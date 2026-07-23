ClickHouseCluster و
KeeperCluster اللذين يديرهما. وتوضح هذه الأحداث ما الذي فعله المشغّل أثناء عملية المواءمة — أين فشلت تغييرات الموارد، ومتى أصبح العنقود جاهزًا، ولماذا تعطّل التوسيع — كما تُظهر الإخفاقات التي لا تظهر أصلًا في سجل يطالعه المستخدم عادةً. وهي تُكمل المقاييس بإرفاق سجل زمني مقروء للبشر مباشرةً بالمورد المخصص.
يبلّغ
clickhouse-controller عن الأحداث في كائنات
ClickHouseCluster، ويبلّغ
keeper-controller عنها في كائنات
KeeperCluster. وتشير أحداث إخفاقات دورة حياة المورد أيضًا إلى الكائن التابع المعني (مثل StatefulSet أو Service أو ConfigMap أو Secret أو PodDisruptionBudget أو PersistentVolumeClaim أو Job الخاص بفحص الإصدار)؛ أما الأحداث الأخرى فلا تشير إلا إلى العنقود نفسه.
تنتهي صلاحية الأحداث في Kubernetes API server بعد مدة TTL — ساعة واحدة افتراضيًا (
--event-ttl). لذلك، تُعدّ هذه الأحداث مؤشرًا قصير الأمد على النشاط الحديث، وليست سجل تدقيق دائم.
أسرع طريقة للاطلاع عليها هي استخدام
عرض الأحداث
kubectl describe على المورد المخصص، إذ يعرض
أحدث الأحداث في الأسفل:
لعرض الأحداث مباشرةً — على سبيل المثال لمراقبتها لحظيًا أو لتصفية حالات الإخفاق فقط — استعلم عن مورد
NS=<your-namespace>
kubectl -n $NS describe clickhousecluster <name>
kubectl -n $NS describe keepercluster <name>
events وصفِّ النتائج بحسب الكائن المعني أو النوع:
تظهر وحدة التحكم المُبلِّغة في مصدر الحدث، لذا يمكنك التمييز بين حدث
# All events for one cluster, newest last
kubectl -n $NS get events \
--field-selector involvedObject.name=<name> \
--sort-by=.lastTimestamp
# Only warnings across the namespace
kubectl -n $NS get events --field-selector type=Warning
# Follow events as they arrive
kubectl -n $NS get events --watch
ClickHouseCluster (
clickhouse-controller) وحدث
KeeperCluster
(
keeper-controller).
يُصدر المشغِّل مجموعة ثابتة من الأسباب، مصنّفةً بحسب ما تصفه. تُفيد أحداث
مرجع أسباب الأحداث
Normal
بتقدّم متوقَّع، بينما تُفيد أحداث
Warning بوجود إخفاق أو حالة
ينبغي للمستخدم اتخاذ إجراء بشأنها.
يُصدَر لكلٍّ من
دورة حياة المورد
ClickHouseCluster و
KeeperCluster عندما يفشل المشغِّل في
تطبيق موردٍ مملوك أثناء عملية المواءمة.
|السبب
|النوع
|المعنى
FailedCreate
|تحذير
|تعذّر على المشغِّل إنشاء مورد مملوك (مثل StatefulSet أو Service أو ConfigMap أو Secret أو PodDisruptionBudget أو Job).
FailedUpdate
|تحذير
|تعذّر على المشغِّل تحديث مورد.
FailedDelete
|تحذير
|تعذّر على المشغِّل حذف مورد مملوك أثناء المواءمة أو التقليص.
يُرسَل لكلا النوعين عندما يتجاوز العنقود حدًّا من حدود الجاهزية.
جاهزية العنقود
|السبب
|النوع
|المعنى
ClusterReady
|عادي
|أصبح العنقود جاهزًا: لكل جزء بيانات في ClickHouse نسخة متماثلة جاهزة واحدة على الأقل، أو أن نصاب Keeper لديه قائد وعدد كافٍ من التابعين (أو أن نسخته المتماثلة المستقلة الوحيدة قيد التشغيل).
ClusterNotReady
|تحذير
|خرج العنقود من حالة الجاهزية — لم يعد لأي جزء بيانات في ClickHouse نسخة متماثلة جاهزة، أو فقد نصاب Keeper قائده أو عددًا كبيرًا جدًا من التابعين.
يُصدَر على
التوسيع
KeeperCluster عندما يغيّر المشغّل عدد النسخ المتماثلة.
|السبب
|النوع
|المعنى
HorizontalScaleStarted
|عادي
|بدأ المشغّل بإضافة نسخ متماثلة أو إزالتها.
HorizontalScaleCompleted
|عادي
|اكتملت عملية التوسيع.
ReplicaCreated
|عادي
|أضاف المشغّل نسخة متماثلة إلى الـ عنقود.
ReplicaDeleted
|عادي
|أزال المشغّل نسخة متماثلة أثناء التقليص.
HorizontalScaleBlocked
|تحذير
|رفض المشغّل التوسيع لأن حالة Keeper الحالية ليست آمنة بعد لتنفيذ ذلك.
الحدث
HorizontalScaleBlocked هو ما ينبغي مراقبته عندما يبدو أن طلب توسيع
Keeper لا يؤدي إلى أي شيء: إذ يعلّق المشغّل التغيير عمدًا ويُبقي على
نصاب الحالي بدلًا من المخاطرة بحدوث انقسام. توضّح رسالة الحدث القيد الذي
حال دون تنفيذ التغيير.
يظهر على
External Secret
ClickHouseCluster عندما يُشير العنقود إلى Secret خارجي
يتعذر على المشغّل استخدامه. راجع ميزة External Secret في
دليل التهيئة.
|السبب
|النوع
|المعنى
ExternalSecretNotFound
|تحذير
|الـ Secret المشار إليه غير موجود في مساحة اسم العنقود.
ExternalSecretInvalid
|تحذير
|الـ Secret موجود، لكنه يفتقد المفاتيح المطلوبة (لا يُبلَّغ عنه إلا ضمن سياسة
Observe).
تصدرها فحوصات الإصدار الخاصة بكلٍّ من
فحوصات الإصدار
ClickHouseCluster و
KeeperCluster.
ويختص
VersionProbeFailed بـ Job فحص إصدار ClickHouse.
|السبب
|النوع
|المعنى
VersionProbeFailed
|تحذير
|تعذّر على Job فحص الإصدار اكتشاف إصدار ClickHouse قيد التشغيل.
VersionDiverge
|تحذير
|يختلف الإصدار المكتشَف لإحدى النسخ المتماثلة عن الإصدار الذي اكتشفه المشغّل للعنقود. ويُخفى هذا التحذير أثناء التحديثات المتدرجة.
VersionUpgradeAvailable
|تحذير
|يتوفر إصدار أحدث على قناة الترقية المُهيّأة، أو أن الإصدار قيد التشغيل ليس على تلك القناة، أو أنه لم يعد مدعومًا. ولا يُجري المشغّل الترقية تلقائيًا مطلقًا — فهذا الحدث للإعلام فقط.
تحذيرات خادم ClickHouse
يختلف هذا السبب الأخير: فهو لا يصف الإجراءات التي ينفّذها المشغّل نفسه. في كل نسخة متماثلة جاهزة، يستعلم المشغّل دوريًا جدول
|السبب
|النوع
|المعنى
ClickHouseWarning
|تحذير
|تحذير يبلّغ عنه خادم ClickHouse نفسه، ويُعاد نشره من
system.warnings.
system.warnings في الخادم،
ويعيد نشر كل صف كحدث
Warning على مستوى العنقود، مع إضافة بادئة تشير إلى
النسخة المتماثلة التي صدر عنها. وبهذا تتحول تحذيرات ClickHouse الخاصة
بالتكوين وبيئة التشغيل — مثل الإعدادات المتقادمة، والحدود المنخفضة، والخيارات غير الآمنة — إلى أحداث يمكنك الاطلاع عليها
باستخدام
kubectl من دون فتح جلسة
clickhouse-client على كل نسخة متماثلة.
kubectl -n $NS get events \
--field-selector reason=ClickHouseWarning,involvedObject.name=<name>
يكشف المشغّل عن ثلاث واجهات للرصد؛ استخدم كلًّا منها فيما تجيده على أفضل وجه:
الأحداث والمقاييس والحالات
- الأحداث (هذا الدليل) — حديثة، مقروءة للبشر، ومرتبطة بالكائن. وهي الأنسب
لمعرفة “ما الذي حدث للتو لهذا العنقود” ولتحرّي الأعطال تفاعليًا باستخدام
kubectl describe. وهي تنقضي بمرور الوقت.
status.conditionsعلى المورد المخصص — الحقيقة الحالية المستمرة (جاهز، وExternal Secret صالح، وscale مسموح، وversion متزامن). وهي الأنسب للبرامج النصية وبوابات السلامة في GitOps. اقرأها باستخدام
kubectl get clickhousecluster <name> -o jsonpath='{.status.conditions}'.
- المقاييس — ثابتة و رقمية. وهي الأنسب للوحات المعلومات وللتنبيه عند استمرار ارتفاع معدل أخطاء reconcile.
Warning وحالة
False المشكلة نفسها من زاويتين:
فالحدث يلتقط اللحظة والرسالة، بينما تعكس الحالة الوضع إلى أن يزول.
فيما يلي بعض المؤشرات الشائعة وما تدل عليه:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام الأحداث
FailedCreate/
FailedUpdateتتكرر — يتعذّر على المشغّل تطبيق مورد. تتضمن رسالة الحدث خطأ واجهة برمجة التطبيقات (رفض في مرحلة القبول، أو حصة، أو مواصفة غير صالحة). وتُعاد محاولات المواءمة، لذا يزول السبب العابر من تلقاء نفسه؛ أما السبب المستمر فيتطلب إصلاحًا في المواصفة أو في العنقود.
ClusterNotReadyبدون ظهور
ClusterReadyمقابلة — العنقود لا يتعافى. تحدد رسالة الحدث الأجزاء الموزعة غير الجاهزة أو مشكلة النصاب؛ تحقّق من الـ pod المرتبطة بها.
HorizontalScaleBlocked— يجري إيقاف عملية توسيع مقصودة لأسباب تتعلق بالسلامة. اقرأ الرسالة لمعرفة القيد المحدد قبل فرض أي إجراء.
ExternalSecretNotFound/
ExternalSecretInvalid— صحّح اسم
Secretأو مفاتيحه؛ وتتحول الحالة المطابقة
ExternalSecretValidإلى
Trueبمجرد أن يتمكن المشغّل من استخدامها.
ClickHouseWarning— المشكلة داخل ClickHouse وليست في المشغّل. تعامل مع الرسالة كما تتعامل مع صف من
system.warnings.
- مراقبة المشغّل — المقاييس ومسبارات الصحة، وهي المقابل الأكثر ثباتًا للأحداث.
- التوسيع — ما الذي تحميه
HorizontalScaleBlockedوكيف تقيّد حدود النصاب في Keeper عملية التوسيع.
- التهيئة — ميزة External Secret التي تقف وراء أحداث external-secret.