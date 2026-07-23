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يغطي هذا الدليل تثبيت ClickHouse Operator باستخدام kubectl وملفات manifest.

المتطلبات الأساسية

  • مجموعة Kubernetes بالإصدار v1.28.0 أو أحدث
  • kubectl بالإصدار v1.28.0 أو أحدث
  • أذونات مسؤول المجموعة

التثبيت من ملفات manifest الخاصة بالإصدار

يتطلب وجود cert-manager لإصدار شهادات webhook.
ثبّت الـoperator وتعريفات الموارد المخصصة (CRDs) من أحدث إصدار:
يلزم التطبيق من جهة الخادم لأن تعريفات الموارد المخصصة (CRDs) المجمّعة تتجاوز الحدّ الأقصى للحجم في التطبيق من جهة العميل. بالنسبة إلى البيئات التي لا تدعم إلا التطبيق من جهة العميل، استخدم إصدار تعريفات الموارد المخصصة (CRDs) المحذوفة منه الأوصاف:
سيؤدي هذا إلى:
  1. إنشاء مساحة الأسماء clickhouse-operator-system
  2. تثبيت CustomResourceDefinitions ‏(CRDs) لـ ClickHouseCluster وKeeperCluster
  3. إنشاء ServiceAccounts وRoles وRoleBindings اللازمة
  4. نشر مدير وحدة تحكم المشغّل
  5. تسجيل webhooks للتحقق من صحة الموارد وتعيين القيم الافتراضية
  6. تهيئة شهادات SSL باستخدام cert-manager
  7. تمكين نقطة نهاية المقاييس

التحقق من التثبيت

تحقق من أن المشغّل يعمل:
المخرجات المتوقعة:
تأكّد من تثبيت تعريفات الموارد المخصّصة (CRDs):
المخرجات المتوقعة:

تهيئة خيارات نشر مخصّصة

إذا أردت تهيئة خيارات نشر المشغّل، فاتبع الخطوات التالية.
1

استنسخ المستودع

2

تهيئة خيارات التثبيت

حرّر config/default/kustomization.yaml لتمكين الميزات أو تعطيلها حسب الحاجة.
  • لتعطيل webhooks، أضف تعليقًا إلى القسمين [WEBHOOK] و[CERTMANAGER].
  • لتمكين metrics endpoint آمنة، أضف تعليقًا إلى أقسام [METRICS] وأزل التعليق عن القسمين [METRICS SECURE] و[CERTMANAGER].
  • لتمكين ServiceMonitor لـ Prometheus Operator، أزل التعليق عن قسم [PROMETHEUS].
  • لتمكين سياسات شبكة المشغّل، أزل التعليق عن قسم [NETWORK POLICY].
3

ابنِ وانشر

أنشئ ملفات البيان الخاصة بالمشغّل ثم طبّقها:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦