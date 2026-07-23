spec.settings.tls، راجع
Configuration → TLS/SSL configuration
ومرجع واجهة برمجة التطبيقات.
المتطلبات الأساسية
- عنقود ClickHouse قيد التشغيل ويديره المشغِّل (راجع المقدمة).
- تثبيت cert-manager في العنقود.
- امتلاك صلاحية وصول
kubectlإلى حيّز اسم العنقود.
Secret توفّره أنت. ويُعد cert-manager الطريقة الموصى بها لإنشاء هذا
الـ
Secret وتدويره، لكن أي أداة تكتب
Secret بالتنسيق المتوقع ستفي بالغرض.
يُفعَّل TLS من خلال توجيه
كيف يتوقع المُشغِّل الشهادات
spec.settings.tls.serverCertSecret إلى Secret يحتوي على
زوج مفاتيح الخادم:
وهذا هو نفس التنسيق الذي يكتبه cert-manager تمامًا لمورد
|مفتاح الـ Secret
|المحتويات
|مطلوب
tls.crt
|شهادة الخادم المرمّزة بتنسيق PEM
|نعم
tls.key
|المفتاح الخاص المرمّز بتنسيق PEM
|نعم
Certificate، لذلك لا
تحتاج إلى أي تحويل. ويقوم المُشغِّل بربط زوج المفاتيح داخل كل كبسولة عند
/etc/clickhouse-server/tls/ وتهيئته ضمن إعداد
openSSL في ClickHouse.
يُعد
serverCertSecret إلزاميًا عندما تكون
tls.enabled: true. إذ يرفض
webhook الخاص بالتحقق أي عنقود يفعّل TLS من دونه، كما يرفض
required: true
ما لم تكن
enabled: true.
1
إعداد CA باستخدام cert-manager
أكثر الإعدادات قابليةً لإعادة الإنتاج هو استخدام CA موقَّعة ذاتيًا لتوقِّع بعد ذلك شهادة الخادم. يوفّر لك هذا ملف
ca.crt ثابتًا يمكن للعملاء الوثوق به.
في بيئة الإنتاج، استبدل Bootstrap ذاتي التوقيع بالجهة المُصدِرة الفعلية لديك (مثل CA مؤسسية أو Vault أو ACME أو غير ذلك). التغيير الوحيد يكون في الخطوة 2 — أما إعدادات العنقود فمتطابقة.
# A self-signed issuer used only to mint the CA certificate
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
name: selfsigned-bootstrap
namespace: <namespace>
spec:
selfSigned: {}
---
# The CA certificate itself
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
name: clickhouse-ca
namespace: <namespace>
spec:
isCA: true
commonName: clickhouse-ca
secretName: clickhouse-ca
privateKey:
algorithm: ECDSA
size: 256
issuerRef:
name: selfsigned-bootstrap
kind: Issuer
---
# A CA issuer that signs leaf certificates from the CA above
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
name: clickhouse-ca-issuer
namespace: <namespace>
spec:
ca:
secretName: clickhouse-ca
2
إصدار شهادة الخادم
اطلب شهادة طرفية من الجهة المُصدِرة لـ CA. يجب أن تغطي
dnsNames عناوين
الوصول التي يستخدمها العملاء للكبسولات. ينشئ المشغّل خدمة headless واحدة باسم
<cluster-name>-clickhouse-headless، ويمكن الوصول إلى كل كبسولة نسخة متماثلة عبر
<cluster-name>-clickhouse-<shard>-<index>-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local.
ويغطي استخدام wildcard على نطاق خدمة headless جميع النسخ المتماثلة:
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
name: clickhouse-server
namespace: <namespace>
spec:
secretName: clickhouse-cert # <-- the Secret the operator will read
duration: 8760h # 1 year
renewBefore: 720h # rotate 30 days early
issuerRef:
name: clickhouse-ca-issuer
kind: Issuer
dnsNames:
- "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc"
- "*.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local"
- "localhost"
ينشئ cert-manager مورد
لا ينشئ المشغّل خدمة على مستوى العنقود بأكمله (مع موازنة حمل). إذا كنت تريد نقطة نهاية واحدة مستقرة للاتصال بها، فأنشئ خدمة
ClusterIP خاصة بك
تحدد كبسولات العنقود وأضف اسم DNS الخاص بها إلى
dnsNames أعلاه.
Secret باسم
clickhouse-cert ويضم
tls.crt و
tls.key و
ca.crt، ويحدّثه قبل انتهاء صلاحيته. تحقّق من وجوده:
kubectl -n <namespace> get secret clickhouse-cert -o jsonpath='{.data}' | jq 'keys'
# ["ca.crt","tls.crt","tls.key"]
3
تفعيل TLS على العنقود
وجّه العنقود لاستخدام مورد
Secret:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: <cluster-name>
namespace: <namespace>
spec:
settings:
tls:
enabled: true
required: true # disable the insecure ports entirely
serverCertSecret:
name: clickhouse-cert
ما الذي يفعله المشغّلعندما يكون
tls.enabled: true، فإن المشغّل:
- يفتح المنافذ الآمنة على كل كبسولة وخدمة headless:
9440(TLS أصلي) و
8443(HTTPS). وتُضاف هذه المنافذ إلى جانب المنافذ الحالية.
- يربط مورد
Secretعند
/etc/clickhouse-server/tls/ويُنشئ كتلة ClickHouse
openSSLمع
verificationMode: relaxed، و
disableProtocols: sslv2,sslv3، و
preferServerCiphers: true. وهذه هي القيم الافتراضية — راجع تخصيص إعدادات TLS لتجاوزها.
required: true، فإن المشغّل بالإضافة إلى ذلك:
- يزيل المنافذ غير الآمنة
9000(أصلي) و
8123(HTTP) — ولا تبقى إلا إصدارات TLS، لذلك لن تعود عملاء plaintext قادرة على الاتصال.
- يحوّل مسبار الحيوية للكبسولة إلى المنفذ الأصلي الآمن
9440، بحيث يستمر فحص السلامة في العمل دون مستمع plaintext.
المنفذان
8443 و
9440 الخاصان بـ TLS محجوزان بواسطة webhook دائمًا،
حتى عندما يكون TLS متوقفًا، لذا فإن تبديل
tls.enabled لاحقًا لا يتعارض
أبدًا مع إدخال
spec.additionalPorts. راجع
Configuration →
additionalPorts.
4
الاتصال باستخدام TLS
مع
required: true، يجب على العملاء استخدام المنافذ الآمنة وأن يثقوا في CA. وجّه
الاتصال إلى كبسولة نسخة متماثلة محددة عبر خدمة headless (أو خدمة
ClusterIP الخاصة بك
إذا كنت قد أنشأت واحدة).البروتوكول الأصلي (
clickhouse-client، المنفذ
9440):
HTTPS (المنفذ
clickhouse-client --secure \
--host <cluster-name>-clickhouse-0-0-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local \
--port 9440 \
--ca-certificate /path/to/ca.crt \
--query "SELECT 1"
8443):
استخرج
curl --cacert /path/to/ca.crt \
"https://<cluster-name>-clickhouse-0-0-0.<cluster-name>-clickhouse-headless.<namespace>.svc.cluster.local:8443/?query=SELECT%201"
ca.crt مباشرةً من مورد
Secret لأغراض الاختبار المحلي:
kubectl -n <namespace> get secret clickhouse-cert \
-o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d > ca.crt
إن تفعيل TLS على عنقود ClickHouse لا يشفّر الاتصال بـ Keeper. فعِّل ذلك على
تشفير حركة المرور إلى Keeper
KeeperCluster بشكل مستقل — أصدر شهادة لخدمة Keeper
(الخطوتان 1–2 مع
dnsNames الخاصة بخدمة Keeper) وأشِر إليها:
يكشف Keeper عن منفذ العميل الآمن على
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: <keeper-name>
namespace: <namespace>
spec:
settings:
tls:
enabled: true
required: true
serverCertSecret:
name: keeper-cert
2281. وبمجرد تفعيل TLS في Keeper، يتصل
عنقود ClickHouse به عبر TLS تلقائيًا — من دون أي إعداد إضافي على جانب
ClickHouseCluster. ويتحقق ClickHouse من شهادة Keeper بالاستناد إلى
مخزن الثقة الخاص بالنظام، بالإضافة إلى أي
caBundle تقوم بتهيئته.
يتحقق ClickHouse افتراضيًا من الجهات النظيرة التي يتصل بها (النسخ المتماثلة الأخرى، وKeeper، ومصادر القواميس عبر HTTPS، وS3، …) بالرجوع إلى مخزن الثقة في النظام. ولإضافة الثقة أيضًا إلى CA خاصة — سواء كانت موقَّعة ذاتيًا أو داخلية ولا تكون شهادتها الجذرية موجودة في مخزن النظام — وفّر
حزمة CA مخصصة
caBundle:
يقوم المشغِّل بربط هذه الحزمة وإضافتها إلى مخزن الثقة الخاص بعميل
spec:
settings:
tls:
enabled: true
serverCertSecret:
name: clickhouse-cert
caBundle:
name: <ca-secret-name>
key: ca.crt
openSSL
(
caConfig). يظل مخزن الثقة الخاص بالنظام ساريًا — وتصبح CA الخاصة بك موثوقًا بها بالإضافة
إلى الجذور العامة، لذلك تظل الاتصالات بنقاط النهاية العامة تعمل. وفي
إعداد موقَّع ذاتيًا، وجّه
caBundle إلى المفتاح
ca.crt في كائن Secret نفسه الذي أنشأه cert-manager
(كما في المثال
cluster_with_ssl).
إن مقطع
تخصيص إعدادات TLS
openSSL الذي يُنشئه المشغّل هو إعداد افتراضي، وليس حدًا أقصى. ويُكتب
في تهيئة الخادم الرئيسية؛ وأي شيء ضمن
spec.settings.extraConfig يُضاف إلى
config.d/99-extra-config.yaml، ثم يدمجه ClickHouse أخيرًا — لذلك يتجاوز
القيم المُولَّدة.
لتشديد الإعدادات الافتراضية — على سبيل المثال، فرض تحقّق صارم من النظير ورفع
الحد الأدنى للبروتوكول إلى TLS 1.2 — عيّن مفاتيح
openSSL.server التي تريد تغييرها:
يتم الدمج على مستوى كل مفتاح: لا تُستبدل إلا القيم التي تضبطها، بينما تُحفَظ المفاتيح المُنشأة التي لا تذكرها (مسارات الشهادات، إعدادات CA). راجع إعدادات خادم
spec:
settings:
extraConfig:
openSSL:
server:
verificationMode: strict
disableProtocols: "sslv2,sslv3,tlsv1,tlsv1_1"
openSSL
للاطلاع على الخيارات المتاحة، و
التهيئة → التهيئة الإضافية المضمّنة
لمعرفة كيفية دمج
extraConfig.
تأكد من أن المنافذ الآمنة مفعّلة على خدمة headless:
التحقق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
تأكد من أن الشهادة مربوطة داخل الكبسولة:
kubectl -n <namespace> get svc <cluster-name>-clickhouse-headless \
-o jsonpath='{.spec.ports[*].name}'
# expect: ... tcp-secure http-secure (and NO tcp/http when required: true)
kubectl -n <namespace> exec <pod> -- ls /etc/clickhouse-server/tls/
# clickhouse-server.crt clickhouse-server.key (plus custom-ca.crt when caBundle is set)
|العَرَض
|السبب المُرجَّح
|تفشل الكبسولات في التشغيل / خطأ في ربط وحدة التخزين بعد تمكين TLS
|مورد Secret المشار إليه مفقود أو يفتقر إلى
tls.crt/
tls.key (أو، عند ضبط
caBundle، إلى الـ Secret/المفتاح الذي يشير إليه). لا يتحقق المشغّل من محتويات الـ Secret — وتظهر المفاتيح المفقودة على شكل فشل في ربط وحدة تخزين الكبسولة، وليس كحالة
status مخصّصة. افحص الكبسولة باستخدام
kubectl describe pod.
|يرفض الـ webhook العنقود
|تم تعيين
required: true بدون
enabled: true، أو
enabled: true بدون
serverCertSecret.
certificate verify failed لدى العميل
|العميل لا يثق في CA. مرّر
ca.crt من الـ Secret، أو تحقّق من أن
dnsNames في الشهادة تغطي المضيف الذي تتصل به.
|يتعذّر فجأة على عميل plaintext الاتصال
|أدّت
required: true إلى إزالة المنفذين
9000/
8123. بدّل العميل إلى
9440/
8443، أو عيّن
required: false للإبقاء على المنافذ غير الآمنة مفتوحة أثناء الترحيل.
انظر أيضًا
- التهيئة → تهيئة TLS/SSL — مرجع الحقول
- التهيئة →
additionalPorts— المنافذ المحجوزة
- مرجع واجهة برمجة التطبيقات → ClusterTLSSpec
- إعدادات الخادم
openSSL— خيارات TLS التي يمكنك تجاوزها عبر
extraConfig