NetworkPolicy اختيارية
تقيّد أنواع حركة المرور المسموح لها بالوصول إلى بود مدير وحدة التحكم — أي
عملية المشغّل نفسها، وليس بودات ClickHouse server أو Keeper. وهي معطّلة
افتراضيًا، لذا لن تفعّلها إلا عندما تريد عزل حركة المرور الواردة إلى المشغّل.
تغطي السياسات المنفذين اللذين يعرّضهما المشغّل للعملاء الآخرين: نقطة نهاية المقاييس
وadmission webhook.
لا يتم تطبيق
NetworkPolicy إلا إذا كانت إضافة CNI في التجمّع تدعمها
(مثل Calico أو Cilium). أمّا إذا كانت إضافة CNI لا تطبّق NetworkPolicy، فسيتم
إنشاء الموارد لكنها لن يكون لها أي تأثير بصمت — ولن يعيد Kubernetes أي
error. تأكّد من أن إضافة CNI لديك تطبّق السياسات قبل الاعتماد عليها.
عند تفعيله، ينشئ المخطط ما يصل إلى سياستين للدخول فقط، وكلتاهما تستهدفان بود مدير وحدة التحكم:
ما الذي ينشئه مخطط Helm
تُعرّف كلتا السياستين فقط
|السياسة
|المصدر المسموح به
|المنفذ المسموح به
allow-metrics-traffic
|مساحات الأسماء المعلَّمة بـ
metrics: enabled
metrics.port (القيمة الافتراضية
8080/TCP)
allow-webhook-traffic
|مساحات الأسماء المعلَّمة بـ
webhook: enabled
webhook.port (القيمة الافتراضية
9443/TCP)
policyTypes: [Ingress]. وهما لا تقيّدان حركة الخروج
من المشغّل، ولا تمسّان بودات خادم ClickHouse أو Keeper.
يؤدي تحديد بود باستخدام
سلوك الرفض الافتراضي
NetworkPolicy واردة إلى تحويل هذا البود إلى رفض
افتراضي لحركة المرور الواردة: فبمجرد سريان أي من السياستين، تُسقَط أي حركة مرور
واردة إلى بود مدير وحدة التحكم ما لم يُسمح بها صراحةً. بعد التمكين،
تقتصر الاتصالات الواردة التي تصل إلى المشغّل على ما يلي:
- كشط المقاييس من مساحة أسماء موسومة بـ
metrics: enabled، و
- استدعاء admission webhook من مساحة أسماء موسومة بـ
webhook: enabled.
باستخدام Helm، اضبط مفتاح التفعيل في values لديك:
تمكين السياسات
# values.yaml
networkPolicy:
enabled: true
يتطلب
helm upgrade --install clickhouse-operator \
oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
-n clickhouse-operator-system --create-namespace \
-f values.yaml
allow-webhook-traffic أيضًا تعيين
webhook.enabled: true (وهو
الإعداد الافتراضي)، لذا فإن تعطيل webhook يزيل سياسته أيضًا.
عند استخدام ملفات manifest الخام الخاصة بـ
kubectl، أزل التعليق عن قسم
[NETWORK POLICY] كما
هو موضح في دليل التثبيت الخاص بـ kubectl.
تتضمن ملفات manifest الخام السياستين نفسهما.
نظرًا لأن كلتا السياستين تطابقان المصدر باستخدام
وضع تسميات على مساحات أسماء العميل
namespaceSelector، يجب أن تحمل كل مساحة اسم تحتاج إلى الوصول إلى المشغِّل التسمية المطابقة. وأي عملية كشط أو استدعاء webhook من مساحة اسم غير موسومة يتم إسقاطه.
اقرن هذا مع RBAC الخاص بالمقاييس الموضَّح في المراقبة → تأمين نقطة نهاية المقاييس: تتحكم
# Allow a Prometheus namespace to scrape the metrics endpoint
kubectl label namespace <prometheus-namespace> metrics=enabled
# Allow webhook callers from a given namespace
kubectl label namespace <caller-namespace> webhook=enabled
NetworkPolicy في قابلية الوصول، بينما يتحكم ربط
ClusterRole
في التفويض. ويجب توفّر كلاهما لكي ينجح
scrape المؤمَّن.
التحقّق
بعد التمكين، أكِّد ما يلي:
NS=clickhouse-operator-system
# The policies exist
kubectl -n $NS get networkpolicy
# Inspect the selectors and allowed sources
kubectl -n $NS describe networkpolicy
- أن Prometheus لا يزال يكشط نقطة نهاية المقاييس (مساحة الاسم الخاصة به موسومة
بـ
metrics: enabledومرتبطة بـ ClusterRole metrics-reader).
- أن إنشاء
ClickHouseClusterأو تحديثه لا يزال يجتاز مرحلة القبول (يمكن الوصول إلى webhook).
- مراقبة المشغّل — نقطة نهاية المقاييس، وإعدادات RBAC الخاصة بها، وتأمين عمليات الكشط.
- التثبيت باستخدام kubectl — موضع إزالة التعليق من قسم سياسة الشبكة.
- التثبيت باستخدام Helm — قيم Helm ذات الصلة بالمشغّل.