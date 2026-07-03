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يتناول هذا الدليل تثبيت ClickHouse Operator باستخدام Operator Lifecycle Manager (OLM).

المتطلبات الأساسية

  • مجموعة Kubernetes بالإصدار 1.28.0 أو أحدث
  • kubectl مُهيّأ للوصول إلى مجموعتك
  • صلاحيات مسؤول المجموعة
  • OLM ‏(Operator Lifecycle Manager) مثبّت

تثبيت OLM

إذا لم يكن OLM مثبّتًا بالفعل في المجموعة لديك، فثبّته:

تثبيت Operator

التثبيت من فهرس GitHub

إلغاء التثبيت

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول إزالة التثبيت في وثائق OLM.

موارد إضافية

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦