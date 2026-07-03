كيف أتعامل مع رسالة JSON باستخدام مصدر أو جدول وسيط لاستخراج البيانات عبر عرض مادي؟ كيف أتعامل مع JSON من دون كائن JSON التجريبي؟
السؤال
من الأنماط الشائعة للتعامل مع بيانات JSON إرسالها إلى جدول وسيط، ثم استخدام دوال JSONExtract لاستخراج البيانات إلى جدول جديد عبر مُشغِّل عرض مادي. ويتم ذلك عادةً وفق التدفق والنمط التاليين:
الإجابة
يجب أن يحتوي الجدول الوسيط على حقل نصي
source data --> MergeTree table --> Materialized View (with base table) --> application/client
raw تُخزَّن فيه بيانات JSON الخام. كما ينبغي أن يحتوي أيضًا على حقل أو حقلين إضافيين يمكن استخدامهما لإدارة هذا الجدول، بحيث يمكن تقسيمه وحذف البيانات الأقدم منه مع تقادم البيانات.
*يمكن لبعض عمليات التكامل إضافة حقول إلى البيانات الأصلية، على سبيل المثال عند استخدام ClickHouse Kafka Connector Sink.
مثال مبسّط أدناه:
- أنشئ قاعدة البيانات التجريبية
create database db1;
- أنشئ جدول وسيط تُدرج فيه بيانات
jsonالأولية الخاصة بك:
create table db1.table2_json_raw
(
id Int32,
timestamp DateTime,
raw String
)
engine = MergeTree()
order by timestamp;
- أنشئ الجدول الأساسي الخاص بالعرض المادي
create table db1.table2_json_mv_base
(
id Int32,
timestamp DateTime,
raw_string String,
custId Int8,
custName String
)
engine = MergeTree()
order by timestamp;
- أنشئ العرض المادي استنادًا إلى الجدول الأساسي
create materialized view db1.table2_json_mv to db1.table2_json_mv_base
AS SELECT
id,
timestamp,
raw as raw_string,
simpleJSONExtractRaw(raw, 'customerId') as custId,
simpleJSONExtractRaw(raw, 'customerName') as custName
FROM
db1.table2_json_raw;
- أدرِج بعض الصفوف النموذجية
insert into db1.table2_json_raw
values
(1, '2024-05-16 00:00:00', '{"customerId":1, "customerName":"ABC"}'),
(2, '2024-05-16 00:00:01', '{"customerId":2, "customerName":"XYZ"}');
- عرض نتائج الاستخراج والعرض المادي الذي سيُستخدم في الاستعلامات
روابط مرجعية إضافية: العروض المادية: https://clickhouse.com/docs/guides/developer/cascading-materialized-views العمل مع JSON: https://clickhouse.com/docs/integrations/data-formats/json#other-approaches دوال JSON: https://clickhouse.com/docs/sql-reference/functions/json-functions
clickhouse-cloud :) select * from db1.table2_json_mv;
SELECT *
FROM db1.table2_json_mv
Query id: 12655fd3-567a-4dfb-9ef7-abc4b11ad044
┌─id─┬───────────timestamp─┬─raw_string─────────────────────────────┬─custId─┬─custName─┐
│ 1 │ 2024-05-16 00:00:00 │ {"customerId":1, "customerName":"ABC"} │ 1 │ "ABC" │
│ 2 │ 2024-05-16 00:00:01 │ {"customerId":2, "customerName":"XYZ"} │ 2 │ "XYZ" │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘