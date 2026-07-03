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توجد ثلاث فئات رئيسية من محركات الجداول: أما المحركات المتبقية، فهي فريدة من حيث الغرض ولم تُصنَّف ضمن عائلات بعد، لذا أُدرجت ضمن هذه الفئة “الخاصة”.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦