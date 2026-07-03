- يجري تطوير ClickHouse بوتيرة سريعة جدًا، وعادةً ما تصدر أكثر من 10 إصدارات مستقرة سنويًا. وهذا يترك أمام المستخدمين نطاقًا واسعًا من الإصدارات للاختيار من بينها، ما يجعل الاختيار غير بسيط.
- يريد بعض المستخدمين تجنّب قضاء الوقت في تحديد الإصدار الأنسب لحالة الاستخدام الخاصة بهم، ويفضّلون ببساطة اتباع نصيحة شخص آخر.
قد يكون من المغري الاستعانة بمستشارين أو الاعتماد على بعض الخبراء المعروفين للتنصل من مسؤولية بيئة الإنتاج لديك. فتثبّت إصدارًا معينًا من ClickHouse أوصى به شخص آخر؛ وإذا ظهرت فيه مشكلة ما، فليست هذه مسؤوليتك بل مسؤولية ذلك الشخص. لكن هذا التفكير فخ كبير. فلا أحد من خارج شركتك يعرف ما الذي يجري في بيئة الإنتاج لديك أفضل منك. إذًا، كيف تختار على نحو صحيح إصدار ClickHouse الذي سترقّي إليه؟ أو كيف تختار أول إصدار من ClickHouse؟ أولًا، عليك أن تستثمر في إعداد بيئة ما قبل الإنتاج واقعية. وفي عالم مثالي، قد تكون هذه البيئة نسخة ظل مطابقة تمامًا، لكن ذلك يكون مكلفًا في العادة. فيما يلي بعض النقاط الأساسية لتحقيق درجة معقولة من التطابق في بيئة ما قبل الإنتاج بتكلفة ليست مرتفعة جدًا:
ما إصدار ClickHouse الذي توصي به؟
- يجب أن تشغّل بيئة ما قبل الإنتاج مجموعة استعلامات قريبة قدر الإمكان من تلك التي تنوي تشغيلها في الإنتاج:
- لا تجعلها بيئة للقراءة فقط مع بعض البيانات الجامدة.
- ولا تجعلها بيئة للكتابة فقط يقتصر دورها على نسخ البيانات من دون إنشاء التقارير المعتادة.
- ولا تقم بمسحها بالكامل بدلًا من تطبيق تغييرات المخطط.
- استخدم عينة من بيانات الإنتاج والاستعلامات الحقيقية. وحاول اختيار عينة تظل ممثلة وتجعل استعلامات
SELECTتُرجع نتائج معقولة. واستخدم إخفاء الهوية إذا كانت بياناتك حساسة وكانت السياسات الداخلية لا تسمح بخروجها من بيئة الإنتاج.
- تأكد من أن بيئة ما قبل الإنتاج مشمولة بأدوات المراقبة والتنبيه لديك بالطريقة نفسها المطبقة على بيئة الإنتاج.
- إذا كانت بيئة الإنتاج لديك تمتد عبر عدة مراكز بيانات أو مناطق، فاجعل بيئة ما قبل الإنتاج كذلك.
- إذا كانت بيئة الإنتاج لديك تستخدم ميزات معقدة مثل النسخ المتماثل، والجداول الموزعة، والعروض المادية المتتالية، فتأكد من تهيئتها بشكل مماثل في بيئة ما قبل الإنتاج.
- هناك مفاضلة بين استخدام عدد مماثل تقريبًا من الخوادم أو الآلات الافتراضية في بيئة ما قبل الإنتاج كما في الإنتاج ولكن بأحجام أصغر، وبين استخدام عدد أقل بكثير منها ولكن بالأحجام نفسها. قد يلتقط الخيار الأول مشكلات إضافية متعلقة بالشبكة، بينما يكون الخيار الثاني أسهل في الإدارة.
- شغّل اختباراتك المؤتمتة بانتظام على إصدارات ClickHouse الجديدة. يمكنك فعل ذلك حتى مع إصدارات ClickHouse الموسومة بأنها
testing، لكن لا يُنصح بالانتقال بها إلى الخطوات التالية.
- انشر إصدار ClickHouse الذي اجتاز الاختبارات إلى بيئة ما قبل الإنتاج، وتحقق من أن جميع العمليات تعمل كما هو متوقع.
- أبلغ عن أي مشكلات اكتشفتها في ClickHouse GitHub Issues.
- إذا لم تكن هناك مشكلات كبيرة، فمن المفترض أن يكون من الآمن البدء في نشر إصدار ClickHouse في بيئة الإنتاج لديك. كما أن الاستثمار في أتمتة الإصدارات التدريجية التي تطبق نهجًا مشابهًا لـ canary releases أو green-blue deployments قد يقلل أيضًا من مخاطر المشكلات في الإنتاج.
إذا ألقيت نظرة على محتويات مستودع حزم ClickHouse، فسترى نوعين من الحزم:
كيف تختار بين إصدارات ClickHouse؟
stable
lts(دعم طويل الأمد)
stableهو نوع الحزم الذي نوصي به افتراضيًا. تُصدر هذه الحزم شهريًا تقريبًا (وبالتالي توفّر ميزات جديدة بتأخير معقول)، كما أن أحدث ثلاثة إصدارات مستقرة تحظى بالدعم من حيث التشخيصات وترحيل إصلاحات الأخطاء إلى الإصدارات الأقدم.
- تُصدر حزم
ltsمرتين سنويًا، وتبقى مدعومة لمدة عام بعد إصدارها الأولي. وقد تفضّلها على
stableفي الحالات التالية:
- لدى شركتك سياسات داخلية لا تسمح بالترقيات المتكررة أو باستخدام برمجيات غير LTS.
- تستخدم ClickHouse ضمن بعض المنتجات الثانوية التي لا تتطلب ميزات ClickHouse معقدة، أو لا تتوفر لها موارد كافية للحفاظ على تحديثها.
lts هو الخيار الأنسب تنتهي غالبًا إلى الانتقال إلى
stable على أي حال بسبب ميزة حديثة مهمة لمنتجها.