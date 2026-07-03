محرك الجدول Alias ينشئ محرك الجدول Alias وكيلاً شفافًا لجدول آخر. وتُمرَّر جميع العمليات إلى الجدول الهدف، بينما لا يخزّن الاسم المستعار نفسه أي بيانات.

محرك الجدول Distributed الجداول التي تستخدم المحرك Distributed لا تخزّن أي بيانات خاصة بها، لكنها تتيح معالجة الاستعلامات الموزعة عبر عدة خوادم. وتُنفَّذ القراءة بالتوازي تلقائيًا. وأثناء القراءة، تُستخدم فهارس الجداول على الخوادم البعيدة، إن وُجدت.

محرك الجدول Dictionary يعرض المحرك Dictionary بيانات القاموس على هيئة جدول ClickHouse.

محرك الجدول Merge لا يخزّن المحرك Merge (ويجب عدم الخلط بينه وبين MergeTree ) البيانات بنفسه، لكنه يتيح القراءة من أي عدد من الجداول الأخرى في الوقت نفسه.

محركا الجدول Executable وExecutablePool يتيح لك محركا الجدول Executable و ExecutablePool تعريف جدول تُولَّد صفوفه من برنامج نصي تحدده أنت (من خلال كتابة الصفوف إلى stdout).

محرك الجدول File يحتفظ محرك الجدول File بالبيانات في ملف بأحد تنسيقات الملفات المدعومة ( TabSeparated و Native وما إلى ذلك).

محرك الجدول Null عند الكتابة إلى جدول Null ، يتم تجاهل البيانات. وعند القراءة من جدول Null ، تكون الاستجابة فارغة.

محرك الجدول Set مجموعة بيانات تكون دائمًا في RAM. وهي مخصّصة للاستخدام في الجانب الأيمن من العامل IN .

محرك الجدول Join بنية بيانات مُحضَّرة اختيارية للاستخدام في عمليات JOIN.

محرك الجدول URL يستعلم عن البيانات من خادم HTTP/HTTPS بعيد وإليه. وهذا المحرك مشابه لمحرك File.

محرك الجدول View يُستخدم لتنفيذ العروض (لمزيد من المعلومات، راجع استعلام CREATE VIEW ). وهو لا يخزّن البيانات، بل يخزّن فقط استعلام SELECT المحدد. وعند القراءة من جدول، يُشغِّل هذا الاستعلام (ويزيل جميع الأعمدة غير الضرورية من الاستعلام).

محرك الجدول Memory يخزّن محرك Memory البيانات في RAM وبصيغة غير مضغوطة. وتُخزَّن البيانات بالشكل نفسه تمامًا الذي استُقبِلت به عند قراءتها. وبعبارة أخرى، فإن القراءة من هذا الجدول مجانية تمامًا.

محرك الجدول Buffer يخزّن البيانات المراد كتابتها مؤقتًا في RAM، ثم يفرّغها دوريًا إلى جدول آخر. وأثناء عملية القراءة، تتم قراءة البيانات من المخزن المؤقت ومن الجدول الآخر في الوقت نفسه.

البيانات الخارجية لمعالجة الاستعلامات يتيح ClickHouse إرسال البيانات اللازمة إلى الخادم لمعالجة استعلام، مع استعلام SELECT . وتوضع هذه البيانات في جدول مؤقت ويمكن استخدامها في الاستعلام (على سبيل المثال، في عوامل IN ).

محرك الجدول GenerateRandom يُنتج محرك الجدول GenerateRandom بيانات عشوائية وفق مخطط الجدول المحدد.

محرك الجدول KeeperMap يتيح لك هذا المحرك استخدام cluster ‏Keeper/ZooKeeper كمخزن key-value متسق، مع عمليات كتابة قابلة للخطية وعمليات قراءة متسقة تسلسليًا.