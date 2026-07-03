ClickHouse Operator هو مُشغِّل لـ Kubernetes يعمل على أتمتة نشر عناقيد ClickHouse وإدارتها على Kubernetes. وقد بُني وفق نمط المشغّل، ويُوسِّع واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes من خلال الموارد المخصّصة التي تمثّل عناقيد ClickHouse وتبعياتها. يتولى المشغّل ما يلي:
ما هو ClickHouse Operator
- إدارة دورة حياة العنقود (الإنشاء، والتحديثات، والتوسّع، والحذف)
- تنسيق عنقود ClickHouse Keeper
- التوليد التلقائي للإعدادات
- مزامنة مخطط قاعدة البيانات
- التحديثات المتدرجة والترقيات
- توفير التخزين
يوفّر المشغّل تعريفين رئيسيين للموارد المخصّصة (CRDs):
الموارد المخصّصة
يمثل عنقودًا لقاعدة بيانات ClickHouse يمكن تهيئة النسخ المتماثلة والشظايا فيه.
ClickHouseCluster
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample-cluster
spec:
replicas: 3
shards: 2
keeperClusterRef:
name: sample-keeper
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 100Gi
يمثل عنقود ClickHouse Keeper للتنسيق الموزع (كبديل لـ ZooKeeper).
KeeperCluster
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: sample-keeper
spec:
replicas: 3
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 10Gi
التنسيق
يتطلب كل ClickHouseCluster عنقود ClickHouse Keeper للتنسيق الموزع. يجب الإشارة إلى عنقود Keeper في مواصفة ClickHouseCluster باستخدام
ClickHouse Keeper مطلوب
keeperClusterRef. افتراضيًا، يبحث المشغّل في مساحة الاسم الخاصة بـ ClickHouseCluster، ولكن يمكنك أيضًا تعيين
keeperClusterRef.namespace للإشارة إلى KeeperCluster في مساحة اسم أخرى خاضعة للمراقبة.
يجب أن يكون لكل ClickHouseCluster عنصر KeeperCluster مخصص له. ولا يمكن مشاركة KeeperCluster واحد بين عدة ClickHouseClusters. لماذا؟ ينشئ المشغّل تلقائيًا مفتاح مصادقة فريدًا لكل ClickHouseCluster للوصول إلى Keeper الخاص به. ويُخزَّن هذا المفتاح في Secret ولا يمكن مشاركته. النتائج المترتبة:
علاقة Keeper واحد إلى واحد
- لا يمكن لعدة ClickHouseClusters الإشارة إلى KeeperCluster نفسه
- تستلزم إعادة إنشاء ClickHouseCluster إعادة إنشاء KeeperCluster الخاص به
عند إعادة إنشاء عنقود:
لا تُحذف وحدات التخزين الدائمة تلقائيًا عند حذف موارد ClickHouseCluster أو KeeperCluster.
- احذف مورد ClickHouseCluster
- احذف مورد KeeperCluster
- انتظر حتى تتوقف جميع الكبسولات
- احذف PersistentVolumeClaims اختياريًا إذا كنت تريد البدء من جديد
- أعد إنشاء كلٍّ من KeeperCluster وClickHouseCluster معًا
يُكرِّر ClickHouse Operator تلقائيًا تعريفات قاعدة البيانات على جميع النسخ المتماثلة في العنقود.
تكرار المخطط
يقوم المشغّل بمزامنة:
ما الذي تجري مزامنته
- تعريفات قواعد البيانات Replicated
- محركات قواعد بيانات التكامل (PostgreSQL وMySQL وغيرها)
- قواعد البيانات غير المُكرّرة (Atomic وOrdinary وغيرها)
- الجداول المحلية في قواعد البيانات غير المُكرّرة
- بيانات الجداول (يتولى ClickHouse replication مزامنتها)
الفوائد:
يُوصى به: استخدم محرك قاعدة البيانات Replicated
- تكرار المخطط تلقائيًا عبر جميع العقد
- تبسيط إدارة الجداول
- يمكن للمشغّل المزامنة مع النسخ المتماثلة الجديدة
- مخطط متسق عبر العنقود
CREATE DATABASE my_database ON CLUSTER 'default' ENGINE = Replicated;
تتطلب محركات قواعد البيانات غير المكررة (Atomic وLazy وSQLite وOrdinary) إدارة المخطط يدويًا:
تجنب المحركات غير Replicated
- يجب إنشاء الجداول بشكل منفصل على كل نسخة متماثلة
- قد يحدث انجراف في المخطط بين العُقد
- لا يمكن للمشغّل مزامنة النسخ المتماثلة الجديدة تلقائيًا
لتعطيل تكرار المخطط تلقائيًا، اضبط
تعطيل تكرار المخطط
spec.settings.enableDatabaseSync على
false في مورد ClickHouseCluster.
يتولى المشغّل إدارة التخزين عبر Kubernetes PersistentVolumeClaims (PVCs).
إدارة التخزين
حدّد متطلبات التخزين في
إعداد حجم تخزين البيانات
dataVolumeClaimSpec:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 500Gi
دورة حياة التخزين
- الإنشاء: يتم إنشاء PVCs تلقائيًا مع العنقود
- التوسعة: تكون مدعومة إذا كانت StorageClass تسمح بتوسعة وحدة التخزين
- الاحتفاظ: لا يتم حذف PVCs تلقائيًا عند حذف العنقود
- إعادة الاستخدام: يمكن إعادة استخدام PVCs الحالية إذا أُعيد إنشاء العنقود بالاسم نفسه
# Delete cluster
kubectl delete clickhousecluster my-cluster
# Wait for pods to terminate
kubectl wait --for=delete pod -l app.kubernetes.io/instance=my-cluster-clickhouse
# Delete PVCs
kubectl delete pvc -l app.kubernetes.io/instance=my-cluster-clickhouse
أبرز إعدادات التكوين الافتراضية
- عنقود مُعدّ مسبقًا: عنقود باسم ‘default’ يضم جميع عُقد ClickHouse.
- وحدات الماكرو الافتراضية: بعض وحدات الماكرو المفيدة مُعرّفة مسبقًا:
{cluster}: اسم العنقود (
default)
{shard}: رقم الجزء
{replica}: رقم النسخة المتماثلة
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- تخزين مُكرَّر لكيانات التحكم بالوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)
- تخزين مُكرَّر للدوال المعرّفة من قبل المستخدم (UDF)
الخطوات التالية
- دليل الإعداد - خيارات إعداد مفصلة
- مرجع واجهة برمجة التطبيقات - الوثائق الكاملة لواجهة برمجة التطبيقات