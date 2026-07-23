يحدّد AdditionalPort منفذ TCP إضافيًا واحدًا لكشفه على كبسولة ClickHouse والخدمة عديمة الرأس التي يديرها مشغّل.
AdditionalPort
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|string
|يعرّف الاسم المنفذ بشكل فريد داخل القائمة. ويُستخدم كاسم منفذ الحاوية واسم منفذ الخدمة معًا.
يجب أن تكون هذه القيمة DNS_LABEL.
|true
port
|integer
|هو رقم منفذ TCP المراد كشفه.
|true
يختار CABundleSelector مفتاحًا يحتوي على حزمة CA من Secret ضمن مساحة اسم العنقود.
CABundleSelector
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|سلسلة نصية
|اسم الـ Secret ضمن مساحة اسم العنقود الذي يتم الاختيار منه.
|true
key
|سلسلة نصية
|مفتاح الـ Secret الذي يتم الاختيار منه. يجب أن يكون مفتاح Secret صالحًا.
|false
|ca.crt
ClickHouseCluster هو المخطط الخاص بواجهة برمجة تطبيقات
ClickHouseCluster
clickhouseclusters.
يرد في:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
يتضمن ClickHouseClusterList قائمةً من عناصر ClickHouseCluster.
ClickHouseClusterList
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseClusterList
يحدّد ClickHouseClusterSpec الحالة المطلوبة لـ ClickHouseCluster.
ClickHouseClusterSpec
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
replicas
|integer
|عدد النسخ المتماثلة في الشظية الواحدة.
|false
|3
shards
|integer
|عدد الشظايا في المجموعة.
|false
|1
keeperClusterRef
|KeeperClusterReference
|مرجع إلى KeeperCluster المستخدَم لتنسيق ClickHouse.
عند عدم تحديد مساحة الاسم، تُستخدم مساحة اسم ClickHouseCluster.
|true
podTemplate
|PodTemplateSpec
|المعلمات التي تُمرَّر إلى مواصفة الكبسولة الخاصة بـ ClickHouse.
|false
containerTemplate
|ContainerTemplateSpec
|المعلمات التي تُمرَّر إلى مواصفة الحاوية الخاصة بـ ClickHouse.
|false
dataVolumeClaimSpec
|PersistentVolumeClaimSpec
|مواصفة التخزين الدائم لبيانات ClickHouse.
|false
additionalVolumeClaimTemplates
|PersistentVolumeClaimTemplate array
|قوالب PVC إضافية لكل كبسولة لتخزين JBOD / متعدد الأقراص.
يُمرَّر كل مُدخل إلى volumeClaimTemplate في StatefulSet، ويُربط عند
/var/lib/clickhouse/disks/<name> كما
يُضاف إلى سياسة تخزين JBOD المُنشأة.
تكون مجموعة الأقراص ثابتة عند الإنشاء.
|false
labels
|object (keys:string, values:string)
|تسميات إضافية تُضاف إلى الموارد.
|false
annotations
|object (keys:string, values:string)
|تعليقات توضيحية إضافية تُضاف إلى الموارد.
|false
podDisruptionBudget
|PodDisruptionBudgetSpec
|يضبط PodDisruptionBudget مورد PDB الذي يُنشأ لكل شظية.
عند عدم تعيينه، يستخدم المشغّل افتراضيًا maxUnavailable=1 للشظايا
أحادية النسخة المتماثلة و minAvailable=1 للشظايا متعددة النسخ المتماثلة.
|false
settings
|ClickHouseSettings
|معلمات تهيئة خادم ClickHouse.
|false
|{ }
clusterDomain
|string
|ClusterDomain هي لاحقة نطاق Kubernetes cluster المستخدمة في حلّ أسماء DNS.
|false
|cluster.local
upgradeChannel
|string
|يحدّد UpgradeChannel قناة الإصدار المستخدمة للتحقق من ترقيات الإصدارات الرئيسية.
وعند تركه فارغًا، لن تُقترح إلا التحديثات الثانوية. القيم المسموح بها هي: stable أو lts أو إصدار major.minor محدد (مثل 25.8).
|false
versionProbeTemplate
|VersionProbeTemplate
|تجاوزات VersionProbeTemplate الخاصة بـ Job اكتشاف الإصدار.
|false
externalSecret
|ExternalSecret
|ExternalSecret مرجع اختياري إلى Secret مُدار خارجيًا ويحتوي على أسرار المجموعة.
يجب أن يكون الـ Secret موجودًا في مساحة الاسم نفسها الخاصة بالمجموعة.
|false
additionalPorts
|AdditionalPort array
|يعرّف AdditionalPorts منافذ TCP إضافية لكشفها على كبسولة ClickHouse و الخدمة عديمة الرأس الذي يديره المشغّل.
يقتصر دور المشغّل على إضافة المنافذ إلى موارد Kubernetes، ولا يهيّئ خادم ClickHouse للاستماع عليها.
|false
يحدّد ClickHouseClusterStatus الحالة المرصودة لـ ClickHouseCluster.
ClickHouseClusterStatus
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
conditions
|مصفوفة Condition
|false
readyReplicas
|integer
|يشير ReadyReplicas إلى العدد الإجمالي للنسخ المتماثلة الجاهزة للتعامل مع الطلبات.
|false
configurationRevision
|string
|يشير ConfigurationRevision إلى مراجعة الإعدادات المستهدفة لكل نسخة متماثلة.
|true
statefulSetRevision
|string
|يشير StatefulSetRevision إلى مراجعة StatefulSet المستهدفة لكل نسخة متماثلة.
|true
currentRevision
|string
|يشير CurrentRevision إلى أحدث مراجعة مطبّقة لمواصفة ClickHouseCluster.
|true
updateRevision
|string
|يشير UpdateRevision إلى أحدث مراجعة مطلوبة لمواصفة ClickHouseCluster.
|true
observedGeneration
|integer
|يشير ObservedGeneration إلى أحدث جيل رصدته وحدة التحكم.
|true
version
|string
|يشير Version إلى الإصدار الذي أبلغت عنه image الحاوية.
|false
versionProbeRevision
|string
|تمثل VersionProbeRevision تجزئة image لآخر فحص إصدار ناجح.
وعندما تتطابق هذه مع تجزئة image الحالية، يُستخدم Version المخزّن مؤقتًا مباشرةً.
|false
يعرّف ClickHouseSettings خيارات إعدادات خادم ClickHouse.
ClickHouseSettings
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
defaultUserPassword
|DefaultPasswordSelector
|يحدد مصدر كلمة المرور ونوعها لمستخدم ClickHouse
default.
|false
logger
|LoggerConfig
|إعدادات تسجيل خادم ClickHouse.
|false
tls
|ClusterTLSSpec
|إعدادات TLS، وتتيح تكوين نقاط نهاية آمنة والتحقق من الشهادات لخادم ClickHouse.
|false
encryption
|EncryptionSettings
|التشفير: عند تعيينه، يفعّل تشفير البيانات المخزنة لبيانات الجداول من خلال سياسة تخزين مخصصة.
يمكن تفعيله لكل جدول باستخدام
SETTINGS storage_policy = '<policyName>'.
|false
enableDatabaseSync
|boolean
|يفعّل مزامنة قواعد بيانات ClickHouse مع النسخ المتماثلة المُنشأة حديثًا، وتنظيف النسخ المتماثلة القديمة
بعد تقليص العدد.
يدعم فقط قواعد بيانات Replicated وintegration.
|false
|true
extraConfig
|RawExtension
|إعدادات ClickHouse إضافية ستُدمج مع الإعدادات الافتراضية.
|false
extraUsersConfig
|RawExtension
|إعدادات إضافية لمستخدمي ClickHouse ستُدمج مع الإعدادات الافتراضية.
|false
يحدّد ClusterTLSSpec تهيئة TLS للمجموعة.
ClusterTLSSpec
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
enabled
|boolean
|يشير Enabled إلى ما إذا كان TLS مُمكّنًا، وبناءً عليه يتحدد ما إذا كان يجب فتح المنافذ الآمنة.
|false
|false
required
|boolean
|يحدّد Required ما إذا كان يجب فرض TLS على جميع الاتصالات. ويعطّل المنافذ غير الآمنة.
|false
|false
serverCertSecret
|LocalObjectReference
|ServerCertSecret هو مرجع إلى Secret لـ TLS يحتوي على شهادة الخادم.
ويُفترض أن تكون بنية الـ Secret مطابقة لبنية الشهادات التي يُنشئها cert-manager،
مع تخزين الشهادة والمفتاح الخاص تحت المفتاحين “tls.crt” و”tls.key” على التوالي.
|false
caBundle
|CABundleSelector
|CABundle هو مرجع إلى مفتاح في Secret يحتوي على حزمة CA تُستخدم للتحقق من شهادات الأقران.
إذا كان فارغًا، فستُستخدم حزمة CA الموثوقة الخاصة بالنظام.
تكون قيمة المفتاح الافتراضية “ca.crt” إذا لم يتم تحديده.
|false
يحدِّد ConfigMapKeySelector مفتاحًا من ConfigMap.
ConfigMapKeySelector
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|سلسلة نصية
|اسم ConfigMap ضمن مساحة اسم العنقود المراد الاختيار منه.
|true
key
|سلسلة نصية
|مفتاح ConfigMap المراد الاختيار منه. يجب أن يكون مفتاحًا صالحًا.
|true
يُعرِّف ContainerImage صورة حاوية تتضمن repository وtag أو hash.
ContainerImage
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
repository
|string
|اسم سجل صورة الحاوية
Example: docker.io/clickhouse/clickhouse
|false
tag
|string
|وسم صورة الحاوية، ويتعارض مع
hash.
Example: 25.3
|false
hash
|string
|hash لصورة الحاوية، ويتعارض مع
tag.
|false
يصف
ContainerTemplateSpec
ContainerTemplateSpec تجاوزات تهيئة الحاوية الخاصة بحاويات المجموعة.
يظهر في:
|Field
|Type
|Description
|Required
|Default
image
|ContainerImage
Image هي صورة الحاوية المطلوب نشرها.
|true
imagePullPolicy
|PullPolicy
ImagePullPolicy الخاصة بالصورة، وتكون افتراضيًا
IfNotPresent.
|false
resources
|ResourceRequirements
Resources هي متطلبات الموارد الخاصة بحاوية الخادم.
تُطبَّق كوحدة كاملة: لا تُستخدم القيم الافتراضية الخاصة بـ مشغّل إلا إذا كانت جميع حقول الموارد فارغة.
|false
volumeMounts
|VolumeMount array
VolumeMounts هي قائمة نقاط ربط وحدات التخزين للحاوية.
تُضاف إلى نقاط الربط التي يُنشئها مشغّل. وتُدمج الإدخالات التي تشترك في
mountPath مع
نقطة ربط خاصة بـ مشغّل ضمن وحدة تخزين مُسقطة.
|false
env
|EnvVar array
Env هي قائمة متغيرات البيئة المطلوب ضبطها في الحاوية.
تُدمج حسب الاسم مع القيم الافتراضية الخاصة بـ مشغّل.
|false
securityContext
|SecurityContext
|يحدّد
SecurityContext خيارات الأمان التي يجب تشغيل الحاوية بها.
يؤدي
SecurityContext غير الصفري (
non-nil) إلى استبدال القيم الافتراضية الخاصة بـ مشغّل بالكامل؛ ويصبح المستخدم مسؤولًا عن
الـ
struct بالكامل. وعند كونه
nil، تُحفَظ القيم الافتراضية الخاصة بـ مشغّل.
لمزيد من المعلومات: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/security-context/
|false
livenessProbe
|Probe
|يتجاوز
LivenessProbe مسبار الحيوية الافتراضي الخاص بـ مشغّل.
|false
readinessProbe
|Probe
|يتجاوز
ReadinessProbe مسبار الجاهزية الافتراضي الخاص بـ مشغّل.
|false
يحدّد DefaultPasswordSelector مصدر كلمة مرور المستخدم
DefaultPasswordSelector
default.
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
passwordType
|string
|نوع كلمة المرور المقدَّمة. راجع الوثائق لمعرفة القيم الممكنة https://clickhouse.com/docs/operations/settings/settings-users#user-namepassword
|true
|password
secret
|SecretKeySelector
|اختر قيمة كلمة المرور من مفتاح في Secret
|false
configMap
|ConfigMapKeySelector
|اختر قيمة كلمة المرور من مفتاح في ConfigMap
|false
يتيح EncryptionSettings تشفير بيانات الجداول أثناء التخزين. عند تحديده، ينشئ المشغّل سياسة تخزين مشفّرة في ClickHouse تغلّف كل قرص بيانات؛ ويمكن للجداول تفعيلها عبر
EncryptionSettings
SETTINGS storage_policy.
لا يمكن تعطيل التشفير بعد تمكينه.
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
policyName
|string
|PolicyName هو اسم سياسة التخزين المشفّرة التي يتم إنشاؤها.
|false
|encrypted
ExternalSecret هو مرجع إلى كائن Secret في مساحة الاسم نفسها.
ExternalSecret
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|string
|اسم كائن Secret.
|نعم
policy
|ExternalSecretPolicy
|تتحكم السياسة في كيفية تعامل المشغِّل مع محتوى الـ Secret.
Observe (الافتراضي): يمنع عملية المواءمة إذا كان أي مفتاح مطلوب مفقودًا.
Manage: يُنشئ المفاتيح المطلوبة المفقودة في كائن Secret الحالي.
|لا
|Observe
يتحكم ExternalSecretPolicy في كيفية تعامل المشغّل مع محتوى الـ Secret الخارجي.
ExternalSecretPolicy
يظهر في:
|الحقل
|الوصف
Observe
|ExternalSecretPolicyObserve هي السياسة الافتراضية: يقرأ المشغّل الـ Secret ويتحقق من صحته؛
تُمنع عملية المواءمة إذا كان أي مفتاح مطلوب غير موجود.
ويتم الإبلاغ عن المفاتيح المطلوبة المفقودة وتنسيقاتها المتوقعة عبر شرط الحالة ExternalSecretValid في وقت التشغيل.
Manage
|ExternalSecretPolicyManage هي السياسة التي يُكمِل فيها المشغّل أي مفاتيح مطلوبة مفقودة من خلال إنشاء
قيم لها. يتم تحديث الـ Secret، لكن المشغّل لا يمتلكه ولا يحذفه مطلقًا.
يمثل KeeperCluster مخطط واجهة برمجة تطبيقات
KeeperCluster
keeperclusters.
إصدار واجهة برمجة تطبيقات وKind
يظهر في:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
يحتوي KeeperClusterList على قائمة بـ KeeperCluster.
KeeperClusterList
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperClusterList
يُعرِّف KeeperClusterReference مورد KeeperCluster الذي يستخدمه ClickHouseCluster.
KeeperClusterReference
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|سلسلة نصية
|اسم مورد KeeperCluster.
|true
namespace
|سلسلة نصية
|مساحة الاسم لمورد KeeperCluster.
عند إغفالها، تُستخدم مساحة اسم ClickHouseCluster.
|false
يحدّد KeeperClusterSpec الحالة المطلوبة لـ KeeperCluster.
KeeperClusterSpec
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
replicas
|عدد صحيح
|عدد النسخ المتماثلة في العنقود
|false
|3
podTemplate
|PodTemplateSpec
|المعلمات التي تُمرَّر إلى مواصفة كبسولة الخاصة بـ Keeper.
|false
containerTemplate
|ContainerTemplateSpec
|المعلمات التي تُمرَّر إلى مواصفة الحاوية الخاصة بـ Keeper.
|false
dataVolumeClaimSpec
|PersistentVolumeClaimSpec
|مواصفة التخزين الدائم لبيانات ClickHouse Keeper.
|false
labels
|كائن (المفاتيح:string، القيم:string)
|labels إضافية تُضاف إلى الموارد.
|false
annotations
|كائن (المفاتيح:string، القيم:string)
|annotations إضافية تُضاف إلى الموارد.
|false
podDisruptionBudget
|PodDisruptionBudgetSpec
|يضبط PodDisruptionBudget مورد PDB الذي يتم إنشاؤه لعنقود Keeper.
عند عدم تعيينه، يستخدم المشغّل افتراضيًا maxUnavailable=replicas/2
(مع الحفاظ على النصاب لعنقود 2F+1)؛ أما العناقيد ذات النسخة المتماثلة الواحدة فتستخدم maxUnavailable=1.
|false
settings
|KeeperSettings
|معلمات التهيئة لخادم ClickHouse Keeper.
|false
clusterDomain
|string
|ClusterDomain هي لاحقة نطاق عنقود Kubernetes المستخدمة لاستيضاح DNS.
|false
|cluster.local
upgradeChannel
|string
|يحدد UpgradeChannel قناة الإصدار لعمليات التحقق من ترقية الإصدارات الرئيسية.
وعندما تكون فارغة، لن تُقترح إلا التحديثات الثانوية. القيم المسموح بها هي: stable أو lts أو إصدار major.minor محدد (مثل 25.8).
|false
versionProbeTemplate
|VersionProbeTemplate
|تجاوزات VersionProbeTemplate الخاصة بـ Job اكتشاف الإصدار.
مهمل: لم تعد Jobs فحص إصدار Keeper مستخدمة؛ وقد تم الإبقاء على هذا الحقل للتوافق مع الإصدارات السابقة.
|false
يحدّد KeeperClusterStatus الحالة المرصودة لـ KeeperCluster.
KeeperClusterStatus
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
conditions
|مصفوفة Condition
|false
readyReplicas
|integer
|ReadyReplicas هو إجمالي عدد النسخ المتماثلة الجاهزة لمعالجة الطلبات.
|false
configurationRevision
|string
|يشير ConfigurationRevision إلى مراجعة التهيئة المستهدفة لكل نسخة متماثلة.
|true
statefulSetRevision
|string
|يشير StatefulSetRevision إلى مراجعة StatefulSet المستهدفة لكل نسخة متماثلة.
|true
currentRevision
|string
|يشير CurrentRevision إلى أحدث مراجعة مطبّقة لمواصفة KeeperCluster.
|true
updateRevision
|string
|يشير UpdateRevision إلى أحدث مراجعة مطلوبة لمواصفة KeeperCluster.
|true
observedGeneration
|integer
|يشير ObservedGeneration إلى أحدث رقم جيل رصدته وحدة التحكم.
|true
version
|string
|يشير Version إلى الإصدار الذي أبلغ عنه خادم Keeper.
|false
versionProbeRevision
|string
|VersionProbeRevision هو بصمة الصورة لآخر فحص إصدار ناجح.
مهمل: لا تُستخدم Jobs فحص إصدار Keeper؛ وقد تم الإبقاء على هذا الحقل للحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة.
|false
تُعرّف KeeperSettings إعدادات خادم ClickHouse Keeper.
KeeperSettings
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
logger
|LoggerConfig
|إعدادات تسجيل السجلات لخادم ClickHouse Keeper.
|false
tls
|ClusterTLSSpec
|إعدادات TLS، وتتيح تهيئة نقاط النهاية الآمنة والتحقق من الشهادات لخادم ClickHouse Keeper.
|false
extraConfig
|RawExtension
|إعدادات ClickHouse Keeper إضافية سيتم دمجها مع الإعدادات الافتراضية.
|false
يحدّد LoggerConfig إعدادات تسجيل الخادم.
LoggerConfig
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
logToFile
|منطقي
|إذا كانت القيمة false، فسيتم تعطيل كل عمليات التسجيل إلى ملف.
|false
|true
jsonLogs
|منطقي
|إذا كانت القيمة true، فسيتم التسجيل بتنسيق JSON.
|false
|false
level
|سلسلة نصية
|مستوى تفصيل مسجل الخادم.
|false
|trace
size
|سلسلة نصية
|الحد الأقصى لحجم ملف السجل.
|false
|1000M
count
|عدد صحيح
|الحد الأقصى لعدد ملفات السجل المطلوب الاحتفاظ بها.
|false
|50
يحدّد NamedTemplateMeta إعدادات البيانات الوصفية المدعومة لكائنات القوالب التي تتطلب اسمًا.
NamedTemplateMeta
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|string
|الاسم هو معرّف المورد.
|true
labels
|كائن (المفاتيح:string، القيم:string)
|Labels هي التسميات المطبّقة على كائنات القوالب.
|false
annotations
|كائن (المفاتيح:string، القيم:string)
|Annotations هي التعليقات التوضيحية المطبّقة على كائنات القوالب.
|false
تتحكم PDBPolicy في ما إذا كان سيتم إنشاء PodDisruptionBudgets.
PDBPolicy
يظهر في:
|الحقل
|الوصف
Enabled
|يتيح PDBPolicyEnabled للمشغّل إنشاء PodDisruptionBudgets.
Disabled
|يعطّل PDBPolicyDisabled PodDisruptionBudgets، وسيحذف المشغّل المورد الذي يحمل التسميات المطابقة.
Ignored
|يتجاهل PDBPolicyIgnored PodDisruptionBudgets، ولن يُنشئ المشغّل أي PDBs أو يحذفها، وستبقى PDBs الحالية دون تغيير.
PersistentVolumeClaimTemplate هو قالب مُسمّى لـ PersistentVolumeClaim لكل نسخة متماثلة.
PersistentVolumeClaimTemplate
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
metadata
|NamedTemplateMeta
|ارجع إلى وثائق واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes للتعرّف على حقول
metadata.
|true
spec
|PersistentVolumeClaimSpec
|يحدّد Spec الخصائص المطلوبة لوحدة تخزين يطلبها منشئ الجراب.
مزيد من المعلومات: https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes#persistentvolumeclaims
|true
يُهيّئ PodDisruptionBudgetSpec مورد PDB الذي يتم إنشاؤه للعنقود. يمكن تعيين واحد فقط من MinAvailable أو MaxUnavailable. إذا لم يتم تعيين أيٍّ منهما، يختار المشغّل قيمة default آمنة استنادًا إلى عدد النُسخ المتماثلة.
PodDisruptionBudgetSpec
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
policy
|PDBPolicy
|تحدد السياسة ما إذا كان المشغّل سينشئ PodDisruptionBudgets.
تكون القيمة الافتراضية “Enabled” عند عدم تعيينها. اضبطها على “Disabled” لتخطي إنشاء PDB (على سبيل المثال، لبيئات التطوير).
|false
|Enabled
minAvailable
|IntOrString
|MinAvailable هو الحد الأدنى لعدد البودات التي يجب أن تظل متاحة أثناء الانقطاع.
|false
maxUnavailable
|IntOrString
|MaxUnavailable هو الحد الأقصى لعدد البودات التي يمكن أن تصبح غير متاحة أثناء الانقطاع.
|false
unhealthyPodEvictionPolicy
|UnhealthyPodEvictionPolicyType
|يحدد UnhealthyPodEvictionPolicy المعايير الخاصة بالحالات التي
ينبغي فيها اعتبار البودات غير السليمة
مؤهلةً للإخلاء.
القيم الصالحة هي “IfReady” و “AlwaysAllow”.
|false
يصف PodTemplateSpec تجاوزات إعدادات الكبسولات الخاصة بالعنقود.
PodTemplateSpec
يرد في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|القيمة الافتراضية
terminationGracePeriodSeconds
|عدد صحيح
|مدة اختيارية بالثواني تحتاجها الكبسولة لإنهاء التشغيل بشكل سليم. ويمكن تقليلها في طلب الحذف.
يجب أن تكون القيمة عددًا صحيحًا غير سالب. وتشير القيمة صفر إلى التوقف الفوري عبر
إشارة kill (من دون إتاحة فرصة لإيقاف التشغيل).
إذا كانت هذه القيمة nil، فستُستخدم فترة السماح الافتراضية بدلًا منها.
وفترة السماح هي المدة بالثواني بين إرسال
إشارة إنهاء إلى العمليات التي تعمل داخل الكبسولة وبين الوقت الذي تُوقَف فيه هذه العمليات قسرًا بإشارة kill.
اضبط هذه القيمة بحيث تكون أطول من وقت التنظيف المتوقع لعمليتك.
القيمة الافتراضية هي 30 ثانية.
|لا
topologySpreadConstraints
|TopologySpreadConstraint مصفوفة
|يصف TopologySpreadConstraints كيفية توزيع مجموعة من الكبسولات عبر نطاقات
الطوبولوجيا. سيُجدول المُجدول الكبسولات بطريقة تلتزم بالقيود.
تُطبَّق جميع topologySpreadConstraints بعامل AND.
تُدمَج مع القيم الافتراضية الخاصة بالمُشغِّل بحسب
topologyKey.
|لا
imagePullSecrets
|LocalObjectReference مصفوفة
|ImagePullSecrets هي قائمة اختيارية من المراجع إلى الأسرار الموجودة في مساحة الاسم نفسها، تُستخدم لسحب أي صور يستخدمها PodSpec هذا.
عند تحديدها، تُمرَّر هذه الأسرار إلى كل آلية سحب على حدة لاستخدامها.
مزيد من المعلومات: https://kubernetes.io/docs/concepts/containers/images#specifying-imagepullsecrets-on-a-pod
تُدمج مع القيم الافتراضية للمُشغِّل حسب الاسم.
|false
nodeSelector
|كائن (المفاتيح:string, القيم:string)
|NodeSelector هو محدِّد يجب أن يتحقق لكي يمكن وضع الجراب على عقدة.
محدِّد يجب أن يطابق تسميات العقدة لكي تتم جدولة الجراب على تلك العقدة.
مزيد من المعلومات: https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/assign-pod-node/
|false
affinity
|التقارب
|إذا تم تحديدها، فهي قيود جدولة الكبسولة.
تُلحَق بالقيم الافتراضية للمُشغِّل: تُدمَج قوائم شروط الجدولة.
|false
tolerations
|مصفوفة من Toleration
|إذا تم تحديدها، فهي قيم Tolerations الخاصة بالكبسولة.
|false
schedulerName
|string
|إذا تم تحديده، فستُسنَد الكبسولة إلى المُجدول المحدد.
إذا لم يتم تحديده، فستُسنَد الكبسولة إلى المُجدول الافتراضي.
|false
serviceAccountName
|string
|ServiceAccountName هو اسم ServiceAccount المستخدم لتشغيل هذا الجراب.
مزيد من المعلومات: https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/
|false
priorityClassName
|string
|PriorityClassName هو اسم PriorityClass المُراد استخدامه للكبسولة.
|خطأ
runtimeClassName
|سلسلة نصية
|RuntimeClassName هو اسم RuntimeClass المُراد استخدامه للكبسولة.
|خطأ
volumes
|Volume مصفوفة
|يحدّد Volumes قائمة وحدات التخزين التي يمكن للحاويات التابعة للكبسولة ربطها.
مزيد من المعلومات: https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes
تُدمج مع القيم الافتراضية للمشغّل حسب الاسم؛ وتستبدل أي وحدة تخزين يضيفها المستخدم أي وحدة تخزين للمشغّل تحمل الاسم نفسه.
|false
securityContext
|PodSecurityContext
|يحتوي SecurityContext على سمات الأمان على مستوى الـ pod وإعدادات الحاويات المشتركة.
يستبدل SecurityContext غير المعيَّن بالقيمة nil الإعدادات الافتراضية للمشغّل بالكامل؛ ويكون المستخدم مسؤولًا عن
البنية بالكامل. وعند تعيينه بالقيمة nil، تُحفَظ الإعدادات الافتراضية للمشغّل.
|false
topologyZoneKey
|String
|TopologyZoneKey هو مفتاح وسوم العُقد.
تُعدّ العُقد التي تحمل وسمًا بهذا المفتاح وقيمًا متطابقة ضمن النطاق الطوبولوجي نفسه،
مثل منطقة التوافر نفسها بالنسبة إلى “topology.kubernetes.io/zone” أو العقدة نفسها بالنسبة إلى “kubernetes.io/hostname”.
اضبطه لتحقيق توازن بين الكبسولات التي تحتفظ بالبيانات نفسها (النسخ المتماثلة لجزء واحد في ClickHouse، وجميع النسخ المتماثلة في Keeper)
عبر النطاقات: قيد TopologySpreadConstraint مطلوب (بقيمتَي maxSkew=1 وDoNotSchedule) بالإضافة إلى قاعدة PodAntiAffinity مُفضَّلة.
قد تتشارك كبسولات الأجزاء المختلفة نطاقًا واحدًا، لذا يُسمح بوجود عدة كبسولات في كل نطاق.
عند وجود نطاقات أقل من النسخ المتماثلة، ستتشارك عدة نسخ متماثلة نطاقًا واحدًا، مع بقاء التوازن متساويًا.
تُفضِّل كبسولات ClickHouse أيضًا النطاقات التي تستضيف كبسولات Keeper التي تستخدمها.
يُوصى بضبطه على “topology.kubernetes.io/zone”.
|false
nodeHostnameKey
|String
|NodeHostnameKey هو مفتاح وسوم العقد.
تُعدّ العقد التي تحمل وسمًا بهذا المفتاح وبالقيمة نفسها موجودة على العقدة نفسها.
اضبطه لفرض إشغال حصري للعقدة: قاعدة PodAntiAffinity مطلوبة على مستوى جميع الكبسولات في العنقود،
بحيث لا توجد أكثر من كبسولة واحدة لكل عقدة بغض النظر عن الجزء. ويتطلب ذلك عددًا من العقد لا يقل عن عدد الكبسولات؛
ومع وجود عدد أقل من العقد، تبقى الكبسولات الزائدة في حالة Pending.
ولتوزيع النسخ المتماثلة للجزء نفسه عبر العقد مع وضع عدة كبسولات في كل عقدة،
اضبط TopologyZoneKey على “kubernetes.io/hostname” بدلًا من ذلك.
يُنصح بضبطه على “kubernetes.io/hostname”.
|false
initContainers
|مصفوفة من حاوية
|InitContainers هي قائمة حاويات التهيئة التي تُشغَّل قبل بدء تشغيل حاوية الخادم الرئيسية.
وتُدمَج مع الإعدادات الافتراضية الخاصة بالمُشغِّل بحسب الاسم،
إذا كان الاسم نفسه.
|false
يحدّد SecretKeySelector مفتاحًا من مورد Secret.
SecretKeySelector
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|string
|اسم الـ Secret في مساحة اسم الـ cluster المطلوب الاختيار منه.
|true
key
|string
|مفتاح الـ Secret المطلوب الاختيار منه. يجب أن يكون مفتاح Secret صالحًا.
|true
يحدّد TemplateMeta إعدادات البيانات الوصفية المدعومة لكائنات القوالب.
TemplateMeta
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
labels
|object (keys:string, values:string)
|الملصقات هي ملصقات تُطبَّق على كائنات القوالب.
|false
annotations
|object (keys:string, values:string)
|التعليقات التوضيحية هي تعليقات توضيحية تُطبَّق على كائنات القوالب.
|false
يحدّد VersionProbeContainer عمليات تجاوز على مستوى الحاوية لمسبار الإصدار. تتطابق أسماء الحقول ووسوم JSON مع corev1.Container لكي تُجري SMP عمليات الدمج حسب الاسم.
VersionProbeContainer
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
name
|سلسلة نصية
|اسم الحاوية. إذا كان فارغًا، يضبطه المشغّل على اسم حاوية مسبار الإصدار.
|true
|version-probe
resources
|ResourceRequirements
|الموارد هي متطلبات موارد الحوسبة لحاوية مسبار الإصدار.
تُدمَج دمجًا عميقًا مع القيم الافتراضية للمشغّل عبر SMP.
|false
securityContext
|SecurityContext
|يحدّد SecurityContext خيارات الأمان لحاوية مسبار الإصدار.
تُدمَج دمجًا عميقًا مع القيم الافتراضية للمشغّل عبر SMP.
|false
يحدّد VersionProbeJobSpec عمليات التجاوز على مستوى Job لمسبار الإصدار.
VersionProbeJobSpec
يظهر في:
|Field
|Type
|Description
|Required
|Default
ttlSecondsAfterFinished
|integer
|يحدّ TTLSecondsAfterFinished من مدة بقاء Job مكتملة.
|false
template
|VersionProbePodTemplate
|يصف القالب الكبسولة التي ستُنشأ لمهمة مسبار الإصدار.
|false
يحدّد VersionProbePodSpec التجاوزات على مستوى الكبسولة لمسبار الإصدار. تتطابق أسماء الحقول ووسوم JSON مع corev1.PodSpec لضمان التوافق مع strategic merge patch.
VersionProbePodSpec
يظهر في:
|Field
|Type
|Description
|Required
|Default
nodeSelector
|object (keys:string, values:string)
|يقيّد NodeSelector كبسولة مسبار الإصدار بالعُقد ذات labels المطابقة.
|false
tolerations
|Toleration array
|قيم Tolerations لكبسولة مسبار الإصدار.
|false
securityContext
|PodSecurityContext
|يحتوي SecurityContext على سمات الأمان على مستوى الكبسولة لكبسولة مسبار الإصدار.
|false
containers
|VersionProbeContainer array
|تجاوزات الحاويات لكبسولة مسبار الإصدار.
حقل الاسم اختياري — يملؤه المشغّل بالحاوية
default.
يمكن تحديد حاوية إضافية باسم مختلف.
|false
يصف VersionProbePodTemplate إعدادات التجاوز الخاصة بكبسولة مسبار الإصدار.
VersionProbePodTemplate
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
metadata
|TemplateMeta
|راجع وثائق واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes للتعرّف على حقول
metadata.
|false
spec
|VersionProbePodSpec
|مواصفات السلوك المطلوب لكبسولة مسبار الإصدار.
|false
يحدّد VersionProbeTemplate التجاوزات الخاصة بـ Job اكتشاف الإصدار. ويحاكي هذا التركيب batchv1.JobTemplateSpec، مع إتاحة الحقول المدعومة فقط.
VersionProbeTemplate
يظهر في:
|الحقل
|النوع
|الوصف
|مطلوب
|الافتراضي
metadata
|TemplateMeta
|راجع وثائق Kubernetes API للتعرّف على حقول
metadata.
|false
spec
|VersionProbeJobSpec
|مواصفة السلوك المطلوب لـ Job مسبار الإصدار.
|false