مناسبة.
استخدام إعادة التوجيه من سطر الأوامر
انظر clickhouse-client.
$ clickhouse-client --query "SELECT * from table" --format FormatName > result.txt