المتطلبات الأساسية
- عنقود Kubernetes بالإصدار 1.28.0 أو أحدث
- Helm بالإصدار 3.0 أو أحدث
- أن يكون kubectl مُعَدًّا للتواصل مع عنقودك
إذا لم يكن Helm مُثبّتًا لديك:
تثبيت Helm
تحقّق من التثبيت:
curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3 | bash
helm version
تثبيت ClickHouse Operator
ينشر مخطط Helm، افتراضيًا، ClickHouse Operator مع تفعيل webhooks، ويتطلب تثبيت cert-manager.
helm install cert-manager oci://quay.io/jetstack/charts/cert-manager -n cert-manager --create-namespace --set crds.enabled=true
ثبّت أحدث إصدار
من مستودع Helm من نوع OCI
ثبّت إصدارًا محددًا من الـOperator
helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
--create-namespace \
-n clickhouse-operator-system
helm install clickhouse-operator oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
--create-namespace \
-n clickhouse-operator-system \
--set manager.image.tag=<operator version>
استنسخ المستودع وثبّت باستخدام الـ مخطط المحلي:
من الـ مخطط المحلي
git clone https://github.com/ClickHouse/clickhouse-operator.git
cd clickhouse-operator
helm install clickhouse-operator ./dist/chart
للاطلاع على خيارات التهيئة المتقدمة، راجع ملف values.yaml في مخطط Helm