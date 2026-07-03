بشكل افتراضي، لا تؤثر استعلامات CREATE و DROP و ALTER و RENAME إلا على الخادم الحالي الذي تُنفَّذ عليه. وفي الإعداد العنقودي، يمكن تشغيل مثل هذه الاستعلامات بشكل موزّع باستخدام عبارة ON CLUSTER .

على سبيل المثال، ينشئ الاستعلام التالي جدول all_hits من نوع Distributed على كل مضيف في cluster :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS all_hits ON CLUSTER cluster (p Date , i Int32) ENGINE = Distributed (cluster, default , hits)

لتنفيذ هذه الاستعلامات بشكل صحيح، يجب أن يكون لدى كل مضيف تعريف العنقود نفسه (ولتسهيل مزامنة ملفات الإعداد، يمكنك استخدام الاستبدالات من ZooKeeper). كما يجب أن يتصل كل منها بخوادم ZooKeeper.

سيُنفَّذ الإصدار المحلي من الاستعلام في نهاية المطاف على كل مضيف في العنقود، حتى إذا كانت بعض المضيفات غير متاحة حاليًا.