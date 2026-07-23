يحوّل ClickHouse المعاملات إلى الدوال المقابلة لها في مرحلة تحليل الاستعلام وفقًا لأولويتها وأسبقيتها وترابطها.

​ معاملات الوصول

a[N] – الوصول إلى عنصر في مصفوفة. الدالة arrayElement(a, N) .

a.N – الوصول إلى عنصر في tuple. الدالة tupleElement(a, N) .

​ معامل النفي العددي

-a – الدالة negate (a) .

tuple : tupleNegate. لنفي

​ معاملات الضرب والقسمة

a * b – الدالة multiply (a, b) .

لضرب Tuple في عدد: tupleMultiplyByNumber ، ولحساب حاصل الضرب القياسي: dotProduct

a / b – الدالة divide(a, b) .

لقسمة Tuple على عدد: tupleDivideByNumber

a % b – الدالة modulo(a, b) .

​ معاملات الجمع والطرح

a + b – الدالة plus(a, b) .

لجمع قيم Tuple: tuplePlus

a - b – الدالة minus(a, b) .

لطرح قيم Tuple: tupleMinus

​ معاملات المقارنة

​ دالة equals

a = b – دالة equals(a, b) .

a == b – دالة equals(a, b) .

​ دالة notEquals

a != b – الدالة notEquals(a, b) .

a <> b – الدالة notEquals(a, b) .

​ دالة lessOrEquals

a <= b – هي الدالة lessOrEquals(a, b) .

​ دالة greaterOrEquals

a >= b – تمثلها الدالة greaterOrEquals(a, b) .

​ دالة less

a < b – الدالة less(a, b) .

​ الدالة greater

a > b – الدالة greater(a, b) .

​ الدالة like

a LIKE b – الدالة like(a, b) .

​ دالة notLike

a NOT LIKE b – الدالة notLike(a, b) .

​ دالة ilike

a ILIKE b – هي الدالة ilike(a, b) .

​ دالة BETWEEN

a BETWEEN b AND c – تعادل a >= b AND a <= c .

a NOT BETWEEN b AND c – تعادل a < b OR a > c .

اعتبارًا من الإصدار 25.10، يمكنك استخدام <=> بالطريقة نفسها التي تستخدم بها أي معامل آخر. قبل الإصدار 25.10، لم يكن بالإمكان استخدامه إلا في تعبيرات JOIN، على سبيل المثال: CREATE TABLE a (x String) ENGINE = Memory; INSERT INTO a VALUES ( 'ClickHouse' ); SELECT * FROM a AS a1 JOIN a AS a2 ON a1 . x <=> a2 . x ; ┌─x──────────┬─ a2 . x ───────┐ │ ClickHouse │ ClickHouse │ └────────────┴────────────┘

المعامل <=> هو معامل مساواة آمن مع NULL ، وهو مكافئ لـ IS NOT DISTINCT FROM . وهو يعمل مثل معامل المساواة العادي ( = )، لكنه يتعامل مع قيم NULL على أنها قابلة للمقارنة. تُعدّ قيمتا NULL متساويتين، كما أن مقارنة NULL بأي قيمة غير NULL تُرجع 0 ( false ) بدلًا من NULL .

SELECT 'ClickHouse' <=> NULL , NULL <=> NULL

┌─isNotDistinc⋯use', NULL)─┬─isNotDistinc⋯NULL, NULL)─┐ │ 0 │ 1 │ └──────────────────────────┴──────────────────────────┘

​ المعاملات الخاصة بالتعامل مع السلاسل النصية

OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset) - الدالة overlay(string, replacement, offset) .

- الدالة . OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset FOR length) - الدالة overlay(string, replacement, offset, length) .

- الدالة . OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset) - الدالة overlayUTF8(string, replacement, offset) .

- الدالة . OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset FOR length) - الدالة overlayUTF8(string, replacement, offset, length) .

​ المعاملات الخاصة بالعمل مع مجموعات البيانات

​ الدالة in

a IN ... – الدالة in(a, b) .

​ دالة notIn

a NOT IN ... – الدالة notIn(a, b) .

​ دالة globalIn

a GLOBAL IN ... – الدالة globalIn(a, b) .

​ دالة globalNotIn

a GLOBAL NOT IN ... – الدالة globalNotIn(a, b) .

​ دالة in للاستعلامات الفرعية

a = ANY (subquery) – وهي الدالة in(a, subquery) .

​ notIn استعلام فرعي function

a != ANY (subquery) – وهو مماثل لـ a NOT IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery) .

​ دالة in استعلام فرعي

a = ALL (subquery) – هي نفسها a IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery) .

​ دالة notIn للاستعلام الفرعي

a != ALL (subquery) – الدالة notIn(a, subquery) .

أمثلة

استعلام باستخدام ALL:

Query SELECT number AS a FROM numbers( 10 ) WHERE a > ALL ( SELECT number FROM numbers( 3 , 3 ));

Response ┌─a─┐ │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ └───┘

استعلام باستخدام ANY:

Query SELECT number AS a FROM numbers( 10 ) WHERE a > ANY ( SELECT number FROM numbers( 3 , 3 ));

Response ┌─a─┐ │ 4 │ │ 5 │ │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ └───┘

​ SOME / ALL على المصفوفات

بالإضافة إلى صيغة الاستعلام الفرعي الموضحة أعلاه، يمكن أن يكون الطرف الأيمن من SOME / ALL تعبيرَ مصفوفة (قيمة حرفية لمصفوفة، أو عمودًا من نوع مصفوفة، أو أي تعبير يُرجع مصفوفة). هذه هي صيغة مكمِّم المصفوفة بأسلوب PostgreSQL. ويُتعرَّف عليها أثناء التحليل وتُعاد كتابتها إلى دوال المصفوفات، لذلك لا حاجة إلى إعادة كتابتها يدويًا:

الصياغة تُعاد كتابتها إلى expr = SOME(arr) has(arr, expr) expr <> ALL(arr) NOT has(arr, expr) expr OP SOME(arr) (أي معامل مدعوم آخر) arrayExists(x -> expr OP x, arr) expr OP ALL(arr) (أي معامل مدعوم آخر) arrayAll(x -> expr OP x, arr)

يمثل SOME المكمِّم الوجودي (وهو المرادف في SQL لـ ANY ). وتُعامَل = و <> كحالتين خاصتين وتُحوَّلان إلى has / NOT has لأن لهما تنفيذًا مُحسَّنًا؛ أما الصيغة العامة فتعتمد على الدالتين الأعلى ترتيبًا arrayExists / arrayAll .

يُتعرَّف على صيغة المصفوفة مع معاملات المقارنة = , == , != , <> , <=> , < , <= , > , >= ، ومع مسندات المقارنة بالكلمات المفتاحية IS DISTINCT FROM و IS NOT DISTINCT FROM ، ومع مسندات البحث في السلاسل LIKE و ILIKE و NOT LIKE و NOT ILIKE و REGEXP . ولا يُتعرَّف على مسندات المقارنة بالكلمات المفتاحية ومسندات البحث في السلاسل إلا في صيغة المصفوفة، وليس في صيغة الاستعلام الفرعي (التي تُخفَّض إلى IN / NOT IN ). أما المعاملات التي لا تحمل معنى مكمِّم المصفوفة — مثل IN نفسها — فلا تُعاد كتابتها وتحتفظ بمعناها المعتاد.

تعمل مسندات البحث في السلاسل لأن MatchImpl (التنفيذ الكامن وراء LIKE / ILIKE / REGEXP ) يدعم haystack ثابتًا مع needle غير ثابتة. على سبيل المثال، يُعاد كتابة 'abc' LIKE SOME(['a%', 'b%']) إلى arrayExists(x -> 'abc' LIKE x, ['a%', 'b%']) ، كما يُعاد كتابة 'abc' NOT LIKE ALL(['x%', 'y%']) إلى arrayAll(x -> 'abc' NOT LIKE x, ['x%', 'y%']) . وهذا يطابق سلسلة واحدة مع عدة أنماط؛ أما إذا أردت المطابقة بتمرير موحّد واحد فلا يزال بإمكانك استخدام دالة بحث متعددة الأنماط مثل multiMatchAny (التعبيرات النمطية) أو multiSearchAny (السلاسل الفرعية).

ANY غير مدعومة في صيغة المصفوفة لا يقبل الطرف الأيمن كمصفوفة إلا SOME و ALL . تُستبعَد ANY لأن any هي أيضًا دالة تجميع، لذلك يحتفظ التعبير بالشكل expr = any(x) بمعنى استدعاء الدالة. استخدم SOME لمكمِّم المصفوفة.

Query SELECT 3 = SOME([1, 2, 3, 4]) AS in_array, 5 < SOME([1, 2, 6]) AS less_than_some, 5 > ALL([1, 2, 3]) AS greater_than_all, 'abc' LIKE SOME(['a%', 'z%']) AS like_some;

Response ┌─in_array─┬─less_than_some─┬─greater_than_all─┬─like_some─┐ │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ └──────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┘

تختلف معالجة NULL عن صيغة الاستعلام الفرعي لأن صيغة المصفوفة يُعادَت صياغتها في المحلّل النحوي (حيث لا تكون إعدادات الاستعلام مثل transform_null_in متاحة، كما أن عمود المصفوفة على مستوى الصف لا يمكنه استخدام مسار IN الآمن مع NULL في المحلّل)، فإنها تستخدم الدلالات ثنائية القيمة لكل من has (مع = / <> ) و arrayExists / arrayAll (اللذين يختزلان نتيجة مقارنة NULL غير المعروفة إلى 0 ). وقد يختلف ذلك عن صيغة الاستعلام الفرعي، إذ تُعالَج فيها NULL عبر IN / NOT IN وتعتمد على transform_null_in : SELECT NULL = SOME([NULL]); -- has([NULL], NULL) -> 1 SELECT NULL <> ALL([NULL]); -- NOT has([NULL], NULL) -> 0 SELECT NULL < SOME([1]); -- arrayExists(x -> NULL < x, [1]) -> 0 SELECT NULL > ALL([1]); -- arrayAll(x -> NULL > x, [1]) -> 0

EXTRACT(part FROM date );

استخرج أجزاء من تاريخ معيّن. على سبيل المثال، يمكنك استخراج شهر من تاريخ معيّن، أو ثانية من وقت معيّن.

تحدِّد المعلمة part أي جزء من التاريخ يجب استخراجه. القيم التالية متاحة:

NANOSECOND — النانوثانية. القيم الممكنة: 0–999999999.

— النانوثانية. القيم الممكنة: 0–999999999. MICROSECOND — الميكروثانية. القيم الممكنة: 0–999999.

— الميكروثانية. القيم الممكنة: 0–999999. MILLISECOND — الميلي ثانية. القيم الممكنة: 0–999.

— الميلي ثانية. القيم الممكنة: 0–999. SECOND — الثانية. القيم الممكنة: 0–59.

— الثانية. القيم الممكنة: 0–59. MINUTE — الدقيقة. القيم الممكنة: 0–59.

— الدقيقة. القيم الممكنة: 0–59. HOUR — الساعة. القيم الممكنة: 0–23.

— الساعة. القيم الممكنة: 0–23. DAY — يوم الشهر. القيم الممكنة: 1–31.

— يوم الشهر. القيم الممكنة: 1–31. WEEK — رقم الأسبوع وفق معيار ISO 8601. القيم الممكنة: 1–53.

— رقم الأسبوع وفق معيار ISO 8601. القيم الممكنة: 1–53. MONTH — رقم الشهر. القيم الممكنة: 1–12.

— رقم الشهر. القيم الممكنة: 1–12. QUARTER — الربع. القيم الممكنة: 1–4.

— الربع. القيم الممكنة: 1–4. YEAR — السنة.

— السنة. EPOCH — الطابع الزمني لـ Unix (الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC). ملاحظة: بالنسبة إلى DateTime64 ، يُقتطع الجزء الأقل من الثانية.

— الطابع الزمني لـ Unix (الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC). ملاحظة: بالنسبة إلى ، يُقتطع الجزء الأقل من الثانية. DOW — يوم الأسبوع (متوافق مع PostgreSQL). 0 = الأحد، 6 = السبت.

— يوم الأسبوع (متوافق مع PostgreSQL). 0 = الأحد، 6 = السبت. DOY — يوم السنة. القيم الممكنة: 1–366.

— يوم السنة. القيم الممكنة: 1–366. ISODOW — يوم الأسبوع وفق ISO. 1 = الاثنين، 7 = الأحد.

— يوم الأسبوع وفق ISO. 1 = الاثنين، 7 = الأحد. ISOYEAR — سنة ترقيم الأسابيع وفق ISO 8601.

— سنة ترقيم الأسابيع وفق ISO 8601. CENTURY — القرن. على سبيل المثال، السنة 2024 تقع في القرن الحادي والعشرين.

— القرن. على سبيل المثال، السنة 2024 تقع في القرن الحادي والعشرين. DECADE — العقد (السنة مقسومة على 10). على سبيل المثال، السنة 2024 عقدها 202.

— العقد (السنة مقسومة على 10). على سبيل المثال، السنة 2024 عقدها 202. MILLENNIUM — الألفية. على سبيل المثال، السنة 2024 تقع في الألفية الثالثة.

— الألفية. على سبيل المثال، السنة 2024 تقع في الألفية الثالثة. TIMEZONE_HOUR — جزء الساعات الموقَّع من إزاحة UTC للمنطقة الزمنية الخاصة بالمعامل. على سبيل المثال، +5:30 تُرجع 5 ، و -3:30 تُرجع -3 .

— جزء الساعات الموقَّع من إزاحة UTC للمنطقة الزمنية الخاصة بالمعامل. على سبيل المثال، تُرجع ، و تُرجع . TIMEZONE_MINUTE — جزء الدقائق الموقَّع من إزاحة UTC للمنطقة الزمنية الخاصة بالمعامل. على سبيل المثال، +5:30 تُرجع 30 ، و -3:30 تُرجع -30 .

المعلمة part غير حساسة لحالة الأحرف.

date القيمة المطلوب معالجتها. الأنواع Date32 وDateTime وDateTime64 و date من النوع Interval ، يجب أن يطابق part المطلوب النوع المخزَّن في الـ interval (على سبيل المثال، يُسمح بـ EXTRACT(DAY FROM INTERVAL 5 DAY) ؛ ويُرفَض EXTRACT(HOUR FROM INTERVAL 5 DAY) ، لأن فواصل ClickHouse تكون من نوع واحد فقط). تكون نتيجة معامل Interval من النوع Int64 . تحدِّد المعلمةالقيمة المطلوب معالجتها. الأنواع Date Interval مدعومة. عندما تكونمن النوع، يجب أن يطابقالمطلوب النوع المخزَّن في الـ interval (على سبيل المثال، يُسمح بـ؛ ويُرفَض، لأن فواصل ClickHouse تكون من نوع واحد فقط). تكون نتيجة معاملمن النوع

أمثلة:

SELECT EXTRACT( DAY FROM toDate( '2017-06-15' )); SELECT EXTRACT( MONTH FROM toDate( '2017-06-15' )); SELECT EXTRACT( YEAR FROM toDate( '2017-06-15' )); SELECT EXTRACT(EPOCH FROM toDateTime( '2024-01-15 12:30:45' , 'UTC' )); SELECT EXTRACT(DOW FROM toDate( '2024-01-15' )); SELECT EXTRACT(CENTURY FROM toDate( '2024-01-01' )); SELECT EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM toDateTime( '2024-01-15 12:00:00' , 'Asia/Kolkata' )); -- 5 SELECT EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM toDateTime( '2024-01-15 12:00:00' , 'Asia/Kolkata' )); -- 30 SELECT EXTRACT( DAY FROM INTERVAL 40 DAY ); -- 40 SELECT EXTRACT( MONTH FROM INTERVAL 7 MONTH ); -- 7

في المثال التالي، نُنشئ جدولًا ونُدرِج فيه قيمة من نوع DateTime .

CREATE TABLE test .Orders ( OrderId UInt64, OrderName String, OrderDate DateTime ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ();

INSERT INTO test . Orders VALUES ( 1 , 'Jarlsberg Cheese' , toDateTime( '2008-10-11 13:23:44' ));

SELECT toYear(OrderDate) AS OrderYear, toMonth(OrderDate) AS OrderMonth, toDayOfMonth(OrderDate) AS OrderDay, toHour(OrderDate) AS OrderHour, toMinute(OrderDate) AS OrderMinute, toSecond(OrderDate) AS OrderSecond FROM test . Orders ;

┌─OrderYear─┬─OrderMonth─┬─OrderDay─┬─OrderHour─┬─OrderMinute─┬─OrderSecond─┐ │ 2008 │ 10 │ 11 │ 13 │ 23 │ 44 │ └───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘

يمكنك الاطلاع على المزيد من الأمثلة في الاختبارات

DateTime. ينشئ قيمة من نوع Interval ينبغي استخدامها في العمليات الحسابية مع قيم من النوعين Date

أنواع الفواصل الزمنية:

SECOND

MINUTE

HOUR

DAY

WEEK

MONTH

QUARTER

YEAR

يمكنك أيضًا استخدام قيمة حرفية نصية عند تعيين قيمة INTERVAL . على سبيل المثال، INTERVAL 1 HOUR مكافئ لـ INTERVAL '1 hour' أو INTERVAL '1' hour .

لا يمكن دمج الفواصل الزمنية ذات الأنواع المختلفة. لا يمكنك استخدام تعبيرات مثل INTERVAL 4 DAY 1 HOUR . حدِّد الفواصل الزمنية بوحدات أصغر من أصغر وحدة في الفاصل الزمني أو مساوية لها، على سبيل المثال INTERVAL 25 HOUR . ويمكنك استخدام عمليات متتالية، كما في المثال أدناه.

أمثلة:

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐ │ 2020-11-03 22:09:50 │ 2020-11-08 01:09:50 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4 day' + INTERVAL '3 hour' ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐ │ 2020-11-03 22:12:10 │ 2020-11-08 01:12:10 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT now () AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4' day + INTERVAL '3' hour ;

┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay('4')), toIntervalHour('3'))─┐ │ 2020-11-03 22:33:19 │ 2020-11-08 01:33:19 │ └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

يُفضَّل دائمًا استخدام صيغة INTERVAL أو الدالة addDays . أمّا الجمع أو الطرح البسيط (بصيغة مثل now() + ... ) فلا يأخذ إعدادات التوقيت في الحسبان، مثل التوقيت الصيفي.

أمثلة:

SELECT toDateTime( '2014-10-26 00:00:00' , 'Asia/Istanbul' ) AS time , time + 60 * 60 * 24 AS time_plus_24_hours, time + toIntervalDay( 1 ) AS time_plus_1_day;

┌────────────────time─┬──time_plus_24_hours─┬─────time_plus_1_day─┐ │ 2014-10-26 00:00:00 │ 2014-10-26 23:00:00 │ 2014-10-27 00:00:00 │ └─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

راجع أيضًا

Interval نوع البيانات

toInterval دوال تحويل الأنواع

+ . وتكون النتيجة يمكن إضافة قيمة Date أو Date32 إلى قيمة Time أو Time64 باستخدام المعامل. وتكون النتيجة DateTime أو DateTime64 ، وتمثل التاريخ عند الوقت المحدد من اليوم. هذه العملية إبدالية.

يعتمد نوع النتيجة على نوعَي المعاملين:

المعامل الأيسر المعامل الأيمن نوع النتيجة Date Time DateTime Date Time64(s) DateTime64(s) Date32 Time DateTime64(0) Date32 Time64(s) DateTime64(s)

تستخدم النتيجة المنطقة الزمنية للجلسة (أو المنطقة الزمنية الافتراضية للخادوم إذا لم يتم تعيين منطقة زمنية للجلسة). ويتحكم الإعداد date_time_overflow_behavior في ما يحدث عندما تكون النتيجة خارج النطاق القابل للتمثيل.

أمثلة:

SET use_legacy_to_time = 0 ; SELECT toDate( '2024-07-15' ) + toTime( '14:30:25' ) AS dt, toTypeName(dt);

┌──────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐ │ 2024-07-15 14:30:25 │ DateTime │ └─────────────────────┴────────────────┘

SELECT toDate( '2024-07-15' ) + toTime64( '14:30:25.123456' , 6 ) AS dt, toTypeName(dt);

┌─────────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐ │ 2024-07-15 14:30:25.123456 │ DateTime64(6) │ └────────────────────────────┴────────────────┘

SELECT toTime64( '23:59:59.999' , 3 ) + toDate32( '2024-07-15' ) AS dt, toTypeName(dt);

┌──────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐ │ 2024-07-15 23:59:59.999 │ DateTime64(3) │ └─────────────────────────┴────────────────┘

​ AT TIME ZONE وAT LOCAL

AT TIME ZONE و AT LOCAL قيمة من النوع DateTime أو DateTime64 إلى منطقة زمنية مختلفة. وهما اختصار نحوي للدالة الحالية تحوِّل المعاملات اللاحقةقيمة من النوعأوإلى منطقة زمنية مختلفة. وهما اختصار نحوي للدالة الحالية toTimeZone

Syntax Equivalent expr AT TIME ZONE zone toTimeZone(expr, zone) expr AT LOCAL toTimeZone(expr, timeZone())

zone أي تعبير سلسلة ثابتًا يُقيَّم إلى اسم منطقة زمنية صالح (مثل 'America/Denver' أو 'UTC' أو concat('America', '/', 'Denver') ). وبما أن AT TIME ZONE تُختزل إلى toTimeZone ، فإن قواعد وسيط المنطقة الزمنية نفسها تنطبق هنا: فالتعبيرات غير الثابتة، مثل الإشارة إلى عمود، تتطلب يمكن أن تكونأي تعبير سلسلة ثابتًا يُقيَّم إلى اسم منطقة زمنية صالح (مثلأوأو). وبما أنتُختزل إلى، فإن قواعد وسيط المنطقة الزمنية نفسها تنطبق هنا: فالتعبيرات غير الثابتة، مثل الإشارة إلى عمود، تتطلب allow_nonconst_timezone_arguments = 1

AT LOCAL Distributed ، يجب تعيين session_timezone صراحةً؛ وعندما تكون فارغة، تكون timeZone() محلية على مستوى shard ولا يمكن استخدامها كوسيط ثابت للدالة toTimeZone ، مما يؤدي إلى الاستثناء ILLEGAL_COLUMN . يستخدم المنطقة الزمنية الحالية للجلسة (أو المنطقة الزمنية الافتراضية للخادم إذا لم يتم تعيين المنطقة الزمنية للجلسة). في جداول، يجب تعيينصراحةً؛ وعندما تكون فارغة، تكونمحلية على مستوى shard ولا يمكن استخدامها كوسيط ثابت للدالة، مما يؤدي إلى الاستثناء

بخلاف PostgreSQL، حيث إن timestamp without time zone AT TIME ZONE zone يعيد تفسير قيمة الوقت الظاهر كما لو كانت ضمن المنطقة المحددة قبل التحويل، فإن ClickHouse يحتفظ دائمًا بنفس النقطة الزمنية المطلقة ولا يغيّر سوى تسمية المنطقة الزمنية المستخدمة للعرض. وكلتا الصيغتين مكافئتان لـ toTimeZone ولا تغيّران قيمة timestamp الأساسية.

تبلغ أسبقية المعامل AT TIME ZONE القيمة 13 (أعلى من * / / / % عند 12، وأعلى من + / - عند 11)، بما يتوافق مع PostgreSQL. وهذا يعني أن a * ts AT TIME ZONE 'tz' يُفسَّر على أنه a * (ts AT TIME ZONE 'tz') ، وأن ts + interval AT TIME ZONE 'tz' يُفسَّر على أنه ts + (interval AT TIME ZONE 'tz') . لتطبيق تحويل المنطقة الزمنية بعد العمليات الحسابية، استخدم أقواسًا صريحة:

-- Explicit parens required to add first, then convert timezone SELECT ( TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR ) AT TIME ZONE 'America/Denver' ; -- Equivalent to: SELECT toTimeZone( TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR , 'America/Denver' );

أمثلة:

SET session_timezone = 'UTC' ; SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'America/Denver' ;

┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), 'America/Denver')─┐ │ 2001-02-16 13:38:40 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT LOCAL ;

┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), timeZone())─┐ │ 2001-02-16 20:38:40 │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘

انظر أيضًا

​ المعامل المنطقي AND

SELECT a AND b — تحسب الاقتران المنطقي لـ a و b باستخدام الدالة الصياغة— تحسب الاقتران المنطقي لـباستخدام الدالة and

​ معامل OR المنطقي

SELECT a OR b — يحسب الفصل المنطقي لـ a و b باستخدام الدالة الصياغة— يحسب الفصل المنطقي لـباستخدام الدالة or

​ معامل النفي المنطقي

SELECT NOT a — تحسب النفي المنطقي لـ a باستخدام الدالة الصياغة— تحسب النفي المنطقي لـباستخدام الدالة not

​ المعامل الشرطي

a ? b : c – الدالة if(a, b, c) .

ملاحظة:

b أو C دالة يحسب المعامل الشرطي قيمتَي b و c، ثم يتحقق مما إذا كان الشرط a متحققًا، ثم يعيد القيمة المقابلة. إذا كانتأودالة arrayJoin() ، فسيُكرَّر كل صف بغض النظر عن الشرط “a”.

​ التعبير الشرطي

CASE [x] WHEN a THEN b [WHEN ... THEN ...] [ELSE c] END

إذا كان x محددًا، فستُستخدم الدالة transform(x, [a, ...], [b, ...], c) . وإلا فستُستخدم multiIf(a, b, ..., c) .

إذا لم تتضمن expression عبارة ELSE c ، فستكون القيمة الافتراضية هي NULL .

لا تعمل الدالة transform مع NULL .

​ معامل ربط السلاسل

s1 || s2 – دالة concat(s1, s2) .

​ معامل إنشاء Lambda

x -> expr – الدالة lambda(x, expr) .

لا أولوية للمعاملات التالية لأنها أقواس:

​ معامل إنشاء المصفوفة

[x1, ...] – الدالة array(x1, ...) .

​ معامل إنشاء Tuple

(x1, x2, ...) – الدالة tuple(x2, x2, ...) .

تتمتع جميع المعاملات الثنائية بترابطية يسارية. على سبيل المثال، يُحوَّل 1 + 2 + 3 إلى plus(plus(1, 2), 3) . وأحيانًا لا يعمل ذلك بالطريقة التي قد تتوقعها. فعلى سبيل المثال، تكون نتيجة SELECT 4 > 2 > 3 هي 0.

ولتحسين الكفاءة، تقبل الدالتان and و or أي عدد من الوسائط. وتُحوَّل سلاسل المعاملات AND و OR المقابلة إلى استدعاء واحد لهاتين الدالتين.

​ التحقق من وجود NULL

يدعم ClickHouse العاملين IS NULL و IS NOT NULL .

​ IS NULL

بالنسبة إلى القيم من النوع Nullable، يعيد المعامل IS NULL ما يلي: 1 إذا كانت القيمة NULL . 0 بخلاف ذلك.

ما يلي: بالنسبة إلى القيم الأخرى، يعيد المعامل IS NULL دائمًا القيمة 0 .

optimize_functions_to_subcolumns = 1 ، تقرأ الدالة العمود الفرعي SELECT n IS NULL FROM table إلى SELECT n.null FROM TABLE . يمكن تحسين ذلك بتمكين الإعداد optimize_functions_to_subcolumns . عند ضبط، تقرأ الدالة العمود الفرعي null فقط بدلًا من قراءة بيانات العمود بالكامل ومعالجتها. ويتحوّل الاستعلامإلى

SELECT x + 100 FROM t_null WHERE y IS NULL

┌─plus(x, 100)─┐ │ 101 │ └──────────────┘

​ IS NOT NULL

بالنسبة إلى القيم من النوع Nullable، يعيد المعامل IS NOT NULL ما يلي: 0 إذا كانت القيمة NULL . 1 في غير ذلك.

ما يلي: بالنسبة إلى القيم الأخرى، يعيد المعامل IS NOT NULL دائمًا 1 .

SELECT * FROM t_null WHERE y IS NOT NULL

┌─x─┬─y─┐ │ 2 │ 3 │ └───┴───┘

optimize_functions_to_subcolumns = 1 ، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعي SELECT n IS NOT NULL FROM table إلى SELECT NOT n.null FROM TABLE . يمكن تحسين ذلك عبر تفعيل إعداد optimize_functions_to_subcolumns . عند ضبط، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعي null بدلًا من قراءة بيانات العمود بالكامل ومعالجتها. ويتحوّل الاستعلامإلى

​ التحقق من القيم المنطقية

IS TRUE و IS FALSE و IS UNKNOWN و IS NOT TRUE و IS NOT FALSE و IS NOT UNKNOWN . تُستخدم هذه المعاملات مع تعبيرات Nullable(Bool) . يدعم ClickHouse المعاملات. تُستخدم هذه المعاملات مع تعبيرات Bool

يعيد expr IS TRUE القيمة 1 فقط إذا كانت قيمة expr هي true .

القيمة فقط إذا كانت قيمة هي . يعيد expr IS FALSE القيمة 1 فقط إذا كانت قيمة expr هي false .

القيمة فقط إذا كانت قيمة هي . يعيد expr IS UNKNOWN القيمة 1 فقط إذا كانت قيمة expr هي NULL .

القيمة فقط إذا كانت قيمة هي . يعيد expr IS NOT TRUE القيمة 1 إذا كانت قيمة expr هي false أو NULL .

القيمة إذا كانت قيمة هي أو . يعيد expr IS NOT FALSE القيمة 1 إذا كانت قيمة expr هي true أو NULL .

القيمة إذا كانت قيمة هي أو . يعيد expr IS NOT UNKNOWN القيمة 1 إذا لم تكن قيمة expr هي NULL .

بالنسبة إلى التعبيرات المنطقية، فإن IS UNKNOWN تكافئ IS NULL ، و IS NOT UNKNOWN تكافئ IS NOT NULL .