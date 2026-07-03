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يتناول هذا الدليل تثبيت ClickHouse Operator باستخدام مخططات Helm.

المتطلبات الأساسية

  • عنقود Kubernetes بالإصدار 1.28.0 أو أحدث
  • Helm بالإصدار 3.0 أو أحدث
  • أن يكون kubectl مُعَدًّا للتواصل مع عنقودك

تثبيت Helm

إذا لم يكن Helm مُثبّتًا لديك:
تحقّق من التثبيت:

تثبيت ClickHouse Operator

ينشر مخطط Helm، افتراضيًا، ClickHouse Operator مع تفعيل webhooks، ويتطلب تثبيت cert-manager.

من مستودع Helm من نوع OCI

ثبّت أحدث إصدار
ثبّت إصدارًا محددًا من الـOperator

من الـ مخطط المحلي

استنسخ المستودع وثبّت باستخدام الـ مخطط المحلي:

خيارات التهيئة المتقدمة

للاطلاع على خيارات التهيئة المتقدمة، راجع ملف values.yaml في مخطط Helm
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦