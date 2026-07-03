ClickHouseCluster، وكيفية تحجيم نصاب
KeeperCluster بأمان، وما هي شروط الحالة التي ينبغي مراقبتها أثناء تنفيذ عملية التوسيع.
يحتاج
ClickHouseCluster دائمًا إلى Keeper، ويُشار إليه عبر الحقل الإلزامي
spec.keeperClusterRef — ويُنسّق المشغّل العنقود من خلاله بغضّ النظر عن حجمه. ولتشغيل أكثر من نسخة متماثلة واحدة لكل شارد، يجب أيضًا أن تكون البيانات مخزّنة في جداول
ReplicatedMergeTree، لأن replication هي ما يتيح لنسخة متماثلة ثانية تقديم الصفوف نفسها.
يضبط
تحجيم النسخ المتماثلة
spec.replicas عدد النسخ المتماثلة في كل shard. تعمل كل نسخة متماثلة ضمن StatefulSet مستقل باسم
<cluster>-clickhouse-<shard>-<replica>، لذا فإن أي عنقود يتضمن
shards: 2 و
replicas: 3 يشغّل ستة StatefulSets.
ارفع العدد أو اخفضه مباشرةً:
عند التوسيع، ينشئ المشغّل موارد StatefulSet جديدة لكل نسخة متماثلة، وينتظر حتى يصبح كل جراب جاهزًا، ثم يزامن المخطط مع النسخ المتماثلة الجديدة (انظر المزامنة التلقائية للمخطط). وعند التقليص، يزيل موارد StatefulSet الزائدة وينظّف تسجيلات النسخ المتماثلة القديمة لقاعدة البيانات المُكرَّرة التي خلّفتها النسخ المتماثلة التي أُزيلت.
spec:
replicas: 3 # was 1
keeperClusterRef:
name: my-keeper
يحدّد
تحجيم الشاردات
spec.shards عدد الشاردات. ويضيف كل شارد جديد مجموعة كاملة من StatefulSets لكل نسخة متماثلة، كما ينشئ المشغّل مورد PodDisruptionBudget واحدًا لكل شارد بحيث لا يُحتسب أي انقطاع في شارد واحد على حساب شارد آخر.
تحتفظ كل شارد بجزء منفصل من البيانات، ولا يقوم المشغّل بنسخ الصفوف أو نقلها بين الشاردات. ويحدّد جدول
spec:
shards: 3 # was 1
replicas: 2
Distributed أو آلية توجيه صريحة الشارد الذي يستقر فيه الصف، لذا فإن إضافة شارد توفّر وجهةً لعمليات الكتابة الجديدة من دون المساس بالصفوف المخزّنة بالفعل في الشاردات الحالية.
عندما تكون
المزامنة التلقائية للمخطط
spec.settings.enableDatabaseSync مساوية لـ
true (وهو الإعداد الافتراضي)، يُبقي المُشغِّل المخطط متوافقًا مع تغيّر الطوبولوجيا:
- عند التوسّع — بمجرد أن تصبح هناك نسختان متماثلتان جاهزتان على الأقل، ينسخ المُشغِّل تعريفات قواعد البيانات إلى النسخ المتماثلة المُنشأة حديثًا، بحيث تنضم النسخة المتماثلة الجديدة وهي تحمل قواعد بيانات
Replicatedوقواعد بيانات التكامل نفسها الموجودة في بقية العقد في العنقود.
- عند التقليص — قبل اختفاء نسخة متماثلة، يحذف المُشغِّل تسجيل تلك النسخة من كل قاعدة بيانات
Replicatedباستخدام
SYSTEM DROP DATABASE REPLICA، حتى لا ينتظر العنقود بعد تقليصه نسخةً متماثلة لقاعدة بيانات
Replicatedلم تعد موجودة.
Replicated ومحركات قواعد بيانات التكامل. ولا ينقل هذا بيانات الجداول — إذ تبقى بيانات الصفوف في جداول
ReplicatedMergeTree ويجري نسخها المتماثل عبر Keeper بشكل مستقل عن مزامنة المخطط هذه. وعند وجود نسخة متماثلة جاهزة واحدة فقط، لا توجد جهة هدف للنسخ إليها، لذلك يتجاوز المُشغِّل هذه الخطوة ويسجّل أنه لا يملك هدفًا.
اضبط
enableDatabaseSync: false لتعطيل هذا السلوك، على سبيل المثال عندما تتولى أداة خارجية نشر المخطط. وعندها يبلّغ المُشغِّل عن السبب
SchemaSyncDisabled في الحالة
SchemaInSync.
تفقد التقدّم في المورد المخصص أثناء تنفيذ عملية التحجيم:
الحالات التي ينبغي مراقبتها
kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'
تكتمل عملية تغيير الحجم عندما تعرض
|الحالة
|السبب
|المعنى
ClusterSizeAligned
UpToDate
|يتطابق عدد النسخ المتماثلة العاملة مع البنية المطلوبة
ClusterSizeAligned
ScalingUp
|يضيف المشغّل نسخًا متماثلة
ClusterSizeAligned
ScalingDown
|يزيل المشغّل نسخًا متماثلة
SchemaInSync
ReplicasInSync
|قواعد البيانات موجودة على جميع النسخ المتماثلة، وتمت إزالة البيانات الوصفية القديمة
SchemaInSync
DatabasesNotCreated
|لم ينتهِ المشغّل بعد من إنشاء قواعد البيانات على النسخ المتماثلة الجديدة
SchemaInSync
ReplicasNotCleanedUp
|لم تُزل بعد البيانات الوصفية القديمة للنسخ المتماثلة بعد عملية التقليص
SchemaInSync
SchemaSyncDisabled
enableDatabaseSync مضبوط على
false
Ready
AllShardsReady
|يحتوي كل شارد على نسخة متماثلة جاهزة
Ready
SomeShardsNotReady
|يوجد شارد واحد على الأقل لا يحتوي على نسخة متماثلة جاهزة
ClusterSizeAligned القيمة
UpToDate، وتعرض
SchemaInSync القيمة
ReplicasInSync، وتعرض
Ready القيمة
AllShardsReady.
يشغّل
تحجيم Keeper
KeeperCluster نصاب RAFT، لذلك لا يغيّر المشغّل أعضاءه إلا بواقع نسخة متماثلة واحدة في كل مرة، وفقط عندما يكون الـ عنقود في حالة مستقرة. وهذا يحمي النصاب: إذ يمكن لعنقود من نوع
2F+1 تحمّل تعطل
F من الأعضاء، لذا يواصل عنقود مكوّن من 3 عُقد العمل مع غياب عضو واحد، وعنقود مكوّن من 5 عُقد مع غياب عضوين.
عند التوسيع، يضيف المشغّل أدنى معرّف متاح لنسخة متماثلة إلى النصاب؛ وعند التقليص، يزيل أعلى معرّف. وتنتظر كل خطوة حتى يستقر النصاب قبل بدء الخطوة التالية. تكون القيمة الافتراضية لـ Keeper PodDisruptionBudget هي
spec:
replicas: 5 # was 3
maxUnavailable: replicas/2 للحفاظ على النصاب أثناء عمليات التعطيل الطوعية.
توضّح الحالة
ScaleAllowed ما إذا كان يمكن تغيير عضوية النصاب في الوقت الحالي:
وسّع Keeper أو قلّصه على مراحل فردية، ودَع
|Reason
|Meaning
ReadyToScale
|النصاب مستقر ويمكن للمشغّل إضافة عضو أو إزالته
ReplicaHasPendingChanges
|لا تزال لدى نسخة متماثلة تغييرات تهيئة معلّقة
ReplicaNotReady
|نسخة متماثلة غير جاهزة، لذا تنتظر تغييرات العضوية
NoQuorum
|لا يوجد نصاب في العنقود، ولا يمكن تغيير العضوية بأمان
WaitingFollowers
|ينتظر المشغّل حتى تلحق العُقد التابعة بالركب
ScaleAllowed يعود إلى
ReadyToScale بين كل تغيير وآخر. فالانتقال بعدة أعضاء دفعة واحدة لا يتجاوز عملية
reconcile التي تتم عضوًا واحدًا في كل مرة — إذ يظل المشغّل يمرّ عبر النصاب عضوًا واحدًا في كل خطوة.