EXISTS مما إذا كانت نتيجة استعلام فرعي تحتوي على أي سجلات. فإذا كانت النتيجة فارغة، يعيد المعامل
0. وإلا، يعيد
1.
يمكن أيضًا استخدام
EXISTS في عبارة WHERE.
البنية
مثال استعلام يتحقق من وجود قيم ضمن استعلام فرعي:
EXISTS(subquery)
Query
SELECT EXISTS(SELECT * FROM numbers(10) WHERE number > 8), EXISTS(SELECT * FROM numbers(10) WHERE number > 11)
استعلام يحتوي على استعلام فرعي يُرجع عدة صفوف:
Response
┌─in(1, _subquery1)─┬─in(1, _subquery2)─┐
│ 1 │ 0 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 8);
استعلام يتضمن استعلامًا فرعيًا يُرجع مجموعة نتائج فارغة:
Response
┌─count()─┐
│ 10 │
└─────────┘
Query
SELECT count() FROM numbers(10) WHERE EXISTS(SELECT number FROM numbers(10) WHERE number > 11);
Response
┌─count()─┐
│ 0 │
└─────────┘