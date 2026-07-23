يغطي هذا الدليل تثبيت ClickHouse Operator باستخدام kubectl وملفات manifest.

​ المتطلبات الأساسية

مجموعة Kubernetes بالإصدار v1.28.0 أو أحدث

kubectl بالإصدار v1.28.0 أو أحدث

أذونات مسؤول المجموعة

​ التثبيت من ملفات manifest الخاصة بالإصدار

يتطلب وجود cert-manager لإصدار شهادات webhook.

ثبّت الـoperator وتعريفات الموارد المخصصة (CRDs) من أحدث إصدار:

kubectl apply --server-side --force-conflicts -f https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator/releases/latest/download/clickhouse-operator.yaml

يلزم التطبيق من جهة الخادم لأن تعريفات الموارد المخصصة (CRDs) المجمّعة تتجاوز الحدّ الأقصى للحجم في التطبيق من جهة العميل. بالنسبة إلى البيئات التي لا تدعم إلا التطبيق من جهة العميل، استخدم إصدار تعريفات الموارد المخصصة (CRDs) المحذوفة منه الأوصاف:

kubectl apply -f https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator/releases/latest/download/clickhouse-operator-stripped-crds.yaml

سيؤدي هذا إلى:

إنشاء مساحة الأسماء clickhouse-operator-system تثبيت CustomResourceDefinitions ‏(CRDs) لـ ClickHouseCluster وKeeperCluster إنشاء ServiceAccounts وRoles وRoleBindings اللازمة نشر مدير وحدة تحكم المشغّل تسجيل webhooks للتحقق من صحة الموارد وتعيين القيم الافتراضية تهيئة شهادات SSL باستخدام cert-manager تمكين نقطة نهاية المقاييس

​ التحقق من التثبيت

تحقق من أن المشغّل يعمل:

kubectl get pods -n clickhouse-operator-system

المخرجات المتوقعة:

NAME READY STATUS RESTARTS AGE clickhouse-operator-controller-manager-xxxxxxxxxx 1/1 Running 0 1m

تأكّد من تثبيت تعريفات الموارد المخصّصة (CRDs):

kubectl get crd | grep clickhouse.com

المخرجات المتوقعة:

clickhouseclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z keeperclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z

​ تهيئة خيارات نشر مخصّصة

إذا أردت تهيئة خيارات نشر المشغّل، فاتبع الخطوات التالية.