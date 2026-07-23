معاملات الوصول
a[N] – الوصول إلى عنصر في مصفوفة. الدالة
arrayElement(a, N).
a.N – الوصول إلى عنصر في tuple. الدالة
tupleElement(a, N).
معامل النفي العددي
-a – الدالة
negate (a).
لنفي
tuple: tupleNegate.
معاملات الضرب والقسمة
a * b – الدالة
multiply (a, b).
لضرب Tuple في عدد: tupleMultiplyByNumber، ولحساب حاصل الضرب القياسي: dotProduct.
a / b – الدالة
divide(a, b).
لقسمة Tuple على عدد: tupleDivideByNumber.
a % b – الدالة
modulo(a, b).
معاملات الجمع والطرح
a + b – الدالة
plus(a, b).
لجمع قيم Tuple: tuplePlus.
a - b – الدالة
minus(a, b).
لطرح قيم Tuple: tupleMinus.
معاملات المقارنة
دالة equals
a = b – دالة
equals(a, b).
a == b – دالة
equals(a, b).
دالة notEquals
a != b – الدالة
notEquals(a, b).
a <> b – الدالة
notEquals(a, b).
دالة lessOrEquals
a <= b – هي الدالة
lessOrEquals(a, b).
دالة greaterOrEquals
a >= b – تمثلها الدالة
greaterOrEquals(a, b).
دالة less
a < b – الدالة
less(a, b).
الدالة greater
a > b – الدالة
greater(a, b).
الدالة like
a LIKE b – الدالة
like(a, b).
دالة notLike
a NOT LIKE b – الدالة
notLike(a, b).
دالة ilike
a ILIKE b – هي الدالة
ilike(a, b).
دالة BETWEEN
a BETWEEN b AND c – تعادل
a >= b AND a <= c.
a NOT BETWEEN b AND c – تعادل
a < b OR a > c.
معامل “ليس مختلفًا عن” (
<=>)
المعامل
اعتبارًا من الإصدار 25.10، يمكنك استخدام
<=> بالطريقة نفسها التي تستخدم بها أي معامل آخر.
قبل الإصدار 25.10، لم يكن بالإمكان استخدامه إلا في تعبيرات JOIN، على سبيل المثال:
CREATE TABLE a (x String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO a VALUES ('ClickHouse');
SELECT * FROM a AS a1 JOIN a AS a2 ON a1.x <=> a2.x;
┌─x──────────┬─a2.x───────┐
│ ClickHouse │ ClickHouse │
└────────────┴────────────┘
<=> هو معامل مساواة آمن مع
NULL، وهو مكافئ لـ
IS NOT DISTINCT FROM.
وهو يعمل مثل معامل المساواة العادي (
=)، لكنه يتعامل مع قيم
NULL على أنها قابلة للمقارنة.
تُعدّ قيمتا
NULL متساويتين، كما أن مقارنة
NULL بأي قيمة غير
NULL تُرجع 0 (
false) بدلًا من
NULL.
SELECT
'ClickHouse' <=> NULL,
NULL <=> NULL
┌─isNotDistinc⋯use', NULL)─┬─isNotDistinc⋯NULL, NULL)─┐
│ 0 │ 1 │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘
المعاملات الخاصة بالتعامل مع السلاسل النصية
OVERLAY
OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset)- الدالة
overlay(string, replacement, offset).
OVERLAY(string PLACING replacement FROM offset FOR length)- الدالة
overlay(string, replacement, offset, length).
OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset)- الدالة
overlayUTF8(string, replacement, offset).
OVERLAYUTF8(string PLACING replacement FROM offset FOR length)- الدالة
overlayUTF8(string, replacement, offset, length).
راجع معاملات IN والمعامل EXISTS.
المعاملات الخاصة بالعمل مع مجموعات البيانات
الدالة in
a IN ... – الدالة
in(a, b).
دالة notIn
a NOT IN ... – الدالة
notIn(a, b).
دالة globalIn
a GLOBAL IN ... – الدالة
globalIn(a, b).
دالة globalNotIn
a GLOBAL NOT IN ... – الدالة
globalNotIn(a, b).
دالة in للاستعلامات الفرعية
a = ANY (subquery) – وهي الدالة
in(a, subquery).
notIn استعلام فرعي function
a != ANY (subquery) – وهو مماثل لـ
a NOT IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery).
دالة in استعلام فرعي
a = ALL (subquery) – هي نفسها
a IN (SELECT singleValueOrNull(*) FROM subquery).
دالة notIn للاستعلام الفرعي
a != ALL (subquery) – الدالة
notIn(a, subquery).
أمثلة
استعلام باستخدام ALL:
Query
SELECT number AS a FROM numbers(10) WHERE a > ALL (SELECT number FROM numbers(3, 3));
استعلام باستخدام ANY:
Response
┌─a─┐
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└───┘
Query
SELECT number AS a FROM numbers(10) WHERE a > ANY (SELECT number FROM numbers(3, 3));
Response
┌─a─┐
│ 4 │
│ 5 │
│ 6 │
│ 7 │
│ 8 │
│ 9 │
└───┘
بالإضافة إلى صيغة الاستعلام الفرعي الموضحة أعلاه، يمكن أن يكون الطرف الأيمن من
SOME /
ALL على المصفوفات
SOME /
ALL تعبيرَ مصفوفة (قيمة حرفية لمصفوفة، أو عمودًا من نوع مصفوفة، أو أي تعبير يُرجع مصفوفة). هذه هي صيغة مكمِّم المصفوفة بأسلوب PostgreSQL. ويُتعرَّف عليها أثناء التحليل وتُعاد كتابتها إلى دوال المصفوفات، لذلك لا حاجة إلى إعادة كتابتها يدويًا:
يمثل
|الصياغة
|تُعاد كتابتها إلى
expr = SOME(arr)
has(arr, expr)
expr <> ALL(arr)
NOT has(arr, expr)
expr OP SOME(arr) (أي معامل مدعوم آخر)
arrayExists(x -> expr OP x, arr)
expr OP ALL(arr) (أي معامل مدعوم آخر)
arrayAll(x -> expr OP x, arr)
SOME المكمِّم الوجودي (وهو المرادف في SQL لـ
ANY). وتُعامَل
= و
<> كحالتين خاصتين وتُحوَّلان إلى
has /
NOT has لأن لهما تنفيذًا مُحسَّنًا؛ أما الصيغة العامة فتعتمد على الدالتين الأعلى ترتيبًا
arrayExists /
arrayAll.
يُتعرَّف على صيغة المصفوفة مع معاملات المقارنة
=,
==,
!=,
<>,
<=>,
<,
<=,
>,
>=، ومع مسندات المقارنة بالكلمات المفتاحية
IS DISTINCT FROM و
IS NOT DISTINCT FROM، ومع مسندات البحث في السلاسل
LIKE و
ILIKE و
NOT LIKE و
NOT ILIKE و
REGEXP. ولا يُتعرَّف على مسندات المقارنة بالكلمات المفتاحية ومسندات البحث في السلاسل إلا في صيغة المصفوفة، وليس في صيغة الاستعلام الفرعي (التي تُخفَّض إلى
IN/
NOT IN). أما المعاملات التي لا تحمل معنى مكمِّم المصفوفة — مثل
IN نفسها — فلا تُعاد كتابتها وتحتفظ بمعناها المعتاد.
تعمل مسندات البحث في السلاسل لأن
MatchImpl (التنفيذ الكامن وراء
LIKE /
ILIKE /
REGEXP) يدعم
haystack ثابتًا مع
needle غير ثابتة. على سبيل المثال، يُعاد كتابة
'abc' LIKE SOME(['a%', 'b%']) إلى
arrayExists(x -> 'abc' LIKE x, ['a%', 'b%'])، كما يُعاد كتابة
'abc' NOT LIKE ALL(['x%', 'y%']) إلى
arrayAll(x -> 'abc' NOT LIKE x, ['x%', 'y%']). وهذا يطابق سلسلة واحدة مع عدة أنماط؛ أما إذا أردت المطابقة بتمرير موحّد واحد فلا يزال بإمكانك استخدام دالة بحث متعددة الأنماط مثل
multiMatchAny (التعبيرات النمطية) أو
multiSearchAny (السلاسل الفرعية).
ANY غير مدعومة في صيغة المصفوفةلا يقبل الطرف الأيمن كمصفوفة إلا
SOME و
ALL. تُستبعَد
ANY لأن
any هي أيضًا دالة تجميع، لذلك يحتفظ التعبير بالشكل
expr = any(x) بمعنى استدعاء الدالة. استخدم
SOME لمكمِّم المصفوفة.
Query
SELECT
3 = SOME([1, 2, 3, 4]) AS in_array,
5 < SOME([1, 2, 6]) AS less_than_some,
5 > ALL([1, 2, 3]) AS greater_than_all,
'abc' LIKE SOME(['a%', 'z%']) AS like_some;
Response
┌─in_array─┬─less_than_some─┬─greater_than_all─┬─like_some─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
└──────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┘
تختلف معالجة
NULL عن صيغة الاستعلام الفرعيلأن صيغة المصفوفة يُعادَت صياغتها في المحلّل النحوي (حيث لا تكون إعدادات الاستعلام مثل
transform_null_in متاحة، كما أن عمود المصفوفة على مستوى الصف لا يمكنه استخدام مسار
IN الآمن مع
NULL في المحلّل)، فإنها تستخدم الدلالات ثنائية القيمة لكل من
has (مع
= /
<>) و
arrayExists /
arrayAll (اللذين يختزلان نتيجة مقارنة
NULL غير المعروفة إلى
0). وقد يختلف ذلك عن صيغة الاستعلام الفرعي، إذ تُعالَج فيها
NULL عبر
IN /
NOT IN وتعتمد على
transform_null_in:
SELECT NULL = SOME([NULL]); -- has([NULL], NULL) -> 1
SELECT NULL <> ALL([NULL]); -- NOT has([NULL], NULL) -> 0
SELECT NULL < SOME([1]); -- arrayExists(x -> NULL < x, [1]) -> 0
SELECT NULL > ALL([1]); -- arrayAll(x -> NULL > x, [1]) -> 0
المعاملات للعمل مع التواريخ والأوقات
EXTRACT
استخرج أجزاء من تاريخ معيّن. على سبيل المثال، يمكنك استخراج شهر من تاريخ معيّن، أو ثانية من وقت معيّن. تحدِّد المعلمة
EXTRACT(part FROM date);
part أي جزء من التاريخ يجب استخراجه. القيم التالية متاحة:
NANOSECOND— النانوثانية. القيم الممكنة: 0–999999999.
MICROSECOND— الميكروثانية. القيم الممكنة: 0–999999.
MILLISECOND— الميلي ثانية. القيم الممكنة: 0–999.
SECOND— الثانية. القيم الممكنة: 0–59.
MINUTE— الدقيقة. القيم الممكنة: 0–59.
HOUR— الساعة. القيم الممكنة: 0–23.
DAY— يوم الشهر. القيم الممكنة: 1–31.
WEEK— رقم الأسبوع وفق معيار ISO 8601. القيم الممكنة: 1–53.
MONTH— رقم الشهر. القيم الممكنة: 1–12.
QUARTER— الربع. القيم الممكنة: 1–4.
YEAR— السنة.
EPOCH— الطابع الزمني لـ Unix (الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC). ملاحظة: بالنسبة إلى
DateTime64، يُقتطع الجزء الأقل من الثانية.
DOW— يوم الأسبوع (متوافق مع PostgreSQL). 0 = الأحد، 6 = السبت.
DOY— يوم السنة. القيم الممكنة: 1–366.
ISODOW— يوم الأسبوع وفق ISO. 1 = الاثنين، 7 = الأحد.
ISOYEAR— سنة ترقيم الأسابيع وفق ISO 8601.
CENTURY— القرن. على سبيل المثال، السنة 2024 تقع في القرن الحادي والعشرين.
DECADE— العقد (السنة مقسومة على 10). على سبيل المثال، السنة 2024 عقدها 202.
MILLENNIUM— الألفية. على سبيل المثال، السنة 2024 تقع في الألفية الثالثة.
TIMEZONE_HOUR— جزء الساعات الموقَّع من إزاحة UTC للمنطقة الزمنية الخاصة بالمعامل. على سبيل المثال،
+5:30تُرجع
5، و
-3:30تُرجع
-3.
TIMEZONE_MINUTE— جزء الدقائق الموقَّع من إزاحة UTC للمنطقة الزمنية الخاصة بالمعامل. على سبيل المثال،
+5:30تُرجع
30، و
-3:30تُرجع
-30.
part غير حساسة لحالة الأحرف.
تحدِّد المعلمة
date القيمة المطلوب معالجتها. الأنواع Date وDate32 وDateTime وDateTime64 وInterval مدعومة. عندما تكون
date من النوع
Interval، يجب أن يطابق
part المطلوب النوع المخزَّن في الـ interval (على سبيل المثال، يُسمح بـ
EXTRACT(DAY FROM INTERVAL 5 DAY)؛ ويُرفَض
EXTRACT(HOUR FROM INTERVAL 5 DAY)، لأن فواصل ClickHouse تكون من نوع واحد فقط). تكون نتيجة معامل
Interval من النوع
Int64.
أمثلة:
في المثال التالي، نُنشئ جدولًا ونُدرِج فيه قيمة من نوع
SELECT EXTRACT(DAY FROM toDate('2017-06-15'));
SELECT EXTRACT(MONTH FROM toDate('2017-06-15'));
SELECT EXTRACT(YEAR FROM toDate('2017-06-15'));
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM toDateTime('2024-01-15 12:30:45', 'UTC'));
SELECT EXTRACT(DOW FROM toDate('2024-01-15'));
SELECT EXTRACT(CENTURY FROM toDate('2024-01-01'));
SELECT EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM toDateTime('2024-01-15 12:00:00', 'Asia/Kolkata')); -- 5
SELECT EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM toDateTime('2024-01-15 12:00:00', 'Asia/Kolkata')); -- 30
SELECT EXTRACT(DAY FROM INTERVAL 40 DAY); -- 40
SELECT EXTRACT(MONTH FROM INTERVAL 7 MONTH); -- 7
DateTime.
CREATE TABLE test.Orders
(
OrderId UInt64,
OrderName String,
OrderDate DateTime
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO test.Orders VALUES (1, 'Jarlsberg Cheese', toDateTime('2008-10-11 13:23:44'));
SELECT
toYear(OrderDate) AS OrderYear,
toMonth(OrderDate) AS OrderMonth,
toDayOfMonth(OrderDate) AS OrderDay,
toHour(OrderDate) AS OrderHour,
toMinute(OrderDate) AS OrderMinute,
toSecond(OrderDate) AS OrderSecond
FROM test.Orders;
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأمثلة في الاختبارات.
┌─OrderYear─┬─OrderMonth─┬─OrderDay─┬─OrderHour─┬─OrderMinute─┬─OrderSecond─┐
│ 2008 │ 10 │ 11 │ 13 │ 23 │ 44 │
└───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘
ينشئ قيمة من نوع Interval ينبغي استخدامها في العمليات الحسابية مع قيم من النوعين Date وDateTime. أنواع الفواصل الزمنية:
INTERVAL
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
INTERVAL. على سبيل المثال،
INTERVAL 1 HOUR مكافئ لـ
INTERVAL '1 hour' أو
INTERVAL '1' hour.
أمثلة:
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL 4 DAY + INTERVAL 3 HOUR;
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐
│ 2020-11-03 22:09:50 │ 2020-11-08 01:09:50 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4 day' + INTERVAL '3 hour';
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay(4)), toIntervalHour(3))─┐
│ 2020-11-03 22:12:10 │ 2020-11-08 01:12:10 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT now() AS current_date_time, current_date_time + INTERVAL '4' day + INTERVAL '3' hour;
┌───current_date_time─┬─plus(plus(now(), toIntervalDay('4')), toIntervalHour('3'))─┐
│ 2020-11-03 22:33:19 │ 2020-11-08 01:33:19 │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
أمثلة:
يُفضَّل دائمًا استخدام صيغة
INTERVAL أو الدالة
addDays. أمّا الجمع أو الطرح البسيط (بصيغة مثل
now() + ...) فلا يأخذ إعدادات التوقيت في الحسبان، مثل التوقيت الصيفي.
SELECT toDateTime('2014-10-26 00:00:00', 'Asia/Istanbul') AS time, time + 60 * 60 * 24 AS time_plus_24_hours, time + toIntervalDay(1) AS time_plus_1_day;
راجع أيضًا
┌────────────────time─┬──time_plus_24_hours─┬─────time_plus_1_day─┐
│ 2014-10-26 00:00:00 │ 2014-10-26 23:00:00 │ 2014-10-27 00:00:00 │
└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
- Interval نوع البيانات
- toInterval دوال تحويل الأنواع
يمكن إضافة قيمة Date أو Date32 إلى قيمة Time أو Time64 باستخدام المعامل
إضافة التاريخ والوقت
+. وتكون النتيجة DateTime أو DateTime64، وتمثل التاريخ عند الوقت المحدد من اليوم. هذه العملية إبدالية.
يعتمد نوع النتيجة على نوعَي المعاملين:
|المعامل الأيسر
|المعامل الأيمن
|نوع النتيجة
Date
Time
DateTime
Date
Time64(s)
DateTime64(s)
Date32
Time
DateTime64(0)
Date32
Time64(s)
DateTime64(s)
أمثلة:
تستخدم النتيجة المنطقة الزمنية للجلسة (أو المنطقة الزمنية الافتراضية للخادوم إذا لم يتم تعيين منطقة زمنية للجلسة). ويتحكم الإعداد
date_time_overflow_behavior في ما يحدث عندما تكون النتيجة خارج النطاق القابل للتمثيل.
SET use_legacy_to_time = 0;
SELECT toDate('2024-07-15') + toTime('14:30:25') AS dt, toTypeName(dt);
┌──────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐
│ 2024-07-15 14:30:25 │ DateTime │
└─────────────────────┴────────────────┘
SELECT toDate('2024-07-15') + toTime64('14:30:25.123456', 6) AS dt, toTypeName(dt);
┌─────────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐
│ 2024-07-15 14:30:25.123456 │ DateTime64(6) │
└────────────────────────────┴────────────────┘
SELECT toTime64('23:59:59.999', 3) + toDate32('2024-07-15') AS dt, toTypeName(dt);
┌──────────────────────dt─┬─toTypeName(dt)─┐
│ 2024-07-15 23:59:59.999 │ DateTime64(3) │
└─────────────────────────┴────────────────┘
تحوِّل المعاملات اللاحقة
AT TIME ZONE وAT LOCAL
AT TIME ZONE و
AT LOCAL قيمة من النوع
DateTime أو
DateTime64 إلى منطقة زمنية مختلفة. وهما اختصار نحوي للدالة الحالية
toTimeZone:
يمكن أن تكون
|Syntax
|Equivalent
expr AT TIME ZONE zone
toTimeZone(expr, zone)
expr AT LOCAL
toTimeZone(expr, timeZone())
zone أي تعبير سلسلة ثابتًا يُقيَّم إلى اسم منطقة زمنية صالح (مثل
'America/Denver' أو
'UTC' أو
concat('America', '/', 'Denver')). وبما أن
AT TIME ZONE تُختزل إلى
toTimeZone، فإن قواعد وسيط المنطقة الزمنية نفسها تنطبق هنا: فالتعبيرات غير الثابتة، مثل الإشارة إلى عمود، تتطلب
allow_nonconst_timezone_arguments = 1.
يستخدم
AT LOCAL المنطقة الزمنية الحالية للجلسة (أو المنطقة الزمنية الافتراضية للخادم إذا لم يتم تعيين المنطقة الزمنية للجلسة). في جداول
Distributed، يجب تعيين
session_timezone صراحةً؛ وعندما تكون فارغة، تكون
timeZone() محلية على مستوى shard ولا يمكن استخدامها كوسيط ثابت للدالة
toTimeZone، مما يؤدي إلى الاستثناء
ILLEGAL_COLUMN.
تبلغ أسبقية المعامل
بخلاف PostgreSQL، حيث إن
timestamp without time zone AT TIME ZONE zone يعيد تفسير قيمة الوقت الظاهر كما لو كانت ضمن المنطقة المحددة قبل التحويل، فإن ClickHouse يحتفظ دائمًا بنفس النقطة الزمنية المطلقة ولا يغيّر سوى تسمية المنطقة الزمنية المستخدمة للعرض. وكلتا الصيغتين مكافئتان لـ
toTimeZone ولا تغيّران قيمة
timestamp الأساسية.
AT TIME ZONE القيمة 13 (أعلى من
*/
//
% عند 12، وأعلى من
+/
- عند 11)، بما يتوافق مع PostgreSQL. وهذا يعني أن
a * ts AT TIME ZONE 'tz' يُفسَّر على أنه
a * (ts AT TIME ZONE 'tz')، وأن
ts + interval AT TIME ZONE 'tz' يُفسَّر على أنه
ts + (interval AT TIME ZONE 'tz'). لتطبيق تحويل المنطقة الزمنية بعد العمليات الحسابية، استخدم أقواسًا صريحة:
أمثلة:
-- Explicit parens required to add first, then convert timezone
SELECT (TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR) AT TIME ZONE 'America/Denver';
-- Equivalent to:
SELECT toTimeZone(TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' + INTERVAL 1 HOUR, 'America/Denver');
SET session_timezone = 'UTC';
SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT TIME ZONE 'America/Denver';
┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), 'America/Denver')─┐
│ 2001-02-16 13:38:40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40' AT LOCAL;
انظر أيضًا
┌─toTimeZone(toDateTime('2001-02-16 20:38:40'), timeZone())─┐
│ 2001-02-16 20:38:40 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
الصياغة
المعامل المنطقي AND
SELECT a AND b — تحسب الاقتران المنطقي لـ
a و
b باستخدام الدالة and.
الصياغة
معامل OR المنطقي
SELECT a OR b — يحسب الفصل المنطقي لـ
a و
b باستخدام الدالة or.
الصياغة
معامل النفي المنطقي
SELECT NOT a — تحسب النفي المنطقي لـ
a باستخدام الدالة not.
المعامل الشرطي
a ? b : c – الدالة
if(a, b, c).
ملاحظة:
يحسب المعامل الشرطي قيمتَي b و c، ثم يتحقق مما إذا كان الشرط a متحققًا، ثم يعيد القيمة المقابلة. إذا كانت
b أو
C دالة arrayJoin()، فسيُكرَّر كل صف بغض النظر عن الشرط “a”.
التعبير الشرطي
إذا كان
CASE [x]
WHEN a THEN b
[WHEN ... THEN ...]
[ELSE c]
END
x محددًا، فستُستخدم الدالة
transform(x, [a, ...], [b, ...], c). وإلا فستُستخدم
multiIf(a, b, ..., c).
إذا لم تتضمن expression عبارة
ELSE c، فستكون القيمة الافتراضية هي
NULL.
لا تعمل الدالة
transform مع
NULL.
معامل ربط السلاسل
s1 || s2 – دالة
concat(s1, s2).
معامل إنشاء Lambda
x -> expr – الدالة
lambda(x, expr).
لا أولوية للمعاملات التالية لأنها أقواس:
معامل إنشاء المصفوفة
[x1, ...] – الدالة
array(x1, ...).
معامل إنشاء Tuple
(x1, x2, ...) – الدالة
tuple(x2, x2, ...).
تتمتع جميع المعاملات الثنائية بترابطية يسارية. على سبيل المثال، يُحوَّل
الترابطية
1 + 2 + 3 إلى
plus(plus(1, 2), 3).
وأحيانًا لا يعمل ذلك بالطريقة التي قد تتوقعها. فعلى سبيل المثال، تكون نتيجة
SELECT 4 > 2 > 3 هي 0.
ولتحسين الكفاءة، تقبل الدالتان
and و
or أي عدد من الوسائط. وتُحوَّل سلاسل المعاملات
AND و
OR المقابلة إلى استدعاء واحد لهاتين الدالتين.
يدعم ClickHouse العاملين
التحقق من وجود
التحقق من وجود
NULL
IS NULL و
IS NOT NULL.
IS NULL
- بالنسبة إلى القيم من النوع Nullable، يعيد المعامل
IS NULLما يلي:
1إذا كانت القيمة
NULL.
0بخلاف ذلك.
-
- بالنسبة إلى القيم الأخرى، يعيد المعامل
IS NULLدائمًا القيمة
0.
optimize_functions_to_subcolumns = 1، تقرأ الدالة العمود الفرعي null فقط بدلًا من قراءة بيانات العمود بالكامل ومعالجتها. ويتحوّل الاستعلام
SELECT n IS NULL FROM table إلى
SELECT n.null FROM TABLE.
SELECT x+100 FROM t_null WHERE y IS NULL
┌─plus(x, 100)─┐
│ 101 │
└──────────────┘
IS NOT NULL
- بالنسبة إلى القيم من النوع Nullable، يعيد المعامل
IS NOT NULLما يلي:
0إذا كانت القيمة
NULL.
1في غير ذلك.
-
- بالنسبة إلى القيم الأخرى، يعيد المعامل
IS NOT NULLدائمًا
1.
SELECT * FROM t_null WHERE y IS NOT NULL
يمكن تحسين ذلك عبر تفعيل إعداد optimize_functions_to_subcolumns. عند ضبط
┌─x─┬─y─┐
│ 2 │ 3 │
└───┴───┘
optimize_functions_to_subcolumns = 1، لا تقرأ الدالة سوى العمود الفرعي null بدلًا من قراءة بيانات العمود بالكامل ومعالجتها. ويتحوّل الاستعلام
SELECT n IS NOT NULL FROM table إلى
SELECT NOT n.null FROM TABLE.
يدعم ClickHouse المعاملات
التحقق من القيم المنطقية
IS TRUE و
IS FALSE و
IS UNKNOWN و
IS NOT TRUE و
IS NOT FALSE و
IS NOT UNKNOWN.
تُستخدم هذه المعاملات مع تعبيرات Bool و
Nullable(Bool).
- يعيد
expr IS TRUEالقيمة
1فقط إذا كانت قيمة
exprهي
true.
- يعيد
expr IS FALSEالقيمة
1فقط إذا كانت قيمة
exprهي
false.
- يعيد
expr IS UNKNOWNالقيمة
1فقط إذا كانت قيمة
exprهي
NULL.
- يعيد
expr IS NOT TRUEالقيمة
1إذا كانت قيمة
exprهي
falseأو
NULL.
- يعيد
expr IS NOT FALSEالقيمة
1إذا كانت قيمة
exprهي
trueأو
NULL.
- يعيد
expr IS NOT UNKNOWNالقيمة
1إذا لم تكن قيمة
exprهي
NULL.
IS UNKNOWN تكافئ
IS NULL، و
IS NOT UNKNOWN تكافئ
IS NOT NULL.
CREATE TABLE t_bool (x Nullable(Bool)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t_bool VALUES (true), (false), (NULL);
SELECT
x,
x IS TRUE,
x IS FALSE,
x IS UNKNOWN,
x IS NOT TRUE,
x IS NOT FALSE,
x IS NOT UNKNOWN
FROM t_bool;