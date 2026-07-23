المتطلبات الأساسية
- مجموعة Kubernetes بالإصدار v1.28.0 أو أحدث
- kubectl بالإصدار v1.28.0 أو أحدث
- أذونات مسؤول المجموعة
التثبيت من ملفات manifest الخاصة بالإصدار
ثبّت الـoperator وتعريفات الموارد المخصصة (CRDs) من أحدث إصدار:
يتطلب وجود cert-manager لإصدار شهادات webhook.
يلزم التطبيق من جهة الخادم لأن تعريفات الموارد المخصصة (CRDs) المجمّعة تتجاوز الحدّ الأقصى للحجم في التطبيق من جهة العميل. بالنسبة إلى البيئات التي لا تدعم إلا التطبيق من جهة العميل، استخدم إصدار تعريفات الموارد المخصصة (CRDs) المحذوفة منه الأوصاف:
kubectl apply --server-side --force-conflicts -f https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator/releases/latest/download/clickhouse-operator.yaml
سيؤدي هذا إلى:
kubectl apply -f https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator/releases/latest/download/clickhouse-operator-stripped-crds.yaml
- إنشاء مساحة الأسماء
clickhouse-operator-system
- تثبيت CustomResourceDefinitions (CRDs) لـ ClickHouseCluster وKeeperCluster
- إنشاء ServiceAccounts وRoles وRoleBindings اللازمة
- نشر مدير وحدة تحكم المشغّل
- تسجيل webhooks للتحقق من صحة الموارد وتعيين القيم الافتراضية
- تهيئة شهادات SSL باستخدام cert-manager
- تمكين نقطة نهاية المقاييس
تحقق من أن المشغّل يعمل:
التحقق من التثبيت
المخرجات المتوقعة:
kubectl get pods -n clickhouse-operator-system
تأكّد من تثبيت تعريفات الموارد المخصّصة (CRDs):
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
clickhouse-operator-controller-manager-xxxxxxxxxx 1/1 Running 0 1m
المخرجات المتوقعة:
kubectl get crd | grep clickhouse.com
clickhouseclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z
keeperclusters.clickhouse.com 2025-01-06T00:00:00Z
إذا أردت تهيئة خيارات نشر المشغّل، فاتبع الخطوات التالية.
تهيئة خيارات نشر مخصّصة
1
استنسخ المستودع
git clone https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator.git
cd clickhouse-operator
2
تهيئة خيارات التثبيت
حرّر config/default/kustomization.yaml لتمكين الميزات أو تعطيلها حسب الحاجة.
- لتعطيل webhooks، أضف تعليقًا إلى القسمين
[WEBHOOK]و
[CERTMANAGER].
- لتمكين metrics endpoint آمنة، أضف تعليقًا إلى أقسام
[METRICS]وأزل التعليق عن القسمين
[METRICS SECURE]و
[CERTMANAGER].
- لتمكين ServiceMonitor لـ Prometheus Operator، أزل التعليق عن قسم
[PROMETHEUS].
- لتمكين سياسات شبكة المشغّل، أزل التعليق عن قسم
[NETWORK POLICY].
3
ابنِ وانشر
أنشئ ملفات البيان الخاصة بالمشغّل ثم طبّقها:
make build-installer VERSION=<required operator version> [IMG=<custom registry path>]
kubectl apply --server-side --force-conflicts -f dist/install.yaml