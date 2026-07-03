يتناول هذا الدليل عملية المشغّل نفسها (مدير وحدة التحكم). أما مقاييس ClickHouse server (الاستعلامات، والأجزاء، وتأخر النسخ المتماثل)، فاستخدم نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse لجمعها بشكل منفصل.
تعرض عملية المشغّل نقطتي نهاية HTTP داخل جراب manager:
نقاط النهاية
تكون نقطة نهاية المقاييس معطّلة افتراضيًا عند تشغيل الملف التنفيذي للمشغّل مباشرةً (
|نقطة النهاية
|المنفذ الافتراضي
|المسار
|الغرض
|المقاييس
8080 (Helm) /
0 معطّل (الافتراضي للملف التنفيذي)
/metrics
|تنسيق عرض Prometheus
|مسبار الصحة
8081
/healthz,
/readyz
|الحيوية والجاهزية في Kubernetes
--metrics-bind-address=0). ويُفعّلها مخطط Helm باستخدام
metrics.enable: true و
metrics.port: 8080.
تكون نقطة نهاية مسبار الصحة مفعّلة دائمًا؛ إذ يربط قالب النشر
/healthz و
/readyz بمسباري الحيوية والجاهزية للجراب على المنفذ
8081.
خيارات
خيارات الملف التنفيذي للمشغّل
manager ذات الصلة (المعرّفة في
cmd/main.go):
|الخيار
|القيمة الافتراضية
|الوصف
--metrics-bind-address
0 (معطّل)
|عنوان الربط لنقطة نهاية المقاييس. اضبطه على
:8443 لاستخدام HTTPS أو
:8080 لاستخدام HTTP. اتركه
0 لتعطيل خادم المقاييس.
--metrics-secure
true
|قدّم المقاييس عبر HTTPS مع المصادقة والتفويض. اضبطه على
false لاستخدام HTTP العادي.
--metrics-cert-path
|فارغ
|الدليل الذي يحتوي على ملفات شهادة TLS (
tls.crt,
tls.key) لخادم المقاييس.
--metrics-cert-name
tls.crt
|اسم ملف الشهادة داخل
--metrics-cert-path.
--metrics-cert-key
tls.key
|اسم ملف المفتاح داخل
--metrics-cert-path.
--enable-http2
false
|فعّل HTTP/2 لخادمي المقاييس والويب هوك. وهو معطّل افتراضيًا للتخفيف من CVE-2023-44487 / CVE-2023-39325.
--leader-elect
false (الملف التنفيذي) /
true (مخطط Helm)
|فعّل انتخاب القائد بحيث لا تُجري المطابقة إلا نسخة متماثلة واحدة في كل مرة. يضبط مخطط Helm هذا الخيار في
manager.args افتراضيًا.
--health-probe-bind-address
:8081
|عنوان الربط لكل من
/healthz و
/readyz.
إن اصطلاح
8443 (HTTPS) /
8080 (HTTP) في نص المساعدة الخاص بالخيار هو مجرد تلميح. يقدّم مخطط Helm بروتوكول HTTPS على
8080 لأنه يضبط كلًا من
metrics.port: 8080 و
metrics.secure: true. لا يوجد اكتشاف للوضع بناءً على المنفذ — فالخيار
--metrics-secure هو الذي يحدد استخدام HTTPS أو HTTP.
ينشئ الـ chart بالفعل مورد
تفعيل المقاييس عبر Helm
Service لمنفذ المقاييس، ويمكنه اختياريًا أيضًا إنشاء
ServiceMonitor لـ prometheus-operator.
تكون نقطة نهاية المقاييس نفسها مفعّلة افتراضيًا (
metrics.enable: true، والمنفذ
8080، وتُخدَّم عبر HTTPS باستخدام
metrics.secure: true). وعادةً ما يكون الإعداد الوحيد الذي تحتاج إلى تغييره هو
prometheus.enable لكي ينشئ الـ chart مورد
ServiceMonitor نيابةً عنك:
إذا كنت لا تستخدم cert-manager، فعيّن أيضًا
# values.yaml — minimal override
prometheus:
enable: true
certManager.enable: false، وسيقوم ServiceMonitor بجمع المقاييس باستخدام
insecureSkipVerify: true، مع الاعتماد فقط على المصادقة عبر bearer-token.
المجموعة الكاملة من القيم الافتراضية المتعلقة بالمقاييس هي:
تطبيق:
metrics:
enable: true
port: 8080
secure: true # HTTPS with authn/authz enforced on every scrape
certManager:
enable: true # Issues the metrics server certificate
prometheus:
enable: false # Set to true to render the ServiceMonitor
scraping_annotations: false # Alternative: prometheus.io/scrape pod annotations
بعد التثبيت، ينشئ
helm upgrade --install clickhouse-operator \
oci://ghcr.io/clickhouse/clickhouse-operator-helm \
-n clickhouse-operator-system --create-namespace \
-f values.yaml
chart ما يلي:
Service/<resource-prefix>-metrics-service— يعرض المنفذ
8080(HTTPS عندما تكون
metrics.secure: true).
ServiceMonitor/<resource-prefix>-controller-manager-metrics-monitor— عند تعيين
prometheus.enable: true.
ClusterRole/<resource-prefix>-metrics-reader— عنوان URL غير خاص بمورد
/metricsمع الفعل
get.
عندما تكون
تأمين نقطة نهاية المقاييس
metrics.secure: true، يفرض خادم المقاييس استخدام TLS و المصادقة/التخويل في Kubernetes على كل عملية جمع للمقاييس. يجب أن تقوم أدوات الجلب بما يلي:
- تقديم رمز Bearer صالح لـ Kubernetes.
- أن تنتمي إلى ServiceAccount مرتبط بدور على مستوى المجموعة يمنح إذن
getعلى عنوان URL غير المرتبط بمورد
/metrics.
اربطه بـ ServiceAccount الذي يستخدمه جامع المقاييس لديك (عادةً Prometheus):
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
name: clickhouse-operator-metrics-reader
rules:
- nonResourceURLs:
- /metrics
verbs:
- get
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
name: prometheus-clickhouse-operator-metrics-reader
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
name: clickhouse-operator-metrics-reader
subjects:
- kind: ServiceAccount
name: <prometheus-sa>
namespace: <prometheus-namespace>
يعرض Helm chart مورد ServiceMonitor بهذا الشكل عندما تكون
مرجع ServiceMonitor
prometheus.enable: true:
إذا كان مثيل Prometheus لديك لا يشغّل cert-manager، فاضبط
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
name: <release>-controller-manager-metrics-monitor
namespace: <operator-namespace>
labels:
control-plane: controller-manager
spec:
selector:
matchLabels:
control-plane: controller-manager
endpoints:
- path: /metrics
port: https # "http" when metrics.secure: false
scheme: https
bearerTokenFile: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
tlsConfig:
serverName: <release>-metrics-service.<operator-namespace>.svc
ca:
secret:
name: metrics-server-cert
key: ca.crt
cert:
secret:
name: metrics-server-cert
key: tls.crt
keySecret:
name: metrics-server-cert
key: tls.key
tlsConfig.insecureSkipVerify: true واعتمد فقط على المصادقة باستخدام bearer token — إذ ينفّذ الـ chart ذلك بالفعل عندما تكون القيمة
certManager.enable: false.
إذا كنت لا تستخدم kube-prometheus-stack، فإن المستودع يتضمّن مثالًا متكاملًا في
مثال Prometheus مستقل
examples/prometheus_secure_metrics_scraper.yaml. ويُنشئ هذا المثال ServiceAccount، وRBAC اللازم، و
Prometheus CR يختار ServiceMonitor الخاص بالمشغّل.
نقاط نهاية مسبار الصحة
يُسجَّل كلا نقطتي النهاية باستخدام فحص Ping بسيط واحد (
|المسار
|يُستخدم بواسطة
|يعيد
/healthz
|مسبار الحيوية في Kubernetes
200 OK ما دام خادم المسبار في وضع الاستماع.
/readyz
|مسبار الجاهزية في Kubernetes
200 OK ما دام خادم المسبار في وضع الاستماع.
healthz.Ping من
sigs.k8s.io/controller-runtime). لذلك، فإن فشل المسبار يعني “أن عملية manager لا تخدم HTTP على
:8081” — وليس “أن وحدات التحكم غير سليمة”. لاكتشاف المشكلات على مستوى وحدات التحكم، استخدم مقاييس المواءمة بدلًا من ذلك.
تُخدَّم كلتا نقطتي النهاية على المنفذ
8081 افتراضيًا. وهما موصولتان بكائن النشر كما يلي:
عادةً ما يعني تكرار فشل الـ probe أن خادم الـ probe نفسه لم يبدأ العمل أصلًا — على سبيل المثال، قد يكون الـ manager قد خرج مبكرًا أثناء بدء التشغيل. تحقّق من سجلات الـ manager بحثًا عن
livenessProbe:
httpGet:
path: /healthz
port: 8081
initialDelaySeconds: 15
periodSeconds: 20
readinessProbe:
httpGet:
path: /readyz
port: 8081
initialDelaySeconds: 5
periodSeconds: 10
unable to start manager، أو حالات فشل RBAC، أو أخطاء
cache did not sync.
لا يسجّل المُشغِّل أي مُجمِّعات Prometheus مخصّصة. كل ما يلي تُتيحه مكتبَتا
فهرس المقاييس
controller-runtime و
client-go الأساسيتان. وفيما يلي السلاسل الأكثر فائدة، مُجمَّعة حسب الغرض:
نشاط المطابقة
تُشتق التسمية
|المقياس
|النوع
|التسميات
controller_runtime_reconcile_total
|عداد
controller,
result (
success /
error /
requeue /
requeue_after)
controller_runtime_reconcile_errors_total
|عداد
controller
controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket
|مُدرَّج تكراري
controller
controller_runtime_active_workers
|مقياس
controller
controller_runtime_max_concurrent_reconciles
|مقياس
controller
controller في
controller-runtime من نوع المورد المسجَّل باستخدام
For(...). في الشيفرة الحالية ضمن
internal/controller/clickhouse و
internal/controller/keeper، تكون النتيجة
clickhousecluster و
keepercluster على التوالي. إذا كنت قد خصّصت المُشغِّل، فتحقّق من ذلك عبر إجراء جمع لمرة واحدة لنقطة النهاية
/metrics.
قائمة انتظار العمل
يحمل الوسمان
|المقياس
|النوع
|الوسوم
workqueue_depth
|مقياس
name,
controller,
priority
workqueue_adds_total
|عدّاد
name,
controller
workqueue_retries_total
|عدّاد
name,
controller
workqueue_unfinished_work_seconds
|مقياس
name,
controller
workqueue_longest_running_processor_seconds
|مقياس
name,
controller
workqueue_queue_duration_seconds_bucket
|مُدرَّج تكراري
name,
controller
workqueue_work_duration_seconds_bucket
|مُدرَّج تكراري
name,
controller
name و
controller القيمة نفسها (اسم وحدة التحكم).
حركة مرور خادم واجهة برمجة التطبيقات
|المقياس
|النوع
|التسميات
rest_client_requests_total
|عداد
code,
method,
host
انتخاب القائد
يُفعِّل مخطط Helm الخيار
|المقياس
|النوع
|التسميات
leader_election_master_status
gauge
name (=
d4ceba06.clickhouse.com)
--leader-elect افتراضيًا، لذلك يظهر هذا المقياس في عمليات التثبيت القياسية باستخدام Helm. وعند تشغيل الملف التنفيذي مباشرةً من دون هذا الخيار، لا يكون هذا المقياس موجودًا.
مجمّعات عملية Go القياسية ومجمّعات بيئة التشغيل —
بيئة التشغيل
go_goroutines,
go_memstats_*,
process_cpu_seconds_total,
process_resident_memory_bytes، وما إلى ذلك.
استعلامات PromQL المفيدة
لمحة عامة عن الحالة الصحية
# Reconciliation rate per controller
sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_total[5m]))
# Error rate per controller (alert if > 0 sustained)
sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_errors_total[5m]))
# p99 reconcile latency
histogram_quantile(
0.99,
sum by (le, controller) (rate(controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket[5m]))
)
كشف التراكم
# Pending items in the work queue — a sustained value > 0 indicates a backlog,
# but short spikes during large reconciles are normal.
avg_over_time(workqueue_depth[10m])
# Reconciles that have been running for a long time
workqueue_longest_running_processor_seconds > 60
تقييد المعدل والضغط على واجهة برمجة التطبيقات
# Throttled requests to the API server
sum by (code, host) (rate(rest_client_requests_total{code=~"4..|5.."}[5m]))
حالة العقدة القائدة (نشر عالي التوفّر)
# Should be exactly 1 across the replica set (Helm install enables --leader-elect by default)
sum(leader_election_master_status{name="d4ceba06.clickhouse.com"})
نقطة انطلاق لـ PrometheusRule (اضبط العتبات بما يناسب بيئتك):
التنبيهات المقترحة
لا تكون القاعدة الأخيرة ذات معنى إلا عند تمكين آلية انتخاب القائد.
groups:
- name: clickhouse-operator
rules:
- alert: ClickHouseOperatorReconcileErrors
# > 0.1 errors/s sustained = > ~6 errors/min, filters transient conflicts.
expr: sum by (controller) (rate(controller_runtime_reconcile_errors_total[5m])) > 0.1
for: 15m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: 'ClickHouse operator is failing to reconcile {{ $labels.controller }}'
- alert: ClickHouseOperatorWorkqueueBacklog
# avg_over_time avoids alerting on transient bursts during large reconciles.
expr: avg_over_time(workqueue_depth[10m]) > 5
for: 30m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: 'Operator work queue backlog sustained for 30m'
- alert: ClickHouseOperatorReconcileSlow
expr: |
histogram_quantile(
0.99,
sum by (le, controller) (rate(controller_runtime_reconcile_time_seconds_bucket[10m]))
) > 30
for: 15m
labels:
severity: warning
annotations:
summary: 'p99 reconcile latency for {{ $labels.controller }} > 30s'
- alert: ClickHouseOperatorNoLeader
expr: absent(leader_election_master_status{name="d4ceba06.clickhouse.com"}) == 1
for: 5m
labels:
severity: critical
annotations:
summary: 'No leader for the ClickHouse operator (HA deployment)'
فحص سريع شامل، على افتراض أن الحزمة قد ثُبِّتت في
التحقق من الإعداد
clickhouse-operator-system:
إذا أعادت عملية الجمع المقاييس بتنسيق عرض Prometheus، فإن نقطة النهاية وRBAC موصولان على نحو صحيح.
NS=clickhouse-operator-system
# The metrics Service exists and selects the manager pod
kubectl -n $NS get svc -l control-plane=controller-manager
# The ServiceMonitor exists (only with prometheus.enable=true)
kubectl -n $NS get servicemonitor -l control-plane=controller-manager
# Manager pod is Ready (readiness probe answers)
kubectl -n $NS get pod -l control-plane=controller-manager
# Direct scrape from inside the cluster (with the metrics-reader binding)
kubectl -n $NS run curl-metrics --rm -it --restart=Never \
--image=curlimages/curl:8.10.1 -- sh -c '
TOKEN=$(cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token)
curl -sk -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://<release>-metrics-service.'$NS'.svc:8080/metrics \
| head -20
'