كيفية تأمين عنقود ClickHouse باستخدام TLS عبر cert-manager، بما في ذلك اتصالات العميل وتشفير Keeper.

يشرح هذا الدليل كيفية تشفير عنقود ClickHouse بالكامل: إصدار شهادة باستخدام cert-manager ، وتمكين TLS على العنقود، وتوصيل عميل عبر المنافذ الآمنة، وتوسيع نطاق التشفير ليشمل حركة تنسيق Keeper.

​ المتطلبات الأساسية

عنقود ClickHouse قيد التشغيل ويديره المشغِّل (راجع المقدمة).

تثبيت cert-manager في العنقود.

امتلاك صلاحية وصول kubectl إلى حيّز اسم العنقود.

لا يُنشئ المشغِّل الشهادات بنفسه، بل يستخدم مورد Kubernetes من نوع Secret توفّره أنت. ويُعد cert-manager الطريقة الموصى بها لإنشاء هذا الـ Secret وتدويره، لكن أي أداة تكتب Secret بالتنسيق المتوقع ستفي بالغرض.

​ كيف يتوقع المُشغِّل الشهادات

يُفعَّل TLS من خلال توجيه spec.settings.tls.serverCertSecret إلى Secret يحتوي على زوج مفاتيح الخادم:

مفتاح الـ Secret المحتويات مطلوب tls.crt شهادة الخادم المرمّزة بتنسيق PEM نعم tls.key المفتاح الخاص المرمّز بتنسيق PEM نعم

وهذا هو نفس التنسيق الذي يكتبه cert-manager تمامًا لمورد Certificate ، لذلك لا تحتاج إلى أي تحويل. ويقوم المُشغِّل بربط زوج المفاتيح داخل كل كبسولة عند /etc/clickhouse-server/tls/ وتهيئته ضمن إعداد openSSL في ClickHouse.

يُعد serverCertSecret إلزاميًا عندما تكون tls.enabled: true . إذ يرفض webhook الخاص بالتحقق أي عنقود يفعّل TLS من دونه، كما يرفض required: true ما لم تكن enabled: true .

1 إعداد CA باستخدام cert-manager أكثر الإعدادات قابليةً لإعادة الإنتاج هو استخدام CA موقَّعة ذاتيًا لتوقِّع بعد ذلك شهادة الخادم. يوفّر لك هذا ملف ca.crt ثابتًا يمكن للعملاء الوثوق به. # A self-signed issuer used only to mint the CA certificate apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Issuer metadata : name : selfsigned-bootstrap namespace : <namespace> spec : selfSigned : {} --- # The CA certificate itself apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Certificate metadata : name : clickhouse-ca namespace : <namespace> spec : isCA : true commonName : clickhouse-ca secretName : clickhouse-ca privateKey : algorithm : ECDSA size : 256 issuerRef : name : selfsigned-bootstrap kind : Issuer --- # A CA issuer that signs leaf certificates from the CA above apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Issuer metadata : name : clickhouse-ca-issuer namespace : <namespace> spec : ca : secretName : clickhouse-ca في بيئة الإنتاج، استبدل Bootstrap ذاتي التوقيع بالجهة المُصدِرة الفعلية لديك (مثل CA مؤسسية أو Vault أو ACME أو غير ذلك). التغيير الوحيد يكون في الخطوة 2 — أما إعدادات العنقود فمتطابقة. 2 إصدار شهادة الخادم اطلب شهادة طرفية من الجهة المُصدِرة لـ CA. يجب أن تغطي dnsNames عناوين الوصول التي يستخدمها العملاء للكبسولات. ينشئ المشغّل خدمة headless واحدة باسم <cluster-name>-clickhouse-headless ، ويمكن الوصول إلى كل كبسولة نسخة متماثلة عبر <cluster-name>-clickhouse-<shard>-<index>-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local . ويغطي استخدام wildcard على نطاق خدمة headless جميع النسخ المتماثلة: apiVersion : cert-manager.io/v1 kind : Certificate metadata : name : clickhouse-server namespace : <namespace> spec : secretName : clickhouse-cert # <-- the Secret the operator will read duration : 8760h # 1 year renewBefore : 720h # rotate 30 days early issuerRef : name : clickhouse-ca-issuer kind : Issuer dnsNames : - "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc" - "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local" - "localhost" لا ينشئ المشغّل خدمة على مستوى العنقود بأكمله (مع موازنة حمل). إذا كنت تريد نقطة نهاية واحدة مستقرة للاتصال بها، فأنشئ خدمة ClusterIP خاصة بك تحدد كبسولات العنقود وأضف اسم DNS الخاص بها إلى dnsNames أعلاه. ينشئ cert-manager مورد Secret باسم clickhouse-cert ويضم tls.crt و tls.key و ca.crt ، ويحدّثه قبل انتهاء صلاحيته. تحقّق من وجوده: kubectl -n < namespac e > get secret clickhouse-cert -o jsonpath='{.data}' | jq 'keys' # ["ca.crt","tls.crt","tls.key"] 3 تفعيل TLS على العنقود وجّه العنقود لاستخدام مورد Secret : apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster metadata : name : <cluster-name> namespace : <namespace> spec : settings : tls : enabled : true required : true # disable the insecure ports entirely serverCertSecret : name : clickhouse-cert ​ ما الذي يفعله المشغّل عندما يكون tls.enabled: true ، فإن المشغّل: يفتح المنافذ الآمنة على كل كبسولة وخدمة headless: 9440 ‏(TLS أصلي) و 8443 ‏(HTTPS). وتُضاف هذه المنافذ إلى جانب المنافذ الحالية.

على كل كبسولة وخدمة headless: ‏(TLS أصلي) و ‏(HTTPS). وتُضاف هذه المنافذ إلى جانب المنافذ الحالية. يربط مورد Secret عند /etc/clickhouse-server/tls/ ويُنشئ كتلة ClickHouse ‏ openSSL مع verificationMode: relaxed ، و disableProtocols: sslv2,sslv3 ، و preferServerCiphers: true . وهذه هي القيم الافتراضية — راجع تخصيص إعدادات TLS لتجاوزها. وعندما تضبط أيضًا required: true ، فإن المشغّل بالإضافة إلى ذلك: يزيل المنافذ غير الآمنة 9000 ‏(أصلي) و 8123 ‏(HTTP) — ولا تبقى إلا إصدارات TLS، لذلك لن تعود عملاء plaintext قادرة على الاتصال.

‏(أصلي) و ‏(HTTP) — ولا تبقى إلا إصدارات TLS، لذلك لن تعود عملاء plaintext قادرة على الاتصال. يحوّل مسبار الحيوية للكبسولة إلى المنفذ الأصلي الآمن 9440 ، بحيث يستمر فحص السلامة في العمل دون مستمع plaintext. 8443 و 9440 الخاصان بـ TLS محجوزان بواسطة webhook دائمًا، حتى عندما يكون TLS متوقفًا، لذا فإن تبديل tls.enabled لاحقًا لا يتعارض أبدًا مع إدخال spec.additionalPorts . راجع المنفذانالخاصان بـ TLS محجوزان بواسطة webhook، حتى عندما يكون TLS متوقفًا، لذا فإن تبديللاحقًا لا يتعارض أبدًا مع إدخال. راجع Configuration → additionalPorts 4 الاتصال باستخدام TLS مع required: true ، يجب على العملاء استخدام المنافذ الآمنة وأن يثقوا في CA. وجّه الاتصال إلى كبسولة نسخة متماثلة محددة عبر خدمة headless (أو خدمة ClusterIP الخاصة بك إذا كنت قد أنشأت واحدة). البروتوكول الأصلي ( clickhouse-client ، المنفذ 9440 ): clickhouse-client --secure \ --host < cluster-nam e > -clickhouse-0-0-0. < cluster-nam e > -clickhouse-headless. < namespac e > .svc.cluster.local \ --port 9440 \ --ca-certificate /path/to/ca.crt \ --query "SELECT 1" HTTPS (المنفذ 8443 ): curl --cacert /path/to/ca.crt \ "https://<cluster-name>-clickhouse-0-0-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local:8443/?query=SELECT%201" استخرج ca.crt مباشرةً من مورد Secret لأغراض الاختبار المحلي: kubectl -n < namespac e > get secret clickhouse-cert \ -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > ca.crt

​ تشفير حركة المرور إلى Keeper

إن تفعيل TLS على عنقود ClickHouse لا يشفّر الاتصال بـ Keeper. فعِّل ذلك على KeeperCluster بشكل مستقل — أصدر شهادة لخدمة Keeper (الخطوتان 1–2 مع dnsNames الخاصة بخدمة Keeper) وأشِر إليها:

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : KeeperCluster metadata : name : <keeper-name> namespace : <namespace> spec : settings : tls : enabled : true required : true serverCertSecret : name : keeper-cert

2281 . وبمجرد تفعيل TLS في Keeper، يتصل عنقود ClickHouse به عبر TLS تلقائيًا — من دون أي إعداد إضافي على جانب ClickHouseCluster. ويتحقق ClickHouse من شهادة Keeper بالاستناد إلى مخزن الثقة الخاص بالنظام، بالإضافة إلى أي يكشف Keeper عن منفذ العميل الآمن على. وبمجرد تفعيل TLS في Keeper،— من دون أي إعداد إضافي على جانب ClickHouseCluster. ويتحقق ClickHouse من شهادة Keeper بالاستناد إلى مخزن الثقة الخاص بالنظام، بالإضافة إلى أي caBundle تقوم بتهيئته.

​ حزمة CA مخصصة

يتحقق ClickHouse افتراضيًا من الجهات النظيرة التي يتصل بها (النسخ المتماثلة الأخرى، وKeeper، ومصادر القواميس عبر HTTPS، وS3، …) بالرجوع إلى مخزن الثقة في النظام. ولإضافة الثقة أيضًا إلى CA خاصة — سواء كانت موقَّعة ذاتيًا أو داخلية ولا تكون شهادتها الجذرية موجودة في مخزن النظام — وفّر caBundle :

spec : settings : tls : enabled : true serverCertSecret : name : clickhouse-cert caBundle : name : <ca-secret-name> key : ca.crt

يقوم المشغِّل بربط هذه الحزمة وإضافتها إلى مخزن الثقة الخاص بعميل openSSL ( caConfig ). يظل مخزن الثقة الخاص بالنظام ساريًا — وتصبح CA الخاصة بك موثوقًا بها بالإضافة إلى الجذور العامة، لذلك تظل الاتصالات بنقاط النهاية العامة تعمل. وفي إعداد موقَّع ذاتيًا، وجّه caBundle إلى المفتاح ca.crt في كائن Secret نفسه الذي أنشأه cert-manager (كما في المثال cluster_with_ssl ).

​ تخصيص إعدادات TLS

إن مقطع openSSL الذي يُنشئه المشغّل هو إعداد افتراضي، وليس حدًا أقصى. ويُكتب في تهيئة الخادم الرئيسية؛ وأي شيء ضمن spec.settings.extraConfig يُضاف إلى config.d/99-extra-config.yaml ، ثم يدمجه ClickHouse أخيرًا — لذلك يتجاوز القيم المُولَّدة.

لتشديد الإعدادات الافتراضية — على سبيل المثال، فرض تحقّق صارم من النظير ورفع الحد الأدنى للبروتوكول إلى TLS 1.2 — عيّن مفاتيح openSSL.server التي تريد تغييرها:

spec : settings : extraConfig : openSSL : server : verificationMode : strict disableProtocols : "sslv2,sslv3,tlsv1,tlsv1_1"

extraConfig . يتم الدمج على مستوى كل مفتاح: لا تُستبدل إلا القيم التي تضبطها، بينما تُحفَظ المفاتيح المُنشأة التي لا تذكرها (مسارات الشهادات، إعدادات CA). راجع إعدادات خادم openSSL للاطلاع على الخيارات المتاحة، و التهيئة → التهيئة الإضافية المضمّنة لمعرفة كيفية دمج

​ التحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تأكد من أن المنافذ الآمنة مفعّلة على خدمة headless:

kubectl -n < namespac e > get svc < cluster-nam e > -clickhouse-headless \ -o jsonpath='{.spec.ports[*].name}' # expect: ... tcp-secure http-secure (and NO tcp/http when required: true)

تأكد من أن الشهادة مربوطة داخل الكبسولة:

kubectl -n < namespac e > exec < po d > -- ls /etc/clickhouse-server/tls/ # clickhouse-server.crt clickhouse-server.key (plus custom-ca.crt when caBundle is set)