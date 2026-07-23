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يوفر هذا المستند مرجعًا تفصيليًا لواجهة برمجة تطبيقات الموارد المخصصة في ClickHouse Operator.

AdditionalPort

يحدّد AdditionalPort منفذ TCP إضافيًا واحدًا لكشفه على كبسولة ClickHouse والخدمة عديمة الرأس التي يديرها مشغّل. يظهر في:

CABundleSelector

يختار CABundleSelector مفتاحًا يحتوي على حزمة CA من Secret ضمن مساحة اسم العنقود. يظهر في:

ClickHouseCluster

ClickHouseCluster هو المخطط الخاص بواجهة برمجة تطبيقات clickhouseclusters.

إصدار واجهة برمجة التطبيقات وKind

يرد في:

ClickHouseClusterList

يتضمن ClickHouseClusterList قائمةً من عناصر ClickHouseCluster.

إصدار واجهة برمجة التطبيقات وKind

ClickHouseClusterSpec

يحدّد ClickHouseClusterSpec الحالة المطلوبة لـ ClickHouseCluster. يظهر في:

ClickHouseClusterStatus

يحدّد ClickHouseClusterStatus الحالة المرصودة لـ ClickHouseCluster. يظهر في:

ClickHouseSettings

يعرّف ClickHouseSettings خيارات إعدادات خادم ClickHouse. يظهر في:

ClusterTLSSpec

يحدّد ClusterTLSSpec تهيئة TLS للمجموعة. يظهر في:

ConfigMapKeySelector

يحدِّد ConfigMapKeySelector مفتاحًا من ConfigMap. يظهر في:

ContainerImage

يُعرِّف ContainerImage صورة حاوية تتضمن repository وtag أو hash. يظهر في:

ContainerTemplateSpec

يصف ContainerTemplateSpec تجاوزات تهيئة الحاوية الخاصة بحاويات المجموعة. يظهر في:

DefaultPasswordSelector

يحدّد DefaultPasswordSelector مصدر كلمة مرور المستخدم default. يظهر في:

EncryptionSettings

يتيح EncryptionSettings تشفير بيانات الجداول أثناء التخزين. عند تحديده، ينشئ المشغّل سياسة تخزين مشفّرة في ClickHouse تغلّف كل قرص بيانات؛ ويمكن للجداول تفعيلها عبر SETTINGS storage_policy. لا يمكن تعطيل التشفير بعد تمكينه. يظهر في:

ExternalSecret

ExternalSecret هو مرجع إلى كائن Secret في مساحة الاسم نفسها. يظهر في:

ExternalSecretPolicy

يتحكم ExternalSecretPolicy في كيفية تعامل المشغّل مع محتوى الـ Secret الخارجي. يظهر في:

KeeperCluster

يمثل KeeperCluster مخطط واجهة برمجة تطبيقات keeperclusters.

إصدار واجهة برمجة تطبيقات وKind

يظهر في:

KeeperClusterList

يحتوي KeeperClusterList على قائمة بـ KeeperCluster.

إصدار واجهة برمجة التطبيقات وKind

KeeperClusterReference

يُعرِّف KeeperClusterReference مورد KeeperCluster الذي يستخدمه ClickHouseCluster. يظهر في:

KeeperClusterSpec

يحدّد KeeperClusterSpec الحالة المطلوبة لـ KeeperCluster. يظهر في:

KeeperClusterStatus

يحدّد KeeperClusterStatus الحالة المرصودة لـ KeeperCluster. يظهر في:

KeeperSettings

تُعرّف KeeperSettings إعدادات خادم ClickHouse Keeper. يظهر في:

LoggerConfig

يحدّد LoggerConfig إعدادات تسجيل الخادم. يظهر في:

NamedTemplateMeta

يحدّد NamedTemplateMeta إعدادات البيانات الوصفية المدعومة لكائنات القوالب التي تتطلب اسمًا. يظهر في:

PDBPolicy

تتحكم PDBPolicy في ما إذا كان سيتم إنشاء PodDisruptionBudgets. يظهر في:

PersistentVolumeClaimTemplate

PersistentVolumeClaimTemplate هو قالب مُسمّى لـ PersistentVolumeClaim لكل نسخة متماثلة. يظهر في:

PodDisruptionBudgetSpec

يُهيّئ PodDisruptionBudgetSpec مورد PDB الذي يتم إنشاؤه للعنقود. يمكن تعيين واحد فقط من MinAvailable أو MaxUnavailable. إذا لم يتم تعيين أيٍّ منهما، يختار المشغّل قيمة default آمنة استنادًا إلى عدد النُسخ المتماثلة. يظهر في:

PodTemplateSpec

يصف PodTemplateSpec تجاوزات إعدادات الكبسولات الخاصة بالعنقود. يرد في:

SecretKeySelector

يحدّد SecretKeySelector مفتاحًا من مورد Secret. يظهر في:

TemplateMeta

يحدّد TemplateMeta إعدادات البيانات الوصفية المدعومة لكائنات القوالب. يظهر في:

VersionProbeContainer

يحدّد VersionProbeContainer عمليات تجاوز على مستوى الحاوية لمسبار الإصدار. تتطابق أسماء الحقول ووسوم JSON مع corev1.Container لكي تُجري SMP عمليات الدمج حسب الاسم. يظهر في:

VersionProbeJobSpec

يحدّد VersionProbeJobSpec عمليات التجاوز على مستوى Job لمسبار الإصدار. يظهر في:

VersionProbePodSpec

يحدّد VersionProbePodSpec التجاوزات على مستوى الكبسولة لمسبار الإصدار. تتطابق أسماء الحقول ووسوم JSON مع corev1.PodSpec لضمان التوافق مع strategic merge patch. يظهر في:

VersionProbePodTemplate

يصف VersionProbePodTemplate إعدادات التجاوز الخاصة بكبسولة مسبار الإصدار. يظهر في:

VersionProbeTemplate

يحدّد VersionProbeTemplate التجاوزات الخاصة بـ Job اكتشاف الإصدار. ويحاكي هذا التركيب batchv1.JobTemplateSpec، مع إتاحة الحقول المدعومة فقط. يظهر في:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦