groups : - name : clickhouse-operator rules : - alert : ClickHouseOperatorReconcileErrors # > 0.1 errors/s sustained = > ~6 errors/min, filters transient conflicts. expr : sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_errors_total[5m])) > 0.1 for : 15m labels : severity : warning annotations : summary : 'ClickHouse operator is failing to reconcile {{ $labels.controller }}' - alert : ClickHouseOperatorWorkqueueBacklog # avg_over_time avoids alerting on transient bursts during large reconciles. expr : avg_over_time(workqueue_depth[10m]) > 5 for : 30m labels : severity : warning annotations : summary : 'Operator work queue backlog sustained for 30m' - alert : ClickHouseOperatorReconcileSlow expr : | histogram_quantile( 0.99, sum by (le, controller) (rate(controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket[10m])) ) > 30 for : 15m labels : severity : warning annotations : summary : 'p99 reconcile latency for {{ $labels.controller }} > 30s' - alert : ClickHouseOperatorNoLeader expr : absent(leader_election_master_status{name="d4ceba06.clickhouse.com"}) == 1 for : 5m labels : severity : critical annotations : summary : 'No leader for the ClickHouse operator (HA deployment)'