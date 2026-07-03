Skip to main content
يتحقق المعامل EXISTS مما إذا كانت نتيجة استعلام فرعي تحتوي على أي سجلات. فإذا كانت النتيجة فارغة، يعيد المعامل 0. وإلا، يعيد 1. يمكن أيضًا استخدام EXISTS في عبارة WHERE.
لا يدعم الاستعلام الفرعي الإشارة إلى جداول الاستعلام الرئيسي وأعمدته.
البنية
مثال استعلام يتحقق من وجود قيم ضمن استعلام فرعي:
Query
Response
استعلام يحتوي على استعلام فرعي يُرجع عدة صفوف:
Query
Response
استعلام يتضمن استعلامًا فرعيًا يُرجع مجموعة نتائج فارغة:
Query
Response
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦