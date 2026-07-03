- عائلة محركات MergeTree للاستخدام الأساسي في بيئات الإنتاج.
- عائلة محركات Log للبيانات المؤقتة الصغيرة.
- محركات الجداول للتكاملات.
|الصفحة
|الوصف
|محرك الجدول Alias
|ينشئ محرك الجدول Alias وكيلاً شفافًا لجدول آخر. وتُمرَّر جميع العمليات إلى الجدول الهدف، بينما لا يخزّن الاسم المستعار نفسه أي بيانات.
|محرك الجدول Distributed
|الجداول التي تستخدم المحرك Distributed لا تخزّن أي بيانات خاصة بها، لكنها تتيح معالجة الاستعلامات الموزعة عبر عدة خوادم. وتُنفَّذ القراءة بالتوازي تلقائيًا. وأثناء القراءة، تُستخدم فهارس الجداول على الخوادم البعيدة، إن وُجدت.
|محرك الجدول Dictionary
|يعرض المحرك
Dictionary بيانات القاموس على هيئة جدول ClickHouse.
|محرك الجدول Merge
|لا يخزّن المحرك
Merge (ويجب عدم الخلط بينه وبين
MergeTree) البيانات بنفسه، لكنه يتيح القراءة من أي عدد من الجداول الأخرى في الوقت نفسه.
|محركا الجدول Executable وExecutablePool
|يتيح لك محركا الجدول
Executable و
ExecutablePool تعريف جدول تُولَّد صفوفه من برنامج نصي تحدده أنت (من خلال كتابة الصفوف إلى stdout).
|محرك الجدول File
|يحتفظ محرك الجدول File بالبيانات في ملف بأحد تنسيقات الملفات المدعومة (
TabSeparated و
Native وما إلى ذلك).
|محرك الجدول Null
|عند الكتابة إلى جدول
Null، يتم تجاهل البيانات. وعند القراءة من جدول
Null، تكون الاستجابة فارغة.
|محرك الجدول Set
|مجموعة بيانات تكون دائمًا في RAM. وهي مخصّصة للاستخدام في الجانب الأيمن من العامل
IN.
|محرك الجدول Join
|بنية بيانات مُحضَّرة اختيارية للاستخدام في عمليات JOIN.
|محرك الجدول URL
|يستعلم عن البيانات من خادم HTTP/HTTPS بعيد وإليه. وهذا المحرك مشابه لمحرك File.
|محرك الجدول View
|يُستخدم لتنفيذ العروض (لمزيد من المعلومات، راجع استعلام
CREATE VIEW). وهو لا يخزّن البيانات، بل يخزّن فقط استعلام
SELECT المحدد. وعند القراءة من جدول، يُشغِّل هذا الاستعلام (ويزيل جميع الأعمدة غير الضرورية من الاستعلام).
|محرك الجدول Memory
|يخزّن محرك Memory البيانات في RAM وبصيغة غير مضغوطة. وتُخزَّن البيانات بالشكل نفسه تمامًا الذي استُقبِلت به عند قراءتها. وبعبارة أخرى، فإن القراءة من هذا الجدول مجانية تمامًا.
|محرك الجدول Buffer
|يخزّن البيانات المراد كتابتها مؤقتًا في RAM، ثم يفرّغها دوريًا إلى جدول آخر. وأثناء عملية القراءة، تتم قراءة البيانات من المخزن المؤقت ومن الجدول الآخر في الوقت نفسه.
|البيانات الخارجية لمعالجة الاستعلامات
|يتيح ClickHouse إرسال البيانات اللازمة إلى الخادم لمعالجة استعلام، مع استعلام
SELECT. وتوضع هذه البيانات في جدول مؤقت ويمكن استخدامها في الاستعلام (على سبيل المثال، في عوامل
IN).
|محرك الجدول GenerateRandom
|يُنتج محرك الجدول GenerateRandom بيانات عشوائية وفق مخطط الجدول المحدد.
|محرك الجدول KeeperMap
|يتيح لك هذا المحرك استخدام cluster Keeper/ZooKeeper كمخزن key-value متسق، مع عمليات كتابة قابلة للخطية وعمليات قراءة متسقة تسلسليًا.
|محرك الجدول FileLog
|يتيح هذا المحرك معالجة ملفات سجل التطبيق كتدفّق من السجلات.