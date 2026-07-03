يتحقق المعامل EXISTS مما إذا كانت نتيجة استعلام فرعي تحتوي على أي سجلات. فإذا كانت النتيجة فارغة، يعيد المعامل 0 . وإلا، يعيد 1 .

EXISTS في عبارة يمكن أيضًا استخدامفي عبارة WHERE

لا يدعم الاستعلام الفرعي الإشارة إلى جداول الاستعلام الرئيسي وأعمدته.

البنية

EXISTS (subquery)

مثال

استعلام يتحقق من وجود قيم ضمن استعلام فرعي:

Query SELECT EXISTS ( SELECT * FROM numbers( 10 ) WHERE number > 8 ), EXISTS ( SELECT * FROM numbers( 10 ) WHERE number > 11 )

Response ┌─in(1, _subquery1)─┬─in(1, _subquery2)─┐ │ 1 │ 0 │ └───────────────────┴───────────────────┘

استعلام يحتوي على استعلام فرعي يُرجع عدة صفوف:

Query SELECT count () FROM numbers( 10 ) WHERE EXISTS ( SELECT number FROM numbers( 10 ) WHERE number > 8 );

Response ┌─count()─┐ │ 10 │ └─────────┘

استعلام يتضمن استعلامًا فرعيًا يُرجع مجموعة نتائج فارغة:

Query SELECT count () FROM numbers( 10 ) WHERE EXISTS ( SELECT number FROM numbers( 10 ) WHERE number > 11 );